يُفعّل الخيوط الخلفية في jemalloc. يستخدم Jemalloc خيوطًا خلفية لتنظيف صفحات الذاكرة غير المستخدمة. وقد يؤدي تعطيله إلى تدهور الأداء.
jemalloc_enable_background_threads
يُفعِّل أداة تنميط التخصيص في jemalloc لجميع الخيوط. سيأخذ Jemalloc عينات من عمليات تخصيص الذاكرة ومن جميع عمليات تحرير الذاكرة لعمليات التخصيص التي شملتها العيّنة. يمكن تفريغ ملفات التعريف باستخدام SYSTEM JEMALLOC FLUSH PROFILE، ويمكن استخدام ذلك لتحليل التخصيص. يمكن أيضًا تخزين العينات في system.trace_log باستخدام config jemalloc_collect_global_profile_samples_in_trace_log أو باستخدام إعداد الاستعلام jemalloc_collect_profile_samples_in_trace_log. راجع تنميط التخصيص