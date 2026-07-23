تُهيِّئ هذه الإعدادات خادم ClickHouse، وهي مُولَّدة تلقائيًا من الشفرة المصدرية لـ ClickHouse.

يحدد عدد الخيوط التي تنفّذ مهام التحميل غير المتزامن في مجمع الخلفية. يُستخدم مجمع الخلفية لتحميل الجداول بشكل غير متزامن بعد بدء تشغيل الخادم في حال لم تكن هناك أي استعلامات بانتظار الجدول. وقد يكون من المفيد إبقاء عدد الخيوط في مجمع الخلفية منخفضًا إذا كان هناك عدد كبير من الجداول. فهذا يتيح حجز موارد CPU لتنفيذ الاستعلامات بالتوازي.

تعني القيمة 0 استخدام جميع وحدات CPU المتاحة.

يحدّد عدد خيوط التنفيذ التي تنفّذ مهام التحميل في المجمّع الأمامي. يُستخدم المجمّع الأمامي لتحميل الجداول تزامنيًا قبل أن يبدأ الخادم الاستماع على منفذ، وكذلك لتحميل الجداول التي يُنتظر اكتمال تحميلها. ويتمتع المجمّع الأمامي بأولوية أعلى من مجمّع الخلفية. وهذا يعني أنه لا تبدأ أي مهمة في مجمّع الخلفية ما دامت هناك مهام قيد التشغيل في المجمّع الأمامي.