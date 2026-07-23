إعدادات خادم ClickHouse ضمن المجموعة المُولَّدة max_remote_*.

تُهيِّئ هذه الإعدادات خادم ClickHouse، وهي مُولَّدة تلقائيًا من الشيفرة المصدرية لـ ClickHouse.

الحد الأقصى لعدد اتصالات القراءة البعيدة المفتوحة التي يُبقي ReaderExecutor عليها نشطة لتحسين القراءة المتسلسلة. تؤدي القيمة 0 إلى تعطيل إعادة استخدام الاتصال.

الحد الأقصى لسرعة تبادل البيانات عبر الشبكة، بالبايت في الثانية، لعمليات القراءة.

تعني القيمة 0 (default) عدم وجود حد.

الحد الأقصى لمعدل تبادل البيانات عبر الشبكة، بالبايت في الثانية، لعمليات الكتابة.