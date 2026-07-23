إعدادات خادم ClickHouse ضمن المجموعة المُولَّدة query_*.

تُعِدّ هذه الإعدادات خادم ClickHouse، وقد أُنشئت تلقائيًا من الشيفرة المصدرية لـ ClickHouse.

الإعدادات التالية متاحة:

الإعداد الوصف القيمة الافتراضية max_entries الحد الأقصى لعدد نتائج استعلامات SELECT المخزنة في ذاكرة التخزين المؤقت. 1024 max_entry_size_in_bytes الحد الأقصى للحجم بالبايت الذي يمكن أن تبلغه نتائج استعلامات SELECT ليتم حفظها في ذاكرة التخزين المؤقت. 1048576 max_entry_size_in_rows الحد الأقصى لعدد الصفوف الذي يمكن أن تبلغه نتائج استعلامات SELECT ليتم حفظها في ذاكرة التخزين المؤقت. 30000000 max_size_in_bytes الحد الأقصى لحجم ذاكرة التخزين المؤقت بالبايت. تعني 0 أن ذاكرة التخزين المؤقت للاستعلامات معطّلة. 1073741824

تسري الإعدادات المعدّلة فورًا.

تُخصَّص بيانات ذاكرة التخزين المؤقت للاستعلامات في DRAM. إذا كانت الذاكرة محدودة، فتأكد من تعيين قيمة صغيرة لـ max_size_in_bytes أو تعطيل ذاكرة التخزين المؤقت للاستعلامات بالكامل.

مثال

< query_cache > < max_size_in_bytes > 1073741824 </ max_size_in_bytes > < max_entries > 1024 </ max_entries > < max_entry_size_in_bytes > 1048576 </ max_entry_size_in_bytes > < max_entry_size_in_rows > 30000000 </ max_entry_size_in_rows > </ query_cache >

إعداد لتسجيل الاستعلامات الواردة عند استخدام الإعداد log_queries=1

table (انظر أدناه). تُسجَّل الاستعلامات في جدول system.query_log ، وليس في ملف منفصل. يمكنك تغيير اسم الجدول في المَعلمة(انظر أدناه).

يمكن تهيئة الإعدادات التالية باستخدام الوسوم الفرعية:

Setting Description Default Note database اسم قاعدة البيانات. table اسم جدول النظام. engine تعريف محرك MergeTree لجدول نظام. لا يمكن استخدامه إذا كان partition_by أو order_by معرّفًا. وإذا لم يُحدَّد، فسيتم اختيار MergeTree افتراضيًا partition_by مفتاح تقسيم مخصص لجدول نظام. إذا تم تحديد engine لجدول النظام، فيجب تحديد المَعلمة partition_by مباشرةً داخل ‘engine’ ttl يحدد TTL للجدول. إذا تم تحديد engine لجدول النظام، فيجب تحديد المَعلمة ttl مباشرةً داخل ‘engine’ order_by مفتاح ترتيب مخصص لجدول نظام. لا يمكن استخدامه إذا كان engine معرّفًا. إذا تم تحديد engine لجدول النظام، فيجب تحديد المَعلمة order_by مباشرةً داخل ‘engine’ storage_policy اسم سياسة التخزين المراد استخدامها للجدول (اختياري). إذا تم تحديد engine لجدول النظام، فيجب تحديد المَعلمة storage_policy مباشرةً داخل ‘engine’ settings مَعلمات إضافية تتحكم في سلوك MergeTree (اختياري). إذا تم تحديد engine لجدول النظام، فيجب تحديد المَعلمة settings مباشرةً داخل ‘engine’ flush_interval_milliseconds الفاصل الزمني لتفريغ البيانات من المخزن المؤقت في الذاكرة إلى الجدول. 7500 max_size_rows الحد الأقصى لحجم السجلات بالأسطر. وعندما يصل عدد السجلات غير المُفرَّغة إلى max_size_rows ، تُكتب السجلات إلى القرص. 1048576 reserved_size_rows حجم الذاكرة المحجوز مسبقًا للسجلات، محسوبًا بالأسطر. 8192 buffer_size_rows_flush_threshold قيمة الحد لعدد الأسطر. وإذا تم بلوغ هذا الحد، يبدأ تفريغ السجلات إلى القرص في الخلفية. max_size_rows / 2 flush_on_crash يحدد ما إذا كان ينبغي كتابة السجلات إلى القرص عند حدوث تعطل. false

بالإضافة إلى ذلك، يتحكم الإعداد التالي على مستوى الخادم في سياسة التفريغ الافتراضية لجميع جداول سجل النظام:

< default_system_log_flush_policy > < skip_alias_columns > true </ skip_alias_columns > </ default_system_log_flush_policy >

الإعداد الوصف الافتراضي skip_alias_columns عند ضبطه على true ، تُستبعَد أعمدة ALIAS من مخططات جداول سجلات النظام. وهذا مطلوب لسجلات النظام المستندة إلى S3. false

إذا لم يكن الجدول موجودًا، فسينشئه ClickHouse. وإذا تغيّرت بنية سجل الاستعلامات عند تحديث خادم ClickHouse، فستُعاد تسمية الجدول ذي البنية القديمة، ويُنشأ جدول جديد تلقائيًا.

