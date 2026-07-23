تُهيِّئ هذه الإعدادات خادم ClickHouse، وهي مُولَّدة تلقائيًا من الشيفرة المصدرية لـ ClickHouse.

الحد الأدنى لحجم التخصيص العام في C++، بالبايت، (من النوع الذي تُجريه الحاويات القياسية والسلاسل ونمو std::vector والمؤشرات الذكية وما إلى ذلك) الذي يُسمح له بإطلاق MEMORY_LIMIT_EXCEEDED عند الوصول إلى max_server_memory_usage . أما التخصيصات العامة الأصغر فتظل محسوبة ضمن متتبّع الذاكرة، ولكن يُسمح لها بالنجاح حتى بعد تجاوز الحد، مما يقلل من حالات الفشل الزائفة أثناء مسارات التنظيف ومعالجة الاستثناءات عند الاقتراب من نفاد الذاكرة.

أما التخصيصات التي تُجريها المخازن المؤقتة الكبيرة الخاصة بـ ClickHouse — مثل بيانات الأعمدة، وجداول التجزئة، والساحات، ومسارات تنفيذ الاستعلام، ومخازن IO المؤقتة — فتلتزم دائمًا بحد الذاكرة، وقد تُطلق استثناءً بغض النظر عن هذه القيمة. لا يؤثر هذا الإعداد إلا في التخصيصات الضمنية التي تمر عبر operator new .

تؤدي القيمة 0 (الافتراضية) إلى الحفاظ على legacy behaviour: إذ لا يرفض متتبّع الذاكرة مطلقًا تخصيصات operator new الضمنية، ولا يمكن أن تُطلق MEMORY_LIMIT_EXCEEDED إلا التخصيصات الصريحة الخاصة بـ ClickHouse.

ملاحظة: لتجنب الآثار الجانبية، يُوصى بضبط قيمة أكبر من max_untracked_memory .