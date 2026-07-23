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تضبط هذه الإعدادات خادم ClickHouse، وقد وُلِّدت تلقائيًا من الشيفرة المصدرية لـ ClickHouse.

uncompressed_cache_policy

اسم سياسة ذاكرة التخزين المؤقت غير المضغوطة.

uncompressed_cache_size

الحد الأقصى للحجم (بالبايت) للبيانات غير المضغوطة التي تستخدمها محركات الجداول من عائلة MergeTree. توجد ذاكرة تخزين مؤقت مشتركة واحدة للخادم. تُخصَّص الذاكرة عند الحاجة. تُستخدم ذاكرة التخزين المؤقت هذه إذا كان الخيار use_uncompressed_cache ممكّنًا. تكون ذاكرة التخزين المؤقت غير المضغوطة مفيدة للاستعلامات القصيرة جدًا في بعض الحالات.
تعني القيمة 0 أن الميزة معطّلة.يمكن تعديل هذا الإعداد في وقت التشغيل، ويسري مفعوله فورًا.

uncompressed_cache_size_ratio

حجم الطابور المحمي (في حالة سياسة SLRU) في ذاكرة التخزين المؤقت غير المضغوطة مقارنةً بإجمالي حجم ذاكرة التخزين المؤقت.
آخر تعديل في ٢٣ يوليو ٢٠٢٦