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تُستخدم هذه الإعدادات لتهيئة خادم ClickHouse، وهي مُولَّدة تلقائيًا من الشيفرة المصدرية لـ ClickHouse.

max_active_parts_loading_thread_pool_size

عدد خيوط اللازمة لتحميل مجموعة أجزاء البيانات النشطة (العناصر النشطة) عند بدء التشغيل.

max_authentication_methods_per_user

الحد الأقصى لعدد أساليب المصادقة التي يمكن إنشاء مستخدم بها أو تعديل المستخدم لاستخدامها. لا يؤثر تغيير هذا الإعداد في المستخدمين الحاليين. ستفشل استعلامات الإنشاء/التعديل المتعلقة بالمصادقة إذا تجاوزت الحد المحدد في هذا الإعداد. أما استعلامات الإنشاء/التعديل غير المتعلقة بالمصادقة فستنجح.
تعني القيمة 0 عدم وجود حد أقصى.

max_backup_bandwidth_for_server

الحد الأقصى لسرعة القراءة، بالبايت في الثانية، لجميع النسخ الاحتياطية على الخادم. تعني القيمة صفر عدم وجود حد.

max_build_vector_similarity_index_thread_pool_size

الحد الأقصى لعدد خيوط المستخدمة في بناء الفهارس المتجهية.
تعني القيمة 0 استخدام جميع الأنوية.

max_connections

الحد الأقصى لعدد اتصالات الخادم.

max_entries_for_hash_table_stats

الحد الأقصى لعدد الإدخالات المسموح به في إحصاءات جدول hash التي تُجمع أثناء التجميع

max_fetch_partition_thread_pool_size

عدد الخيوط المستخدمة لأمر ALTER TABLE FETCH PARTITION.

max_held_snapshots

الحد الأقصى لعدد اللقطات الخفيفة التي يمكن الاحتفاظ بها في الوقت نفسه. يشير الصفر إلى عدم وجود حد. إذا بلغ عدد اللقطات هذا الحد، يُثار استثناء عند محاولة إنشاء لقطة جديدة.

max_http_index_page_size

الحد الأقصى لحجم استجابة صفحة فهرس HTTP المستخدمة لعرض محتويات الدليل عبر HTTP. إذا تجاوزت الاستجابة هذا الحد، يفشل الاستعلام ويظهر خطأ. القيمة الافتراضية: 10485760 (10 MiB).

max_keep_alive_requests

الحد الأقصى لعدد الطلبات التي يمكن تمريرها عبر اتصال keep-alive واحد قبل أن يُغلقه خادم ClickHouse. مثال

max_materialized_views_count_for_table

حدّ لعدد العروض المادية المرتبطة بجدول.
لا تُؤخذ هنا في الحسبان إلا العروض التابعة مباشرةً، ولا يُؤخذ في الاعتبار إنشاء عرض فوق عرض آخر.

max_merges_bandwidth_for_server

الحد الأقصى لسرعة قراءة جميع عمليات الدمج على الخادم، بالبايت في الثانية. تعني القيمة صفر عدم وجود حد.

max_mutations_bandwidth_for_server

الحد الأقصى لسرعة قراءة جميع عمليات mutation على الخادم، بالبايت في الثانية. وتعني القيمة صفر عدم وجود حد.

max_open_files

الحد الأقصى لعدد الملفات المفتوحة.
نوصي باستخدام هذا الخيار في MacOS لأن الدالة getrlimit() تُرجع قيمة غير دقيقة.

max_os_cpu_wait_time_ratio_to_drop_connection

الحد الأقصى للنسبة بين أزمنة انتظار CPU في نظام التشغيل (المقياس OSCPUWaitMicroseconds) وأزمنة الانشغال (المقياس OSCPUVirtualTimeMicroseconds) التي عندها يمكن النظر في قطع الاتصالات. يُستخدم الاستيفاء الخطي بين الحدين الأدنى والأقصى لهذه النسبة لحساب الاحتمال، ويبلغ الاحتمال 1 عند هذه النقطة. راجع التحكم في السلوك عند زيادة حمل CPU على الخادم لمزيد من التفاصيل.

