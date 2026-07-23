تُستخدم هذه الإعدادات لتهيئة خادم ClickHouse، وقد وُلِّدت تلقائيًا من الشيفرة المصدرية لـ ClickHouse.

يُرفَع استثناء عند محاولة إنشاء اتصال بعد الوصول إلى هذا الحد. اضبط القيمة على 0 لتعطيل الحد الصارم. ينطبق هذا الحد على اتصالات التخزين.

حجم خيار SO_RCVBUF لاتصالات التخزين (النسخ المتماثل، والاستعلامات الموزعة). إذا ضُبط على قيمة أكبر من 0، فإنه يتجاوز الضبط التلقائي لـ TCP في النواة لذاكرة التخزين المؤقت للاستقبال. 0 = القيمة الافتراضية للنواة (الضبط التلقائي). ملاحظة: تؤدي إعادة هذا الإعداد إلى 0 إلى استعادة الضبط التلقائي للاتصالات المُنشأة حديثًا فقط؛ أما الاتصالات المجمّعة الحالية فتحتفظ بأحجام ذاكرة تخزين مؤقت ثابتة إلى أن يُعاد إنشاؤها.

حجم خيار SO_SNDBUF لاتصالات التخزين (النسخ المتماثل، والاستعلامات الموزعة). إذا ضُبط على قيمة أكبر من 0، فإنه يتجاوز الضبط التلقائي لـ TCP في النواة لمخزن الإرسال المؤقت. 0 = القيمة الافتراضية للنواة (الضبط التلقائي). ملاحظة: تؤدي إعادة هذا الإعداد إلى 0 إلى استعادة الضبط التلقائي للاتصالات المُنشأة حديثًا فقط؛ أما الاتصالات المجمّعة الحالية فتحتفظ بأحجام مخزن مؤقت ثابتة إلى أن تُعاد تهيئتها.

تكون مدة بقاء الاتصالات التي تتجاوز هذا الحد أقصر بكثير. ينطبق هذا الحد على اتصالات التخزين.

تُعاد ضبط الاتصالات التي تتجاوز هذا الحد بعد الاستخدام. اضبطه على 0 لتعطيل ذاكرة التخزين المؤقت للاتصالات. ينطبق هذا الحد على اتصالات التخزين.

تُكتب رسائل تحذير في السجلات إذا تجاوز عدد الاتصالات المستخدمة هذا الحد. وينطبق هذا الحد على اتصالات التخزين.