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تُعِدّ هذه الإعدادات ClickHouse server، وهي مُولَّدة تلقائيًا من الشيفرة المصدرية لـ ClickHouse.

text_index_header_cache_max_entries

حجم ذاكرة التخزين المؤقت لترويسة الفهرس النصي، محسوبًا بعدد الإدخالات. ويعني الصفر أنه معطّل.

text_index_header_cache_policy

اسم سياسة التخزين المؤقت لترويسة الفهرس النصي.

text_index_header_cache_size

حجم ذاكرة التخزين المؤقت لترويسات الفهرس النصي. وتعني القيمة صفرًا أنه معطّل.
يمكن تعديل هذا الإعداد في وقت التشغيل، ويسري مفعوله فورًا.

text_index_header_cache_size_ratio

حجم الطابور المحمي (في حالة سياسة SLRU) في ذاكرة التخزين المؤقت لترويسة الفهرس النصي، كنسبة إلى الحجم الإجمالي لذاكرة التخزين المؤقت.

text_index_postings_cache_max_entries

سعة ذاكرة التخزين المؤقت لقائمة postings الخاصة بالفهرس النصي، بوحدة الإدخالات. تعني القيمة صفر أنه معطّل.

text_index_postings_cache_policy

اسم سياسة ذاكرة التخزين المؤقت لقائمة postings للفهرس النصي.

text_index_postings_cache_size

حجم ذاكرة التخزين المؤقت لقوائم postings في الفهرس النصي. تعني القيمة صفر أن هذه الميزة معطّلة.
يمكن تعديل هذا الإعداد أثناء التشغيل، ويُطبَّق فورًا.

text_index_postings_cache_size_ratio

حجم الطابور المحمي (في حالة سياسة SLRU) في ذاكرة التخزين المؤقت لقائمة postings الخاصة بالفهرس النصي، نسبةً إلى الحجم الإجمالي لذاكرة التخزين المؤقت.

text_index_tokens_cache_max_entries

حجم ذاكرة التخزين المؤقت لرموز الفهرس النصي، مقاسًا بعدد الإدخالات. الصفر يعني أنها معطّلة.

text_index_tokens_cache_policy

اسم سياسة ذاكرة التخزين المؤقت لرموز الفهرس النصي.

text_index_tokens_cache_size

حجم ذاكرة التخزين المؤقت لرموز الفهرس النصي. تعني القيمة صفر أنه معطّل.
يمكن تعديل هذا الإعداد أثناء التشغيل، ويُطبَّق فورًا.

text_index_tokens_cache_size_ratio

حجم الطابور المحمي (في حال استخدام سياسة SLRU) في ذاكرة التخزين المؤقت لرموز الفهرس النصي، نسبةً إلى الحجم الإجمالي لذاكرة التخزين المؤقت.
آخر تعديل في ٢٣ يوليو ٢٠٢٦