التحميل غير المتزامن لقواعد البيانات والجداول.
async_load_databases
- إذا كانت القيمة
true، فسيتم تحميل جميع قواعد البيانات غير التابعة للنظام ذات المحرك
Ordinaryو
Atomicو
Replicatedبشكل غير متزامن بعد بدء تشغيل خادم ClickHouse. راجع الجدول
system.asynchronous_loaderوإعدادات الخادم
tables_loader_background_pool_sizeو
tables_loader_foreground_pool_size. أي استعلام يحاول الوصول إلى جدول لم يتم تحميله بعد سينتظر حتى يكتمل تشغيل هذا الجدول نفسه. وإذا فشلت مهمة التحميل، فسيُعاد طرح خطأ في الاستعلام (بدلًا من إيقاف الخادم بالكامل في حالة
async_load_databases = false). وسيُحمَّل الجدول الذي ينتظره استعلام واحد على الأقل بأولوية أعلى. كما أن استعلامات DDL على قاعدة بيانات ستنتظر حتى يكتمل تشغيل قاعدة البيانات نفسها. ويُنصح أيضًا بتعيين حد
max_waiting_queriesلإجمالي عدد الاستعلامات المنتظرة.
- إذا كانت القيمة
false، فسيتم تحميل جميع قواعد البيانات عند بدء تشغيل الخادم.
<async_load_databases>true</async_load_databases>
التحميل غير المتزامن لجداول النظام. يكون مفيدًا إذا كان هناك عدد كبير من جداول السجل والأجزاء في قاعدة البيانات
async_load_system_database
system. وهو مستقل عن الإعداد
async_load_databases.
- إذا ضُبطت القيمة على
true، فسيتم تحميل جميع قواعد بيانات النظام التي تستخدم المحركات
Ordinaryو
Atomicو
Replicatedتحميلًا غير متزامن بعد بدء تشغيل خادم ClickHouse. راجع جدول
system.asynchronous_loaderوإعدادات الخادم
tables_loader_background_pool_sizeو
tables_loader_foreground_pool_size. أي استعلام يحاول الوصول إلى جدول نظام لم يُحمَّل بعد، سينتظر إلى أن يبدأ تشغيل هذا الجدول تحديدًا. وسيُحمَّل الجدول الذي ينتظره استعلام واحد على الأقل بأولوية أعلى. ويُرجى أيضًا النظر في ضبط الإعداد
max_waiting_queriesلتقييد العدد الإجمالي للاستعلامات المنتظرة.
- إذا ضُبطت القيمة على
false، فسيتم تحميل قاعدة بيانات النظام قبل بدء تشغيل الخادم.
<async_load_system_database>true</async_load_system_database>