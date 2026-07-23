تُعِدّ هذه الإعدادات خادم ClickHouse، وقد وُلِّدت تلقائيًا من الشيفرة المصدرية لـ ClickHouse.

تخزين عينات من عمليات تخصيص الذاكرة في jemalloc داخل system.trace_log

الحد الأقصى لعدد خيوط jemalloc الخلفية التي يمكن إنشاؤها. اضبطه على 0 لاستخدام القيمة الافتراضية لـ jemalloc