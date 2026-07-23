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تُهيّئ هذه الإعدادات خادم ClickHouse، وقد وُلِّدت تلقائيًا من الشيفرة المصدرية لـ ClickHouse.

tmp_path

المسار على نظام الملفات المحلي لتخزين البيانات المؤقتة المستخدمة في معالجة الاستعلامات الكبيرة.
  • لا يمكن استخدام إلا خيار واحد لتكوين تخزين البيانات المؤقتة: tmp_path, tmp_policy, temporary_data_in_cache.
  • الشرطة المائلة الأخيرة إلزامية.
مثال

tmp_policy

سياسة لتخزين البيانات المؤقتة. ستُزال جميع الملفات ذات البادئة tmp عند بدء التشغيل.
توصيات لاستخدام تخزين الكائنات مع tmp_policy:
  • استخدم bucket:path منفصلًا على كل خادم
  • استخدم metadata_type=plain
  • قد ترغب أيضًا في تعيين TTL لهذا الـ bucket
  • لا يمكن استخدام سوى خيار واحد لتهيئة تخزين البيانات المؤقتة: tmp_path ,tmp_policy, temporary_data_in_cache.
  • يتم تجاهل move_factor وkeep_free_space_bytes وmax_data_part_size_bytes.
  • يجب أن تحتوي السياسة على وحدة تخزين واحدة فقط
لمزيد من المعلومات، راجع توثيق محرك جدول MergeTree.
مثال عندما يمتلئ /disk1، ستُخزَّن البيانات المؤقتة على /disk2.
آخر تعديل في ٢٣ يوليو ٢٠٢٦