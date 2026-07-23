إعدادات خادم ClickHouse ضمن المجموعة المُولَّدة user_defined_*.

تُستخدَم هذه الإعدادات لتهيئة خادم ClickHouse، وهي مُولَّدة تلقائيًا من الشيفرة المصدرية لـ ClickHouse.

مسار ملف الإعدادات للدوال المعرفة من قبل المستخدم القابلة للتنفيذ.

المسار:

حدِّد المسار المطلق أو المسار النسبي لملف إعدادات الخادم.

يمكن أن يحتوي المسار على محارف البدل * و ?.

راجع أيضًا:

مثال

< user_defined_executable_functions_config > *_function.xml </ user_defined_executable_functions_config >

الدليل الذي يضم الملفات التي يعرّفها المستخدم. يُستخدم مع دوال SQL المعرفة من قبل المستخدم SQL User Defined Functions

مثال