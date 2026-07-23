تُهيِّئ هذه الإعدادات خادم ClickHouse، وقد أُنشئت تلقائيًا من الشيفرة المصدرية لـ ClickHouse.

إذا كان عدد الجداول أكبر من هذه القيمة، فسيرفع الخادم استثناءً.

لا تُحتسب الجداول التالية:

view

remote

dictionary

system

لا يُحتسب سوى الجداول التابعة لمحركات قواعد البيانات التالية:

Atomic

Ordinary

Replicated

Lazy

تعني القيمة 0 عدم وجود أي حد.

مثال

< max_table_num_to_throw > 400 </ max_table_num_to_throw >

إذا تجاوز عدد الجداول المرفقة القيمة المحددة، فسيضيف خادم ClickHouse رسائل تحذير إلى جدول system.warnings .

مثال

< max_table_num_to_warn > 400 </ max_table_num_to_warn >

قيد على حذف الجداول.

max_table_size_to_drop (بالبايت)، فلن تتمكن من حذفه باستخدام استعلام إذا تجاوز حجم جدول MergeTree قيمة(بالبايت)، فلن تتمكن من حذفه باستخدام استعلام DROP أو استعلام TRUNCATE

تعني القيمة 0 أنه يمكنك حذف جميع الجداول من دون أي قيود. لا يتطلب تطبيق هذا الإعداد إعادة تشغيل خادم ClickHouse. وهناك طريقة أخرى لتعطيل هذا القيد، وهي إنشاء الملف <clickhouse-path>/flags/force_drop_table .

مثال