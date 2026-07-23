Skip to main content
تضبط هذه الإعدادات خادم ClickHouse، وهي مُولَّدة تلقائيًا من الشيفرة المصدرية لـ ClickHouse.

background_schedule_pool_initial_size

العدد الأولي لخيوط العمل المخصّصة لكل background schedule مجمّع. يتوسّع كل مجمّع تدريجيًا عند الحاجة حتى يصل إلى الحد الأقصى المُعدّ له (background_schedule_pool_size وما شابهه) عندما يتجاوز الطلب العدد الحالي من خيوط العمل. تقلّل القيم المنخفضة من الحمل الإضافي عند بدء التشغيل ومن عدد الخيوط الخاملة، بينما تزيل القيم الأعلى زمن تأخر جدولة المهمة الأولى على الخوادم المزدحمة.

background_schedule_pool_log

يحتوي على معلومات عن جميع مهام الخلفية التي تُنفَّذ عبر مجمّعات الخلفية المختلفة.

background_schedule_pool_max_parallel_tasks_per_type_ratio

الحد الأقصى لنسبة الخيوط في المجمّع التي يمكنها تنفيذ مهام من النوع نفسه في الوقت ذاته.

background_schedule_pool_size

الحد الأقصى لعدد خيوط التنفيذ المستخدمة لتشغيل العمليات الدورية خفيفة الوزن للجداول المُكرّرة، وبث Kafka، وتحديثات ذاكرة التخزين المؤقت لـ DNS، والمهام المشابهة. تُنشأ هذه الخيوط تدريجيًا عند الطلب حتى بلوغ هذا الحد الأقصى، لذا فإن الخادم الذي لديه حمل خلفي خفيف يستخدم عددًا أقل بكثير من الخيوط مقارنةً بهذا الرقم.
آخر تعديل في ٢٣ يوليو ٢٠٢٦