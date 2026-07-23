إعدادات خادم ClickHouse ضمن المجموعة المُولَّدة distributed_*.

تضبط هذه الإعدادات ClickHouse server، وهي مُولَّدة تلقائيًا من الشيفرة المصدرية لـ ClickHouse.

يبدأ التنظيف بعد استلام حدث عقدة جديدة إذا لم تكن آخر عملية تنظيف قد أُجريت خلال آخر <cleanup_delay_period> ثانية.

الحد الأقصى لعدد المهام التي يمكن أن توجد في قائمة الانتظار.

المسار في Keeper لـ <task_queue> الخاص باستعلامات DDL

عدد استعلامات <ON CLUSTER> التي يمكن تشغيلها في الوقت نفسه

ملف التعريف المستخدم لتنفيذ استعلامات DDL

مسار <task_queue> في Keeper الخاص بالنسخ المتماثلة

تُحذف العقدة إذا تجاوز عمرها هذه القيمة.