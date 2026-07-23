الحد الأقصى لمعدل تبادل البيانات عبر الشبكة، بالبايت في الثانية، لعمليات الجلب المكررة. وتعني القيمة صفر عدم وجود حد.
max_replicated_fetches_network_bandwidth_for_server
الحد الأقصى لسرعة تبادل البيانات عبر الشبكة، بالبايت في الثانية، لعمليات الإرسال المُكرَّرة. يشير الصفر إلى عدم وجود حد.
max_replicated_sends_network_bandwidth_for_server
إذا كان عدد الجداول المُكرَّرة أكبر من هذه القيمة، فسيُطلِق الخادم استثناءً. لا يُحتسب إلا عدد الجداول ضمن محركات قواعد البيانات التالية:
max_replicated_table_num_to_throw
- Atomic
- Ordinary
- Replicated
- Lazy
مثال
تعني القيمة
0 عدم وجود أي قيد.
<max_replicated_table_num_to_throw>400</max_replicated_table_num_to_throw>