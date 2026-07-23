الفترة، بالثواني، اللازمة لتحديث المقاييس الثقيلة غير المتزامنة.
asynchronous_heavy_metrics_update_period_s
إعدادات جدول النظام asynchronous_insert_log لتسجيل عمليات الإدراج غير المتزامنة. يمكن تهيئة الإعدادات التالية باستخدام الوسوم الفرعية:
asynchronous_insert_log
بالإضافة إلى ذلك، يتحكم الإعداد التالي على مستوى الخادم في سياسة التفريغ الافتراضية لجميع جداول سجل النظام:
|Setting
|Description
|Default
|Note
database
|اسم قاعدة البيانات.
table
|اسم جدول النظام.
engine
|تعريف محرك MergeTree لجدول نظام.
|لا يمكن استخدامه إذا كان
partition_by أو
order_by معرّفًا. وإذا لم يُحدَّد، فسيتم اختيار
MergeTree افتراضيًا
partition_by
|مفتاح تقسيم مخصص لجدول نظام.
|إذا تم تحديد
engine لجدول النظام، فيجب تحديد المَعلمة
partition_by مباشرةً داخل ‘engine’
ttl
|يحدد TTL للجدول.
|إذا تم تحديد
engine لجدول النظام، فيجب تحديد المَعلمة
ttl مباشرةً داخل ‘engine’
order_by
|مفتاح ترتيب مخصص لجدول نظام. لا يمكن استخدامه إذا كان
engine معرّفًا.
|إذا تم تحديد
engine لجدول النظام، فيجب تحديد المَعلمة
order_by مباشرةً داخل ‘engine’
storage_policy
|اسم سياسة التخزين المراد استخدامها للجدول (اختياري).
|إذا تم تحديد
engine لجدول النظام، فيجب تحديد المَعلمة
storage_policy مباشرةً داخل ‘engine’
settings
|مَعلمات إضافية تتحكم في سلوك MergeTree (اختياري).
|إذا تم تحديد
engine لجدول النظام، فيجب تحديد المَعلمة
settings مباشرةً داخل ‘engine’
flush_interval_milliseconds
|الفاصل الزمني لتفريغ البيانات من المخزن المؤقت في الذاكرة إلى الجدول.
7500
max_size_rows
|الحد الأقصى لحجم السجلات بالأسطر. وعندما يصل عدد السجلات غير المُفرَّغة إلى
max_size_rows، تُكتب السجلات إلى القرص.
1048576
reserved_size_rows
|حجم الذاكرة المحجوز مسبقًا للسجلات، محسوبًا بالأسطر.
8192
buffer_size_rows_flush_threshold
|قيمة الحد لعدد الأسطر. وإذا تم بلوغ هذا الحد، يبدأ تفريغ السجلات إلى القرص في الخلفية.
max_size_rows / 2
flush_on_crash
|يحدد ما إذا كان ينبغي كتابة السجلات إلى القرص عند حدوث تعطل.
false
<default_system_log_flush_policy>
<skip_alias_columns>true</skip_alias_columns>
</default_system_log_flush_policy>
مثال
|الإعداد
|الوصف
|الافتراضي
skip_alias_columns
|عند ضبطه على
true، تُستبعَد أعمدة ALIAS من مخططات جداول سجلات النظام. وهذا مطلوب لسجلات النظام المستندة إلى S3.
