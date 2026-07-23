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تُضبط هذه الإعدادات خادم ClickHouse، وهي مُولَّدة تلقائيًا من الشفرة المصدرية لـ ClickHouse.

temporary_data_in_cache

باستخدام هذا الخيار، ستُخزَّن البيانات المؤقتة في ذاكرة التخزين المؤقت الخاصة بالقرص المحدد. في هذا القسم، يجب تحديد اسم القرص من النوع cache. في هذه الحالة، ستشترك ذاكرة التخزين المؤقت والبيانات المؤقتة في المساحة نفسها، ويمكن إزاحة بيانات ذاكرة التخزين المؤقت على القرص لإفساح المجال للبيانات المؤقتة.
لا يمكن استخدام سوى خيار واحد لتهيئة تخزين البيانات المؤقتة: tmp_path ,tmp_policy, temporary_data_in_cache.
مثال سيُخزَّن كلٌّ من التخزين المؤقت لـ local_disk والبيانات المؤقتة في /tiny_local_cache على نظام الملفات، على أن يتولى tiny_local_cache إدارتها.

temporary_data_in_distributed_cache

يخزن البيانات المؤقتة في distributed cache.
آخر تعديل في ٢٣ يوليو ٢٠٢٦