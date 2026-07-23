تُهيِّئ هذه الإعدادات خادم ClickHouse، وهي مُولَّدة تلقائيًا من الشيفرة المصدرية لـ ClickHouse.

ما إذا كان ينبغي لخادم ذاكرة التخزين المؤقت تطبيق إعدادات throttling المستلَمة من العميل.

حدّ مرن لعدد الاتصالات النشطة التي تحاول ذاكرة التخزين المؤقت الموزعة الإبقاء عليها متاحة. إذا انخفض عدد الاتصالات المتاحة إلى أقل من distributed_cache_keep_up_free_connections_ratio * max_connections، فستُغلَق الاتصالات الأقدم نشاطًا حتى يرتفع العدد مجددًا فوق هذا الحد.

الحد الأقصى لعدد طلبات الكتابة إلى ذاكرة التخزين المؤقت الموزعة التي تعمل على الخيط الخلفي في الوقت نفسه (على مستوى جميع الاستعلامات). عند الوصول إلى هذا الحد، تمر عملية الكتابة عبر cache بشكل Inline (على الخيط المستدعي) بدلًا من الخيط الخلفي، بحيث لا تُحجب في انتظار فتحة تنفيذ ولا تؤدي إلى إنشاء عدد غير محدود من الخيوط.