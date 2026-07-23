الحد الأقصى لذاكرة التخزين المؤقت لملفات البيانات الوصفية الخاصة بـ Parquet، محسوبًا بعدد الإدخالات. الصفر يعني أنها معطلة.
parquet_metadata_cache_max_entries
اسم سياسة التخزين المؤقت للبيانات الوصفية في Parquet.
parquet_metadata_cache_policy
الحد الأقصى لحجم ذاكرة التخزين المؤقت للبيانات الوصفية في Parquet بالبايت. تشير القيمة صفر إلى أنه معطّل.
parquet_metadata_cache_size
حجم الطابور المحمي (في حالة سياسة SLRU) في ذاكرة التخزين المؤقت لبيانات Parquet الوصفية، نسبةً إلى الحجم الإجمالي لذاكرة التخزين المؤقت.