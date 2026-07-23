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تُهيِّئ هذه الإعدادات خادم ClickHouse، وهي مُولَّدة تلقائيًا من الشيفرة المصدرية لـ ClickHouse.

max_remote_read_connections

الحد الأقصى لعدد اتصالات القراءة البعيدة المفتوحة التي يُبقي ReaderExecutor عليها نشطة لتحسين القراءة المتسلسلة. تؤدي القيمة 0 إلى تعطيل إعادة استخدام الاتصال.

max_remote_read_network_bandwidth_for_server

الحد الأقصى لسرعة تبادل البيانات عبر الشبكة، بالبايت في الثانية، لعمليات القراءة.
تعني القيمة 0 (default) عدم وجود حد.

max_remote_write_network_bandwidth_for_server

الحد الأقصى لمعدل تبادل البيانات عبر الشبكة، بالبايت في الثانية، لعمليات الكتابة.
تعني القيمة 0 (الافتراضية) عدم وجود حد.
آخر تعديل في ٢٣ يوليو ٢٠٢٦