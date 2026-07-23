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تُعدِّد هذه الإعدادات إعدادات خادم ClickHouse، وقد أُنشئت تلقائيًا من الشفرة المصدرية لـ ClickHouse.

page_cache_free_memory_ratio

النسبة من حد الذاكرة التي يجب إبقاؤها خالية من ذاكرة التخزين المؤقت لصفحات userspace. وهو مماثل لإعداد min_free_kbytes في Linux.

page_cache_history_window_ms

مدة التأخير قبل أن تصبح الذاكرة المُحرَّرة قابلة للاستخدام من قِبل ذاكرة تخزين الصفحات المؤقتة في فضاء المستخدم.

page_cache_max_size

الحد الأقصى لحجم ذاكرة التخزين المؤقت لصفحات فضاء المستخدم. اضبطها على 0 لتعطيل ذاكرة التخزين المؤقت. إذا كانت القيمة أكبر من page_cache_min_size، فسيُضبط حجم ذاكرة التخزين المؤقت باستمرار ضمن هذا النطاق للاستفادة من معظم الذاكرة المتاحة مع إبقاء إجمالي استهلاك الذاكرة دون الحد (max_server_memory_usage[_to_ram_ratio]).

page_cache_min_size

الحد الأدنى لحجم ذاكرة التخزين المؤقت للصفحات في فضاء المستخدم.

page_cache_policy

اسم سياسة ذاكرة التخزين المؤقت للصفحات في فضاء المستخدم.

page_cache_shards

وزّع ذاكرة التخزين المؤقت للصفحات في فضاء المستخدم على هذا العدد من الأجزاء لتقليل تنازع mutex. تجريبي، ومن غير المرجح أن يحسّن الأداء.

page_cache_size_ratio

حجم القسم المحمي في ذاكرة التخزين المؤقت للصفحات في فضاء المستخدم، نسبةً إلى الحجم الإجمالي لذاكرة التخزين المؤقت.
آخر تعديل في ٢٣ يوليو ٢٠٢٦