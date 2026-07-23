تُستخدم هذه الإعدادات لتهيئة خادم ClickHouse، وهي مُولَّدة تلقائيًا من الشيفرة المصدرية لـ ClickHouse.

الفترة الزمنية لمؤقّت ساعة CPU في المحلّل العام (بالنانوثانية). اضبط القيمة على 0 لإيقاف المحلّل العام لساعة CPU. يُوصى بألا تقل القيمة عن 10000000 ‏(100 مرة في الثانية) للاستعلامات الفردية، أو 1000000000 ‏(مرة واحدة في الثانية) للتنميط على مستوى المجموعة.

الفترة الزمنية لمؤقت الساعة الحقيقية الخاص بـ المحلّل العام (بالنانوثانية). عيّن القيمة إلى 0 لإيقاف المحلّل العام للساعة الحقيقية. القيمة الموصى بها هي 10000000 على الأقل (100 مرة في الثانية) للاستعلامات الفردية أو 1000000000 (مرة واحدة في الثانية) لإجراء التنميط على مستوى المجموعة بأكملها.