تُعِدّ هذه الإعدادات ClickHouse server، وهي مُولَّدة تلقائيًا من الشفرة المصدرية لـ ClickHouse.

يحدّد كيفية تنفيذ جدولة أعباء العمل لموارد CPU (MASTER THREAD وWORKER THREAD).

إذا كانت true (الافتراضي)، فيتم الاحتساب بناءً على وقت CPU الفعلي المستهلَك. ويُخصَّص مقدار عادل من وقت CPU لأعباء العمل المتنافسة. وتُخصَّص slots لمدة محدودة، ثم يُعاد طلبها بعد انتهائها. وقد يؤدّي طلب slot إلى تعليق تنفيذ الخيط عند زيادة الحمل على موارد CPU، أي قد يحدث preemption. وهذا يضمن عدالة في وقت CPU.

(الافتراضي)، فيتم الاحتساب بناءً على وقت CPU الفعلي المستهلَك. ويُخصَّص مقدار عادل من وقت CPU لأعباء العمل المتنافسة. وتُخصَّص slots لمدة محدودة، ثم يُعاد طلبها بعد انتهائها. وقد يؤدّي طلب slot إلى تعليق تنفيذ الخيط عند زيادة الحمل على موارد CPU، أي قد يحدث preemption. وهذا يضمن عدالة في وقت CPU. إذا كانت false ، فيتم الاحتساب بناءً على عدد CPU slots المخصَّصة. ويُخصَّص عدد عادل من CPU slots لأعباء العمل المتنافسة. ويُخصَّص slot عند بدء الخيط، ويظل محجوزًا طوال الوقت، ثم يُحرَّر عند انتهاء الخيط من التنفيذ. ولا يمكن لعدد الخيوط المخصَّصة لتنفيذ الاستعلام إلا أن يرتفع من 1 إلى max_threads ، ولا ينخفض مطلقًا. وهذا أنسب للاستعلامات طويلة التشغيل، وقد يؤدّي إلى حرمان الاستعلامات القصيرة من موارد CPU.

مثال

< cpu_slot_preemption > true </ cpu_slot_preemption >

انظر أيضًا

يحدّد هذا الإعداد عدد الملّي ثانية التي يمكن أن ينتظرها خيط عامل أثناء preemption، أي عند انتظار منح CPU slot آخر. بعد انتهاء هذا timeout، إذا لم يتمكّن الـ خيط من الحصول على CPU slot جديد، فسينهي عمله، ويُخفَّض عدد الـ خيوط التي تنفّذ الـ query بالتوازي ديناميكيًا. لاحظ أن الخيط الرئيسي لا يُخفَّض أبدًا، لكنه قد يتعرّض لـ preemption إلى أجل غير مسمّى. ولا يكون لهذا معنى إلا عندما يكون cpu_slot_preemption مفعّلًا ويكون مورد CPU معرّفًا لـ WORKER THREAD.

مثال

< cpu_slot_preemption_timeout_ms > 1000 </ cpu_slot_preemption_timeout_ms >

انظر أيضًا

يحدّد عدد نانوثواني CPU التي يُسمح لخيط باستهلاكها بعد حصوله على CPU slot وقبل أن يطلب CPU slot آخر. ولا يكون لذلك معنى إلا إذا كان cpu_slot_preemption مفعّلًا وكان مورد CPU معرّفًا لـ MASTER THREAD أو WORKER THREAD.

مثال

< cpu_slot_quantum_ns > 10000000 </ cpu_slot_quantum_ns >

انظر أيضًا