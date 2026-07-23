باستخدام هذا الخيار، ستُخزَّن البيانات المؤقتة في ذاكرة التخزين المؤقت الخاصة بالقرص المحدد. في هذا القسم، يجب تحديد اسم القرص من النوع
temporary_data_in_cache
cache.
في هذه الحالة، ستشترك ذاكرة التخزين المؤقت والبيانات المؤقتة في المساحة نفسها، ويمكن إزاحة بيانات ذاكرة التخزين المؤقت على القرص لإفساح المجال للبيانات المؤقتة.
مثال سيُخزَّن كلٌّ من التخزين المؤقت لـ
لا يمكن استخدام سوى خيار واحد لتهيئة تخزين البيانات المؤقتة:
tmp_path ,
tmp_policy,
temporary_data_in_cache.
local_disk والبيانات المؤقتة في
/tiny_local_cache على نظام الملفات، على أن يتولى
tiny_local_cache إدارتها.
<clickhouse>
<storage_configuration>
<disks>
<local_disk>
<type>local</type>
<path>/local_disk/</path>
</local_disk>
<tiny_local_cache>
<type>cache</type>
<disk>local_disk</disk>
<path>/tiny_local_cache/</path>
<max_size_rows>10M</max_size_rows>
<max_file_segment_size>1M</max_file_segment_size>
<cache_on_write_operations>1</cache_on_write_operations>
</tiny_local_cache>
</disks>
</storage_configuration>
<temporary_data_in_cache>tiny_local_cache</temporary_data_in_cache>
</clickhouse>
يخزن البيانات المؤقتة في distributed cache.