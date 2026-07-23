إعدادات خادم ClickHouse ضمن المجموعة المُولَّدة allow_*.

تُستخدم هذه الإعدادات لتهيئة خادم ClickHouse، وهي مُولَّدة تلقائيًا من الشيفرة المصدرية لـ ClickHouse.

يتحكم هذا الإعداد في ما إذا كان يمكن للمستخدم تغيير الإعدادات المرتبطة بمستويات الميزات المختلفة.

0 - يُسمح بإجراء تغييرات على أي إعداد (تجريبي، بيتا، إنتاجي).

- يُسمح بإجراء تغييرات على أي إعداد (تجريبي، بيتا، إنتاجي). 1 - يُسمح فقط بإجراء تغييرات على إعدادات الميزات من مستويي بيتا والإنتاجي. وتُرفض التغييرات على الإعدادات التجريبية.

- يُسمح فقط بإجراء تغييرات على إعدادات الميزات من مستويي بيتا والإنتاجي. وتُرفض التغييرات على الإعدادات التجريبية. 2 - يُسمح فقط بإجراء تغييرات على إعدادات الميزات من المستوى الإنتاجي. وتُرفض التغييرات على الإعدادات التجريبية أو من مستوى بيتا.

وهذا يعادل تعيين قيد readonly على جميع ميزات EXPERIMENTAL / BETA .

تعني القيمة 0 أنه يمكن تغيير جميع الإعدادات.

تمكين/تعطيل ميزة IMPERSONATE ‏(EXECUTE AS target_user). تم إهمال هذا الإعداد.

يمنع إنشاء مستخدم من دون كلمة مرور إلا إذا جرى تحديد ‘IDENTIFIED WITH no_password’ صراحةً.

< allow_implicit_no_password > 1 </ allow_implicit_no_password >

يحدد ما إذا كان يُسمح بنوع كلمة المرور غير الآمن no_password أم لا.

< allow_no_password > 1 </ allow_no_password >

يحدّد ما إذا كان يُسمح بأنواع كلمات المرور ذات النص الواضح (غير الآمنة) أم لا.

< allow_plaintext_password > 1 </ allow_plaintext_password >

يسمح باستخدام الذاكرة الخاصة بـ jemalloc.