مثال

< query_log > < database > system </ database > < table > query_log </ table > < engine > Engine = MergeTree PARTITION BY event_date ORDER BY event_time TTL event_date + INTERVAL 30 day </ engine > < flush_interval_milliseconds > 7500 </ flush_interval_milliseconds > < max_size_rows > 1048576 </ max_size_rows > < reserved_size_rows > 8192 </ reserved_size_rows > < buffer_size_rows_flush_threshold > 524288 </ buffer_size_rows_flush_threshold > < flush_on_crash > false </ flush_on_crash > </ query_log >

قواعد تستند إلى التعبيرات النمطية، وتُطبَّق على الاستعلامات وكذلك على جميع رسائل السجل قبل تخزينها في سجلات الخادم، system.query_log ، وجدولي system.text_log system.processes ، وكذلك في السجلات المُرسلة إلى العميل. يتيح ذلك منع تسرّب البيانات الحساسة من استعلامات SQL، مثل الأسماء وعناوين البريد الإلكتروني والمعرّفات الشخصية أو أرقام بطاقات الائتمان، إلى السجلات.

مثال

< query_masking_rules > < rule > < name > hide SSN </ name > < regexp > (^|\D)\d{3}-\d{2}-\d{4}($|\D) </ regexp > < replace > 000-00-0000 </ replace > </ rule > </ query_masking_rules >

حقول الإعداد:

Setting Description name اسم القاعدة (اختياري) regexp تعبير نمطي متوافق مع RE2 (إلزامي) replace سلسلة استبدال للبيانات الحساسة (اختياري، والقيمة الافتراضية هي ست علامات نجمة)

تُطبَّق قواعد إخفاء الاستعلامات على الاستعلام بالكامل (لمنع تسرّب البيانات الحساسة من الاستعلامات غير الصحيحة / غير القابلة للتحليل).

QueryMaskingRulesMatch ، الذي يبيّن إجمالي عدد مرات مطابقة قواعد إخفاء الاستعلامات. يحتوي جدول system.events على العداد، الذي يبيّن إجمالي عدد مرات مطابقة قواعد إخفاء الاستعلامات.

في حالة الاستعلامات الموزعة، يجب إعداد كل خادم على حدة، وإلا فسيتم تخزين الاستعلامات الفرعية المُرسلة إلى العُقد الأخرى من دون إخفاء.

يكون معطّلًا افتراضيًا.

التمكين

/etc/clickhouse-server/config.d/query_metric_log.xml بالمحتوى التالي: لتمكين جمع محفوظات المقاييس system.query_metric_log يدويًا، أنشئ الملفبالمحتوى التالي:

< clickhouse > < query_metric_log > < database > system </ database > < table > query_metric_log </ table > < flush_interval_milliseconds > 7500 </ flush_interval_milliseconds > < collect_interval_milliseconds > 1000 </ collect_interval_milliseconds > < max_size_rows > 1048576 </ max_size_rows > < reserved_size_rows > 8192 </ reserved_size_rows > < buffer_size_rows_flush_threshold > 524288 </ buffer_size_rows_flush_threshold > < flush_on_crash > false </ flush_on_crash > </ query_metric_log > </ clickhouse >

تعطيل

لتعطيل الإعداد query_metric_log ، يجب إنشاء الملف التالي /etc/clickhouse-server/config.d/disable_query_metric_log.xml بالمحتوى الآتي:

< clickhouse > < query_metric_log remove = "1" /> </ clickhouse >

يمكن تهيئة الإعدادات التالية باستخدام الوسوم الفرعية:

