إعداد ذاكرة التخزين المؤقت للاستعلامات. الإعدادات التالية متاحة:
query_cache
|الإعداد
|الوصف
|القيمة الافتراضية
max_entries
|الحد الأقصى لعدد نتائج استعلامات
SELECT المخزنة في ذاكرة التخزين المؤقت.
1024
max_entry_size_in_bytes
|الحد الأقصى للحجم بالبايت الذي يمكن أن تبلغه نتائج استعلامات
SELECT ليتم حفظها في ذاكرة التخزين المؤقت.
1048576
max_entry_size_in_rows
|الحد الأقصى لعدد الصفوف الذي يمكن أن تبلغه نتائج استعلامات
SELECT ليتم حفظها في ذاكرة التخزين المؤقت.
30000000
max_size_in_bytes
|الحد الأقصى لحجم ذاكرة التخزين المؤقت بالبايت. تعني
0 أن ذاكرة التخزين المؤقت للاستعلامات معطّلة.
1073741824
مثال
- تسري الإعدادات المعدّلة فورًا.
- تُخصَّص بيانات ذاكرة التخزين المؤقت للاستعلامات في DRAM. إذا كانت الذاكرة محدودة، فتأكد من تعيين قيمة صغيرة لـ
max_size_in_bytesأو تعطيل ذاكرة التخزين المؤقت للاستعلامات بالكامل.
<query_cache>
<max_size_in_bytes>1073741824</max_size_in_bytes>
<max_entries>1024</max_entries>
<max_entry_size_in_bytes>1048576</max_entry_size_in_bytes>
<max_entry_size_in_rows>30000000</max_entry_size_in_rows>
</query_cache>
إعداد لتسجيل الاستعلامات الواردة عند استخدام الإعداد log_queries=1. تُسجَّل الاستعلامات في جدول system.query_log، وليس في ملف منفصل. يمكنك تغيير اسم الجدول في المَعلمة
query_log
table (انظر أدناه).
يمكن تهيئة الإعدادات التالية باستخدام الوسوم الفرعية:
بالإضافة إلى ذلك، يتحكم الإعداد التالي على مستوى الخادم في سياسة التفريغ الافتراضية لجميع جداول سجل النظام:
|Setting
|Description
|Default
|Note
database
|اسم قاعدة البيانات.
table
|اسم جدول النظام.
engine
|تعريف محرك MergeTree لجدول نظام.
|لا يمكن استخدامه إذا كان
partition_by أو
order_by معرّفًا. وإذا لم يُحدَّد، فسيتم اختيار
MergeTree افتراضيًا
partition_by
|مفتاح تقسيم مخصص لجدول نظام.
|إذا تم تحديد
engine لجدول النظام، فيجب تحديد المَعلمة
partition_by مباشرةً داخل ‘engine’
ttl
|يحدد TTL للجدول.
|إذا تم تحديد
engine لجدول النظام، فيجب تحديد المَعلمة
ttl مباشرةً داخل ‘engine’
order_by
|مفتاح ترتيب مخصص لجدول نظام. لا يمكن استخدامه إذا كان
engine معرّفًا.
|إذا تم تحديد
engine لجدول النظام، فيجب تحديد المَعلمة
order_by مباشرةً داخل ‘engine’
storage_policy
|اسم سياسة التخزين المراد استخدامها للجدول (اختياري).
|إذا تم تحديد
engine لجدول النظام، فيجب تحديد المَعلمة
storage_policy مباشرةً داخل ‘engine’
settings
|مَعلمات إضافية تتحكم في سلوك MergeTree (اختياري).
|إذا تم تحديد
engine لجدول النظام، فيجب تحديد المَعلمة
settings مباشرةً داخل ‘engine’
flush_interval_milliseconds
|الفاصل الزمني لتفريغ البيانات من المخزن المؤقت في الذاكرة إلى الجدول.
7500
max_size_rows
|الحد الأقصى لحجم السجلات بالأسطر. وعندما يصل عدد السجلات غير المُفرَّغة إلى
max_size_rows، تُكتب السجلات إلى القرص.
