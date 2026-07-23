Skip to main content
تُعِدّ هذه الإعدادات خادم ClickHouse، وهي مُنشأة تلقائيًا استنادًا إلى الشفرة المصدرية لـ ClickHouse.

use_minimalistic_part_header_in_zookeeper

طريقة تخزين رؤوس أجزاء البيانات في ZooKeeper. لا ينطبق هذا الإعداد إلا على عائلة MergeTree. ويمكن تحديده على النحو التالي: على مستوى عام في قسم merge_tree ضمن ملف config.xml يستخدم ClickHouse هذا الإعداد لجميع الجداول على الخادم. يمكنك تغيير الإعداد في أي وقت. وتغيّر الجداول الحالية سلوكها عند تغيير هذا الإعداد. لكل جدول عند إنشاء جدول، حدِّد إعداد المحرك المقابل. ولا يتغير سلوك أي جدول موجود يستخدم هذا الإعداد، حتى إذا تغيّر الإعداد العام. القيم الممكنة
  • 0 — تكون هذه الوظيفة معطلة.
  • 1 — تكون هذه الوظيفة مفعّلة.
إذا كان use_minimalistic_part_header_in_zookeeper = 1، فإن الجداول المكررة تخزّن رؤوس أجزاء البيانات بشكل مضغوط باستخدام znode واحد. وإذا كان الجدول يحتوي على عدد كبير من الأعمدة، فإن طريقة التخزين هذه تقلّل بشكل كبير من حجم البيانات المخزنة في ZooKeeper.
بعد تطبيق use_minimalistic_part_header_in_zookeeper = 1، لا يمكنك الرجوع بإصدار خادم ClickHouse إلى إصدار لا يدعم هذا الإعداد. توخَّ الحذر عند ترقية ClickHouse على الخوادم ضمن عنقود. لا تُرقِّ جميع الخوادم دفعة واحدة. ومن الأكثر أمانًا اختبار الإصدارات الجديدة من ClickHouse في بيئة اختبار، أو على عدد قليل فقط من خوادم العنقود.لا يمكن استعادة رؤوس أجزاء البيانات المخزنة مسبقًا باستخدام هذا الإعداد إلى تمثيلها السابق (غير المضغوط).

use_separate_cache_arena

يفعّل ساحة Arena مخصّصة في jemalloc لتخصيصات ذاكرة التخزين المؤقت (mark cache، وuncompressed cache، وpage cache). يعزل بيانات ذاكرة التخزين المؤقت عن تخصيصات الذاكرة الخاصة بمعالجة الاستعلامات، مما يقلّل من تجزؤ الذاكرة.

use_shared_merge_tree_log_pipeline

متاح فقط في ClickHouse Cloud. عند تفعيله، تعتمد جداول system.*_log على SharedMergeTree عبر مسار معالجة يستند إلى S3. لكل سجل <log>، تُنشأ الكائنات التالية تلقائيًا عند بدء التشغيل:
  • system.<log>_s3 — جدول يعتمد على S3 ويُعد هدف flush المباشر؛ إذ تكتب كل عملية استدعاء لـ SYSTEM FLUSH LOGS ملفًا جديدًا مقسّمًا إلى partition هنا.
  • system.<log>_s3queue — جدول S3Queue (وضع ordered) يلتقط الملفات من <log>_s3 ويمرّر الصفوف إلى المراحل اللاحقة. وتعالج كل node ملفاتها فقط عبر التقسيم المستند إلى partition_regex.
  • system.<log>_mvMATERIALIZED VIEW يوجّه الصفوف من <log>_s3queue إلى جدول SharedMergeTree النهائي.
  • system.<log> — جدول SharedMergeTree النهائي الذي تتراكم فيه الصفوف وتُنفَّذ عليه الاستعلامات.
عند تغيير المخطط أو الإعدادات، يُعاد تسمية الجدول المتأثر إلى <log>_0 و<log>_1 وهكذا، ثم يُعاد إنشاؤه، بما يتوافق مع سلوك التدوير الحالي في SystemLog. يتطلب ذلك ضبط <shared_log_pipeline><endpoint> في إعدادات الخادوم. انظر أيضًا: shared_log_pipeline.enable_sync_flush، shared_log_pipeline.flush_timeout_seconds.
آخر تعديل في ٢٣ يوليو ٢٠٢٦