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تُستخدَم هذه الإعدادات لتهيئة خادم ClickHouse، وهي مُولَّدة تلقائيًا من الشيفرة المصدرية لـ ClickHouse.

parquet_metadata_cache_max_entries

الحد الأقصى لذاكرة التخزين المؤقت لملفات البيانات الوصفية الخاصة بـ Parquet، محسوبًا بعدد الإدخالات. الصفر يعني أنها معطلة.

parquet_metadata_cache_policy

اسم سياسة التخزين المؤقت للبيانات الوصفية في Parquet.

parquet_metadata_cache_size

الحد الأقصى لحجم ذاكرة التخزين المؤقت للبيانات الوصفية في Parquet بالبايت. تشير القيمة صفر إلى أنه معطّل.

parquet_metadata_cache_size_ratio

حجم الطابور المحمي (في حالة سياسة SLRU) في ذاكرة التخزين المؤقت لبيانات Parquet الوصفية، نسبةً إلى الحجم الإجمالي لذاكرة التخزين المؤقت.
آخر تعديل في ٢٣ يوليو ٢٠٢٦