false
<clickhouse>
<asynchronous_insert_log>
<database>system</database>
<table>asynchronous_insert_log</table>
<flush_interval_milliseconds>7500</flush_interval_milliseconds>
<partition_by>toYYYYMM(event_date)</partition_by>
<max_size_rows>1048576</max_size_rows>
<reserved_size_rows>8192</reserved_size_rows>
<buffer_size_rows_flush_threshold>524288</buffer_size_rows_flush_threshold>
<flush_on_crash>false</flush_on_crash>
<!-- <engine>Engine = MergeTree PARTITION BY event_date ORDER BY event_time TTL event_date + INTERVAL 30 day</engine> -->
</asynchronous_insert_log>
</clickhouse>
يكون مفعّلًا افتراضيًا في عمليات نشر ClickHouse Cloud. إذا لم يكن هذا الإعداد مفعّلًا افتراضيًا في بيئتك، فوفقًا لطريقة تثبيت ClickHouse، يمكنك اتباع التعليمات أدناه لتمكينه أو تعطيله. التمكين لتفعيل جمع محفوظات سجلات المقاييس غير المتزامنة
asynchronous_metric_log
system.asynchronous_metric_log يدويًا، أنشئ
/etc/clickhouse-server/config.d/asynchronous_metric_log.xml بالمحتوى التالي:
التعطيل لتعطيل الإعداد
<clickhouse>
<asynchronous_metric_log>
<database>system</database>
<table>asynchronous_metric_log</table>
<flush_interval_milliseconds>7500</flush_interval_milliseconds>
<collect_interval_milliseconds>1000</collect_interval_milliseconds>
<max_size_rows>1048576</max_size_rows>
<reserved_size_rows>8192</reserved_size_rows>
<buffer_size_rows_flush_threshold>524288</buffer_size_rows_flush_threshold>
<flush_on_crash>false</flush_on_crash>
</asynchronous_metric_log>
</clickhouse>
asynchronous_metric_log، يجب إنشاء الملف التالي
/etc/clickhouse-server/config.d/disable_asynchronous_metric_log.xml بالمحتوى التالي:
يمكن تهيئة الإعدادات التالية باستخدام الوسوم الفرعية:
<clickhouse><asynchronous_metric_log remove="1" /></clickhouse>
بالإضافة إلى ذلك، يتحكم الإعداد التالي على مستوى الخادم في سياسة التفريغ الافتراضية لجميع جداول سجل النظام:
|Setting
|Description
|Default
|Note
database
|اسم قاعدة البيانات.
table
|اسم جدول النظام.
engine
|تعريف محرك MergeTree لجدول نظام.
|لا يمكن استخدامه إذا كان
partition_by أو
order_by معرّفًا. وإذا لم يُحدَّد، فسيتم اختيار
MergeTree افتراضيًا
partition_by
|مفتاح تقسيم مخصص لجدول نظام.
|إذا تم تحديد
engine لجدول النظام، فيجب تحديد المَعلمة
partition_by مباشرةً داخل ‘engine’
ttl
|يحدد TTL للجدول.
|إذا تم تحديد
engine لجدول النظام، فيجب تحديد المَعلمة
ttl مباشرةً داخل ‘engine’
order_by
|مفتاح ترتيب مخصص لجدول نظام. لا يمكن استخدامه إذا كان
engine معرّفًا.
|إذا تم تحديد
engine لجدول النظام، فيجب تحديد المَعلمة
order_by مباشرةً داخل ‘engine’
storage_policy
|اسم سياسة التخزين المراد استخدامها للجدول (اختياري).
|إذا تم تحديد
engine لجدول النظام، فيجب تحديد المَعلمة
storage_policy مباشرةً داخل ‘engine’
settings
|مَعلمات إضافية تتحكم في سلوك MergeTree (اختياري).
|إذا تم تحديد
engine لجدول النظام، فيجب تحديد المَعلمة
settings مباشرةً داخل ‘engine’
flush_interval_milliseconds
|الفاصل الزمني لتفريغ البيانات من المخزن المؤقت في الذاكرة إلى الجدول.
7500
max_size_rows
|الحد الأقصى لحجم السجلات بالأسطر. وعندما يصل عدد السجلات غير المُفرَّغة إلى
max_size_rows، تُكتب السجلات إلى القرص.
1048576
reserved_size_rows
|حجم الذاكرة المحجوز مسبقًا للسجلات، محسوبًا بالأسطر.
8192
buffer_size_rows_flush_threshold
|قيمة الحد لعدد الأسطر. وإذا تم بلوغ هذا الحد، يبدأ تفريغ السجلات إلى القرص في الخلفية.
max_size_rows / 2
flush_on_crash
|يحدد ما إذا كان ينبغي كتابة السجلات إلى القرص عند حدوث تعطل.
false
<default_system_log_flush_policy>
<skip_alias_columns>true</skip_alias_columns>
</default_system_log_flush_policy>
|الإعداد
|الوصف
|الافتراضي
skip_alias_columns
|عند ضبطه على
true، تُستبعَد أعمدة ALIAS من مخططات جداول سجلات النظام. وهذا مطلوب لسجلات النظام المستندة إلى S3.
false