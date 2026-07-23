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تُعِدّ هذه الإعدادات خادم ClickHouse، وهي مُولَّدة تلقائيًا من الشيفرة المصدرية لـ ClickHouse.

asynchronous_heavy_metrics_update_period_s

الفترة، بالثواني، اللازمة لتحديث المقاييس الثقيلة غير المتزامنة.

asynchronous_insert_log

إعدادات جدول النظام asynchronous_insert_log لتسجيل عمليات الإدراج غير المتزامنة. يمكن تهيئة الإعدادات التالية باستخدام الوسوم الفرعية: بالإضافة إلى ذلك، يتحكم الإعداد التالي على مستوى الخادم في سياسة التفريغ الافتراضية لجميع جداول سجل النظام:
مثال

asynchronous_metric_log

يكون مفعّلًا افتراضيًا في عمليات نشر ClickHouse Cloud. إذا لم يكن هذا الإعداد مفعّلًا افتراضيًا في بيئتك، فوفقًا لطريقة تثبيت ClickHouse، يمكنك اتباع التعليمات أدناه لتمكينه أو تعطيله. التمكين لتفعيل جمع محفوظات سجلات المقاييس غير المتزامنة system.asynchronous_metric_log يدويًا، أنشئ /etc/clickhouse-server/config.d/asynchronous_metric_log.xml بالمحتوى التالي:
التعطيل لتعطيل الإعداد asynchronous_metric_log، يجب إنشاء الملف التالي /etc/clickhouse-server/config.d/disable_asynchronous_metric_log.xml بالمحتوى التالي:
يمكن تهيئة الإعدادات التالية باستخدام الوسوم الفرعية: بالإضافة إلى ذلك، يتحكم الإعداد التالي على مستوى الخادم في سياسة التفريغ الافتراضية لجميع جداول سجل النظام:
آخر تعديل في ٢٣ يوليو ٢٠٢٦