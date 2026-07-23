تُستخدم هذه الإعدادات لتهيئة خادم ClickHouse، وهي مُولَّدة تلقائيًا من الشيفرة المصدرية لـ ClickHouse.

عدد خيوط اللازمة لتحميل مجموعة أجزاء البيانات النشطة (العناصر النشطة) عند بدء التشغيل.

الحد الأقصى لعدد أساليب المصادقة التي يمكن إنشاء مستخدم بها أو تعديل المستخدم لاستخدامها. لا يؤثر تغيير هذا الإعداد في المستخدمين الحاليين. ستفشل استعلامات الإنشاء/التعديل المتعلقة بالمصادقة إذا تجاوزت الحد المحدد في هذا الإعداد. أما استعلامات الإنشاء/التعديل غير المتعلقة بالمصادقة فستنجح.

تعني القيمة 0 عدم وجود حد أقصى.

الحد الأقصى لسرعة القراءة، بالبايت في الثانية، لجميع النسخ الاحتياطية على الخادم. تعني القيمة صفر عدم وجود حد.

الحد الأقصى لعدد خيوط المستخدمة في بناء الفهارس المتجهية.

تعني القيمة 0 استخدام جميع الأنوية.

الحد الأقصى لعدد اتصالات الخادم.

الحد الأقصى لعدد الإدخالات المسموح به في إحصاءات جدول hash التي تُجمع أثناء التجميع

عدد الخيوط المستخدمة لأمر ALTER TABLE FETCH PARTITION.

الحد الأقصى لعدد اللقطات الخفيفة التي يمكن الاحتفاظ بها في الوقت نفسه. يشير الصفر إلى عدم وجود حد. إذا بلغ عدد اللقطات هذا الحد، يُثار استثناء عند محاولة إنشاء لقطة جديدة.

الحد الأقصى لحجم استجابة صفحة فهرس HTTP المستخدمة لعرض محتويات الدليل عبر HTTP. إذا تجاوزت الاستجابة هذا الحد، يفشل الاستعلام ويظهر خطأ.

القيمة الافتراضية: 10485760 (10 MiB).

الحد الأقصى لعدد الطلبات التي يمكن تمريرها عبر اتصال keep-alive واحد قبل أن يُغلقه خادم ClickHouse.

مثال

< max_keep_alive_requests > 10 </ max_keep_alive_requests >

حدّ لعدد العروض المادية المرتبطة بجدول.

لا تُؤخذ هنا في الحسبان إلا العروض التابعة مباشرةً، ولا يُؤخذ في الاعتبار إنشاء عرض فوق عرض آخر.

الحد الأقصى لسرعة قراءة جميع عمليات الدمج على الخادم، بالبايت في الثانية. تعني القيمة صفر عدم وجود حد.

الحد الأقصى لسرعة قراءة جميع عمليات mutation على الخادم، بالبايت في الثانية. وتعني القيمة صفر عدم وجود حد.

الحد الأقصى لعدد الملفات المفتوحة.

نوصي باستخدام هذا الخيار في MacOS لأن الدالة getrlimit() تُرجع قيمة غير دقيقة.

الحد الأقصى للنسبة بين أزمنة انتظار CPU في نظام التشغيل (المقياس OSCPUWaitMicroseconds) وأزمنة الانشغال (المقياس OSCPUVirtualTimeMicroseconds) التي عندها يمكن النظر في قطع الاتصالات. يُستخدم الاستيفاء الخطي بين الحدين الأدنى والأقصى لهذه النسبة لحساب الاحتمال، ويبلغ الاحتمال 1 عند هذه النقطة. راجع التحكم في السلوك عند زيادة حمل CPU على الخادم لمزيد من التفاصيل.

عدد الخيوط المخصّصة لتحميل المجموعة غير النشطة من أجزاء البيانات (outdated) عند بدء التشغيل.

إذا تجاوز عدد الأجزاء النشطة القيمة المحددة، فسيضيف خادم ClickHouse رسائل تحذير إلى جدول system.warnings .

مثال

< max_part_num_to_warn > 400 </ max_part_num_to_warn >

قيد على حذف الأقسام.

<clickhouse-path>/flags/force_drop_table . إذا تجاوز حجم جدول MergeTree القيمة max_partition_size_to_drop (بالبايت)، فلن تتمكن من حذف قسم باستخدام استعلام DROP PARTITION . لا يتطلب تطبيق هذا الإعداد إعادة تشغيل خادم ClickHouse. وهناك طريقة أخرى لتعطيل هذا القيد، وهي إنشاء الملف

تعني القيمة 0 أنه يمكنك حذف الأقسام دون أي قيود. لا يفرض هذا القيد أي قيود على عمليتَي drop table و truncate table، راجع max_table_size_to_drop

مثال

< max_partition_size_to_drop > 0 </ max_partition_size_to_drop >

عدد خيوط المستخدمة في الإزالة المتزامنة لأجزاء البيانات غير النشطة.

الحد الأعلى، بالبايت، للذاكرة غير المتعقَّبة التي يمكن أن تحتفظ بها جميع الخيوط العاملة على CPU واحد في الوقت نفسه قبل تفريغها إلى متعقّب الذاكرة. وبينما يفرض max_untracked_memory حدًا على خيط واحد، فإن هذا الإعداد يقيِّد الإجمالي لكل CPU، بحيث لا تتمكن الخيوط المتعددة من مضاعفة الحصة المسموح بها لكل خيط إلى overcommit كبير على مستوى الخادم بأكمله. لذلك يكون إجمالي الذاكرة غير المتعقَّبة مقيَّدًا تقريبًا بـ number_of_cpus * max_per_cpu_untracked_memory . تؤدي القيمة 0 إلى تعطيل القيد لكل CPU (وعندها لا يُطبَّق إلا max_untracked_memory لكل خيط). Linux فقط.

الحد الأقصى لمهلة الجلسة، بالثواني.

مثال:

< max_session_timeout > 3600 </ max_session_timeout >

الحد الأقصى لكمية التخزين التي يمكن استخدامها للتجميع الخارجي أو عمليات الربط أو الفرز. ستفشل الاستعلامات التي تتجاوز هذا الحد مع ظهور استثناء.

تعني القيمة 0 عدم وجود حد.

راجع أيضًا:

عدد خيوط المستخدمة لتحميل مجموعة أجزاء البيانات غير النشطة (Unexpected) عند بدء التشغيل.

الحد الأقصى لإجمالي عدد الاستعلامات التي تكون في حالة انتظار بالتزامن. يُعلَّق تنفيذ الاستعلام المنتظر أثناء تحميل الجداول المطلوبة بشكل غير متزامن (راجع async_load_databases

لا تُحتسب الاستعلامات المنتظرة عند التحقق من الحدود التي تتحكم فيها الإعدادات التالية: max_concurrent_queries

max_concurrent_insert_queries

max_concurrent_select_queries

max_concurrent_queries_for_user

max_concurrent_queries_for_all_users يُجرى هذا التصحيح لتجنّب الوصول إلى هذه الحدود مباشرةً بعد بدء تشغيل الخادم.

تعني القيمة 0 (الافتراضية) أنه لا يوجد حد. يمكن تعديل هذا الإعداد في وقت التشغيل، ويسري مفعوله فورًا. أما الاستعلامات التي تكون قيد التشغيل بالفعل فستبقى دون تغيير.

الحد الأقصى لعدد جلسات ZooKeeper المُهيّأة عند الحاجة لكل مجموعة ZooKeeper ضمن التجمّع المشترك.