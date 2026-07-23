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تضبط هذه الإعدادات خادم ClickHouse، وقد وُلِّدت تلقائيًا من الشيفرة المصدرية لـ ClickHouse.

s3queue_disable_streaming

عطّل التدفق في S3Queue حتى إذا كان الجدول قد أُنشئ وكانت هناك عروض مادية مرفقة

s3queue_log

إعدادات جدول النظام s3queue_log. يمكن تهيئة الإعدادات التالية باستخدام الوسوم الفرعية: بالإضافة إلى ذلك، يتحكم الإعداد التالي على مستوى الخادم في سياسة التفريغ الافتراضية لجميع جداول سجل النظام:
الإعدادات الافتراضية هي:
آخر تعديل في ٢٣ يوليو ٢٠٢٦