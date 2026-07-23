إعدادات خادم ClickHouse ضمن المجموعة المُولَّدة top_level_*.

تُعِدّ هذه الإعدادات خادم ClickHouse، وهي مُولَّدة تلقائيًا من الشيفرة المصدرية لـ ClickHouse.

يحدّد قائمة بنطاقات المستوى الأعلى المخصّصة المراد إضافتها، بحيث يكون كل عنصر بالتنسيق <name>/path/to/file</name> .

على سبيل المثال:

< top_level_domains_lists > < public_suffix_list > /path/to/public_suffix_list.dat </ public_suffix_list > </ top_level_domains_lists >

انظر أيضًا:

الدالة cutToFirstSignificantSubdomainCustom ومتغيراتها المختلفة، التي تقبل اسم قائمة TLD مخصّصة، وتُرجع الجزء من النطاق الذي يشمل النطاقات الفرعية ذات المستوى الأعلى وصولًا إلى أول نطاق فرعي ذي دلالة.

الدليل الذي يحتوي على نطاقات المستوى الأعلى.

مثال