إعدادات خادم ClickHouse ضمن المجموعة المُولَّدة jemalloc_enable_*.

تضبط هذه الإعدادات خادم ClickHouse، وهي مُولَّدة تلقائيًا من الشيفرة المصدرية لـ ClickHouse.

يُفعّل الخيوط الخلفية في jemalloc. يستخدم Jemalloc خيوطًا خلفية لتنظيف صفحات الذاكرة غير المستخدمة. وقد يؤدي تعطيله إلى تدهور الأداء.