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تُعِدّ هذه الإعدادات خادم ClickHouse، وهي مُولَّدة تلقائيًا من الشيفرة المصدرية لـ ClickHouse.

top_level_domains_list

يحدّد قائمة بنطاقات المستوى الأعلى المخصّصة المراد إضافتها، بحيث يكون كل عنصر بالتنسيق <name>/path/to/file</name>. على سبيل المثال:
انظر أيضًا:
  • الدالة cutToFirstSignificantSubdomainCustom ومتغيراتها المختلفة، التي تقبل اسم قائمة TLD مخصّصة، وتُرجع الجزء من النطاق الذي يشمل النطاقات الفرعية ذات المستوى الأعلى وصولًا إلى أول نطاق فرعي ذي دلالة.

top_level_domains_path

الدليل الذي يحتوي على نطاقات المستوى الأعلى. مثال
آخر تعديل في ٢٣ يوليو ٢٠٢٦