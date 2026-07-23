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تُضبط هذه الإعدادات خادم ClickHouse، وهي مُولَّدة تلقائيًا من الشفرة المصدرية لـ ClickHouse.

max_replicated_fetches_network_bandwidth_for_server

الحد الأقصى لمعدل تبادل البيانات عبر الشبكة، بالبايت في الثانية، لعمليات الجلب المكررة. وتعني القيمة صفر عدم وجود حد.

max_replicated_sends_network_bandwidth_for_server

الحد الأقصى لسرعة تبادل البيانات عبر الشبكة، بالبايت في الثانية، لعمليات الإرسال المُكرَّرة. يشير الصفر إلى عدم وجود حد.

max_replicated_table_num_to_throw

إذا كان عدد الجداول المُكرَّرة أكبر من هذه القيمة، فسيُطلِق الخادم استثناءً. لا يُحتسب إلا عدد الجداول ضمن محركات قواعد البيانات التالية:
  • Atomic
  • Ordinary
  • Replicated
  • Lazy
تعني القيمة 0 عدم وجود أي قيد.
مثال
آخر تعديل في ٢٣ يوليو ٢٠٢٦