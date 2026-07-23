اسم سياسة لذاكرة التخزين المؤقت لعلامات الفهرس الثانوية.
index_mark_cache_policy
النسبة من الحجم الإجمالي لذاكرة التخزين المؤقت لعلامات الفهرس التي تُملأ أثناء التسخين المسبق.
index_mark_cache_prewarm_ratio
الحد الأقصى لحجم ذاكرة التخزين المؤقت لعلامات الفهرس.
index_mark_cache_size
تعني القيمة
0 أن هذه الميزة معطّلة.يمكن تعديل هذا الإعداد في وقت التشغيل، ويُطبَّق مفعوله فورًا.
حجم الجزء المحمي (في حالة سياسة SLRU) في ذاكرة التخزين المؤقت لعلامات الفهرس الثانوية، نسبةً إلى الحجم الإجمالي لذاكرة التخزين المؤقت.