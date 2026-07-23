تُعِدّ هذه الإعدادات خادم ClickHouse، وهي مُولَّدة تلقائيًا من الشيفرة المصدرية لـ ClickHouse.

يسمح لقرص disk(type = s3, ...) ديناميكي تابع لجدول في قاعدة البيانات system باستخدام بيانات اعتماد S3 الخاصة بالخادم نفسه (المتاحة من البيئة)، مع إعفائه من القيد s3_allow_server_credentials_in_user_queries . وهذا مخصص للبنية التحتية الداخلية للخادم التي ترسل جداول النظام إلى S3 بهوية الخادم (ويُرفقها مشغّل السحابة بقاعدة البيانات system ). وعلى خلاف إعداد الجلسة، فهذا إعداد على مستوى الخادم، لذلك ينطبق هذا الإعفاء أيضًا عند إعادة تحميل الجدول من البيانات الوصفية بعد إعادة التشغيل. وهو مقصور على قاعدة البيانات system ، التي لا يمكن للمستخدمين العاديين إنشاء جداول فيها، لذا فهو لا يخفف القيد المفروض على استعلامات المستخدمين.

الحد الأقصى لعدد موفّري بيانات اعتماد S3 الذين يمكن الاحتفاظ بهم في الذاكرة المؤقتة

يتحكم هذا الإعداد في ما يحدث عند تحميل جدول دائمة من S3 أو S3Queue ، أو disk(type = s3, ...) ديناميكي، أو قاعدة البيانات من DataLakeCatalog ‏(Glue, BigLake) من البيانات الوصفية موجودة مسبقًا (عند بدء تشغيل خادم أو RESTORE )، إذا كان تعريفها سيؤدي إلى استخدام بيانات اعتماد S3 /السحابة الخاصة بـ خادم نفسه (المتاحة من البيئة)، وهي بيانات تكون محظورة على queries المستخدمين بواسطة s3_allow_server_credentials_in_user_queries .

عند التمكين (وهو الوضع الافتراضي)، يُحمَّل هذا object بدون بيانات الاعتماد تلك بدلًا من إيقاف بدء التشغيل: إذ تُنشأ جدول من S3 / S3Queue أو S3 disk ديناميكي باستخدام client مجهول لـ S3، وتُترك قاعدة البيانات من DataLakeCatalog مع catalog غير متاح. يبدأ خادم، لكن يبقى هذا object غير قابل للوصول (إذ تُرفض requests الخاصة به إلى bucket خاص، أو يُبلغ catalog عن error واضح) إلى أن تُحل بيانات اعتماده مرة أخرى إلى source مسموح به. وهو لا يستعيد هوية خادم بصمت مطلقًا. وهذا يمنع object واحدًا من هذا النوع — مثل object أُنشئ في version أقدم قبل وجود هذا القيد، أو object أُعيد لاحقًا ربط named collection الخاصة به إلى use_environment_credentials = 1 — من التسبب في إيقاف بدء تشغيل خادم.

عند التعطيل، يفشل loading لمثل هذا object بدلًا من ذلك، ما قد يمنع خادم من البدء. استخدم هذا فقط إذا كنت تفضل فشلًا صريحًا بدلًا من جدول أو disk أو catalog قاعدة البيانات تصبح غير قابلة للوصول بصمت.

الحد الأقصى لعدد قفزات إعادة التوجيه المسموح بها في S3.

إعداد خاص بـ Aws::Client::RetryStrategy. يتولى Aws::Client إعادة المحاولة بنفسه، و0 تعني عدم إجراء أي إعادة محاولة