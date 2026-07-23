تم إنشاء الوثائق أدناه استنادًا إلى جدول النظام system.functions .

مُستحدثة في: v21.11.0

تحسب الضرب النقطي (الجداء القياسي) لمتجهين (tupleين أو مصفوفتين متساويتين في الحجم). وتُرجِع مجموع نواتج ضرب العناصر المناظرة.

الصيغة

dotProduct(vector1, vector2)

الأسماء المستعارة: scalarProduct

الوسائط

vector1 — المتجه الأول. Array(T) أو Tuple(T)

— المتجه الأول. أو vector2 — المتجه الثاني. يجب أن يكون بالحجم نفسه للمتجه الأول. Array(T) أو Tuple(T)

القيمة المُعادة

BFloat16 باستخدام Float32 وتُرجعان قيمة من النوع Float32 . تعيد حاصل الضرب النقطي للمتجهين. وتتراكم مصفوفتاباستخداموتُرجعان قيمة من النوع (U)Int* أو Float* أو Decimal

أمثلة

الاستخدام الأساسي

Query SELECT dotProduct(( 1 , 2 ), ( 3 , 4 ))

Response 11

أُضيفت في: v22.6.0

تُسطِّح Tuple مُسمّى ومتداخلاً. تكون عناصر الـ Tuple المُعادة هي مسارات الـ Tuple المُدخلة.

البنية

flattenTuple(input)

الوسائط

القيمة المُعادة

يُرجع Tuple ناتجًا تكون عناصره مسارات من الإدخال الأصلي. Tuple(T)

أمثلة

مثال على الاستخدام

Query CREATE TABLE tab (t Tuple(a UInt32, b Tuple(c String, d UInt32))) ENGINE = MergeTree ORDER BY tuple(); INSERT INTO tab VALUES (( 3 , ( 'c' , 4 ))); SELECT flattenTuple(t) FROM tab;

Response ┌─flattenTuple(t)┐ │ (3, 'c', 4) │ └────────────────┘

ظهر في: v1.1.0

يعيد tuple من خلال تجميع معاملات الإدخال.

بالنسبة إلى الأعمدة C1 وC2 و… ذات الأنواع T1 وT2 و…، فإنه يعيد tuple من النوع المسمى Tuple(C1 T1, C2 T2, …) يحتوي على هذه الأعمدة إذا كانت أسماؤها فريدة ويمكن التعامل معها كمُعرِّفات غير مقتبسة، وإلا فسيُعاد Tuple(T1, T2, …). لا توجد أي تكلفة لتنفيذ هذه الدالة. تُستخدم Tuples عادةً كقيم وسيطة لوسيط من معاملات IN، أو لإنشاء قائمة بالمعاملات الصورية لدوال lambda. ولا يمكن كتابة Tuples في جدول.

تُنفِّذ الدالة العامل (x, y, ...) .

البنية

tuple([t1[, t2[ ...]])

الوسائط

لا يوجد.

القيمة المُعادة

أمثلة

اعتيادي

Query SELECT tuple( 1 , 2 )

Response (1,2)

قُدِّمت في: v23.8.0

تدمج قيم Tuple الممرَّرة كوسائط.

البنية

tupleConcat(tuple1[, tuple2, [...]])

المعاملات

tupleN — عدد غير محدد من المعاملات من النوع Tuple. Tuple(T)

القيمة المُعادة

يُرجِع قيمة Tuple تحتوي على جميع العناصر من قيم Tuple المُدخلة. Tuple(T)

أمثلة

مثال على الاستخدام

Query SELECT tupleConcat(( 1 , 2 ), ( 'a' ,), (true, false))

Response (1, 2, 'a', true, false)

قُدِّمت في: v21.11.0

تحسب القسمة عنصرًا بعنصر لـ tupleين أو أكثر من الحجم نفسه، وتُطبَّق من اليسار إلى اليمين.

ستُرجع القسمة على صفر القيمة inf .

البنية

tupleDivide(t1, t2[, tN, ...])

