الحد الأقصى لذاكرة التخزين المؤقت لملفات البيانات الوصفية لـ Iceberg، محسوبًا بعدد الإدخالات. يشير الصفر إلى أنها معطّلة.
iceberg_metadata_files_cache_max_entries
اسم سياسة ذاكرة التخزين المؤقت للبيانات الوصفية في Iceberg.
iceberg_metadata_files_cache_policy
الحد الأقصى لحجم ذاكرة التخزين المؤقت للبيانات الوصفية في Iceberg، بالبايت. وتعني القيمة صفر أنه معطّل.
iceberg_metadata_files_cache_size
حجم الطابور المحمي (في حالة سياسة SLRU) في ذاكرة التخزين المؤقت للبيانات الوصفية لـ iceberg، كنسبة من الحجم الإجمالي لذاكرة التخزين المؤقت.