Setting Description Default Note database اسم قاعدة البيانات. table اسم جدول النظام. engine تعريف محرك MergeTree لجدول نظام. لا يمكن استخدامه إذا كان partition_by أو order_by معرّفًا. وإذا لم يُحدَّد، فسيتم اختيار MergeTree افتراضيًا partition_by مفتاح تقسيم مخصص لجدول نظام. إذا تم تحديد engine لجدول النظام، فيجب تحديد المَعلمة partition_by مباشرةً داخل ‘engine’ ttl يحدد TTL للجدول. إذا تم تحديد engine لجدول النظام، فيجب تحديد المَعلمة ttl مباشرةً داخل ‘engine’ order_by مفتاح ترتيب مخصص لجدول نظام. لا يمكن استخدامه إذا كان engine معرّفًا. إذا تم تحديد engine لجدول النظام، فيجب تحديد المَعلمة order_by مباشرةً داخل ‘engine’ storage_policy اسم سياسة التخزين المراد استخدامها للجدول (اختياري). إذا تم تحديد engine لجدول النظام، فيجب تحديد المَعلمة storage_policy مباشرةً داخل ‘engine’ settings مَعلمات إضافية تتحكم في سلوك MergeTree (اختياري). إذا تم تحديد engine لجدول النظام، فيجب تحديد المَعلمة settings مباشرةً داخل ‘engine’ flush_interval_milliseconds الفاصل الزمني لتفريغ البيانات من المخزن المؤقت في الذاكرة إلى الجدول. 7500 max_size_rows الحد الأقصى لحجم السجلات بالأسطر. وعندما يصل عدد السجلات غير المُفرَّغة إلى max_size_rows ، تُكتب السجلات إلى القرص. 1048576 reserved_size_rows حجم الذاكرة المحجوز مسبقًا للسجلات، محسوبًا بالأسطر. 8192 buffer_size_rows_flush_threshold قيمة الحد لعدد الأسطر. وإذا تم بلوغ هذا الحد، يبدأ تفريغ السجلات إلى القرص في الخلفية. max_size_rows / 2 flush_on_crash يحدد ما إذا كان ينبغي كتابة السجلات إلى القرص عند حدوث تعطل. false

بالإضافة إلى ذلك، يتحكم الإعداد التالي على مستوى الخادم في سياسة التفريغ الافتراضية لجميع جداول سجل النظام:

< default_system_log_flush_policy > < skip_alias_columns > true </ skip_alias_columns > </ default_system_log_flush_policy >

الإعداد الوصف الافتراضي skip_alias_columns عند ضبطه على true ، تُستبعَد أعمدة ALIAS من مخططات جداول سجلات النظام. وهذا مطلوب لسجلات النظام المستندة إلى S3. false

إعداد لتسجيل خيوط الاستعلامات المستلَمة عند استخدام الإعداد log_query_threads=1

table (انظر أدناه). تُسجَّل الاستعلامات في جدول system.query_thread_log ، وليس في ملف منفصل. يمكنك تغيير اسم الجدول في المعلَمة(انظر أدناه).

يمكن تهيئة الإعدادات التالية باستخدام الوسوم الفرعية:

Setting Description Default Note database اسم قاعدة البيانات. table اسم جدول النظام. engine تعريف محرك MergeTree لجدول نظام. لا يمكن استخدامه إذا كان partition_by أو order_by معرّفًا. وإذا لم يُحدَّد، فسيتم اختيار MergeTree افتراضيًا partition_by مفتاح تقسيم مخصص لجدول نظام. إذا تم تحديد engine لجدول النظام، فيجب تحديد المَعلمة partition_by مباشرةً داخل ‘engine’ ttl يحدد TTL للجدول. إذا تم تحديد engine لجدول النظام، فيجب تحديد المَعلمة ttl مباشرةً داخل ‘engine’ order_by مفتاح ترتيب مخصص لجدول نظام. لا يمكن استخدامه إذا كان engine معرّفًا. إذا تم تحديد engine لجدول النظام، فيجب تحديد المَعلمة order_by مباشرةً داخل ‘engine’ storage_policy اسم سياسة التخزين المراد استخدامها للجدول (اختياري). إذا تم تحديد engine لجدول النظام، فيجب تحديد المَعلمة storage_policy مباشرةً داخل ‘engine’ settings مَعلمات إضافية تتحكم في سلوك MergeTree (اختياري). إذا تم تحديد engine لجدول النظام، فيجب تحديد المَعلمة settings مباشرةً داخل ‘engine’ flush_interval_milliseconds الفاصل الزمني لتفريغ البيانات من المخزن المؤقت في الذاكرة إلى الجدول. 7500 max_size_rows الحد الأقصى لحجم السجلات بالأسطر. وعندما يصل عدد السجلات غير المُفرَّغة إلى max_size_rows ، تُكتب السجلات إلى القرص. 1048576 reserved_size_rows حجم الذاكرة المحجوز مسبقًا للسجلات، محسوبًا بالأسطر. 8192 buffer_size_rows_flush_threshold قيمة الحد لعدد الأسطر. وإذا تم بلوغ هذا الحد، يبدأ تفريغ السجلات إلى القرص في الخلفية. max_size_rows / 2 flush_on_crash يحدد ما إذا كان ينبغي كتابة السجلات إلى القرص عند حدوث تعطل. false

بالإضافة إلى ذلك، يتحكم الإعداد التالي على مستوى الخادم في سياسة التفريغ الافتراضية لجميع جداول سجل النظام:

