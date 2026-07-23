إذا كان عدد الجداول أكبر من هذه القيمة، فسيرفع الخادم استثناءً. لا تُحتسب الجداول التالية:
max_table_num_to_throw
- view
- remote
- dictionary
- system
- Atomic
- Ordinary
- Replicated
- Lazy
مثال
تعني القيمة
0 عدم وجود أي حد.
<max_table_num_to_throw>400</max_table_num_to_throw>
إذا تجاوز عدد الجداول المرفقة القيمة المحددة، فسيضيف خادم ClickHouse رسائل تحذير إلى جدول
max_table_num_to_warn
system.warnings.
مثال
<max_table_num_to_warn>400</max_table_num_to_warn>
قيد على حذف الجداول. إذا تجاوز حجم جدول MergeTree قيمة
max_table_size_to_drop
max_table_size_to_drop (بالبايت)، فلن تتمكن من حذفه باستخدام استعلام
DROP أو استعلام
TRUNCATE.
مثال
تعني القيمة
0 أنه يمكنك حذف جميع الجداول من دون أي قيود.لا يتطلب تطبيق هذا الإعداد إعادة تشغيل خادم ClickHouse. وهناك طريقة أخرى لتعطيل هذا القيد، وهي إنشاء الملف
<clickhouse-path>/flags/force_drop_table.
<max_table_size_to_drop>0</max_table_size_to_drop>