الوسيطات

t1 — قيمة Tuple الأولى للإدخال. Tuple((U)Int*) أو Tuple(Float*) أو Tuple(Decimal)

— قيمة Tuple الأولى للإدخال. أو أو t2, ..., tN — قيمة Tuple إضافية واحدة أو أكثر للإدخال. يجب أن تكون جميع قيم Tuple بالحجم نفسه. Tuple((U)Int*) أو Tuple(Float*) أو Tuple(Decimal)

القيمة المعادة

تعيد قيمة Tuple تحتوي على نواتج القسمة عنصرًا بعنصر. Tuple((U)Int*) أو Tuple(Float*) أو Tuple(Decimal)

أمثلة

قيمتا Tuple

Query SELECT tupleDivide(( 1 , 2 ), ( 2 , 3 ))

Response (0.5, 0.6666666666666666)

ثلاثة tuples

Query SELECT tupleDivide(( 100 . 0 , 60 . 0 ), ( 5 . 0 , 3 . 0 ), ( 2 . 0 , 4 . 0 ))

Response (10, 5)

أُضيف في: v21.11.0

يُرجع قيمة Tuple تكون جميع عناصرها مقسومة على عدد.

ستُرجع القسمة على صفر القيمة inf .

البنية

tupleDivideByNumber(tuple, number )

الوسيطات

tuple — قيمة Tuple المطلوب قسمتها. Tuple((U)Int*) أو Tuple(Float*) أو Tuple(Decimal)

— قيمة Tuple المطلوب قسمتها. أو أو number — القاسم. (U)Int* أو Float* أو Decimal

القيمة المعادة

تعيد قيمة Tuple تحتوي على عناصر مقسومة. Tuple((U)Int*) أو Tuple(Float*) أو Tuple(Decimal)

أمثلة

الاستخدام الأساسي

Query SELECT tupleDivideByNumber(( 1 , 2 ), 0 . 5 )

Response (2, 4)

أُضيفت في: v1.1.0

تستخرج عنصرًا من Tuple باستخدام الفهرس أو الاسم.

للوصول باستخدام الفهرس، يُتوقع فهرس رقمي يبدأ العد فيه من 1. وللوصول باستخدام الاسم، يمكن تمرير اسم العنصر كسلسلة نصية (يعمل هذا فقط مع Tuple المُسمّاة).

الفهارس السالبة مدعومة. في هذه الحالة، يُحدَّد العنصر المقابل مع ترقيم يبدأ من النهاية. على سبيل المثال، tuple.-1 هو العنصر الأخير في Tuple.

تحدّد وسيطة ثالثة اختيارية قيمة افتراضية تُعاد بدلًا من إطلاق استثناء عندما لا يكون العنصر المطلوب الوصول إليه موجودًا. يجب أن تكون جميع الوسيطات ثوابت.

هذه الدالة لا تترتب عليها أي كلفة وقت تشغيل، وتنفّذ المعاملين x.index و x.name .

البنية

tupleElement(tuple, index | name [, default_value])

الوسائط

tuple — قيمة من النوع Tuple أو مصفوفة من قيم Tuple. Tuple(T) أو Array(Tuple(T))

— قيمة من النوع Tuple أو مصفوفة من قيم Tuple. أو index — فهرس العمود، بدءًا من 1. const UInt8/16/32/64

— فهرس العمود، بدءًا من 1. name — اسم العنصر. const String

— اسم العنصر. default_value — القيمة الافتراضية التي تُعاد عندما يكون الفهرس خارج النطاق أو عندما لا يكون العنصر موجودًا. Any

القيمة المُعادة

يُعاد العنصر عند الفهرس أو الاسم المحدد. Any

أمثلة

الوصول بالفهرس

Query SELECT tupleElement(( 1 , 'hello' ), 2 )

Response hello

الفهرسة بالمؤشرات السالبة

Query SELECT tupleElement(( 1 , 'hello' ), - 1 )

Response hello

Tuple مُسمّاة مع جدول

Query CREATE TABLE example ( values Tuple( name String, age UInt32)) ENGINE = Memory; INSERT INTO example VALUES (( 'Alice' , 30 )); SELECT tupleElement( values , 'name' ) FROM example;

Response Alice

مع القيمة الافتراضية

Query SELECT tupleElement(( 1 , 2 ), 5 , 'not_found' )

Response not_found

صيغة المعامل

Query SELECT ( 1 , 'hello' ). 2

Response hello

أُضيفت في: v21.1.0

تعيد مسافة هامينغ بين قيمتَي Tuple لهما العدد نفسه من العناصر.

