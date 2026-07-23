Skip to main content
تُستخدم هذه الإعدادات لتهيئة خادم ClickHouse، وقد وُلِّدت تلقائيًا من الشيفرة المصدرية لـ ClickHouse.

storage_connections_hard_limit

يُرفَع استثناء عند محاولة إنشاء اتصال بعد الوصول إلى هذا الحد. اضبط القيمة على 0 لتعطيل الحد الصارم. ينطبق هذا الحد على اتصالات التخزين.

storage_connections_rcvbuf

حجم خيار SO_RCVBUF لاتصالات التخزين (النسخ المتماثل، والاستعلامات الموزعة). إذا ضُبط على قيمة أكبر من 0، فإنه يتجاوز الضبط التلقائي لـ TCP في النواة لذاكرة التخزين المؤقت للاستقبال. 0 = القيمة الافتراضية للنواة (الضبط التلقائي). ملاحظة: تؤدي إعادة هذا الإعداد إلى 0 إلى استعادة الضبط التلقائي للاتصالات المُنشأة حديثًا فقط؛ أما الاتصالات المجمّعة الحالية فتحتفظ بأحجام ذاكرة تخزين مؤقت ثابتة إلى أن يُعاد إنشاؤها.

storage_connections_sndbuf

حجم خيار SO_SNDBUF لاتصالات التخزين (النسخ المتماثل، والاستعلامات الموزعة). إذا ضُبط على قيمة أكبر من 0، فإنه يتجاوز الضبط التلقائي لـ TCP في النواة لمخزن الإرسال المؤقت. 0 = القيمة الافتراضية للنواة (الضبط التلقائي). ملاحظة: تؤدي إعادة هذا الإعداد إلى 0 إلى استعادة الضبط التلقائي للاتصالات المُنشأة حديثًا فقط؛ أما الاتصالات المجمّعة الحالية فتحتفظ بأحجام مخزن مؤقت ثابتة إلى أن تُعاد تهيئتها.

storage_connections_soft_limit

تكون مدة بقاء الاتصالات التي تتجاوز هذا الحد أقصر بكثير. ينطبق هذا الحد على اتصالات التخزين.

storage_connections_store_limit

تُعاد ضبط الاتصالات التي تتجاوز هذا الحد بعد الاستخدام. اضبطه على 0 لتعطيل ذاكرة التخزين المؤقت للاتصالات. ينطبق هذا الحد على اتصالات التخزين.

storage_connections_warn_limit

تُكتب رسائل تحذير في السجلات إذا تجاوز عدد الاتصالات المستخدمة هذا الحد. وينطبق هذا الحد على اتصالات التخزين.
آخر تعديل في ٢٣ يوليو ٢٠٢٦