إعدادات خادم ClickHouse ضمن المجموعة المُولَّدة workload_*.

تُعِدّ هذه الإعدادات خادم ClickHouse، وهي مُولَّدة تلقائيًا من الشفرة المصدرية لـ ClickHouse.

الدليل المُستخدَم لتخزين جميع استعلامات CREATE WORKLOAD و CREATE RESOURCE . افتراضيًا، يُستخدم المجلد /workload/ ضمن دليل عمل الخادم.

مثال

< workload_path > /var/lib/clickhouse/workload/ </ workload_path >

راجع أيضًا

CREATE WORKLOAD و CREATE RESOURCE . ولضمان الاتساق، تُخزَّن جميع تعريفات SQL كقيمة في هذه الـ znode الوحيدة. بشكل افتراضي، لا يُستخدم ZooKeeper، وتُخزَّن التعريفات على المسار إلى عقدة في ZooKeeper، تُستخدم كموقع تخزين لجميع استعلامات. ولضمان الاتساق، تُخزَّن جميع تعريفات SQL كقيمة في هذه الـ znode الوحيدة. بشكل افتراضي، لا يُستخدم ZooKeeper، وتُخزَّن التعريفات على القرص

مثال

< workload_zookeeper_path > /clickhouse/workload/definitions.sql </ workload_zookeeper_path >

انظر أيضًا