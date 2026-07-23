إعدادات خادم ClickHouse ضمن مجموعة unique_key_* المُنشأة.

تُعِدّ هذه الإعدادات خادم ClickHouse، وهي مُولَّدة تلقائيًا من الشيفرة المصدرية لـ ClickHouse.

اسم سياسة ذاكرة التخزين المؤقت لـ delete-bitmap في UNIQUE KEY ‏(SLRU أو LRU).

الحد الأقصى للحجم، بالبايت، لذاكرة التخزين المؤقت داخل العملية لخرائط البت الخاصة بحذف UNIQUE KEY لكل جزء. اضبطه على 0 لتعطيل ذاكرة التخزين المؤقت.

حجم الطابور المحمي (في حالة سياسة SLRU) في ذاكرة التخزين المؤقت لـ delete-bitmap الخاصة بـ UNIQUE KEY، كنسبة من الحجم الإجمالي لذاكرة التخزين المؤقت.

اسم سياسة ذاكرة التخزين المؤقت لفهرس UNIQUE KEY ‏(SLRU أو LRU).

الحد الأقصى لحجم ذاكرة التخزين المؤقت داخل العملية، بالبايت، لكتل فهرس UNIQUE KEY ‏(SST). اضبطه على 0 لتعطيل ذاكرة التخزين المؤقت.

حجم الطابور المحمي (في حالة سياسة SLRU) في ذاكرة التخزين المؤقت لفهرس UNIQUE KEY، كنسبة إلى الحجم الإجمالي لذاكرة التخزين المؤقت.