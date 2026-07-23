إذا تجاوز عدد الخيوط الخاملة في مجمّع خيوط الإدخال/الإخراج الخاص بالنسخ الاحتياطية القيمة
max_backups_io_thread_pool_free_size
max_backup_io_thread_pool_free_size، فسيحرّر ClickHouse الموارد التي تشغلها الخيوط الخاملة ويقلّص حجم المجمّع. ويمكن إنشاء هذه الخيوط مرة أخرى عند الحاجة.
يستخدم ClickHouse خيوطًا من مجمّع خيوط الإدخال/الإخراج الخاص بالنسخ الاحتياطية لإجراء عمليات الإدخال/الإخراج لنسخ S3 الاحتياطية. يحدّد
max_backups_io_thread_pool_size
max_backups_io_thread_pool_size الحد الأقصى لعدد الخيوط في المجمّع.