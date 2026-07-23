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تُعِدّ هذه الإعدادات خادم ClickHouse، وقد وُلِّدت تلقائيًا من الشيفرة المصدرية لـ ClickHouse.

jemalloc_collect_global_profile_samples_in_trace_log

تخزين عينات من عمليات تخصيص الذاكرة في jemalloc داخل system.trace_log

jemalloc_max_background_threads_num

الحد الأقصى لعدد خيوط jemalloc الخلفية التي يمكن إنشاؤها. اضبطه على 0 لاستخدام القيمة الافتراضية لـ jemalloc

jemalloc_profiler_sampling_rate

يتحكم هذا الإعداد في lg_prof_sample الخاص بـ jemalloc — أي اللوغاريتم الثنائي لمتوسط الفاصل (بالبايت) بين عينات تخصيص الذاكرة. تتوافق القيمة الافتراضية 19 مع 512 KiB. ويؤدي ضبطه على قيمة أصغر إلى زيادة وتيرة أخذ العينات (حمل إضافي أكبر، وتفاصيل أكثر)، بينما تؤدي القيمة الأكبر إلى تقليلها. يؤدي تغيير هذه القيمة إلى استدعاء prof.reset، ما يعيد تعيين جميع إحصاءات التوصيف المتراكمة. ويتطلب ذلك أن يكون التوصيف مُمكّنًا (MALLOC_CONF=prof:true).
آخر تعديل في ٢٣ يوليو ٢٠٢٦