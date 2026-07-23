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تُستخدم هذه الإعدادات لتهيئة خادم ClickHouse، وهي مُولَّدة تلقائيًا من الشيفرة المصدرية لـ ClickHouse.

allow_feature_tier

يتحكم هذا الإعداد في ما إذا كان يمكن للمستخدم تغيير الإعدادات المرتبطة بمستويات الميزات المختلفة.
  • 0 - يُسمح بإجراء تغييرات على أي إعداد (تجريبي، بيتا، إنتاجي).
  • 1 - يُسمح فقط بإجراء تغييرات على إعدادات الميزات من مستويي بيتا والإنتاجي. وتُرفض التغييرات على الإعدادات التجريبية.
  • 2 - يُسمح فقط بإجراء تغييرات على إعدادات الميزات من المستوى الإنتاجي. وتُرفض التغييرات على الإعدادات التجريبية أو من مستوى بيتا.
وهذا يعادل تعيين قيد readonly على جميع ميزات EXPERIMENTAL / BETA.
تعني القيمة 0 أنه يمكن تغيير جميع الإعدادات.

allow_impersonate_user

تمكين/تعطيل ميزة IMPERSONATE ‏(EXECUTE AS target_user). تم إهمال هذا الإعداد.

allow_implicit_no_password

يمنع إنشاء مستخدم من دون كلمة مرور إلا إذا جرى تحديد ‘IDENTIFIED WITH no_password’ صراحةً.

allow_no_password

يحدد ما إذا كان يُسمح بنوع كلمة المرور غير الآمن no_password أم لا.

allow_plaintext_password

يحدّد ما إذا كان يُسمح بأنواع كلمات المرور ذات النص الواضح (غير الآمنة) أم لا.

allow_use_jemalloc_memory

يسمح باستخدام الذاكرة الخاصة بـ jemalloc.
آخر تعديل في ٢٣ يوليو ٢٠٢٦