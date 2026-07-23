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تُهيِّئ هذه الإعدادات خادم ClickHouse، وقد أُنشئت تلقائيًا من الشيفرة المصدرية لـ ClickHouse.

max_table_num_to_throw

إذا كان عدد الجداول أكبر من هذه القيمة، فسيرفع الخادم استثناءً. لا تُحتسب الجداول التالية:
  • view
  • remote
  • dictionary
  • system
لا يُحتسب سوى الجداول التابعة لمحركات قواعد البيانات التالية:
  • Atomic
  • Ordinary
  • Replicated
  • Lazy
تعني القيمة 0 عدم وجود أي حد.
مثال

max_table_num_to_warn

إذا تجاوز عدد الجداول المرفقة القيمة المحددة، فسيضيف خادم ClickHouse رسائل تحذير إلى جدول system.warnings. مثال

max_table_size_to_drop

قيد على حذف الجداول. إذا تجاوز حجم جدول MergeTree قيمة max_table_size_to_drop (بالبايت)، فلن تتمكن من حذفه باستخدام استعلام DROP أو استعلام TRUNCATE.
تعني القيمة 0 أنه يمكنك حذف جميع الجداول من دون أي قيود.لا يتطلب تطبيق هذا الإعداد إعادة تشغيل خادم ClickHouse. وهناك طريقة أخرى لتعطيل هذا القيد، وهي إنشاء الملف <clickhouse-path>/flags/force_drop_table.
مثال
آخر تعديل في ٢٣ يوليو ٢٠٢٦