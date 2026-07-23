تضبط هذه الإعدادات خادم ClickHouse، وقد وُلِّدت تلقائيًا من الشيفرة المصدرية لـ ClickHouse.

عطّل التدفق في S3Queue حتى إذا كان الجدول قد أُنشئ وكانت هناك عروض مادية مرفقة

إعدادات جدول النظام s3queue_log .

يمكن تهيئة الإعدادات التالية باستخدام الوسوم الفرعية:

Setting Description Default Note database اسم قاعدة البيانات. table اسم جدول النظام. engine تعريف محرك MergeTree لجدول نظام. لا يمكن استخدامه إذا كان partition_by أو order_by معرّفًا. وإذا لم يُحدَّد، فسيتم اختيار MergeTree افتراضيًا partition_by مفتاح تقسيم مخصص لجدول نظام. إذا تم تحديد engine لجدول النظام، فيجب تحديد المَعلمة partition_by مباشرةً داخل ‘engine’ ttl يحدد TTL للجدول. إذا تم تحديد engine لجدول النظام، فيجب تحديد المَعلمة ttl مباشرةً داخل ‘engine’ order_by مفتاح ترتيب مخصص لجدول نظام. لا يمكن استخدامه إذا كان engine معرّفًا. إذا تم تحديد engine لجدول النظام، فيجب تحديد المَعلمة order_by مباشرةً داخل ‘engine’ storage_policy اسم سياسة التخزين المراد استخدامها للجدول (اختياري). إذا تم تحديد engine لجدول النظام، فيجب تحديد المَعلمة storage_policy مباشرةً داخل ‘engine’ settings مَعلمات إضافية تتحكم في سلوك MergeTree (اختياري). إذا تم تحديد engine لجدول النظام، فيجب تحديد المَعلمة settings مباشرةً داخل ‘engine’ flush_interval_milliseconds الفاصل الزمني لتفريغ البيانات من المخزن المؤقت في الذاكرة إلى الجدول. 7500 max_size_rows الحد الأقصى لحجم السجلات بالأسطر. وعندما يصل عدد السجلات غير المُفرَّغة إلى max_size_rows ، تُكتب السجلات إلى القرص. 1048576 reserved_size_rows حجم الذاكرة المحجوز مسبقًا للسجلات، محسوبًا بالأسطر. 8192 buffer_size_rows_flush_threshold قيمة الحد لعدد الأسطر. وإذا تم بلوغ هذا الحد، يبدأ تفريغ السجلات إلى القرص في الخلفية. max_size_rows / 2 flush_on_crash يحدد ما إذا كان ينبغي كتابة السجلات إلى القرص عند حدوث تعطل. false

بالإضافة إلى ذلك، يتحكم الإعداد التالي على مستوى الخادم في سياسة التفريغ الافتراضية لجميع جداول سجل النظام:

< default_system_log_flush_policy > < skip_alias_columns > true </ skip_alias_columns > </ default_system_log_flush_policy >

الإعداد الوصف الافتراضي skip_alias_columns عند ضبطه على true ، تُستبعَد أعمدة ALIAS من مخططات جداول سجلات النظام. وهذا مطلوب لسجلات النظام المستندة إلى S3. false

الإعدادات الافتراضية هي: