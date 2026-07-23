الحد الأدنى لحجم التخصيص العام في C++، بالبايت، (من النوع الذي تُجريه الحاويات القياسية والسلاسل ونمو
min_allocation_size_to_throw_on_memory_limit
std::vector والمؤشرات الذكية وما إلى ذلك) الذي يُسمح له بإطلاق
MEMORY_LIMIT_EXCEEDED عند الوصول إلى
max_server_memory_usage. أما التخصيصات العامة الأصغر فتظل محسوبة ضمن متتبّع الذاكرة، ولكن يُسمح لها بالنجاح حتى بعد تجاوز الحد، مما يقلل من حالات الفشل الزائفة أثناء مسارات التنظيف ومعالجة الاستثناءات عند الاقتراب من نفاد الذاكرة.
أما التخصيصات التي تُجريها المخازن المؤقتة الكبيرة الخاصة بـ ClickHouse — مثل بيانات الأعمدة، وجداول التجزئة، والساحات، ومسارات تنفيذ الاستعلام، ومخازن IO المؤقتة — فتلتزم دائمًا بحد الذاكرة، وقد تُطلق استثناءً بغض النظر عن هذه القيمة. لا يؤثر هذا الإعداد إلا في التخصيصات الضمنية التي تمر عبر
operator new.
تؤدي القيمة
0 (الافتراضية) إلى الحفاظ على legacy behaviour: إذ لا يرفض متتبّع الذاكرة مطلقًا تخصيصات
operator new الضمنية، ولا يمكن أن تُطلق
MEMORY_LIMIT_EXCEEDED إلا التخصيصات الصريحة الخاصة بـ ClickHouse.
ملاحظة: لتجنب الآثار الجانبية، يُوصى بضبط قيمة أكبر من
max_untracked_memory.
الحد الأدنى للنسبة بين وقت انتظار CPU في نظام التشغيل (مقياس
min_os_cpu_wait_time_ratio_to_drop_connection
OSCPUWaitMicroseconds) ووقت الانشغال (مقياس
OSCPUVirtualTimeMicroseconds) الذي عنده يُؤخذ إسقاط الاتصالات في الاعتبار. يُستخدم الاستيفاء الخطي بين الحدين الأدنى والأقصى للنسبة لحساب الاحتمال، ويكون الاحتمال 0 عند هذه النقطة.
راجع التحكم في السلوك عند زيادة حمل CPU على الخادم لمزيد من التفاصيل.