< default_system_log_flush_policy > < skip_alias_columns > true </ skip_alias_columns > </ default_system_log_flush_policy >

الإعداد الوصف الافتراضي skip_alias_columns عند ضبطه على true ، تُستبعَد أعمدة ALIAS من مخططات جداول سجلات النظام. وهذا مطلوب لسجلات النظام المستندة إلى S3. false

إذا لم يكن الجدول موجودًا، فسينشئه ClickHouse. وإذا تغيّرت بنية سجل خيوط الاستعلامات عند تحديث خادم ClickHouse، فستُعاد تسمية الجدول ذي البنية القديمة، ويُنشأ جدول جديد تلقائيًا.

مثال

< query_thread_log > < database > system </ database > < table > query_thread_log </ table > < partition_by > toMonday(event_date) </ partition_by > < flush_interval_milliseconds > 7500 </ flush_interval_milliseconds > < max_size_rows > 1048576 </ max_size_rows > < reserved_size_rows > 8192 </ reserved_size_rows > < buffer_size_rows_flush_threshold > 524288 </ buffer_size_rows_flush_threshold > < flush_on_crash > false </ flush_on_crash > </ query_thread_log >

إعداد لتسجيل طرق العرض (المباشرة، والمُجسَّدة، وما إلى ذلك) المرتبطة بالاستعلامات الواردة عند استخدام الإعداد log_query_views=1

table (انظر أدناه). تُسجَّل الاستعلامات في جدول system.query_views_log ، وليس في ملف منفصل. يمكنك تغيير اسم الجدول في المعلمة(انظر أدناه).

يمكن تهيئة الإعدادات التالية باستخدام الوسوم الفرعية:

Setting Description Default Note database اسم قاعدة البيانات. table اسم جدول النظام. engine تعريف محرك MergeTree لجدول نظام. لا يمكن استخدامه إذا كان partition_by أو order_by معرّفًا. وإذا لم يُحدَّد، فسيتم اختيار MergeTree افتراضيًا partition_by مفتاح تقسيم مخصص لجدول نظام. إذا تم تحديد engine لجدول النظام، فيجب تحديد المَعلمة partition_by مباشرةً داخل ‘engine’ ttl يحدد TTL للجدول. إذا تم تحديد engine لجدول النظام، فيجب تحديد المَعلمة ttl مباشرةً داخل ‘engine’ order_by مفتاح ترتيب مخصص لجدول نظام. لا يمكن استخدامه إذا كان engine معرّفًا. إذا تم تحديد engine لجدول النظام، فيجب تحديد المَعلمة order_by مباشرةً داخل ‘engine’ storage_policy اسم سياسة التخزين المراد استخدامها للجدول (اختياري). إذا تم تحديد engine لجدول النظام، فيجب تحديد المَعلمة storage_policy مباشرةً داخل ‘engine’ settings مَعلمات إضافية تتحكم في سلوك MergeTree (اختياري). إذا تم تحديد engine لجدول النظام، فيجب تحديد المَعلمة settings مباشرةً داخل ‘engine’ flush_interval_milliseconds الفاصل الزمني لتفريغ البيانات من المخزن المؤقت في الذاكرة إلى الجدول. 7500 max_size_rows الحد الأقصى لحجم السجلات بالأسطر. وعندما يصل عدد السجلات غير المُفرَّغة إلى max_size_rows ، تُكتب السجلات إلى القرص. 1048576 reserved_size_rows حجم الذاكرة المحجوز مسبقًا للسجلات، محسوبًا بالأسطر. 8192 buffer_size_rows_flush_threshold قيمة الحد لعدد الأسطر. وإذا تم بلوغ هذا الحد، يبدأ تفريغ السجلات إلى القرص في الخلفية. max_size_rows / 2 flush_on_crash يحدد ما إذا كان ينبغي كتابة السجلات إلى القرص عند حدوث تعطل. false

بالإضافة إلى ذلك، يتحكم الإعداد التالي على مستوى الخادم في سياسة التفريغ الافتراضية لجميع جداول سجل النظام:

< default_system_log_flush_policy > < skip_alias_columns > true </ skip_alias_columns > </ default_system_log_flush_policy >

الإعداد الوصف الافتراضي skip_alias_columns عند ضبطه على true ، تُستبعَد أعمدة ALIAS من مخططات جداول سجلات النظام. وهذا مطلوب لسجلات النظام المستندة إلى S3. false

إذا لم يكن الجدول موجودًا، فسينشئه ClickHouse. وإذا تغيّرت بنية سجل query views عند تحديث خادم ClickHouse، فستُعاد تسمية الجدول ذي البنية القديمة، ويُنشأ جدول جديد تلقائيًا.

مثال