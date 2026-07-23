الدليل المُستخدَم لتخزين جميع استعلامات
workload_path
CREATE WORKLOAD و
CREATE RESOURCE. افتراضيًا، يُستخدم المجلد
/workload/ ضمن دليل عمل الخادم.
مثال
راجع أيضًا
<workload_path>/var/lib/clickhouse/workload/</workload_path>
المسار إلى عقدة في ZooKeeper، تُستخدم كموقع تخزين لجميع استعلامات
workload_zookeeper_path
CREATE WORKLOAD و
CREATE RESOURCE. ولضمان الاتساق، تُخزَّن جميع تعريفات SQL كقيمة في هذه الـ znode الوحيدة. بشكل افتراضي، لا يُستخدم ZooKeeper، وتُخزَّن التعريفات على القرص.
مثال
انظر أيضًا
<workload_zookeeper_path>/clickhouse/workload/definitions.sql</workload_zookeeper_path>