يُحدَّد نوع النتيجة بالطريقة نفسها المتبعة في الدوال الحسابية ، وذلك بناءً على عدد العناصر في قيمتَي Tuple المُدخلتَين. SELECT toTypeName(tupleHammingDistance(tuple( 0 ), tuple( 0 ))) AS t1, toTypeName(tupleHammingDistance(( 0 , 0 ), ( 0 , 0 ))) AS t2, toTypeName(tupleHammingDistance(( 0 , 0 , 0 ), ( 0 , 0 , 0 ))) AS t3, toTypeName(tupleHammingDistance(( 0 , 0 , 0 , 0 ), ( 0 , 0 , 0 , 0 ))) AS t4, toTypeName(tupleHammingDistance(( 0 , 0 , 0 , 0 , 0 ), ( 0 , 0 , 0 , 0 , 0 ))) AS t5 ┌─t1────┬─t2─────┬─t3─────┬─t4─────┬─t5─────┐ │ UInt8 │ UInt16 │ UInt32 │ UInt64 │ UInt64 │ └───────┴────────┴────────┴────────┴────────┘

الصيغة

tupleHammingDistance(t1, t2)

الوسائط

t1 — أول Tuple . Tuple(*)

— أول . t2 — ثاني Tuple . Tuple(*)

القيمة المُعادة

أمثلة

مثال على الاستخدام

Query SELECT tupleHammingDistance(( 1 , 2 , 3 ), ( 3 , 2 , 1 ))

Response 2

باستخدام MinHash لاكتشاف السلاسل النصية شبه المتطابقة

Query SELECT tupleHammingDistance(wordShingleMinHash(string), wordShingleMinHashCaseInsensitive(string)) FROM ( SELECT 'ClickHouse is a column-oriented database management system for online analytical processing of queries.' AS string)

Response 2

تم تقديمه في: v23.8.0

يجري قسمة صحيحة على مستوى كل عنصر لاثنين أو أكثر من عناصر Tuple ذات الحجم نفسه، مع التطبيق من اليسار إلى اليمين. ويُرجع Tuple من نواتج القسمة. إذا كان أي Tuple يحتوي على عناصر غير صحيحة، فتُحسب النتيجة بتقريب كل بسط أو مقسوم عليه غير صحيح إلى أقرب عدد صحيح. تؤدي القسمة على 0 إلى طرح استثناء.

البنية

tupleIntDiv(t1, t2[, tN, ...])

الوسيطات

t1 — أول Tuple مُدخل. Tuple((U)Int*) أو Tuple(Float*) أو Tuple(Decimal)

— أول Tuple مُدخل. أو أو t2, ..., tN — واحد أو أكثر من قيم Tuple المُدخلة الإضافية. يجب أن يكون حجم جميع قيم Tuple متماثلًا. Tuple((U)Int*) أو Tuple(Float*) أو Tuple(Decimal)

القيمة المعادة

تعيد Tuple من نواتج القسمة الصحيحة. Tuple((U)Int*) أو Tuple(Float*) أو Tuple(Decimal)

أمثلة

Tupleان

Query SELECT tupleIntDiv(( 15 , 10 , 5 ), ( 5 , 5 , 5 ))

Response (3, 2, 1)

مع القيم العشرية

Query SELECT tupleIntDiv(( 15 , 10 , 5 ), ( 5 . 5 , 5 . 5 , 5 . 5 ))

Response (2, 1, 0)

ثلاثة Tuples

Query SELECT tupleIntDiv(( 120 , 60 ), ( 4 , 3 ), ( 2 , 4 ))

Response (15, 5)

أُضيفت في: v23.8.0

تُجري قسمة صحيحة على Tuple من البسوط باستخدام مقام معيّن، وتُرجع Tuple من نواتج القسمة. إذا احتوت أيّ من معلمات الإدخال على عناصر غير صحيحة، فستُحسب النتيجة بتقريب كل بسط أو مقسوم عليه غير صحيح إلى أقرب عدد صحيح. سيتم طرح خطأ عند القسمة على 0.

