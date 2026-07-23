Skip to main content
تُعِدّ هذه الإعدادات ClickHouse server، وقد وُلِّدت تلقائيًا من الشيفرة المصدرية لـ ClickHouse.

parts_killer_max_condemned_parts_per_batch

الحد الأقصى لعدد الأجزاء التي تحمل الحالة condemned التي يجلبها جدول SharedMergeTree من Keeper في دورة تنظيف واحدة. يساعد تقييد الدفعة على إبقاء عمليتَي السرد وmulti-get ضمن مهلة عملية Keeper، بحيث يواصل التنظيف التقدّم حتى عندما يكون الجدول قد راكم عدداً كبيراً جداً من الأجزاء ذات الحالة condemned. يجب أن تكون القيمة أكبر من صفر: إذ إن القيمة 0 ستجعل Keeper يعيد قائمة فارغة في كل دورة، مما يؤدي إلى توقّف التنظيف نهائياً. متاح فقط في ClickHouse Cloud

parts_killer_pool_size

خيوط التنفيذ المخصّصة لتنظيف خيوط parts killer في shared merge tree. متاح فقط في ClickHouse Cloud
آخر تعديل في ٢٣ يوليو ٢٠٢٦