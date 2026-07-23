تم إنشاء الوثائق أدناه استنادًا إلى جدول النظام
system.functions.
مُستحدثة في: v21.11.0 تحسب الضرب النقطي (الجداء القياسي) لمتجهين (tupleين أو مصفوفتين متساويتين في الحجم). وتُرجِع مجموع نواتج ضرب العناصر المناظرة. الصيغة
dotProduct
الأسماء المستعارة:
dotProduct(vector1, vector2)
scalarProduct
الوسائط
vector1— المتجه الأول.
Array(T)أو
Tuple(T)
vector2— المتجه الثاني. يجب أن يكون بالحجم نفسه للمتجه الأول.
Array(T)أو
Tuple(T)
BFloat16 باستخدام
Float32 وتُرجعان قيمة من النوع
Float32.
(U)Int* أو
Float* أو
Decimal
أمثلة
الاستخدام الأساسي
Query
SELECT dotProduct((1, 2), (3, 4))
Response
11
أُضيفت في: v22.6.0 تُسطِّح Tuple مُسمّى ومتداخلاً. تكون عناصر الـ Tuple المُعادة هي مسارات الـ Tuple المُدخلة. البنية
flattenTuple
الوسائط
flattenTuple(input)
input— Tuple مُسمّى ومتداخل يُراد تسطيحه.
Tuple(n1 T1[, n2 T2, ... ])
Tuple(T)
أمثلة
مثال على الاستخدام
Query
CREATE TABLE tab(t Tuple(a UInt32, b Tuple(c String, d UInt32))) ENGINE = MergeTree ORDER BY tuple();
INSERT INTO tab VALUES ((3, ('c', 4)));
SELECT flattenTuple(t) FROM tab;
Response
┌─flattenTuple(t)┐
│ (3, 'c', 4) │
└────────────────┘
ظهر في: v1.1.0 يعيد tuple من خلال تجميع معاملات الإدخال. بالنسبة إلى الأعمدة C1 وC2 و… ذات الأنواع T1 وT2 و…، فإنه يعيد tuple من النوع المسمى Tuple(C1 T1, C2 T2, …) يحتوي على هذه الأعمدة إذا كانت أسماؤها فريدة ويمكن التعامل معها كمُعرِّفات غير مقتبسة، وإلا فسيُعاد Tuple(T1, T2, …). لا توجد أي تكلفة لتنفيذ هذه الدالة. تُستخدم Tuples عادةً كقيم وسيطة لوسيط من معاملات IN، أو لإنشاء قائمة بالمعاملات الصورية لدوال lambda. ولا يمكن كتابة Tuples في جدول. تُنفِّذ الدالة العامل
tuple
(x, y, ...).
البنية
الوسائط
tuple([t1[, t2[ ...]])
- لا يوجد.
Query
SELECT tuple(1, 2)
Response
(1,2)
قُدِّمت في: v23.8.0 تدمج قيم Tuple الممرَّرة كوسائط. البنية
tupleConcat
المعاملات
tupleConcat(tuple1[, tuple2, [...]])
tupleN— عدد غير محدد من المعاملات من النوع Tuple.
Tuple(T)
Tuple(T)
أمثلة
مثال على الاستخدام
Query
SELECT tupleConcat((1, 2), ('a',), (true, false))
Response
(1, 2, 'a', true, false)
قُدِّمت في: v21.11.0 تحسب القسمة عنصرًا بعنصر لـ tupleين أو أكثر من الحجم نفسه، وتُطبَّق من اليسار إلى اليمين.
tupleDivide
البنية
ستُرجع القسمة على صفر القيمة
inf.
الوسيطات
tupleDivide(t1, t2[, tN, ...])
t1— قيمة Tuple الأولى للإدخال.
Tuple((U)Int*)أو
Tuple(Float*)أو
Tuple(Decimal)
t2, ..., tN— قيمة Tuple إضافية واحدة أو أكثر للإدخال. يجب أن تكون جميع قيم Tuple بالحجم نفسه.
Tuple((U)Int*)أو
Tuple(Float*)أو
Tuple(Decimal)
Tuple((U)Int*) أو
Tuple(Float*) أو
Tuple(Decimal)
أمثلة
قيمتا Tuple
Query
SELECT tupleDivide((1, 2), (2, 3))
ثلاثة tuples
Response
(0.5, 0.6666666666666666)
Query
SELECT tupleDivide((100.0, 60.0), (5.0, 3.0), (2.0, 4.0))
Response
(10, 5)
أُضيف في: v21.11.0 يُرجع قيمة Tuple تكون جميع عناصرها مقسومة على عدد.
tupleDivideByNumber
البنية
ستُرجع القسمة على صفر القيمة
inf.
الوسيطات
tupleDivideByNumber(tuple, number)
tuple— قيمة Tuple المطلوب قسمتها.
Tuple((U)Int*)أو
Tuple(Float*)أو
Tuple(Decimal)
number— القاسم.