البنية

tupleIntDivByNumber(tuple_num, div)

الوسائط

tuple_num — Tuple لقيم البسط. Tuple((U)Int*) أو Tuple(Float*) أو Tuple(Decimal)

— Tuple لقيم البسط. أو أو div — قيمة المقسوم عليه. (U)Int* أو Float* أو Decimal

القيمة المعادة

أمثلة

الاستخدام الأساسي

Query SELECT tupleIntDivByNumber(( 15 , 10 , 5 ), 5 )

Response (3, 2, 1)

مع قيم Decimal

Query SELECT tupleIntDivByNumber(( 15 . 2 , 10 . 7 , 5 . 5 ), 5 . 8 )

Response (2, 1, 0)

أُضيف في: v23.8.0

مثل tupleIntDiv ، يُجري قسمة صحيحة على مستوى كل عنصر لاثنين أو أكثر من قيم Tuple ذات الحجم نفسه، مع التطبيق من اليسار إلى اليمين. في حالة القسمة على 0، يُرجِع 0 لذلك العنصر بدلًا من إثارة استثناء. إذا احتوى أي Tuple على عناصر غير صحيحة، فتُحتسب النتيجة عبر التقريب إلى أقرب عدد صحيح لكل بسط أو مقسوم عليه غير صحيح.

الصياغة

tupleIntDivOrZero(t1, t2[, tN, ...])

الوسائط

t1 — قيمة Tuple الأولى للإدخال. Tuple((U)Int*) أو Tuple(Float*) أو Tuple(Decimal)

— قيمة Tuple الأولى للإدخال. أو أو t2, ..., tN — قيمة Tuple إضافية واحدة أو أكثر للإدخال. يجب أن تكون جميع قيم Tuple بالحجم نفسه. Tuple((U)Int*) أو Tuple(Float*) أو Tuple(Decimal)

القيمة المعادة

تعيد قيمة Tuple من نواتج القسمة الصحيحة، مع 0 لأي عنصر يكون فيه المقسوم عليه 0. Tuple((U)Int*) أو Tuple(Float*) أو Tuple(Decimal)

أمثلة

مع مقسوم عليه يساوي صفرًا

Query SELECT tupleIntDivOrZero(( 5 , 10 , 15 ), ( 0 , 0 , 0 ))

Response (0, 0, 0)

ثلاث قيم Tuple

Query SELECT tupleIntDivOrZero(( 120 , 60 ), ( 4 , 3 ), ( 2 , 4 ))

Response (15, 5)

قُدِّم في: v23.8.0

مثل tupleIntDivByNumber ، يُجري هذا الدالّة قسمةً صحيحة لعناصر Tuple من البسوط على مقام معيّن، ويُرجع Tuple من نواتج القسمة. ولا يُنتج خطأً إذا كان القاسم صفراً، بل يُرجع ناتج القسمة صفراً. إذا احتوى Tuple أو القاسم على عناصر غير صحيحة، فتُحسب النتيجة بتقريب كل بسط أو قاسم غير صحيح إلى أقرب عدد صحيح.

البنية

tupleIntDivOrZeroByNumber(tuple_num, div)

الوسيطات

tuple_num — ‏Tuple لقيم البسط. Tuple((U)Int*) or Tuple(Float*) or Tuple(Decimal)

— ‏Tuple لقيم البسط. or or div — قيمة المقسوم عليه. (U)Int* or Float* or Decimal

القيمة المعادة

0 للنواتج التي يكون فيها المقسوم عليه 0 . تُرجِع Tuple من نواتج القسمة، معللنواتج التي يكون فيها المقسوم عليه Tuple((U)Int*) or Tuple(Float*) or Tuple(Decimal)

أمثلة

الاستخدام الأساسي

Query SELECT tupleIntDivOrZeroByNumber(( 15 , 10 , 5 ), 5 )

Response (3, 2, 1)

عند كون القاسم صفرًا

Query SELECT tupleIntDivOrZeroByNumber(( 15 , 10 , 5 ), 0 )

Response (0, 0, 0)

قُدِّمت في: v21.11.0

يحسب الفرق عنصرًا بعنصر بين قيمتي Tuple أو أكثر من الحجم نفسه، ويُطبَّق من اليسار إلى اليمين.

