تضبط هذه الإعدادات خادم ClickHouse، وهي مُولَّدة تلقائيًا من الشيفرة المصدرية لـ ClickHouse.

التحميل غير المتزامن لقواعد البيانات والجداول.

إذا كانت القيمة true ، فسيتم تحميل جميع قواعد البيانات غير التابعة للنظام ذات المحرك Ordinary و Atomic و Replicated بشكل غير متزامن بعد بدء تشغيل خادم ClickHouse. راجع الجدول system.asynchronous_loader وإعدادات الخادم tables_loader_background_pool_size و tables_loader_foreground_pool_size . أي استعلام يحاول الوصول إلى جدول لم يتم تحميله بعد سينتظر حتى يكتمل تشغيل هذا الجدول نفسه. وإذا فشلت مهمة التحميل، فسيُعاد طرح خطأ في الاستعلام (بدلًا من إيقاف الخادم بالكامل في حالة async_load_databases = false ). وسيُحمَّل الجدول الذي ينتظره استعلام واحد على الأقل بأولوية أعلى. كما أن استعلامات DDL على قاعدة بيانات ستنتظر حتى يكتمل تشغيل قاعدة البيانات نفسها. ويُنصح أيضًا بتعيين حد max_waiting_queries لإجمالي عدد الاستعلامات المنتظرة.

، فسيتم تحميل جميع قواعد البيانات غير التابعة للنظام ذات المحرك و و بشكل غير متزامن بعد بدء تشغيل خادم ClickHouse. راجع الجدول وإعدادات الخادم و . أي استعلام يحاول الوصول إلى جدول لم يتم تحميله بعد سينتظر حتى يكتمل تشغيل هذا الجدول نفسه. وإذا فشلت مهمة التحميل، فسيُعاد طرح خطأ في الاستعلام (بدلًا من إيقاف الخادم بالكامل في حالة ). وسيُحمَّل الجدول الذي ينتظره استعلام واحد على الأقل بأولوية أعلى. كما أن استعلامات DDL على قاعدة بيانات ستنتظر حتى يكتمل تشغيل قاعدة البيانات نفسها. ويُنصح أيضًا بتعيين حد لإجمالي عدد الاستعلامات المنتظرة. إذا كانت القيمة false ، فسيتم تحميل جميع قواعد البيانات عند بدء تشغيل الخادم.

مثال

< async_load_databases > true </ async_load_databases >

التحميل غير المتزامن لجداول النظام. يكون مفيدًا إذا كان هناك عدد كبير من جداول السجل والأجزاء في قاعدة البيانات system . وهو مستقل عن الإعداد async_load_databases .

إذا ضُبطت القيمة على true ، فسيتم تحميل جميع قواعد بيانات النظام التي تستخدم المحركات Ordinary و Atomic و Replicated تحميلًا غير متزامن بعد بدء تشغيل خادم ClickHouse. راجع جدول system.asynchronous_loader وإعدادات الخادم tables_loader_background_pool_size و tables_loader_foreground_pool_size . أي استعلام يحاول الوصول إلى جدول نظام لم يُحمَّل بعد، سينتظر إلى أن يبدأ تشغيل هذا الجدول تحديدًا. وسيُحمَّل الجدول الذي ينتظره استعلام واحد على الأقل بأولوية أعلى. ويُرجى أيضًا النظر في ضبط الإعداد max_waiting_queries لتقييد العدد الإجمالي للاستعلامات المنتظرة.

، فسيتم تحميل جميع قواعد بيانات النظام التي تستخدم المحركات و و تحميلًا غير متزامن بعد بدء تشغيل خادم ClickHouse. راجع جدول وإعدادات الخادم و . أي استعلام يحاول الوصول إلى جدول نظام لم يُحمَّل بعد، سينتظر إلى أن يبدأ تشغيل هذا الجدول تحديدًا. وسيُحمَّل الجدول الذي ينتظره استعلام واحد على الأقل بأولوية أعلى. ويُرجى أيضًا النظر في ضبط الإعداد لتقييد العدد الإجمالي للاستعلامات المنتظرة. إذا ضُبطت القيمة على false ، فسيتم تحميل قاعدة بيانات النظام قبل بدء تشغيل الخادم.

مثال