اسم سياسة ذاكرة التخزين المؤقت لـ delete-bitmap في UNIQUE KEY (SLRU أو LRU).
unique_key_bitmap_cache_policy
الحد الأقصى للحجم، بالبايت، لذاكرة التخزين المؤقت داخل العملية لخرائط البت الخاصة بحذف UNIQUE KEY لكل جزء. اضبطه على 0 لتعطيل ذاكرة التخزين المؤقت.
unique_key_bitmap_cache_size_bytes
حجم الطابور المحمي (في حالة سياسة SLRU) في ذاكرة التخزين المؤقت لـ delete-bitmap الخاصة بـ UNIQUE KEY، كنسبة من الحجم الإجمالي لذاكرة التخزين المؤقت.
unique_key_bitmap_cache_size_ratio
اسم سياسة ذاكرة التخزين المؤقت لفهرس UNIQUE KEY (SLRU أو LRU).
unique_key_index_cache_policy
الحد الأقصى لحجم ذاكرة التخزين المؤقت داخل العملية، بالبايت، لكتل فهرس UNIQUE KEY (SST). اضبطه على 0 لتعطيل ذاكرة التخزين المؤقت.
unique_key_index_cache_size_bytes
حجم الطابور المحمي (في حالة سياسة SLRU) في ذاكرة التخزين المؤقت لفهرس UNIQUE KEY، كنسبة إلى الحجم الإجمالي لذاكرة التخزين المؤقت.