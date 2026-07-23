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تُستخدَم هذه الإعدادات لتهيئة خادم ClickHouse، وهي مُولَّدة تلقائيًا من الشيفرة المصدرية لـ ClickHouse.

user_defined_executable_functions_config

مسار ملف الإعدادات للدوال المعرفة من قبل المستخدم القابلة للتنفيذ. المسار:
  • حدِّد المسار المطلق أو المسار النسبي لملف إعدادات الخادم.
  • يمكن أن يحتوي المسار على محارف البدل * و ?.
راجع أيضًا: مثال

user_defined_path

الدليل الذي يضم الملفات التي يعرّفها المستخدم. يُستخدم مع دوال SQL المعرفة من قبل المستخدم SQL User Defined Functions. مثال
آخر تعديل في ٢٣ يوليو ٢٠٢٦