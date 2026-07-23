إعدادات خادم ClickHouse ضمن المجموعة المُولَّدة text_index_*.

تُعِدّ هذه الإعدادات ClickHouse server، وهي مُولَّدة تلقائيًا من الشيفرة المصدرية لـ ClickHouse.

حجم ذاكرة التخزين المؤقت لترويسة الفهرس النصي، محسوبًا بعدد الإدخالات. ويعني الصفر أنه معطّل.

اسم سياسة التخزين المؤقت لترويسة الفهرس النصي.

حجم ذاكرة التخزين المؤقت لترويسات الفهرس النصي. وتعني القيمة صفرًا أنه معطّل.

يمكن تعديل هذا الإعداد في وقت التشغيل، ويسري مفعوله فورًا.

حجم الطابور المحمي (في حالة سياسة SLRU) في ذاكرة التخزين المؤقت لترويسة الفهرس النصي، كنسبة إلى الحجم الإجمالي لذاكرة التخزين المؤقت.

سعة ذاكرة التخزين المؤقت لقائمة postings الخاصة بالفهرس النصي، بوحدة الإدخالات. تعني القيمة صفر أنه معطّل.

اسم سياسة ذاكرة التخزين المؤقت لقائمة postings للفهرس النصي.

حجم ذاكرة التخزين المؤقت لقوائم postings في الفهرس النصي. تعني القيمة صفر أن هذه الميزة معطّلة.

يمكن تعديل هذا الإعداد أثناء التشغيل، ويُطبَّق فورًا.

حجم الطابور المحمي (في حالة سياسة SLRU) في ذاكرة التخزين المؤقت لقائمة postings الخاصة بالفهرس النصي، نسبةً إلى الحجم الإجمالي لذاكرة التخزين المؤقت.

حجم ذاكرة التخزين المؤقت لرموز الفهرس النصي، مقاسًا بعدد الإدخالات. الصفر يعني أنها معطّلة.

اسم سياسة ذاكرة التخزين المؤقت لرموز الفهرس النصي.

حجم ذاكرة التخزين المؤقت لرموز الفهرس النصي. تعني القيمة صفر أنه معطّل.

يمكن تعديل هذا الإعداد أثناء التشغيل، ويُطبَّق فورًا.

حجم الطابور المحمي (في حال استخدام سياسة SLRU) في ذاكرة التخزين المؤقت لرموز الفهرس النصي، نسبةً إلى الحجم الإجمالي لذاكرة التخزين المؤقت.