يحدد الحد الأقصى لمقدار ذاكرة RAM المسموح باستخدامه لتنفيذ عمليات الدمج والتعديل. إذا بلغ ClickHouse الحد المحدد، فلن يجدول أي عمليات دمج أو تعديل جديدة في الخلفية، لكنه سيواصل تنفيذ المهام التي جرى جدولتها بالفعل.
merges_mutations_memory_usage_soft_limit
مثال
تعني القيمة
0 عدم وجود حد.
<merges_mutations_memory_usage_soft_limit>0</merges_mutations_memory_usage_soft_limit>
تُحتسَب القيمة الافتراضية لـ
merges_mutations_memory_usage_to_ram_ratio
merges_mutations_memory_usage_soft_limit وفقًا للصيغة
memory_amount * merges_mutations_memory_usage_to_ram_ratio.
انظر أيضًا: