عدد خيوط اللازمة لتحميل مجموعة أجزاء البيانات النشطة (العناصر النشطة) عند بدء التشغيل.
max_active_parts_loading_thread_pool_size
الحد الأقصى لعدد أساليب المصادقة التي يمكن إنشاء مستخدم بها أو تعديل المستخدم لاستخدامها. لا يؤثر تغيير هذا الإعداد في المستخدمين الحاليين. ستفشل استعلامات الإنشاء/التعديل المتعلقة بالمصادقة إذا تجاوزت الحد المحدد في هذا الإعداد. أما استعلامات الإنشاء/التعديل غير المتعلقة بالمصادقة فستنجح.
max_authentication_methods_per_user
تعني القيمة
0 عدم وجود حد أقصى.
الحد الأقصى لسرعة القراءة، بالبايت في الثانية، لجميع النسخ الاحتياطية على الخادم. تعني القيمة صفر عدم وجود حد.
max_backup_bandwidth_for_server
الحد الأقصى لعدد خيوط المستخدمة في بناء الفهارس المتجهية.
max_build_vector_similarity_index_thread_pool_size
تعني القيمة
0 استخدام جميع الأنوية.
الحد الأقصى لعدد اتصالات الخادم.
max_connections
الحد الأقصى لعدد الإدخالات المسموح به في إحصاءات جدول hash التي تُجمع أثناء التجميع
max_entries_for_hash_table_stats
عدد الخيوط المستخدمة لأمر ALTER TABLE FETCH PARTITION.
max_fetch_partition_thread_pool_size
الحد الأقصى لعدد اللقطات الخفيفة التي يمكن الاحتفاظ بها في الوقت نفسه. يشير الصفر إلى عدم وجود حد. إذا بلغ عدد اللقطات هذا الحد، يُثار استثناء عند محاولة إنشاء لقطة جديدة.
max_held_snapshots
الحد الأقصى لحجم استجابة صفحة فهرس HTTP المستخدمة لعرض محتويات الدليل عبر HTTP. إذا تجاوزت الاستجابة هذا الحد، يفشل الاستعلام ويظهر خطأ. القيمة الافتراضية:
max_http_index_page_size
10485760 (10 MiB).
الحد الأقصى لعدد الطلبات التي يمكن تمريرها عبر اتصال keep-alive واحد قبل أن يُغلقه خادم ClickHouse. مثال
max_keep_alive_requests
<max_keep_alive_requests>10</max_keep_alive_requests>
حدّ لعدد العروض المادية المرتبطة بجدول.
max_materialized_views_count_for_table
لا تُؤخذ هنا في الحسبان إلا العروض التابعة مباشرةً، ولا يُؤخذ في الاعتبار إنشاء عرض فوق عرض آخر.
الحد الأقصى لسرعة قراءة جميع عمليات الدمج على الخادم، بالبايت في الثانية. تعني القيمة صفر عدم وجود حد.
max_merges_bandwidth_for_server
الحد الأقصى لسرعة قراءة جميع عمليات mutation على الخادم، بالبايت في الثانية. وتعني القيمة صفر عدم وجود حد.
max_mutations_bandwidth_for_server
الحد الأقصى لعدد الملفات المفتوحة.
max_open_files
نوصي باستخدام هذا الخيار في MacOS لأن الدالة getrlimit() تُرجع قيمة غير دقيقة.
الحد الأقصى للنسبة بين أزمنة انتظار CPU في نظام التشغيل (المقياس OSCPUWaitMicroseconds) وأزمنة الانشغال (المقياس OSCPUVirtualTimeMicroseconds) التي عندها يمكن النظر في قطع الاتصالات. يُستخدم الاستيفاء الخطي بين الحدين الأدنى والأقصى لهذه النسبة لحساب الاحتمال، ويبلغ الاحتمال 1 عند هذه النقطة. راجع التحكم في السلوك عند زيادة حمل CPU على الخادم لمزيد من التفاصيل.
max_os_cpu_wait_time_ratio_to_drop_connection
عدد الخيوط المخصّصة لتحميل المجموعة غير النشطة من أجزاء البيانات (outdated) عند بدء التشغيل.
max_outdated_parts_loading_thread_pool_size
إذا تجاوز عدد الأجزاء النشطة القيمة المحددة، فسيضيف خادم ClickHouse رسائل تحذير إلى جدول
max_part_num_to_warn
system.warnings.
