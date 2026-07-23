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تضبط هذه الإعدادات ClickHouse server، وهي مُولَّدة تلقائيًا من الشيفرة المصدرية لـ ClickHouse.

distributed_ddl.cleanup_delay_period

يبدأ التنظيف بعد استلام حدث عقدة جديدة إذا لم تكن آخر عملية تنظيف قد أُجريت خلال آخر <cleanup_delay_period> ثانية.

distributed_ddl.max_tasks_in_queue

الحد الأقصى لعدد المهام التي يمكن أن توجد في قائمة الانتظار.

distributed_ddl.path

المسار في Keeper لـ <task_queue> الخاص باستعلامات DDL

distributed_ddl.pool_size

عدد استعلامات <ON CLUSTER> التي يمكن تشغيلها في الوقت نفسه

distributed_ddl.profile

ملف التعريف المستخدم لتنفيذ استعلامات DDL

distributed_ddl.replicas_path

مسار <task_queue> في Keeper الخاص بالنسخ المتماثلة

distributed_ddl.task_max_lifetime

تُحذف العقدة إذا تجاوز عمرها هذه القيمة.
آخر تعديل في ٢٣ يوليو ٢٠٢٦