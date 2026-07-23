إعدادات خادم ClickHouse ضمن المجموعة المُولَّدة iceberg_metadata_*.

تُستخدم هذه الإعدادات لتهيئة خادم ClickHouse، وهي مُولَّدة تلقائيًا من الشفرة المصدرية لـ ClickHouse.

الحد الأقصى لذاكرة التخزين المؤقت لملفات البيانات الوصفية لـ Iceberg، محسوبًا بعدد الإدخالات. يشير الصفر إلى أنها معطّلة.

اسم سياسة ذاكرة التخزين المؤقت للبيانات الوصفية في Iceberg.

الحد الأقصى لحجم ذاكرة التخزين المؤقت للبيانات الوصفية في Iceberg، بالبايت. وتعني القيمة صفر أنه معطّل.

حجم الطابور المحمي (في حالة سياسة SLRU) في ذاكرة التخزين المؤقت للبيانات الوصفية لـ iceberg، كنسبة من الحجم الإجمالي لذاكرة التخزين المؤقت.