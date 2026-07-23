تجريبي. فعِّل OOM canary: وهي عملية فرعية مُضحّى بها تستقطب قاتل نفاد الذاكرة (OOM) في Linux قبل عملية خادم ClickHouse الرئيسية، مما يمنح الخادم فرصة لتخفيف الحمل. يتطلب Linux >= 5.3 (من أجل
oom_canary_enable
pidfd_open)؛ ويُعطَّل الـ canary عند بدء التشغيل على النوى الأقدم.
تتطلب استجابة OOM وجود دليل على OOM-kill من
memory.events.local في cgroup v2، وقد تُشغِّل
إلغاء الاستعلامات على مستوى النظام، وإلغاء عمليات الدمج، وعمليات الكتابة إلى
system.crash_log.
لا يمكن للـ canary حماية الخادم عندما يكون
memory.oom.group في cgroup v2 مفعّلًا ضمن
cgroup الخاص بالخادم: إذ تقتل النواة حينها cgroup بالكامل كوحدة واحدة، بما في ذلك الخادم،
ولذلك لا تُشغَّل استجابة OOM مطلقًا. ويُسجَّل تحذير عند بدء التشغيل في هذا الوضع.
قد يتغير هذا السلوك بين إصدارات ClickHouse إلى أن يكتمل التحقق في بيئة production.
مدة تأخير التراجع الأولية، بالثواني، بين عمليات إعادة تشغيل OOM canary المتتالية. ويتضاعف هذا التأخير مع كل إعادة تشغيل حتى
oom_canary_initial_backoff_seconds
oom_canary_max_backoff_seconds.
أقصى مهلة التراجع، بالثواني، بين عمليات إعادة تشغيل OOM canary المتتالية.
oom_canary_max_backoff_seconds
الحد الأقصى لعدد مرات إعادة التشغيل السريعة المتتالية لـ OOM canary قبل تعطيل إعادة التشغيل التلقائية، لتجنّب التخبّط في ظل ضغط الذاكرة المستمر. يُعاد ضبط العداد ومهلة التراجع لإعادة التشغيل بمجرد أن يستمر canary قيد التشغيل لمدة أطول من
oom_canary_max_rapid_relaunches
oom_canary_max_backoff_seconds، بحيث لا يُعطَّل في النهاية
canary الذي يتعطّل بشكل متقطع فقط على مدار مدة تشغيل طويلة.
ينطبق هذا فقط عندما تكون
oom_canary_relaunch بالقيمة true.
عندما تكون القيمة true، يُعاد تشغيل OOM canary تلقائيًا بعد توقّف عملية canary لأي سببٍ غير فشل إعداد دائم أو إيقاف تشغيل الخادم — بما في ذلك القتل بسبب نفاد الذاكرة، أو الإشارات الأخرى، أو حالات الخروج المؤقتة — وذلك مع مراعاة الإعداد
oom_canary_relaunch
oom_canary_max_rapid_relaunches وإعدادات التراجع.
ولا يُنفَّذ تسلسل الاستجابة لـ OOM نفسه إلا عندما يوفّر cgroup v2
memory.events.local
دليلًا على حدوث قتل بسبب نفاد الذاكرة.
الحجم بالبايت لمنطقة الذاكرة التي تخصّصها العملية الفرعية OOM canary وتصل إلى صفحاتها. يُجرى تثبيت المنطقة باستخدام
oom_canary_size
mlock على أساس أفضل جهد: إذ يتطلب
CAP_IPC_LOCK أو قيمة
RLIMIT_MEMLOCK كافية، وعند فشل التثبيت يسجّل canary تحذيرًا وتبقى الذاكرة
مخصّصة، لكنها قد تُرحَّل إلى swap.
القيمة الافتراضية هي 100 ميغابايت (104857600). وتجعل القيم الأكبر canary هدفًا أكثر احتمالًا لـ OOM.