الصياغة

tupleMinus(t1, t2[, tN, ...])

الأسماء البديلة: vectorDifference

الوسيطات

t1 — قيمة الإدخال الأولى من النوع Tuple . Tuple((U)Int*) أو Tuple(Float*) أو Tuple(Decimal)

— قيمة الإدخال الأولى من النوع . أو أو t2, ..., tN — قيمة إدخال إضافية واحدة أو أكثر من النوع Tuple . يجب أن تكون جميع قيم Tuple بالحجم نفسه. Tuple((U)Int*) أو Tuple(Float*) أو Tuple(Decimal)

القيمة المعادة

Tuple تحتوي على الفروق عنصرًا بعنصر. تعيد قيمةتحتوي على الفروق عنصرًا بعنصر. Tuple((U)Int*) أو Tuple(Float*) أو Tuple(Decimal)

أمثلة

زوج من قيم Tuple

Query SELECT tupleMinus(( 1 , 2 ), ( 2 , 3 ))

Response (-1, -1)

ثلاثة Tuples

Query SELECT tupleMinus(( 10 , 10 ), ( 3 , 4 ), ( 2 , 1 ))

Response (5, 5)

قُدِّمت في: v23.8.0

يعيد Tuple يحتوي على بواقي القسمة المحسوبة عنصرًا بعنصر من قسمة مجموعتي Tuple أو أكثر من الحجم نفسه، مع تطبيق العملية من اليسار إلى اليمين.

البنية

tupleModulo(t1, t2[, tN, ...])

الوسيطات

t1 — أول Tuple مُدخل. Tuple((U)Int*) أو Tuple(Float*) أو Tuple(Decimal)

— أول Tuple مُدخل. أو أو t2, ..., tN — قيمة Tuple مُدخلة إضافية واحدة أو أكثر. يجب أن تكون جميع قيم Tuple بالحجم نفسه. Tuple((U)Int*) أو Tuple(Float*) أو Tuple(Decimal)

القيمة المُعادة

تُعيد Tuple يحتوي على بواقي القسمة محسوبةً عنصرًا بعنصر. يتم طرح استثناء عند القسمة على صفر. Tuple((U)Int*) أو Tuple(Float*) أو Tuple(Decimal)

أمثلة

قيمتا Tuple

Query SELECT tupleModulo(( 15 , 10 , 5 ), ( 5 , 3 , 2 ))

Response (0, 1, 1)

ثلاثة Tuples

Query SELECT tupleModulo(( 10 , 20 ), ( 7 , 9 ), ( 3 , 5 ))

Response (0, 2)

أُضيف في: v23.8.0

تُرجِع Tuple تحتوي على نواتج باقي القسمة (البواقي) لعمليات القسمة بين Tuple ومقسوم عليه معيّن.

الصياغة

tupleModuloByNumber(tuple_num, div)

الوسيطات

tuple_num — Tuple لعناصر البسط. Tuple((U)Int*) أو Tuple(Float*) أو Tuple(Decimal)

— Tuple لعناصر البسط. أو أو div — قيمة القاسم. (U)Int* أو Float* أو Decimal

القيمة المعادة

تُرجِع Tuple من بواقي القسمة. ويتم طرح خطأ عند القسمة على صفر. Tuple((U)Int*) أو Tuple(Float*) أو Tuple(Decimal)

أمثلة

الاستخدام الأساسي

Query SELECT tupleModuloByNumber(( 15 , 10 , 5 ), 2 )

Response (1, 0, 1)

أُضيف في: v21.11.0

يحسب حاصل الضرب عنصرًا بعنصر لاثنين أو أكثر من قيم Tuple ذات الحجم نفسه.

البنية

tupleMultiply(t1, t2[, tN, ...])

