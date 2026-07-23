مسار ملف الإعدادات للدوال المعرفة من قبل المستخدم القابلة للتنفيذ. المسار:
user_defined_executable_functions_config
- حدِّد المسار المطلق أو المسار النسبي لملف إعدادات الخادم.
- يمكن أن يحتوي المسار على محارف البدل * و ?.
<user_defined_executable_functions_config>*_function.xml</user_defined_executable_functions_config>
الدليل الذي يضم الملفات التي يعرّفها المستخدم. يُستخدم مع دوال SQL المعرفة من قبل المستخدم SQL User Defined Functions. مثال
user_defined_path
<user_defined_path>/var/lib/clickhouse/user_defined/</user_defined_path>