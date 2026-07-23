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تُستخدم هذه الإعدادات لتهيئة خادم ClickHouse، وهي مُولَّدة تلقائيًا من الشفرة المصدرية لـ ClickHouse.

iceberg_metadata_files_cache_max_entries

الحد الأقصى لذاكرة التخزين المؤقت لملفات البيانات الوصفية لـ Iceberg، محسوبًا بعدد الإدخالات. يشير الصفر إلى أنها معطّلة.

iceberg_metadata_files_cache_policy

اسم سياسة ذاكرة التخزين المؤقت للبيانات الوصفية في Iceberg.

iceberg_metadata_files_cache_size

الحد الأقصى لحجم ذاكرة التخزين المؤقت للبيانات الوصفية في Iceberg، بالبايت. وتعني القيمة صفر أنه معطّل.

iceberg_metadata_files_cache_size_ratio

حجم الطابور المحمي (في حالة سياسة SLRU) في ذاكرة التخزين المؤقت للبيانات الوصفية لـ iceberg، كنسبة من الحجم الإجمالي لذاكرة التخزين المؤقت.
آخر تعديل في ٢٣ يوليو ٢٠٢٦