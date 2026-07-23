إعدادات خادم ClickHouse ضمن المجموعة المُولَّدة parquet_metadata_*.

تُستخدَم هذه الإعدادات لتهيئة خادم ClickHouse، وهي مُولَّدة تلقائيًا من الشيفرة المصدرية لـ ClickHouse.

الحد الأقصى لذاكرة التخزين المؤقت لملفات البيانات الوصفية الخاصة بـ Parquet، محسوبًا بعدد الإدخالات. الصفر يعني أنها معطلة.

اسم سياسة التخزين المؤقت للبيانات الوصفية في Parquet.

الحد الأقصى لحجم ذاكرة التخزين المؤقت للبيانات الوصفية في Parquet بالبايت. تشير القيمة صفر إلى أنه معطّل.

حجم الطابور المحمي (في حالة سياسة SLRU) في ذاكرة التخزين المؤقت لبيانات Parquet الوصفية، نسبةً إلى الحجم الإجمالي لذاكرة التخزين المؤقت.