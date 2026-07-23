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تُستخدم هذه الإعدادات لتهيئة خادم ClickHouse، وهي مُولَّدة تلقائيًا من الشيفرة المصدرية لـ ClickHouse.

global_profiler_cpu_time_period_ns

الفترة الزمنية لمؤقّت ساعة CPU في المحلّل العام (بالنانوثانية). اضبط القيمة على 0 لإيقاف المحلّل العام لساعة CPU. يُوصى بألا تقل القيمة عن 10000000 ‏(100 مرة في الثانية) للاستعلامات الفردية، أو 1000000000 ‏(مرة واحدة في الثانية) للتنميط على مستوى المجموعة.

global_profiler_real_time_period_ns

الفترة الزمنية لمؤقت الساعة الحقيقية الخاص بـ المحلّل العام (بالنانوثانية). عيّن القيمة إلى 0 لإيقاف المحلّل العام للساعة الحقيقية. القيمة الموصى بها هي 10000000 على الأقل (100 مرة في الثانية) للاستعلامات الفردية أو 1000000000 (مرة واحدة في الثانية) لإجراء التنميط على مستوى المجموعة بأكملها.
آخر تعديل في ٢٣ يوليو ٢٠٢٦