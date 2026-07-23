تُعِدّ هذه الإعدادات ClickHouse server، وقد وُلِّدت تلقائيًا من الشيفرة المصدرية لـ ClickHouse.

الحد الأقصى لعدد الأجزاء التي تحمل الحالة condemned التي يجلبها جدول SharedMergeTree من Keeper في دورة تنظيف واحدة. يساعد تقييد الدفعة على إبقاء عمليتَي السرد و multi-get ضمن مهلة عملية Keeper، بحيث يواصل التنظيف التقدّم حتى عندما يكون الجدول قد راكم عدداً كبيراً جداً من الأجزاء ذات الحالة condemned. يجب أن تكون القيمة أكبر من صفر: إذ إن القيمة 0 ستجعل Keeper يعيد قائمة فارغة في كل دورة، مما يؤدي إلى توقّف التنظيف نهائياً. متاح فقط في ClickHouse Cloud

خيوط التنفيذ المخصّصة لتنظيف خيوط parts killer في shared merge tree. متاح فقط في ClickHouse Cloud