إعدادات خادم ClickHouse ضمن مجموعة tmp_* المُولَّدة.

تُهيّئ هذه الإعدادات خادم ClickHouse، وقد وُلِّدت تلقائيًا من الشيفرة المصدرية لـ ClickHouse.

المسار على نظام الملفات المحلي لتخزين البيانات المؤقتة المستخدمة في معالجة الاستعلامات الكبيرة.

لا يمكن استخدام إلا خيار واحد لتكوين تخزين البيانات المؤقتة: tmp_path, tmp_policy, temporary_data_in_cache.

الشرطة المائلة الأخيرة إلزامية.

مثال

< tmp_path > /var/lib/clickhouse/tmp/ </ tmp_path >

سياسة لتخزين البيانات المؤقتة. ستُزال جميع الملفات ذات البادئة tmp عند بدء التشغيل.

توصيات لاستخدام تخزين الكائنات مع tmp_policy : استخدم bucket:path منفصلًا على كل خادم

منفصلًا على كل خادم استخدم metadata_type=plain

قد ترغب أيضًا في تعيين TTL لهذا الـ bucket

لا يمكن استخدام سوى خيار واحد لتهيئة تخزين البيانات المؤقتة: tmp_path , tmp_policy , temporary_data_in_cache .

, , . يتم تجاهل move_factor و keep_free_space_bytes و max_data_part_size_bytes .

و و . يجب أن تحتوي السياسة على وحدة تخزين واحدة فقط لمزيد من المعلومات، راجع توثيق محرك جدول MergeTree

مثال

عندما يمتلئ /disk1 ، ستُخزَّن البيانات المؤقتة على /disk2 .