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تُستخدم هذه الإعدادات لتهيئة خادم ClickHouse، وقد أُنشئت تلقائيًا من الشفرة المصدرية لـ ClickHouse.

total_memory_profiler_sample_max_allocation_size

اجمع تخصيصات ذاكرة عشوائية بحجم أقل من القيمة المحددة أو يساويها، باحتمال يساوي total_memory_profiler_sample_probability. تعني القيمة 0 أن هذا الخيار معطّل. قد ترغب في تعيين max_untracked_memory إلى 0 لكي تعمل هذه العتبة على النحو المتوقع.

total_memory_profiler_sample_min_allocation_size

اجمع تخصيصات الذاكرة العشوائية التي يكون حجمها أكبر من القيمة المحددة أو مساويًا لها، باحتمال يساوي total_memory_profiler_sample_probability. تعني القيمة 0 أن هذا الإعداد معطّل. قد ترغب في ضبط ‘max_untracked_memory’ على 0 لكي تعمل هذه العتبة كما هو متوقع.

total_memory_profiler_step

كلما تجاوز استخدام ذاكرة الخادم كل زيادة تالية محددة بعدد البايتات، سيجمع مُحلِّل الذاكرة تتبّع المكدس الخاص بعملية التخصيص. تعني القيمة صفر تعطيل مُحلِّل الذاكرة. القيم الأقل من بضعة ميغابايتات ستؤدي إلى إبطاء الخادم.

total_memory_tracker_sample_probability

يسمح هذا الإعداد بجمع عمليات تخصيص الذاكرة وإلغاء تخصيصها العشوائية وكتابتها في جدول النظام system.trace_log بحيث تكون قيمة trace_type مساوية لـ MemorySample وفق الاحتمالية المحددة. تُطبَّق هذه الاحتمالية على كل عملية تخصيص أو إلغاء تخصيص، بغض النظر عن حجم التخصيص. لاحظ أن أخذ العينات لا يحدث إلا عندما تتجاوز كمية الذاكرة غير المتعقبة حد الذاكرة غير المتعقبة (القيمة الافتراضية هي 4 MiB). ويمكن خفض هذا الحد إذا خُفِّضت قيمة total_memory_profiler_step. يمكنك تعيين total_memory_profiler_step إلى 1 للحصول على أخذ عينات أكثر تفصيلاً. القيم الممكنة:
  • عدد موجب من النوع Double.
  • 0 — تُعطَّل كتابة عمليات تخصيص الذاكرة وإلغاء تخصيصها العشوائية في جدول النظام system.trace_log.
آخر تعديل في ٢٣ يوليو ٢٠٢٦