1048576
reserved_size_rows
|حجم الذاكرة المحجوز مسبقًا للسجلات، محسوبًا بالأسطر.
8192
buffer_size_rows_flush_threshold
|قيمة الحد لعدد الأسطر. وإذا تم بلوغ هذا الحد، يبدأ تفريغ السجلات إلى القرص في الخلفية.
max_size_rows / 2
flush_on_crash
|يحدد ما إذا كان ينبغي كتابة السجلات إلى القرص عند حدوث تعطل.
false
<default_system_log_flush_policy>
<skip_alias_columns>true</skip_alias_columns>
</default_system_log_flush_policy>
إذا لم يكن الجدول موجودًا، فسينشئه ClickHouse. وإذا تغيّرت بنية سجل الاستعلامات عند تحديث خادم ClickHouse، فستُعاد تسمية الجدول ذي البنية القديمة، ويُنشأ جدول جديد تلقائيًا. مثال
|الإعداد
|الوصف
|الافتراضي
skip_alias_columns
|عند ضبطه على
true، تُستبعَد أعمدة ALIAS من مخططات جداول سجلات النظام. وهذا مطلوب لسجلات النظام المستندة إلى S3.
false
<query_log>
<database>system</database>
<table>query_log</table>
<engine>Engine = MergeTree PARTITION BY event_date ORDER BY event_time TTL event_date + INTERVAL 30 day</engine>
<flush_interval_milliseconds>7500</flush_interval_milliseconds>
<max_size_rows>1048576</max_size_rows>
<reserved_size_rows>8192</reserved_size_rows>
<buffer_size_rows_flush_threshold>524288</buffer_size_rows_flush_threshold>
<flush_on_crash>false</flush_on_crash>
</query_log>
قواعد تستند إلى التعبيرات النمطية، وتُطبَّق على الاستعلامات وكذلك على جميع رسائل السجل قبل تخزينها في سجلات الخادم،
query_masking_rules
system.query_log، وجدولي
system.text_log و
system.processes، وكذلك في السجلات المُرسلة إلى العميل. يتيح ذلك منع
تسرّب البيانات الحساسة من استعلامات SQL، مثل الأسماء وعناوين البريد الإلكتروني والمعرّفات الشخصية أو أرقام بطاقات الائتمان، إلى السجلات.
مثال
حقول الإعداد:
<query_masking_rules>
<rule>
<name>hide SSN</name>
<regexp>(^|\D)\d{3}-\d{2}-\d{4}($|\D)</regexp>
<replace>000-00-0000</replace>
</rule>
</query_masking_rules>
تُطبَّق قواعد إخفاء الاستعلامات على الاستعلام بالكامل (لمنع تسرّب البيانات الحساسة من الاستعلامات غير الصحيحة / غير القابلة للتحليل). يحتوي جدول
|Setting
|Description
name
|اسم القاعدة (اختياري)
regexp
|تعبير نمطي متوافق مع RE2 (إلزامي)
replace
|سلسلة استبدال للبيانات الحساسة (اختياري، والقيمة الافتراضية هي ست علامات نجمة)
system.events على العداد
QueryMaskingRulesMatch، الذي يبيّن إجمالي عدد مرات مطابقة قواعد إخفاء الاستعلامات.
في حالة الاستعلامات الموزعة، يجب إعداد كل خادم على حدة، وإلا فسيتم تخزين الاستعلامات الفرعية المُرسلة إلى
العُقد الأخرى من دون إخفاء.