max_outdated_parts_loading_thread_pool_size

عدد الخيوط المخصّصة لتحميل المجموعة غير النشطة من أجزاء البيانات (outdated) عند بدء التشغيل.

max_part_num_to_warn

إذا تجاوز عدد الأجزاء النشطة القيمة المحددة، فسيضيف خادم ClickHouse رسائل تحذير إلى جدول system.warnings. مثال

max_partition_size_to_drop

قيد على حذف الأقسام. إذا تجاوز حجم جدول MergeTree القيمة max_partition_size_to_drop (بالبايت)، فلن تتمكن من حذف قسم باستخدام استعلام DROP PARTITION. لا يتطلب تطبيق هذا الإعداد إعادة تشغيل خادم ClickHouse. وهناك طريقة أخرى لتعطيل هذا القيد، وهي إنشاء الملف <clickhouse-path>/flags/force_drop_table.
تعني القيمة 0 أنه يمكنك حذف الأقسام دون أي قيود.لا يفرض هذا القيد أي قيود على عمليتَي drop table و truncate table، راجع max_table_size_to_drop
مثال

max_parts_cleaning_thread_pool_size

عدد خيوط المستخدمة في الإزالة المتزامنة لأجزاء البيانات غير النشطة.

max_per_cpu_untracked_memory

الحد الأعلى، بالبايت، للذاكرة غير المتعقَّبة التي يمكن أن تحتفظ بها جميع الخيوط العاملة على CPU واحد في الوقت نفسه قبل تفريغها إلى متعقّب الذاكرة. وبينما يفرض max_untracked_memory حدًا على خيط واحد، فإن هذا الإعداد يقيِّد الإجمالي لكل CPU، بحيث لا تتمكن الخيوط المتعددة من مضاعفة الحصة المسموح بها لكل خيط إلى overcommit كبير على مستوى الخادم بأكمله. لذلك يكون إجمالي الذاكرة غير المتعقَّبة مقيَّدًا تقريبًا بـ number_of_cpus * max_per_cpu_untracked_memory. تؤدي القيمة 0 إلى تعطيل القيد لكل CPU (وعندها لا يُطبَّق إلا max_untracked_memory لكل خيط). Linux فقط.

max_session_timeout

الحد الأقصى لمهلة الجلسة، بالثواني. مثال:

max_temporary_data_on_disk_size

الحد الأقصى لكمية التخزين التي يمكن استخدامها للتجميع الخارجي أو عمليات الربط أو الفرز. ستفشل الاستعلامات التي تتجاوز هذا الحد مع ظهور استثناء.
تعني القيمة 0 عدم وجود حد.
راجع أيضًا:

max_unexpected_parts_loading_thread_pool_size

عدد خيوط المستخدمة لتحميل مجموعة أجزاء البيانات غير النشطة (Unexpected) عند بدء التشغيل.

max_waiting_queries

الحد الأقصى لإجمالي عدد الاستعلامات التي تكون في حالة انتظار بالتزامن. يُعلَّق تنفيذ الاستعلام المنتظر أثناء تحميل الجداول المطلوبة بشكل غير متزامن (راجع async_load_databases.
لا تُحتسب الاستعلامات المنتظرة عند التحقق من الحدود التي تتحكم فيها الإعدادات التالية:يُجرى هذا التصحيح لتجنّب الوصول إلى هذه الحدود مباشرةً بعد بدء تشغيل الخادم.
تعني القيمة 0 (الافتراضية) أنه لا يوجد حد.يمكن تعديل هذا الإعداد في وقت التشغيل، ويسري مفعوله فورًا. أما الاستعلامات التي تكون قيد التشغيل بالفعل فستبقى دون تغيير.

max_zookeeper_pooled_connections

الحد الأقصى لعدد جلسات ZooKeeper المُهيّأة عند الحاجة لكل مجموعة ZooKeeper ضمن التجمّع المشترك. تؤدي القيمة 0 إلى تعطيل الاتصالات المُجمَّعة والاستمرار في استخدام جلسة واحدة.
آخر تعديل في ٢٣ يوليو ٢٠٢٦