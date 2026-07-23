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تُستخدَم هذه الإعدادات لتهيئة خادم ClickHouse، وقد وُلِّدت تلقائيًا من الشيفرة المصدرية لـ ClickHouse.

storage_configuration

يتيح تهيئة تخزين متعدد الأقراص. تتبع تهيئة التخزين البنية التالية:

تهيئة disks

تأتي تهيئة disks وفق البنية الموضحة أدناه:
تُعرِّف الوسوم الفرعية أعلاه الإعدادات التالية لـ disks:
ترتيب الأقراص غير مهم.

إعداد السياسات

تُعرّف الوسوم الفرعية أعلاه الإعدادات التالية لـ policies: بالنسبة إلى volume_priority:
  • إذا كانت جميع وحدات التخزين تحتوي على هذا المعامل، فستُرتَّب أولوياتها وفقًا للترتيب المحدد.
  • إذا كانت بعض وحدات التخزين فقط تحتوي عليه، فستكون وحدات التخزين التي لا تحتوي عليه ذات أولوية أدنى. أما الوحدات التي تحتوي عليه فستُعطى الأولوية وفقًا لقيمة الوسم، وتُحدَّد أولوية البقية بالنسبة إلى بعضها بعضًا بحسب ترتيب الوصف في ملف الإعدادات.
  • إذا لم يُحدَّد هذا المعامل لأيٍّ من وحدات التخزين، فسيُحدَّد ترتيبها بحسب ترتيب الوصف في ملف الإعدادات.
  • لا يجوز أن تتطابق أولويات وحدات التخزين.

storage_metadata_write_full_object_key

اكتب ملفات البيانات الوصفية للقرص بتنسيق VERSION_FULL_OBJECT_KEY. يكون هذا الإعداد مفعّلًا افتراضيًا. هذا الإعداد متوقف عن الاستخدام.

storage_shared_set_join_use_inner_uuid

إذا كان مفعّلًا، يُولَّد معرّف UUID داخلي عند إنشاء SharedSet وSharedJoin. متاح فقط في ClickHouse Cloud
آخر تعديل في ٢٣ يوليو ٢٠٢٦