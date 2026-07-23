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تُعِدّ هذه الإعدادات خادم ClickHouse، وقد أُنشئت تلقائيًا من الشيفرة المصدرية لـ ClickHouse.

query_cache

إعداد ذاكرة التخزين المؤقت للاستعلامات. الإعدادات التالية متاحة:
  • تسري الإعدادات المعدّلة فورًا.
  • تُخصَّص بيانات ذاكرة التخزين المؤقت للاستعلامات في DRAM. إذا كانت الذاكرة محدودة، فتأكد من تعيين قيمة صغيرة لـ max_size_in_bytes أو تعطيل ذاكرة التخزين المؤقت للاستعلامات بالكامل.
مثال

query_log

إعداد لتسجيل الاستعلامات الواردة عند استخدام الإعداد log_queries=1. تُسجَّل الاستعلامات في جدول system.query_log، وليس في ملف منفصل. يمكنك تغيير اسم الجدول في المَعلمة table (انظر أدناه). يمكن تهيئة الإعدادات التالية باستخدام الوسوم الفرعية: بالإضافة إلى ذلك، يتحكم الإعداد التالي على مستوى الخادم في سياسة التفريغ الافتراضية لجميع جداول سجل النظام:
إذا لم يكن الجدول موجودًا، فسينشئه ClickHouse. وإذا تغيّرت بنية سجل الاستعلامات عند تحديث خادم ClickHouse، فستُعاد تسمية الجدول ذي البنية القديمة، ويُنشأ جدول جديد تلقائيًا. مثال

query_masking_rules

قواعد تستند إلى التعبيرات النمطية، وتُطبَّق على الاستعلامات وكذلك على جميع رسائل السجل قبل تخزينها في سجلات الخادم، system.query_log، وجدولي system.text_log وsystem.processes، وكذلك في السجلات المُرسلة إلى العميل. يتيح ذلك منع تسرّب البيانات الحساسة من استعلامات SQL، مثل الأسماء وعناوين البريد الإلكتروني والمعرّفات الشخصية أو أرقام بطاقات الائتمان، إلى السجلات. مثال
حقول الإعداد: تُطبَّق قواعد إخفاء الاستعلامات على الاستعلام بالكامل (لمنع تسرّب البيانات الحساسة من الاستعلامات غير الصحيحة / غير القابلة للتحليل). يحتوي جدول system.events على العداد QueryMaskingRulesMatch، الذي يبيّن إجمالي عدد مرات مطابقة قواعد إخفاء الاستعلامات. في حالة الاستعلامات الموزعة، يجب إعداد كل خادم على حدة، وإلا فسيتم تخزين الاستعلامات الفرعية المُرسلة إلى العُقد الأخرى من دون إخفاء.

query_metric_log

يكون معطّلًا افتراضيًا. التمكين لتمكين جمع محفوظات المقاييس system.query_metric_log يدويًا، أنشئ الملف /etc/clickhouse-server/config.d/query_metric_log.xml بالمحتوى التالي:
تعطيل لتعطيل الإعداد query_metric_log، يجب إنشاء الملف التالي /etc/clickhouse-server/config.d/disable_query_metric_log.xml بالمحتوى الآتي:
يمكن تهيئة الإعدادات التالية باستخدام الوسوم الفرعية: بالإضافة إلى ذلك، يتحكم الإعداد التالي على مستوى الخادم في سياسة التفريغ الافتراضية لجميع جداول سجل النظام:

query_thread_log

إعداد لتسجيل خيوط الاستعلامات المستلَمة عند استخدام الإعداد log_query_threads=1. تُسجَّل الاستعلامات في جدول system.query_thread_log، وليس في ملف منفصل. يمكنك تغيير اسم الجدول في المعلَمة table (انظر أدناه). يمكن تهيئة الإعدادات التالية باستخدام الوسوم الفرعية: بالإضافة إلى ذلك، يتحكم الإعداد التالي على مستوى الخادم في سياسة التفريغ الافتراضية لجميع جداول سجل النظام:
إذا لم يكن الجدول موجودًا، فسينشئه ClickHouse. وإذا تغيّرت بنية سجل خيوط الاستعلامات عند تحديث خادم ClickHouse، فستُعاد تسمية الجدول ذي البنية القديمة، ويُنشأ جدول جديد تلقائيًا. مثال

query_views_log

إعداد لتسجيل طرق العرض (المباشرة، والمُجسَّدة، وما إلى ذلك) المرتبطة بالاستعلامات الواردة عند استخدام الإعداد log_query_views=1. تُسجَّل الاستعلامات في جدول system.query_views_log، وليس في ملف منفصل. يمكنك تغيير اسم الجدول في المعلمة table (انظر أدناه). يمكن تهيئة الإعدادات التالية باستخدام الوسوم الفرعية: بالإضافة إلى ذلك، يتحكم الإعداد التالي على مستوى الخادم في سياسة التفريغ الافتراضية لجميع جداول سجل النظام:
إذا لم يكن الجدول موجودًا، فسينشئه ClickHouse. وإذا تغيّرت بنية سجل query views عند تحديث خادم ClickHouse، فستُعاد تسمية الجدول ذي البنية القديمة، ويُنشأ جدول جديد تلقائيًا. مثال
آخر تعديل في ٢٣ يوليو ٢٠٢٦