تُعدِّد هذه الإعدادات إعدادات خادم ClickHouse، وقد أُنشئت تلقائيًا من الشفرة المصدرية لـ ClickHouse.

النسبة من حد الذاكرة التي يجب إبقاؤها خالية من ذاكرة التخزين المؤقت لصفحات userspace. وهو مماثل لإعداد min_free_kbytes في Linux.

مدة التأخير قبل أن تصبح الذاكرة المُحرَّرة قابلة للاستخدام من قِبل ذاكرة تخزين الصفحات المؤقتة في فضاء المستخدم.

الحد الأقصى لحجم ذاكرة التخزين المؤقت لصفحات فضاء المستخدم. اضبطها على 0 لتعطيل ذاكرة التخزين المؤقت. إذا كانت القيمة أكبر من page_cache_min_size، فسيُضبط حجم ذاكرة التخزين المؤقت باستمرار ضمن هذا النطاق للاستفادة من معظم الذاكرة المتاحة مع إبقاء إجمالي استهلاك الذاكرة دون الحد (max_server_memory_usage[_to_ram_ratio]).

الحد الأدنى لحجم ذاكرة التخزين المؤقت للصفحات في فضاء المستخدم.

اسم سياسة ذاكرة التخزين المؤقت للصفحات في فضاء المستخدم.

وزّع ذاكرة التخزين المؤقت للصفحات في فضاء المستخدم على هذا العدد من الأجزاء لتقليل تنازع mutex. تجريبي، ومن غير المرجح أن يحسّن الأداء.

حجم القسم المحمي في ذاكرة التخزين المؤقت للصفحات في فضاء المستخدم، نسبةً إلى الحجم الإجمالي لذاكرة التخزين المؤقت.