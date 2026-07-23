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تُهيِّئ هذه الإعدادات خادم ClickHouse، وهي مُولَّدة تلقائيًا من الشفرة المصدرية لـ ClickHouse.

dictionaries_config

مسار ملف إعدادات القاموس. المسار:
  • حدِّد المسار المطلق أو المسار النسبي بالنسبة إلى ملف إعدادات الخادم.
  • يمكن أن يتضمّن المسار محارف البدل * و ?.
انظر أيضًا: مثال

dictionaries_lazy_load

التحميل الكسول للقواميس.
  • إذا كانت القيمة true، فسيُحمَّل كل قاموس عند أول استخدام. وإذا فشل التحميل، فستُطلق الدالة التي تستخدم القاموس استثناءً.
  • إذا كانت القيمة false، فسيُحمِّل الخادم جميع القواميس عند بدء التشغيل.
سينتظر الخادم عند بدء التشغيل حتى تكتمل عملية تحميل جميع القواميس قبل استقبال أي اتصالات (استثناء: إذا كان wait_dictionaries_load_at_startup مضبوطًا على false).
مثال

dictionaries_lib_path

الدليل الخاص بمكتبة القواميس. مثال
آخر تعديل في ٢٣ يوليو ٢٠٢٦