طريقة تخزين رؤوس أجزاء البيانات في ZooKeeper. لا ينطبق هذا الإعداد إلا على عائلة
use_minimalistic_part_header_in_zookeeper
MergeTree. ويمكن تحديده على النحو التالي:
على مستوى عام في قسم merge_tree ضمن ملف
config.xml
يستخدم ClickHouse هذا الإعداد لجميع الجداول على الخادم. يمكنك تغيير الإعداد في أي وقت. وتغيّر الجداول الحالية سلوكها عند تغيير هذا الإعداد.
لكل جدول
عند إنشاء جدول، حدِّد إعداد المحرك المقابل. ولا يتغير سلوك أي جدول موجود يستخدم هذا الإعداد، حتى إذا تغيّر الإعداد العام.
القيم الممكنة
0— تكون هذه الوظيفة معطلة.
1— تكون هذه الوظيفة مفعّلة.
use_minimalistic_part_header_in_zookeeper = 1، فإن الجداول المكررة تخزّن رؤوس أجزاء البيانات بشكل مضغوط باستخدام
znode واحد. وإذا كان الجدول يحتوي على عدد كبير من الأعمدة، فإن طريقة التخزين هذه تقلّل بشكل كبير من حجم البيانات المخزنة في ZooKeeper.
بعد تطبيق
use_minimalistic_part_header_in_zookeeper = 1، لا يمكنك الرجوع بإصدار خادم ClickHouse إلى إصدار لا يدعم هذا الإعداد. توخَّ الحذر عند ترقية ClickHouse على الخوادم ضمن عنقود. لا تُرقِّ جميع الخوادم دفعة واحدة. ومن الأكثر أمانًا اختبار الإصدارات الجديدة من ClickHouse في بيئة اختبار، أو على عدد قليل فقط من خوادم العنقود.لا يمكن استعادة رؤوس أجزاء البيانات المخزنة مسبقًا باستخدام هذا الإعداد إلى تمثيلها السابق (غير المضغوط).
يفعّل ساحة Arena مخصّصة في jemalloc لتخصيصات ذاكرة التخزين المؤقت (mark cache، وuncompressed cache، وpage cache). يعزل بيانات ذاكرة التخزين المؤقت عن تخصيصات الذاكرة الخاصة بمعالجة الاستعلامات، مما يقلّل من تجزؤ الذاكرة. متاح فقط في ClickHouse Cloud. عند تفعيله، تعتمد جداول
use_separate_cache_arena
system.*_log على
SharedMergeTree عبر مسار معالجة يستند إلى
S3.
لكل سجل
<log>، تُنشأ الكائنات التالية تلقائيًا عند بدء التشغيل:
system.<log>_s3— جدول يعتمد على
S3ويُعد هدف
flushالمباشر؛ إذ تكتب كل عملية استدعاء لـ
SYSTEM FLUSH LOGSملفًا جديدًا مقسّمًا إلى
partitionهنا.
system.<log>_s3queue— جدول
S3Queue(وضع
ordered) يلتقط الملفات من
<log>_s3ويمرّر الصفوف إلى المراحل اللاحقة. وتعالج كل
nodeملفاتها فقط عبر التقسيم المستند إلى
partition_regex.
system.<log>_mv—
MATERIALIZED VIEWيوجّه الصفوف من
<log>_s3queueإلى جدول
SharedMergeTreeالنهائي.
system.<log>— جدول
SharedMergeTreeالنهائي الذي تتراكم فيه الصفوف وتُنفَّذ عليه الاستعلامات.
<log>_0 و
<log>_1 وهكذا،
ثم يُعاد إنشاؤه، بما يتوافق مع سلوك التدوير الحالي في
SystemLog.
يتطلب ذلك ضبط
<shared_log_pipeline><endpoint> في إعدادات الخادوم.
انظر أيضًا:
shared_log_pipeline.enable_sync_flush،
shared_log_pipeline.flush_timeout_seconds.