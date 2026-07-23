مسار ملف إعدادات القاموس. المسار:
dictionaries_config
- حدِّد المسار المطلق أو المسار النسبي بالنسبة إلى ملف إعدادات الخادم.
- يمكن أن يتضمّن المسار محارف البدل * و ?.
- “قاموس”.
<dictionaries_config>*_dictionary.xml</dictionaries_config>
التحميل الكسول للقواميس.
dictionaries_lazy_load
- إذا كانت القيمة
true، فسيُحمَّل كل قاموس عند أول استخدام. وإذا فشل التحميل، فستُطلق الدالة التي تستخدم القاموس استثناءً.
- إذا كانت القيمة
false، فسيُحمِّل الخادم جميع القواميس عند بدء التشغيل.
مثال
سينتظر الخادم عند بدء التشغيل حتى تكتمل عملية تحميل جميع القواميس قبل استقبال أي اتصالات (استثناء: إذا كان
wait_dictionaries_load_at_startup مضبوطًا على
false).
<dictionaries_lazy_load>true</dictionaries_lazy_load>
الدليل الخاص بمكتبة القواميس. مثال
dictionaries_lib_path
<dictionaries_lib_path>/var/lib/clickhouse/dictionaries_lib/</dictionaries_lib_path>