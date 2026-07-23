تُعدِّل هذه الإعدادات خادم ClickHouse، ويتم إنشاؤها تلقائيًا من الشيفرة المصدرية لـ ClickHouse.

تجريبي. فعِّل OOM canary: وهي عملية فرعية مُضحّى بها تستقطب قاتل نفاد الذاكرة (OOM) في Linux قبل عملية خادم ClickHouse الرئيسية، مما يمنح الخادم فرصة لتخفيف الحمل. يتطلب Linux >= 5.3 (من أجل pidfd_open )؛ ويُعطَّل الـ canary عند بدء التشغيل على النوى الأقدم. تتطلب استجابة OOM وجود دليل على OOM-kill من memory.events.local في cgroup v2، وقد تُشغِّل إلغاء الاستعلامات على مستوى النظام، وإلغاء عمليات الدمج، وعمليات الكتابة إلى system.crash_log . لا يمكن للـ canary حماية الخادم عندما يكون memory.oom.group في cgroup v2 مفعّلًا ضمن cgroup الخاص بالخادم: إذ تقتل النواة حينها cgroup بالكامل كوحدة واحدة، بما في ذلك الخادم، ولذلك لا تُشغَّل استجابة OOM مطلقًا. ويُسجَّل تحذير عند بدء التشغيل في هذا الوضع. قد يتغير هذا السلوك بين إصدارات ClickHouse إلى أن يكتمل التحقق في بيئة production.

مدة تأخير التراجع الأولية، بالثواني، بين عمليات إعادة تشغيل OOM canary المتتالية. ويتضاعف هذا التأخير مع كل إعادة تشغيل حتى oom_canary_max_backoff_seconds .

أقصى مهلة التراجع، بالثواني، بين عمليات إعادة تشغيل OOM canary المتتالية.

الحد الأقصى لعدد مرات إعادة التشغيل السريعة المتتالية لـ OOM canary قبل تعطيل إعادة التشغيل التلقائية، لتجنّب التخبّط في ظل ضغط الذاكرة المستمر. يُعاد ضبط العداد ومهلة التراجع لإعادة التشغيل بمجرد أن يستمر canary قيد التشغيل لمدة أطول من oom_canary_max_backoff_seconds ، بحيث لا يُعطَّل في النهاية canary الذي يتعطّل بشكل متقطع فقط على مدار مدة تشغيل طويلة. ينطبق هذا فقط عندما تكون oom_canary_relaunch بالقيمة true.

عندما تكون القيمة true، يُعاد تشغيل OOM canary تلقائيًا بعد توقّف عملية canary لأي سببٍ غير فشل إعداد دائم أو إيقاف تشغيل الخادم — بما في ذلك القتل بسبب نفاد الذاكرة، أو الإشارات الأخرى، أو حالات الخروج المؤقتة — وذلك مع مراعاة الإعداد oom_canary_max_rapid_relaunches وإعدادات التراجع. ولا يُنفَّذ تسلسل الاستجابة لـ OOM نفسه إلا عندما يوفّر cgroup v2 memory.events.local دليلًا على حدوث قتل بسبب نفاد الذاكرة.