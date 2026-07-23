تُستخدَم هذه الإعدادات لتهيئة خادم ClickHouse، وقد وُلِّدت تلقائيًا من الشيفرة المصدرية لـ ClickHouse.

يتيح تهيئة تخزين متعدد الأقراص.

تتبع تهيئة التخزين البنية التالية:

< storage_configuration > < disks > <!-- configuration --> </ disks > < policies > <!-- configuration --> </ policies > </ storage_configuration >

​ تهيئة disks

تأتي تهيئة disks وفق البنية الموضحة أدناه:

< storage_configuration > < disks > < disk_name_1 > < path > /mnt/fast_ssd/clickhouse/ </ path > </ disk_name_1 > < disk_name_2 > < path > /mnt/hdd1/clickhouse/ </ path > < keep_free_space_bytes > 10485760 </ keep_free_space_bytes > </ disk_name_2 > < disk_name_3 > < path > /mnt/hdd2/clickhouse/ </ path > < keep_free_space_bytes > 10485760 </ keep_free_space_bytes > </ disk_name_3 > ... </ disks > </ storage_configuration >

تُعرِّف الوسوم الفرعية أعلاه الإعدادات التالية لـ disks :

الإعداد الوصف <disk_name_N> اسم القرص، ويجب أن يكون فريدًا. path المسار الذي ستُخزَّن فيه بيانات الخادم (دليلَا data و shadow ). ويجب أن ينتهي بـ / keep_free_space_bytes حجم المساحة الحرة المحجوزة على القرص.

ترتيب الأقراص غير مهم.

​ إعداد السياسات

تُعرّف الوسوم الفرعية أعلاه الإعدادات التالية لـ policies :

الإعداد الوصف policy_name_N اسم السياسة. يجب أن تكون أسماء السياسات فريدة. volume_name_N اسم وحدة التخزين. يجب أن تكون أسماء وحدات التخزين فريدة. disk القرص الموجود داخل وحدة التخزين. max_data_part_size_bytes الحد الأقصى لحجم جزء البيانات الذي يمكن أن يوجد على أي قرص ضمن وحدة التخزين هذه. إذا نتج عن الدمج جزءٌ يُتوقع أن يتجاوز حجمه max_data_part_size_bytes ، فسيُكتب هذا الجزء إلى وحدة التخزين التالية. يتيح لك هذا عمليًا تخزين الأجزاء الجديدة أو الصغيرة على وحدة تخزين سريعة (SSD) ثم نقلها إلى وحدة تخزين أبطأ (HDD) عندما يزداد حجمها. لا تستخدم هذا الخيار إذا كانت السياسة تحتوي على وحدة تخزين واحدة فقط. move_factor نسبة المساحة الحرة المتاحة على وحدة التخزين. إذا انخفضت المساحة عن هذه النسبة، فسيبدأ نقل البيانات إلى وحدة التخزين التالية، إن وُجدت. ولغرض النقل، تُرتَّب الأجزاء حسب الحجم من الأكبر إلى الأصغر (ترتيبًا تنازليًا)، وتُختار الأجزاء التي يكون مجموع أحجامها كافيًا لتحقيق شرط move_factor . وإذا لم يكن الحجم الإجمالي لجميع الأجزاء كافيًا، فستنقل جميع الأجزاء. perform_ttl_move_on_insert يعطّل نقل البيانات التي انتهت صلاحية TTL الخاصة بها عند الإدراج. افتراضيًا (إذا كان مفعّلًا)، إذا أدرجنا جزءًا من البيانات انتهت صلاحيته بالفعل وفقًا لقاعدة النقل المعتمدة على مدة البقاء، فسيُنقل فورًا إلى وحدة التخزين / القرص المحدد في قاعدة النقل. وقد يؤدي ذلك إلى إبطاء الإدراج بشكل ملحوظ إذا كانت وحدة التخزين / القرص الهدف بطيئًا (مثل S3). وإذا كان هذا الإعداد معطّلًا، فسيُكتب الجزء منتهي الصلاحية إلى وحدة التخزين الافتراضية ثم يُنقل مباشرةً إلى وحدة التخزين المحددة في قاعدة TTL للبيانات منتهية الصلاحية. load_balancing سياسة موازنة الأقراص: round_robin أو least_used . least_used_ttl_ms يضبط المهلة الزمنية (بالملي ثانية) لتحديث المساحة المتاحة على جميع الأقراص ( 0 — التحديث دائمًا، -1 — عدم التحديث مطلقًا، والقيمة الافتراضية هي 60000 ). ملاحظة: إذا كان القرص مستخدمًا فقط بواسطة ClickHouse ولن يخضع لتغيير حجم نظام الملفات أثناء التشغيل، فيمكنك استخدام القيمة -1 . في جميع الحالات الأخرى، لا يُنصح بذلك لأنه سيؤدي في النهاية إلى تخصيص غير صحيح للمساحة. prefer_not_to_merge يعطّل دمج أجزاء البيانات على وحدة التخزين هذه. ملاحظة: قد يكون هذا ضارًا وقد يسبب تباطؤًا. عند تفعيل هذا الإعداد (لا تفعل ذلك)، يُمنع دمج البيانات على وحدة التخزين هذه (وهذا أمر سيئ). يتيح ذلك التحكم في كيفية تعامل ClickHouse مع الأقراص البطيئة. نوصي بعدم استخدامه إطلاقًا. volume_priority يحدد الأولوية (الترتيب) التي تُملأ بها وحدات التخزين. كلما كانت القيمة أصغر، كانت الأولوية أعلى. يجب أن تكون قيم المعامل أعدادًا طبيعية وأن تغطي النطاق من 1 إلى N (حيث تمثل N أكبر قيمة محددة للمعامل) من دون فجوات.

بالنسبة إلى volume_priority :

إذا كانت جميع وحدات التخزين تحتوي على هذا المعامل، فستُرتَّب أولوياتها وفقًا للترتيب المحدد.

إذا كانت بعض وحدات التخزين فقط تحتوي عليه، فستكون وحدات التخزين التي لا تحتوي عليه ذات أولوية أدنى. أما الوحدات التي تحتوي عليه فستُعطى الأولوية وفقًا لقيمة الوسم، وتُحدَّد أولوية البقية بالنسبة إلى بعضها بعضًا بحسب ترتيب الوصف في ملف الإعدادات.

إذا لم يُحدَّد هذا المعامل لأيٍّ من وحدات التخزين، فسيُحدَّد ترتيبها بحسب ترتيب الوصف في ملف الإعدادات.

لا يجوز أن تتطابق أولويات وحدات التخزين.

اكتب ملفات البيانات الوصفية للقرص بتنسيق VERSION_FULL_OBJECT_KEY. يكون هذا الإعداد مفعّلًا افتراضيًا. هذا الإعداد متوقف عن الاستخدام.

إذا كان مفعّلًا، يُولَّد معرّف UUID داخلي عند إنشاء SharedSet وSharedJoin. متاح فقط في ClickHouse Cloud