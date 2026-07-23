تخزين عينات من عمليات تخصيص الذاكرة في jemalloc داخل system.trace_log
jemalloc_collect_global_profile_samples_in_trace_log
الحد الأقصى لعدد خيوط jemalloc الخلفية التي يمكن إنشاؤها. اضبطه على 0 لاستخدام القيمة الافتراضية لـ jemalloc
jemalloc_max_background_threads_num
يتحكم هذا الإعداد في
jemalloc_profiler_sampling_rate
lg_prof_sample الخاص بـ jemalloc — أي اللوغاريتم الثنائي لمتوسط الفاصل (بالبايت) بين عينات تخصيص الذاكرة.
تتوافق القيمة الافتراضية 19 مع 512 KiB. ويؤدي ضبطه على قيمة أصغر إلى زيادة وتيرة أخذ العينات (حمل إضافي أكبر، وتفاصيل أكثر)، بينما تؤدي القيمة الأكبر إلى تقليلها.
يؤدي تغيير هذه القيمة إلى استدعاء
prof.reset، ما يعيد تعيين جميع إحصاءات التوصيف المتراكمة. ويتطلب ذلك أن يكون التوصيف مُمكّنًا (
MALLOC_CONF=prof:true).