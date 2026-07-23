يتحكم هذا الإعداد في ما إذا كان يمكن للمستخدم تغيير الإعدادات المرتبطة بمستويات الميزات المختلفة.
allow_feature_tier
0- يُسمح بإجراء تغييرات على أي إعداد (تجريبي، بيتا، إنتاجي).
1- يُسمح فقط بإجراء تغييرات على إعدادات الميزات من مستويي بيتا والإنتاجي. وتُرفض التغييرات على الإعدادات التجريبية.
2- يُسمح فقط بإجراء تغييرات على إعدادات الميزات من المستوى الإنتاجي. وتُرفض التغييرات على الإعدادات التجريبية أو من مستوى بيتا.
EXPERIMENTAL /
BETA.
تعني القيمة
0 أنه يمكن تغيير جميع الإعدادات.
تمكين/تعطيل ميزة IMPERSONATE (EXECUTE AS target_user). تم إهمال هذا الإعداد.
allow_impersonate_user
يمنع إنشاء مستخدم من دون كلمة مرور إلا إذا جرى تحديد ‘IDENTIFIED WITH no_password’ صراحةً.
allow_implicit_no_password
<allow_implicit_no_password>1</allow_implicit_no_password>
يحدد ما إذا كان يُسمح بنوع كلمة المرور غير الآمن no_password أم لا.
allow_no_password
<allow_no_password>1</allow_no_password>
يحدّد ما إذا كان يُسمح بأنواع كلمات المرور ذات النص الواضح (غير الآمنة) أم لا.
allow_plaintext_password
<allow_plaintext_password>1</allow_plaintext_password>
يسمح باستخدام الذاكرة الخاصة بـ jemalloc.