مثال
<max_part_num_to_warn>400</max_part_num_to_warn>
قيد على حذف الأقسام. إذا تجاوز حجم جدول MergeTree القيمة
max_partition_size_to_drop
max_partition_size_to_drop (بالبايت)، فلن تتمكن من حذف قسم باستخدام استعلام DROP PARTITION.
لا يتطلب تطبيق هذا الإعداد إعادة تشغيل خادم ClickHouse. وهناك طريقة أخرى لتعطيل هذا القيد، وهي إنشاء الملف
<clickhouse-path>/flags/force_drop_table.
مثال
تعني القيمة
0 أنه يمكنك حذف الأقسام دون أي قيود.لا يفرض هذا القيد أي قيود على عمليتَي drop table و truncate table، راجع max_table_size_to_drop
<max_partition_size_to_drop>0</max_partition_size_to_drop>
عدد خيوط المستخدمة في الإزالة المتزامنة لأجزاء البيانات غير النشطة.
max_parts_cleaning_thread_pool_size
الحد الأعلى، بالبايت، للذاكرة غير المتعقَّبة التي يمكن أن تحتفظ بها جميع الخيوط العاملة على CPU واحد في الوقت نفسه قبل تفريغها إلى متعقّب الذاكرة. وبينما يفرض
max_per_cpu_untracked_memory
max_untracked_memory حدًا على خيط واحد، فإن هذا الإعداد يقيِّد الإجمالي لكل CPU، بحيث لا تتمكن الخيوط المتعددة من مضاعفة الحصة المسموح بها لكل خيط إلى overcommit كبير على مستوى الخادم بأكمله. لذلك يكون إجمالي الذاكرة غير المتعقَّبة مقيَّدًا تقريبًا بـ
number_of_cpus * max_per_cpu_untracked_memory. تؤدي القيمة
0 إلى تعطيل القيد لكل CPU (وعندها لا يُطبَّق إلا
max_untracked_memory لكل خيط). Linux فقط.
الحد الأقصى لمهلة الجلسة، بالثواني. مثال:
max_session_timeout
<max_session_timeout>3600</max_session_timeout>
الحد الأقصى لكمية التخزين التي يمكن استخدامها للتجميع الخارجي أو عمليات الربط أو الفرز. ستفشل الاستعلامات التي تتجاوز هذا الحد مع ظهور استثناء.
max_temporary_data_on_disk_size
راجع أيضًا:
تعني القيمة
0 عدم وجود حد.
عدد خيوط المستخدمة لتحميل مجموعة أجزاء البيانات غير النشطة (Unexpected) عند بدء التشغيل.
max_unexpected_parts_loading_thread_pool_size
الحد الأقصى لإجمالي عدد الاستعلامات التي تكون في حالة انتظار بالتزامن. يُعلَّق تنفيذ الاستعلام المنتظر أثناء تحميل الجداول المطلوبة بشكل غير متزامن (راجع
max_waiting_queries
async_load_databases.
لا تُحتسب الاستعلامات المنتظرة عند التحقق من الحدود التي تتحكم فيها الإعدادات التالية:
max_concurrent_queries
max_concurrent_insert_queries
max_concurrent_select_queries
max_concurrent_queries_for_user
max_concurrent_queries_for_all_users
تعني القيمة
0 (الافتراضية) أنه لا يوجد حد.يمكن تعديل هذا الإعداد في وقت التشغيل، ويسري مفعوله فورًا. أما الاستعلامات التي تكون قيد التشغيل بالفعل فستبقى دون تغيير.
الحد الأقصى لعدد جلسات ZooKeeper المُهيّأة عند الحاجة لكل مجموعة ZooKeeper ضمن التجمّع المشترك. تؤدي القيمة
max_zookeeper_pooled_connections
0 إلى تعطيل الاتصالات المُجمَّعة والاستمرار في استخدام جلسة واحدة.