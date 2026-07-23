المسار على نظام الملفات المحلي لتخزين البيانات المؤقتة المستخدمة في معالجة الاستعلامات الكبيرة.
tmp_path
مثال
- لا يمكن استخدام إلا خيار واحد لتكوين تخزين البيانات المؤقتة: tmp_path, tmp_policy, temporary_data_in_cache.
- الشرطة المائلة الأخيرة إلزامية.
<tmp_path>/var/lib/clickhouse/tmp/</tmp_path>
سياسة لتخزين البيانات المؤقتة. ستُزال جميع الملفات ذات البادئة
tmp_policy
tmp عند بدء التشغيل.
توصيات لاستخدام تخزين الكائنات مع
tmp_policy:
- استخدم
bucket:pathمنفصلًا على كل خادم
- استخدم
metadata_type=plain
- قد ترغب أيضًا في تعيين TTL لهذا الـ
bucket
مثال عندما يمتلئ
- لا يمكن استخدام سوى خيار واحد لتهيئة تخزين البيانات المؤقتة:
tmp_path,
tmp_policy,
temporary_data_in_cache.
- يتم تجاهل
move_factorو
keep_free_space_bytesو
max_data_part_size_bytes.
- يجب أن تحتوي السياسة على وحدة تخزين واحدة فقط
/disk1، ستُخزَّن البيانات المؤقتة على
/disk2.
<clickhouse>
<storage_configuration>
<disks>
<disk1>
<path>/disk1/</path>
</disk1>
<disk2>
<path>/disk2/</path>
</disk2>
</disks>
<policies>
<tmp_two_disks>
<volumes>
<main>
<disk>disk1</disk>
<disk>disk2</disk>
</main>
</volumes>
</tmp_two_disks>
</policies>
</storage_configuration>
<tmp_policy>tmp_two_disks</tmp_policy>
</clickhouse>