يكون معطّلًا افتراضيًا. التمكين لتمكين جمع محفوظات المقاييس
query_metric_log
system.query_metric_log يدويًا، أنشئ الملف
/etc/clickhouse-server/config.d/query_metric_log.xml بالمحتوى التالي:
تعطيل لتعطيل الإعداد
<clickhouse>
<query_metric_log>
<database>system</database>
<table>query_metric_log</table>
<flush_interval_milliseconds>7500</flush_interval_milliseconds>
<collect_interval_milliseconds>1000</collect_interval_milliseconds>
<max_size_rows>1048576</max_size_rows>
<reserved_size_rows>8192</reserved_size_rows>
<buffer_size_rows_flush_threshold>524288</buffer_size_rows_flush_threshold>
<flush_on_crash>false</flush_on_crash>
</query_metric_log>
</clickhouse>
query_metric_log، يجب إنشاء الملف التالي
/etc/clickhouse-server/config.d/disable_query_metric_log.xml بالمحتوى الآتي:
يمكن تهيئة الإعدادات التالية باستخدام الوسوم الفرعية:
<clickhouse>
<query_metric_log remove="1" />
</clickhouse>
بالإضافة إلى ذلك، يتحكم الإعداد التالي على مستوى الخادم في سياسة التفريغ الافتراضية لجميع جداول سجل النظام:
|Setting
|Description
|Default
|Note
database
|اسم قاعدة البيانات.
table
|اسم جدول النظام.
engine
|تعريف محرك MergeTree لجدول نظام.
|لا يمكن استخدامه إذا كان
partition_by أو
order_by معرّفًا. وإذا لم يُحدَّد، فسيتم اختيار
MergeTree افتراضيًا
partition_by
|مفتاح تقسيم مخصص لجدول نظام.
|إذا تم تحديد
engine لجدول النظام، فيجب تحديد المَعلمة
partition_by مباشرةً داخل ‘engine’
ttl
|يحدد TTL للجدول.
|إذا تم تحديد
engine لجدول النظام، فيجب تحديد المَعلمة
ttl مباشرةً داخل ‘engine’
order_by
|مفتاح ترتيب مخصص لجدول نظام. لا يمكن استخدامه إذا كان
engine معرّفًا.
|إذا تم تحديد
engine لجدول النظام، فيجب تحديد المَعلمة
order_by مباشرةً داخل ‘engine’
storage_policy
|اسم سياسة التخزين المراد استخدامها للجدول (اختياري).
|إذا تم تحديد
engine لجدول النظام، فيجب تحديد المَعلمة
storage_policy مباشرةً داخل ‘engine’
settings
|مَعلمات إضافية تتحكم في سلوك MergeTree (اختياري).
|إذا تم تحديد
engine لجدول النظام، فيجب تحديد المَعلمة
settings مباشرةً داخل ‘engine’
flush_interval_milliseconds
|الفاصل الزمني لتفريغ البيانات من المخزن المؤقت في الذاكرة إلى الجدول.
7500
max_size_rows
|الحد الأقصى لحجم السجلات بالأسطر. وعندما يصل عدد السجلات غير المُفرَّغة إلى
max_size_rows، تُكتب السجلات إلى القرص.
1048576
reserved_size_rows
|حجم الذاكرة المحجوز مسبقًا للسجلات، محسوبًا بالأسطر.
8192
buffer_size_rows_flush_threshold
|قيمة الحد لعدد الأسطر. وإذا تم بلوغ هذا الحد، يبدأ تفريغ السجلات إلى القرص في الخلفية.
max_size_rows / 2
flush_on_crash
|يحدد ما إذا كان ينبغي كتابة السجلات إلى القرص عند حدوث تعطل.
false
<default_system_log_flush_policy>
<skip_alias_columns>true</skip_alias_columns>
</default_system_log_flush_policy>
|الإعداد
|الوصف
|الافتراضي
skip_alias_columns
|عند ضبطه على
true، تُستبعَد أعمدة ALIAS من مخططات جداول سجلات النظام. وهذا مطلوب لسجلات النظام المستندة إلى S3.
false
إعداد لتسجيل خيوط الاستعلامات المستلَمة عند استخدام الإعداد log_query_threads=1. تُسجَّل الاستعلامات في جدول system.query_thread_log، وليس في ملف منفصل. يمكنك تغيير اسم الجدول في المعلَمة
query_thread_log
table (انظر أدناه).
