إعدادات خادم ClickHouse ضمن مجموعة uncompressed_cache_* المُنشأة.

تضبط هذه الإعدادات خادم ClickHouse، وقد وُلِّدت تلقائيًا من الشيفرة المصدرية لـ ClickHouse.

اسم سياسة ذاكرة التخزين المؤقت غير المضغوطة.

الحد الأقصى للحجم (بالبايت) للبيانات غير المضغوطة التي تستخدمها محركات الجداول من عائلة MergeTree.

توجد ذاكرة تخزين مؤقت مشتركة واحدة للخادم. تُخصَّص الذاكرة عند الحاجة. تُستخدم ذاكرة التخزين المؤقت هذه إذا كان الخيار use_uncompressed_cache ممكّنًا.

تكون ذاكرة التخزين المؤقت غير المضغوطة مفيدة للاستعلامات القصيرة جدًا في بعض الحالات.

تعني القيمة 0 أن الميزة معطّلة. يمكن تعديل هذا الإعداد في وقت التشغيل، ويسري مفعوله فورًا.

حجم الطابور المحمي (في حالة سياسة SLRU) في ذاكرة التخزين المؤقت غير المضغوطة مقارنةً بإجمالي حجم ذاكرة التخزين المؤقت.