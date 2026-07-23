إعدادات خادم ClickHouse ضمن مجموعة index_mark_* المُنشأة.

تُعِدّ هذه الإعدادات خادم ClickHouse، وهي مُولَّدة تلقائيًا من الشيفرة المصدرية لـ ClickHouse.

اسم سياسة لذاكرة التخزين المؤقت لعلامات الفهرس الثانوية.

النسبة من الحجم الإجمالي لذاكرة التخزين المؤقت لعلامات الفهرس التي تُملأ أثناء التسخين المسبق.

الحد الأقصى لحجم ذاكرة التخزين المؤقت لعلامات الفهرس.

تعني القيمة 0 أن هذه الميزة معطّلة. يمكن تعديل هذا الإعداد في وقت التشغيل، ويُطبَّق مفعوله فورًا.

حجم الجزء المحمي (في حالة سياسة SLRU) في ذاكرة التخزين المؤقت لعلامات الفهرس الثانوية، نسبةً إلى الحجم الإجمالي لذاكرة التخزين المؤقت.