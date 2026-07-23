إعدادات خادم ClickHouse ضمن مجموعة max_backups_* المُولَّدة.

تُستخدم هذه الإعدادات لتهيئة خادم ClickHouse، وهي مُولَّدة تلقائيًا من الشيفرة المصدرية لـ ClickHouse.

إذا تجاوز عدد الخيوط الخاملة في مجمّع خيوط الإدخال/الإخراج الخاص بالنسخ الاحتياطية القيمة max_backup_io_thread_pool_free_size ، فسيحرّر ClickHouse الموارد التي تشغلها الخيوط الخاملة ويقلّص حجم المجمّع. ويمكن إنشاء هذه الخيوط مرة أخرى عند الحاجة.