يمكن تهيئة الإعدادات التالية باستخدام الوسوم الفرعية:
بالإضافة إلى ذلك، يتحكم الإعداد التالي على مستوى الخادم في سياسة التفريغ الافتراضية لجميع جداول سجل النظام:
|Setting
|Description
|Default
|Note
database
|اسم قاعدة البيانات.
table
|اسم جدول النظام.
engine
|تعريف محرك MergeTree لجدول نظام.
|لا يمكن استخدامه إذا كان
partition_by أو
order_by معرّفًا. وإذا لم يُحدَّد، فسيتم اختيار
MergeTree افتراضيًا
partition_by
|مفتاح تقسيم مخصص لجدول نظام.
|إذا تم تحديد
engine لجدول النظام، فيجب تحديد المَعلمة
partition_by مباشرةً داخل ‘engine’
ttl
|يحدد TTL للجدول.
|إذا تم تحديد
engine لجدول النظام، فيجب تحديد المَعلمة
ttl مباشرةً داخل ‘engine’
order_by
|مفتاح ترتيب مخصص لجدول نظام. لا يمكن استخدامه إذا كان
engine معرّفًا.
|إذا تم تحديد
engine لجدول النظام، فيجب تحديد المَعلمة
order_by مباشرةً داخل ‘engine’
storage_policy
|اسم سياسة التخزين المراد استخدامها للجدول (اختياري).
|إذا تم تحديد
engine لجدول النظام، فيجب تحديد المَعلمة
storage_policy مباشرةً داخل ‘engine’
settings
|مَعلمات إضافية تتحكم في سلوك MergeTree (اختياري).
|إذا تم تحديد
engine لجدول النظام، فيجب تحديد المَعلمة
settings مباشرةً داخل ‘engine’
flush_interval_milliseconds
|الفاصل الزمني لتفريغ البيانات من المخزن المؤقت في الذاكرة إلى الجدول.
7500
max_size_rows
|الحد الأقصى لحجم السجلات بالأسطر. وعندما يصل عدد السجلات غير المُفرَّغة إلى
max_size_rows، تُكتب السجلات إلى القرص.
1048576
reserved_size_rows
|حجم الذاكرة المحجوز مسبقًا للسجلات، محسوبًا بالأسطر.
8192
buffer_size_rows_flush_threshold
|قيمة الحد لعدد الأسطر. وإذا تم بلوغ هذا الحد، يبدأ تفريغ السجلات إلى القرص في الخلفية.
max_size_rows / 2
flush_on_crash
|يحدد ما إذا كان ينبغي كتابة السجلات إلى القرص عند حدوث تعطل.
false
<default_system_log_flush_policy>
<skip_alias_columns>true</skip_alias_columns>
</default_system_log_flush_policy>
إذا لم يكن الجدول موجودًا، فسينشئه ClickHouse. وإذا تغيّرت بنية سجل خيوط الاستعلامات عند تحديث خادم ClickHouse، فستُعاد تسمية الجدول ذي البنية القديمة، ويُنشأ جدول جديد تلقائيًا. مثال
|الإعداد
|الوصف
|الافتراضي
skip_alias_columns
|عند ضبطه على
true، تُستبعَد أعمدة ALIAS من مخططات جداول سجلات النظام. وهذا مطلوب لسجلات النظام المستندة إلى S3.
false
<query_thread_log>
<database>system</database>
<table>query_thread_log</table>
<partition_by>toMonday(event_date)</partition_by>
<flush_interval_milliseconds>7500</flush_interval_milliseconds>
<max_size_rows>1048576</max_size_rows>
<reserved_size_rows>8192</reserved_size_rows>
<buffer_size_rows_flush_threshold>524288</buffer_size_rows_flush_threshold>
<flush_on_crash>false</flush_on_crash>
</query_thread_log>
إعداد لتسجيل طرق العرض (المباشرة، والمُجسَّدة، وما إلى ذلك) المرتبطة بالاستعلامات الواردة عند استخدام الإعداد log_query_views=1. تُسجَّل الاستعلامات في جدول system.query_views_log، وليس في ملف منفصل. يمكنك تغيير اسم الجدول في المعلمة
query_views_log
table (انظر أدناه).