الوسيطات

t1 — Tuple الإدخال الأول. Tuple((U)Int*) أو Tuple(Float*) أو Tuple(Decimal)

— Tuple الإدخال الأول. أو أو t2, ..., tN — قيمة Tuple إضافية واحدة أو أكثر للإدخال. يجب أن تكون جميع قيم Tuple بالحجم نفسه. Tuple((U)Int*) أو Tuple(Float*) أو Tuple(Decimal)

القيمة المعادة

تعيد قيمة Tuple تحتوي على نواتج الضرب على مستوى العناصر. Tuple((U)Int*) أو Tuple(Float*) أو Tuple(Decimal)

أمثلة

قيمتا Tuple

Query SELECT tupleMultiply(( 1 , 2 ), ( 2 , 3 ))

Response (2, 6)

ثلاثة tuples

Query SELECT tupleMultiply(( 1 , 2 ), ( 2 , 3 ), ( 1 , 2 ))

Response (2, 12)

أُضيف في: v21.11.0

يُرجع Tuple تكون جميع عناصرها مضروبة في عدد.

البنية

tupleMultiplyByNumber(tuple, number )

المعاملات

tuple — قيمة Tuple المراد ضربها. Tuple((U)Int*) أو Tuple(Float*) أو Tuple(Decimal)

— قيمة Tuple المراد ضربها. أو أو number — المُضاعِف. (U)Int* أو Float* أو Decimal

القيمة المُعادة

أمثلة

الاستخدام الأساسي

Query SELECT tupleMultiplyByNumber(( 1 , 2 ), - 2 . 1 )

Response (-2.1, -4.2)

أُضيفت في: v24.8.0

يحوّل Tuple إلى مصفوفة من أسماء الأعمدة. وبالنسبة إلى Tuple بالصيغة Tuple(a T, b T, ...) ، فإنه يعيد مصفوفة من السلاسل النصية التي تمثل الأعمدة المسمّاة في الـ Tuple. وإذا لم تكن لعناصر الـ Tuple أسماء صريحة، فستُستخدم فهارسها بدلًا منها كأسماء للأعمدة.

البنية

tupleNames(tuple)

المعاملات

لا شيء.

القيمة المعادة

أمثلة

نموذجي

Query SELECT tupleNames(tuple( 1 as a, 2 as b))

Response ['a','b']

أُضيفت في: v21.11.0

تحسب القيمة السالبة لعناصر الـ Tuple.

الصيغة

tupleNegate(t)

الوسيطات

t — قيمة Tuple المراد نفيها. Tuple((U)Int*) أو Tuple(Float*) أو Tuple(Decimal)

القيمة المعادة

تُرجِع قيمة Tuple تحتوي على نتيجة النفي. Tuple((U)Int*) أو Tuple(Float*) أو Tuple(Decimal)

أمثلة

الاستخدام الأساسي

Query SELECT tupleNegate(( 1 , 2 ))

Response (-1, -2)

طُرح في: v21.11.0

يحسب مجموع العناصر المناظرة في tupleين أو أكثر من الحجم نفسه.

الصيغة

tuplePlus(t1, t2[, tN, ...])

الأسماء البديلة: vectorSum

الوسائط

t1 — Tuple الإدخال الأول. Tuple((U)Int*) أو Tuple(Float*) أو Tuple(Decimal)

— Tuple الإدخال الأول. أو أو t2, ..., tN — Tuple إدخال إضافي واحد أو أكثر. يجب أن تكون جميع قيم Tuple بالحجم نفسه. Tuple((U)Int*) أو Tuple(Float*) أو Tuple(Decimal)

القيمة المُعادة

تُرجِع قيمة Tuple تحتوي على المجاميع عنصرًا بعنصر. Tuple((U)Int*) أو Tuple(Float*) أو Tuple(Decimal)

أمثلة

Tupleان

Query SELECT tuplePlus(( 1 , 2 ), ( 2 , 3 ))

Response (3, 5)

ثلاثة Tuples

Query SELECT tuplePlus(( 1 , 2 ), ( 2 , 3 ), ( 3 , 4 ))

Response (6, 9)

أُضيف في: v26.4.0

يعيد Tuple يحتوي على البواقي الموجبة (remainders) لعمليات قسمة عناصر Tuple على مقسوم عليه معيّن. وعلى خلاف tupleModuloByNumber، تكون النتيجة دائمًا غير سالبة.

