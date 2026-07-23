تضبط هذه الإعدادات خادم ClickHouse، وقد أُنشئت تلقائيًا من الشفرة المصدرية لـ ClickHouse.

الحد الأقصى لمقدار الذاكرة المسموح للخادم باستخدامه، ويُعبَّر عنه بالبايت.

يتقيّد الحد الأقصى لاستهلاك ذاكرة الخادم أيضًا بالإعداد max_server_memory_usage_to_ram_ratio .

كحالة خاصة، تعني القيمة 0 (الافتراضية) أن الخادم يمكنه استهلاك كامل الذاكرة المتاحة (باستثناء القيود الإضافية التي يفرضها max_server_memory_usage_to_ram_ratio ).

الحد الأقصى لمقدار الذاكرة المسموح للخادم باستخدامها، مُعبَّرًا عنه كنسبة إلى إجمالي الذاكرة المتاحة.

على سبيل المثال، تعني القيمة 0.9 (الافتراضية) أن الخادم يمكنه استهلاك 90% من الذاكرة المتاحة.

يتيح هذا خفض استخدام الذاكرة على الأنظمة ذات الذاكرة المحدودة. على المضيفات ذات RAM المحدودة وswap، قد تحتاج أحيانًا إلى ضبط max_server_memory_usage_to_ram_ratio على قيمة أكبر من 1.

تُطبَّق هذه النسبة بطريقتين:

عند بدء التشغيل (وعند إعادة تحميل الإعدادات)، فإنها تفرض حدًا على الحد الصارم لذاكرة الخادم عند هذه النسبة من إجمالي RAM الفعلي، كما هو موضح أعلاه.

أثناء التشغيل، يعيد عامل الذاكرة الخلفي دوريًا حساب الحد الصارم للذاكرة وفقًا للمعادلة (resident memory + system available memory) * max_server_memory_usage_to_ram_ratio ، بحيث يترك الخادم سعة احتياطية للعمليات الأخرى التي تعمل على المضيف نفسه. وعند التشغيل داخل cgroup بحد ذاكرة محدود، تُستخدم الذاكرة المتاحة الخاصة بـ cgroup بدلًا من القيمة على مستوى المضيف بالكامل. ومع ازدياد استهلاك العمليات الأخرى وتقلص الذاكرة المتاحة، ينخفض الحد الصارم للخادم تبعًا لذلك، ما يحدّ من التوسع قبل أن تنفد الذاكرة على المضيف (أو في cgroup).

يؤدي ضبط النسبة على 0 إلى تعطيل كلٍّ من الحد عند بدء التشغيل والتعديل أثناء التشغيل. كما أن التعديل أثناء التشغيل يكون بلا تأثير أيضًا على الأنظمة غير Linux وفي clickhouse-keeper ، الذي لا يوفّر هذا الإعداد. وللإبقاء على الحد الثابت عند بدء التشغيل/إعادة التحميل مع تعطيل التعديل أثناء التشغيل (وهو سلوك الإصدارات السابقة)، اضبط memory_worker_dynamic_hard_limit على 0 .