يمكن تهيئة الإعدادات التالية باستخدام الوسوم الفرعية:
بالإضافة إلى ذلك، يتحكم الإعداد التالي على مستوى الخادم في سياسة التفريغ الافتراضية لجميع جداول سجل النظام:
|Setting
|Description
|Default
|Note
database
|اسم قاعدة البيانات.
table
|اسم جدول النظام.
engine
|تعريف محرك MergeTree لجدول نظام.
|لا يمكن استخدامه إذا كان
partition_by أو
order_by معرّفًا. وإذا لم يُحدَّد، فسيتم اختيار
MergeTree افتراضيًا
partition_by
|مفتاح تقسيم مخصص لجدول نظام.
|إذا تم تحديد
engine لجدول النظام، فيجب تحديد المَعلمة
partition_by مباشرةً داخل ‘engine’
ttl
|يحدد TTL للجدول.
|إذا تم تحديد
engine لجدول النظام، فيجب تحديد المَعلمة
ttl مباشرةً داخل ‘engine’
order_by
|مفتاح ترتيب مخصص لجدول نظام. لا يمكن استخدامه إذا كان
engine معرّفًا.
|إذا تم تحديد
engine لجدول النظام، فيجب تحديد المَعلمة
order_by مباشرةً داخل ‘engine’
storage_policy
|اسم سياسة التخزين المراد استخدامها للجدول (اختياري).
|إذا تم تحديد
engine لجدول النظام، فيجب تحديد المَعلمة
storage_policy مباشرةً داخل ‘engine’
settings
|مَعلمات إضافية تتحكم في سلوك MergeTree (اختياري).
|إذا تم تحديد
engine لجدول النظام، فيجب تحديد المَعلمة
settings مباشرةً داخل ‘engine’
flush_interval_milliseconds
|الفاصل الزمني لتفريغ البيانات من المخزن المؤقت في الذاكرة إلى الجدول.
7500
max_size_rows
|الحد الأقصى لحجم السجلات بالأسطر. وعندما يصل عدد السجلات غير المُفرَّغة إلى
max_size_rows، تُكتب السجلات إلى القرص.
1048576
reserved_size_rows
|حجم الذاكرة المحجوز مسبقًا للسجلات، محسوبًا بالأسطر.
8192
buffer_size_rows_flush_threshold
|قيمة الحد لعدد الأسطر. وإذا تم بلوغ هذا الحد، يبدأ تفريغ السجلات إلى القرص في الخلفية.
max_size_rows / 2
flush_on_crash
|يحدد ما إذا كان ينبغي كتابة السجلات إلى القرص عند حدوث تعطل.
false
<default_system_log_flush_policy>
<skip_alias_columns>true</skip_alias_columns>
</default_system_log_flush_policy>
إذا لم يكن الجدول موجودًا، فسينشئه ClickHouse. وإذا تغيّرت بنية سجل query views عند تحديث خادم ClickHouse، فستُعاد تسمية الجدول ذي البنية القديمة، ويُنشأ جدول جديد تلقائيًا. مثال
|الإعداد
|الوصف
|الافتراضي
skip_alias_columns
|عند ضبطه على
true، تُستبعَد أعمدة ALIAS من مخططات جداول سجلات النظام. وهذا مطلوب لسجلات النظام المستندة إلى S3.
false
<query_views_log>
<database>system</database>
<table>query_views_log</table>
<partition_by>toYYYYMM(event_date)</partition_by>
<flush_interval_milliseconds>7500</flush_interval_milliseconds>
<max_size_rows>1048576</max_size_rows>
<reserved_size_rows>8192</reserved_size_rows>
<buffer_size_rows_flush_threshold>524288</buffer_size_rows_flush_threshold>
<flush_on_crash>false</flush_on_crash>
</query_views_log>