البنية

tuplePositiveModuloByNumber(tuple_num, div)

الوسيطات

tuple_num — Tuple لقيم المقسوم. Tuple((U)Int*) أو Tuple(Float*) أو Tuple(Decimal)

— Tuple لقيم المقسوم. أو أو div — قيمة المقسوم عليه. (U)Int* أو Float* أو Decimal

القيمة المعادة

أمثلة

الاستخدام الأساسي

Query SELECT tuplePositiveModuloByNumber(( 15 , 10 , 5 ), 2 )

Response (1, 0, 1)

تم تقديمها في: v21.9.0

تحوّل Tuple إلى Array من أزواج (name, value) . على سبيل المثال، يُحوَّل الـ Tuple Tuple(n1 T1, n2 T2, ...) إلى Array(Tuple('n1', T1), Tuple('n2', T2), ...) . يجب أن تكون جميع القيم في الـ Tuple من النوع نفسه.

الصياغة

tupleToNameValuePairs(tuple)

الوسيطات

tuple — Tuple مُسمّى يحتوي على قيم من أي أنواع. Tuple(n1 T1[, n2 T2, ...])

القيمة المعادة

(name, value) . Array(Tuple(String, T)) تعيد مصفوفة من أزواج

أمثلة

Tuple مُسمّى

Query SELECT tupleToNameValuePairs(tuple( 1593 AS user_ID, 2502 AS session_ID))

Response [('1', 1593), ('2', 2502)]

Tuple غير مُسمّى

Query SELECT tupleToNameValuePairs(tuple( 3 , 2 , 1 ))

Response [('1', 3), ('2', 2), ('3', 1)]

ينفّذ استبدالًا نحويًا لعناصر tuple في موضع الاستدعاء.

تعتمد أسماء الأعمدة الناتجة على التنفيذ وقد تتغير. لا تفترض أسماء أعمدة محددة بعد untuple .

الصيغة

untuple(x)

يمكنك استخدام التعبير EXCEPT لتخطي الأعمدة من نتيجة الاستعلام.

الوسائط

x — دالة tuple ، أو عمود، أو Tuple من العناصر. Tuple.

القيمة المُعادة

لا شيء.

أمثلة

جدول الإدخال:

┌─key─┬─v1─┬─v2─┬─v3─┬─v4─┬─v5─┬─v6────────┐ │ 1 │ 10 │ 20 │ 40 │ 30 │ 15 │ (33,'ab') │ │ 2 │ 25 │ 65 │ 70 │ 40 │ 6 │ (44,'cd') │ │ 3 │ 57 │ 30 │ 20 │ 10 │ 5 │ (55,'ef') │ │ 4 │ 55 │ 12 │ 7 │ 80 │ 90 │ (66,'gh') │ │ 5 │ 30 │ 50 │ 70 │ 25 │ 55 │ (77,'kl') │ └─────┴────┴────┴────┴────┴────┴───────────┘

مثال على استخدام عمود من نوع Tuple بصفته معلمة للدالة untuple :

Query SELECT untuple(v6) FROM kv;

Response ┌─_ut_1─┬─_ut_2─┐ │ 33 │ ab │ │ 44 │ cd │ │ 55 │ ef │ │ 66 │ gh │ │ 77 │ kl │ └───────┴───────┘

مثال على استخدام تعبير EXCEPT :

Query SELECT untuple(( * EXCEPT (v2, v3),)) FROM kv;

Response ┌─key─┬─v1─┬─v4─┬─v5─┬─v6────────┐ │ 1 │ 10 │ 30 │ 15 │ (33,'ab') │ │ 2 │ 25 │ 40 │ 6 │ (44,'cd') │ │ 3 │ 57 │ 10 │ 5 │ (55,'ef') │ │ 4 │ 55 │ 80 │ 90 │ (66,'gh') │ │ 5 │ 30 │ 25 │ 55 │ (77,'kl') │ └─────┴────┴────┴────┴───────────┘

​ دوال المسافة