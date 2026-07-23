اجمع تخصيصات ذاكرة عشوائية بحجم أقل من القيمة المحددة أو يساويها، باحتمال يساوي
total_memory_profiler_sample_max_allocation_size
total_memory_profiler_sample_probability. تعني القيمة 0 أن هذا الخيار معطّل. قد ترغب في تعيين
max_untracked_memory إلى 0 لكي تعمل هذه العتبة على النحو المتوقع.
اجمع تخصيصات الذاكرة العشوائية التي يكون حجمها أكبر من القيمة المحددة أو مساويًا لها، باحتمال يساوي
total_memory_profiler_sample_min_allocation_size
total_memory_profiler_sample_probability. تعني القيمة 0 أن هذا الإعداد معطّل. قد ترغب في ضبط ‘max_untracked_memory’ على 0 لكي تعمل هذه العتبة كما هو متوقع.
كلما تجاوز استخدام ذاكرة الخادم كل زيادة تالية محددة بعدد البايتات، سيجمع مُحلِّل الذاكرة تتبّع المكدس الخاص بعملية التخصيص. تعني القيمة صفر تعطيل مُحلِّل الذاكرة. القيم الأقل من بضعة ميغابايتات ستؤدي إلى إبطاء الخادم.
total_memory_profiler_step
يسمح هذا الإعداد بجمع عمليات تخصيص الذاكرة وإلغاء تخصيصها العشوائية وكتابتها في جدول النظام system.trace_log بحيث تكون قيمة
total_memory_tracker_sample_probability
trace_type مساوية لـ
MemorySample وفق الاحتمالية المحددة. تُطبَّق هذه الاحتمالية على كل عملية تخصيص أو إلغاء تخصيص، بغض النظر عن حجم التخصيص. لاحظ أن أخذ العينات لا يحدث إلا عندما تتجاوز كمية الذاكرة غير المتعقبة حد الذاكرة غير المتعقبة (القيمة الافتراضية هي
4 MiB). ويمكن خفض هذا الحد إذا خُفِّضت قيمة total_memory_profiler_step. يمكنك تعيين
total_memory_profiler_step إلى
1 للحصول على أخذ عينات أكثر تفصيلاً.
القيم الممكنة:
- عدد موجب من النوع Double.
0— تُعطَّل كتابة عمليات تخصيص الذاكرة وإلغاء تخصيصها العشوائية في جدول النظام
system.trace_log.