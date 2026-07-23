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تُعِدّ هذه الإعدادات خادم ClickHouse، وهي مُولَّدة تلقائيًا من الشفرة المصدرية لـ ClickHouse.

workload_path

الدليل المُستخدَم لتخزين جميع استعلامات CREATE WORKLOAD وCREATE RESOURCE. افتراضيًا، يُستخدم المجلد /workload/ ضمن دليل عمل الخادم. مثال
راجع أيضًا

workload_zookeeper_path

المسار إلى عقدة في ZooKeeper، تُستخدم كموقع تخزين لجميع استعلامات CREATE WORKLOAD وCREATE RESOURCE. ولضمان الاتساق، تُخزَّن جميع تعريفات SQL كقيمة في هذه الـ znode الوحيدة. بشكل افتراضي، لا يُستخدم ZooKeeper، وتُخزَّن التعريفات على القرص. مثال
انظر أيضًا
آخر تعديل في ٢٣ يوليو ٢٠٢٦