Skip to main content
تُهيِّئ هذه الإعدادات خادم ClickHouse، وهي مُولَّدة تلقائيًا من الشفرة المصدرية لـ ClickHouse.

merges_mutations_memory_usage_soft_limit

يحدد الحد الأقصى لمقدار ذاكرة RAM المسموح باستخدامه لتنفيذ عمليات الدمج والتعديل. إذا بلغ ClickHouse الحد المحدد، فلن يجدول أي عمليات دمج أو تعديل جديدة في الخلفية، لكنه سيواصل تنفيذ المهام التي جرى جدولتها بالفعل.
تعني القيمة 0 عدم وجود حد.
مثال

merges_mutations_memory_usage_to_ram_ratio

تُحتسَب القيمة الافتراضية لـ merges_mutations_memory_usage_soft_limit وفقًا للصيغة memory_amount * merges_mutations_memory_usage_to_ram_ratio. انظر أيضًا:
آخر تعديل في ٢٣ يوليو ٢٠٢٦