يبدأ التنظيف بعد استلام حدث عقدة جديدة إذا لم تكن آخر عملية تنظيف قد أُجريت خلال آخر
distributed_ddl.cleanup_delay_period
<cleanup_delay_period> ثانية.
الحد الأقصى لعدد المهام التي يمكن أن توجد في قائمة الانتظار.
distributed_ddl.max_tasks_in_queue
المسار في Keeper لـ
distributed_ddl.path
<task_queue> الخاص باستعلامات DDL
عدد استعلامات
distributed_ddl.pool_size
<ON CLUSTER> التي يمكن تشغيلها في الوقت نفسه
ملف التعريف المستخدم لتنفيذ استعلامات DDL
distributed_ddl.profile
مسار
distributed_ddl.replicas_path
<task_queue> في Keeper الخاص بالنسخ المتماثلة
تُحذف العقدة إذا تجاوز عمرها هذه القيمة.