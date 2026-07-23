إعدادات خادم ClickHouse ضمن المجموعة المُولَّدة max_replicated_*.

تُضبط هذه الإعدادات خادم ClickHouse، وهي مُولَّدة تلقائيًا من الشفرة المصدرية لـ ClickHouse.

الحد الأقصى لمعدل تبادل البيانات عبر الشبكة، بالبايت في الثانية، لعمليات الجلب المكررة. وتعني القيمة صفر عدم وجود حد.

الحد الأقصى لسرعة تبادل البيانات عبر الشبكة، بالبايت في الثانية، لعمليات الإرسال المُكرَّرة. يشير الصفر إلى عدم وجود حد.

إذا كان عدد الجداول المُكرَّرة أكبر من هذه القيمة، فسيُطلِق الخادم استثناءً.

لا يُحتسب إلا عدد الجداول ضمن محركات قواعد البيانات التالية:

Atomic

Ordinary

Replicated

Lazy

تعني القيمة 0 عدم وجود أي قيد.

مثال