الحد الأقصى لعدد اتصالات القراءة البعيدة المفتوحة التي يُبقي
max_remote_read_connections
ReaderExecutor عليها نشطة لتحسين القراءة المتسلسلة. تؤدي القيمة 0 إلى تعطيل إعادة استخدام الاتصال.
الحد الأقصى لسرعة تبادل البيانات عبر الشبكة، بالبايت في الثانية، لعمليات القراءة.
max_remote_read_network_bandwidth_for_server
تعني القيمة
0 (default) عدم وجود حد.
الحد الأقصى لمعدل تبادل البيانات عبر الشبكة، بالبايت في الثانية، لعمليات الكتابة.
max_remote_write_network_bandwidth_for_server
تعني القيمة
0 (الافتراضية) عدم وجود حد.