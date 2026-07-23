تُستخدم هذه الإعدادات لتهيئة خادم ClickHouse، وقد أُنشئت تلقائيًا من الشفرة المصدرية لـ ClickHouse.

اجمع تخصيصات ذاكرة عشوائية بحجم أقل من القيمة المحددة أو يساويها، باحتمال يساوي total_memory_profiler_sample_probability . تعني القيمة 0 أن هذا الخيار معطّل. قد ترغب في تعيين max_untracked_memory إلى 0 لكي تعمل هذه العتبة على النحو المتوقع.

اجمع تخصيصات الذاكرة العشوائية التي يكون حجمها أكبر من القيمة المحددة أو مساويًا لها، باحتمال يساوي total_memory_profiler_sample_probability . تعني القيمة 0 أن هذا الإعداد معطّل. قد ترغب في ضبط ‘max_untracked_memory’ على 0 لكي تعمل هذه العتبة كما هو متوقع.

كلما تجاوز استخدام ذاكرة الخادم كل زيادة تالية محددة بعدد البايتات، سيجمع مُحلِّل الذاكرة تتبّع المكدس الخاص بعملية التخصيص. تعني القيمة صفر تعطيل مُحلِّل الذاكرة. القيم الأقل من بضعة ميغابايتات ستؤدي إلى إبطاء الخادم.

trace_type مساوية لـ MemorySample وفق الاحتمالية المحددة. تُطبَّق هذه الاحتمالية على كل عملية تخصيص أو إلغاء تخصيص، بغض النظر عن حجم التخصيص. لاحظ أن أخذ العينات لا يحدث إلا عندما تتجاوز كمية الذاكرة غير المتعقبة حد الذاكرة غير المتعقبة (القيمة الافتراضية هي 4 MiB). ويمكن خفض هذا الحد إذا خُفِّضت قيمة total_memory_profiler_step إلى 1 للحصول على أخذ عينات أكثر تفصيلاً. يسمح هذا الإعداد بجمع عمليات تخصيص الذاكرة وإلغاء تخصيصها العشوائية وكتابتها في جدول النظام system.trace_log بحيث تكون قيمةمساوية لـوفق الاحتمالية المحددة. تُطبَّق هذه الاحتمالية على كل عملية تخصيص أو إلغاء تخصيص، بغض النظر عن حجم التخصيص. لاحظ أن أخذ العينات لا يحدث إلا عندما تتجاوز كمية الذاكرة غير المتعقبة حد الذاكرة غير المتعقبة (القيمة الافتراضية هيMiB). ويمكن خفض هذا الحد إذا خُفِّضت قيمة total_memory_profiler_step . يمكنك تعيينإلىللحصول على أخذ عينات أكثر تفصيلاً.

القيم الممكنة: