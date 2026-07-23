حجم ذاكرة التخزين المؤقت لترويسة الفهرس النصي، محسوبًا بعدد الإدخالات. ويعني الصفر أنه معطّل.
text_index_header_cache_max_entries
اسم سياسة التخزين المؤقت لترويسة الفهرس النصي.
text_index_header_cache_policy
حجم ذاكرة التخزين المؤقت لترويسات الفهرس النصي. وتعني القيمة صفرًا أنه معطّل.
text_index_header_cache_size
يمكن تعديل هذا الإعداد في وقت التشغيل، ويسري مفعوله فورًا.
حجم الطابور المحمي (في حالة سياسة SLRU) في ذاكرة التخزين المؤقت لترويسة الفهرس النصي، كنسبة إلى الحجم الإجمالي لذاكرة التخزين المؤقت.
text_index_header_cache_size_ratio
سعة ذاكرة التخزين المؤقت لقائمة postings الخاصة بالفهرس النصي، بوحدة الإدخالات. تعني القيمة صفر أنه معطّل.
text_index_postings_cache_max_entries
اسم سياسة ذاكرة التخزين المؤقت لقائمة postings للفهرس النصي.
text_index_postings_cache_policy
حجم ذاكرة التخزين المؤقت لقوائم postings في الفهرس النصي. تعني القيمة صفر أن هذه الميزة معطّلة.
text_index_postings_cache_size
يمكن تعديل هذا الإعداد أثناء التشغيل، ويُطبَّق فورًا.
حجم الطابور المحمي (في حالة سياسة SLRU) في ذاكرة التخزين المؤقت لقائمة postings الخاصة بالفهرس النصي، نسبةً إلى الحجم الإجمالي لذاكرة التخزين المؤقت.
text_index_postings_cache_size_ratio
حجم ذاكرة التخزين المؤقت لرموز الفهرس النصي، مقاسًا بعدد الإدخالات. الصفر يعني أنها معطّلة.
text_index_tokens_cache_max_entries
اسم سياسة ذاكرة التخزين المؤقت لرموز الفهرس النصي.
text_index_tokens_cache_policy
حجم ذاكرة التخزين المؤقت لرموز الفهرس النصي. تعني القيمة صفر أنه معطّل.
text_index_tokens_cache_size
يمكن تعديل هذا الإعداد أثناء التشغيل، ويُطبَّق فورًا.
حجم الطابور المحمي (في حال استخدام سياسة SLRU) في ذاكرة التخزين المؤقت لرموز الفهرس النصي، نسبةً إلى الحجم الإجمالي لذاكرة التخزين المؤقت.