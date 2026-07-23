تُهيِّئ هذه الإعدادات خادم ClickHouse، وهي مُولَّدة تلقائيًا من الشفرة المصدرية لـ ClickHouse.

مسار ملف إعدادات القاموس.

المسار:

حدِّد المسار المطلق أو المسار النسبي بالنسبة إلى ملف إعدادات الخادم.

يمكن أن يتضمّن المسار محارف البدل * و ?.

انظر أيضًا:

مثال

< dictionaries_config > *_dictionary.xml </ dictionaries_config >

التحميل الكسول للقواميس.

إذا كانت القيمة true ، فسيُحمَّل كل قاموس عند أول استخدام. وإذا فشل التحميل، فستُطلق الدالة التي تستخدم القاموس استثناءً.

، فسيُحمَّل كل قاموس عند أول استخدام. وإذا فشل التحميل، فستُطلق الدالة التي تستخدم القاموس استثناءً. إذا كانت القيمة false ، فسيُحمِّل الخادم جميع القواميس عند بدء التشغيل.

false ). سينتظر الخادم عند بدء التشغيل حتى تكتمل عملية تحميل جميع القواميس قبل استقبال أي اتصالات (استثناء: إذا كان wait_dictionaries_load_at_startup مضبوطًا على).

مثال

< dictionaries_lazy_load > true </ dictionaries_lazy_load >

الدليل الخاص بمكتبة القواميس.

مثال