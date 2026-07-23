تضبط هذه الإعدادات خادم ClickHouse، وهي مُولَّدة تلقائيًا من الشيفرة المصدرية لـ ClickHouse.

العدد الأولي لخيوط العمل المخصّصة لكل background schedule مجمّع. يتوسّع كل مجمّع تدريجيًا عند الحاجة حتى يصل إلى الحد الأقصى المُعدّ له ( background_schedule_pool_size وما شابهه) عندما يتجاوز الطلب العدد الحالي من خيوط العمل. تقلّل القيم المنخفضة من الحمل الإضافي عند بدء التشغيل ومن عدد الخيوط الخاملة، بينما تزيل القيم الأعلى زمن تأخر جدولة المهمة الأولى على الخوادم المزدحمة.

يحتوي على معلومات عن جميع مهام الخلفية التي تُنفَّذ عبر مجمّعات الخلفية المختلفة.

< background_schedule_pool_log > < database > system </ database > < table > background_schedule_pool_log </ table > < partition_by > toYYYYMM(event_date) </ partition_by > < flush_interval_milliseconds > 7500 </ flush_interval_milliseconds > < max_size_rows > 1048576 </ max_size_rows > < reserved_size_rows > 8192 </ reserved_size_rows > < buffer_size_rows_flush_threshold > 524288 </ buffer_size_rows_flush_threshold > < flush_on_crash > false </ flush_on_crash > <!-- Only tasks longer than duration_threshold_milliseconds will be logged. Zero means log everything --> < duration_threshold_milliseconds > 0 </ duration_threshold_milliseconds > </ background_schedule_pool_log >

الحد الأقصى لنسبة الخيوط في المجمّع التي يمكنها تنفيذ مهام من النوع نفسه في الوقت ذاته.

الحد الأقصى لعدد خيوط التنفيذ المستخدمة لتشغيل العمليات الدورية خفيفة الوزن للجداول المُكرّرة، وبث Kafka، وتحديثات ذاكرة التخزين المؤقت لـ DNS، والمهام المشابهة. تُنشأ هذه الخيوط تدريجيًا عند الطلب حتى بلوغ هذا الحد الأقصى، لذا فإن الخادم الذي لديه حمل خلفي خفيف يستخدم عددًا أقل بكثير من الخيوط مقارنةً بهذا الرقم.