النسبة من حد الذاكرة التي يجب إبقاؤها خالية من ذاكرة التخزين المؤقت لصفحات userspace. وهو مماثل لإعداد
page_cache_free_memory_ratio
min_free_kbytes في Linux.
مدة التأخير قبل أن تصبح الذاكرة المُحرَّرة قابلة للاستخدام من قِبل ذاكرة تخزين الصفحات المؤقتة في فضاء المستخدم.
page_cache_history_window_ms
الحد الأقصى لحجم ذاكرة التخزين المؤقت لصفحات فضاء المستخدم. اضبطها على 0 لتعطيل ذاكرة التخزين المؤقت. إذا كانت القيمة أكبر من page_cache_min_size، فسيُضبط حجم ذاكرة التخزين المؤقت باستمرار ضمن هذا النطاق للاستفادة من معظم الذاكرة المتاحة مع إبقاء إجمالي استهلاك الذاكرة دون الحد (max_server_memory_usage[_to_ram_ratio]).
page_cache_max_size
الحد الأدنى لحجم ذاكرة التخزين المؤقت للصفحات في فضاء المستخدم.
page_cache_min_size
اسم سياسة ذاكرة التخزين المؤقت للصفحات في فضاء المستخدم.
page_cache_policy
وزّع ذاكرة التخزين المؤقت للصفحات في فضاء المستخدم على هذا العدد من الأجزاء لتقليل تنازع mutex. تجريبي، ومن غير المرجح أن يحسّن الأداء.
page_cache_shards
حجم القسم المحمي في ذاكرة التخزين المؤقت للصفحات في فضاء المستخدم، نسبةً إلى الحجم الإجمالي لذاكرة التخزين المؤقت.