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تضبط هذه الإعدادات خادم ClickHouse، وهي مُولَّدة تلقائيًا من الشيفرة المصدرية لـ ClickHouse.

jemalloc_enable_background_threads

يُفعّل الخيوط الخلفية في jemalloc. يستخدم Jemalloc خيوطًا خلفية لتنظيف صفحات الذاكرة غير المستخدمة. وقد يؤدي تعطيله إلى تدهور الأداء.

jemalloc_enable_global_profiler

يُفعِّل أداة تنميط التخصيص في jemalloc لجميع الخيوط. سيأخذ Jemalloc عينات من عمليات تخصيص الذاكرة ومن جميع عمليات تحرير الذاكرة لعمليات التخصيص التي شملتها العيّنة. يمكن تفريغ ملفات التعريف باستخدام SYSTEM JEMALLOC FLUSH PROFILE، ويمكن استخدام ذلك لتحليل التخصيص. يمكن أيضًا تخزين العينات في system.trace_log باستخدام config ‏jemalloc_collect_global_profile_samples_in_trace_log أو باستخدام إعداد الاستعلام jemalloc_collect_profile_samples_in_trace_log. راجع تنميط التخصيص
آخر تعديل في ٢٣ يوليو ٢٠٢٦