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تُعِدّ هذه الإعدادات خادم ClickHouse، وهي مُولَّدة تلقائيًا من الشيفرة المصدرية لـ ClickHouse.

index_mark_cache_policy

اسم سياسة لذاكرة التخزين المؤقت لعلامات الفهرس الثانوية.

index_mark_cache_prewarm_ratio

النسبة من الحجم الإجمالي لذاكرة التخزين المؤقت لعلامات الفهرس التي تُملأ أثناء التسخين المسبق.

index_mark_cache_size

الحد الأقصى لحجم ذاكرة التخزين المؤقت لعلامات الفهرس.
تعني القيمة 0 أن هذه الميزة معطّلة.يمكن تعديل هذا الإعداد في وقت التشغيل، ويُطبَّق مفعوله فورًا.

index_mark_cache_size_ratio

حجم الجزء المحمي (في حالة سياسة SLRU) في ذاكرة التخزين المؤقت لعلامات الفهرس الثانوية، نسبةً إلى الحجم الإجمالي لذاكرة التخزين المؤقت.
آخر تعديل في ٢٣ يوليو ٢٠٢٦