(U)Int*أو
Float*أو
Decimal
Tuple((U)Int*) أو
Tuple(Float*) أو
Tuple(Decimal)
أمثلة
الاستخدام الأساسي
Query
SELECT tupleDivideByNumber((1, 2), 0.5)
Response
(2, 4)
أُضيفت في: v1.1.0 تستخرج عنصرًا من Tuple باستخدام الفهرس أو الاسم. للوصول باستخدام الفهرس، يُتوقع فهرس رقمي يبدأ العد فيه من 1. وللوصول باستخدام الاسم، يمكن تمرير اسم العنصر كسلسلة نصية (يعمل هذا فقط مع Tuple المُسمّاة). الفهارس السالبة مدعومة. في هذه الحالة، يُحدَّد العنصر المقابل مع ترقيم يبدأ من النهاية. على سبيل المثال،
tupleElement
tuple.-1 هو العنصر الأخير في Tuple.
تحدّد وسيطة ثالثة اختيارية قيمة افتراضية تُعاد بدلًا من إطلاق استثناء عندما لا يكون العنصر المطلوب الوصول إليه موجودًا.
يجب أن تكون جميع الوسيطات ثوابت.
هذه الدالة لا تترتب عليها أي كلفة وقت تشغيل، وتنفّذ المعاملين
x.index و
x.name.
البنية
الوسائط
tupleElement(tuple, index|name[, default_value])
tuple— قيمة من النوع Tuple أو مصفوفة من قيم Tuple.
Tuple(T)أو
Array(Tuple(T))
index— فهرس العمود، بدءًا من 1.
const UInt8/16/32/64
name— اسم العنصر.
const String
default_value— القيمة الافتراضية التي تُعاد عندما يكون الفهرس خارج النطاق أو عندما لا يكون العنصر موجودًا.
Any
Any
أمثلة
الوصول بالفهرس
Query
SELECT tupleElement((1, 'hello'), 2)
الفهرسة بالمؤشرات السالبة
Response
hello
Query
SELECT tupleElement((1, 'hello'), -1)
Tuple مُسمّاة مع جدول
Response
hello
Query
CREATE TABLE example (values Tuple(name String, age UInt32)) ENGINE = Memory;
INSERT INTO example VALUES (('Alice', 30));
SELECT tupleElement(values, 'name') FROM example;
مع القيمة الافتراضية
Response
Alice
Query
SELECT tupleElement((1, 2), 5, 'not_found')
صيغة المعامل
Response
not_found
Query
SELECT (1, 'hello').2
Response
hello
أُضيفت في: v21.1.0 تعيد مسافة هامينغ بين قيمتَي Tuple لهما العدد نفسه من العناصر.
tupleHammingDistance
الصيغة
يُحدَّد نوع النتيجة بالطريقة نفسها المتبعة في الدوال الحسابية، وذلك بناءً على عدد العناصر في قيمتَي Tuple المُدخلتَين.
SELECT
toTypeName(tupleHammingDistance(tuple(0), tuple(0))) AS t1,
toTypeName(tupleHammingDistance((0, 0), (0, 0))) AS t2,
toTypeName(tupleHammingDistance((0, 0, 0), (0, 0, 0))) AS t3,
toTypeName(tupleHammingDistance((0, 0, 0, 0), (0, 0, 0, 0))) AS t4,
toTypeName(tupleHammingDistance((0, 0, 0, 0, 0), (0, 0, 0, 0, 0))) AS t5
┌─t1────┬─t2─────┬─t3─────┬─t4─────┬─t5─────┐
│ UInt8 │ UInt16 │ UInt32 │ UInt64 │ UInt64 │
└───────┴────────┴────────┴────────┴────────┘
الوسائط القيمة المُعادة تعيد مسافة هامينغ.
tupleHammingDistance(t1, t2)
UInt8/16/32/64
أمثلة
مثال على الاستخدام
Query
SELECT tupleHammingDistance((1, 2, 3), (3, 2, 1))
باستخدام MinHash لاكتشاف السلاسل النصية شبه المتطابقة
Response
2
Query
SELECT tupleHammingDistance(wordShingleMinHash(string), wordShingleMinHashCaseInsensitive(string)) FROM (SELECT 'ClickHouse is a column-oriented database management system for online analytical processing of queries.' AS string)
Response
2
تم تقديمه في: v23.8.0 يجري قسمة صحيحة على مستوى كل عنصر لاثنين أو أكثر من عناصر Tuple ذات الحجم نفسه، مع التطبيق من اليسار إلى اليمين. ويُرجع Tuple من نواتج القسمة. إذا كان أي Tuple يحتوي على عناصر غير صحيحة، فتُحسب النتيجة بتقريب كل بسط أو مقسوم عليه غير صحيح إلى أقرب عدد صحيح. تؤدي القسمة على 0 إلى طرح استثناء. البنية
tupleIntDiv
الوسيطات
tupleIntDiv(t1, t2[, tN, ...])
t1— أول Tuple مُدخل.
Tuple((U)Int*)أو
Tuple(Float*)أو
Tuple(Decimal)
t2, ..., tN— واحد أو أكثر من قيم Tuple المُدخلة الإضافية. يجب أن يكون حجم جميع قيم Tuple متماثلًا.
Tuple((U)Int*)أو
Tuple(Float*)أو
Tuple(Decimal)
Tuple((U)Int*) أو
Tuple(Float*) أو
Tuple(Decimal)
أمثلة
Tupleان
Query
SELECT tupleIntDiv((15, 10, 5), (5, 5, 5))
مع القيم العشرية
Response
(3, 2, 1)
Query
SELECT tupleIntDiv((15, 10, 5), (5.5, 5.5, 5.5))
ثلاثة Tuples
Response
(2, 1, 0)
Query
SELECT tupleIntDiv((120, 60), (4, 3), (2, 4))
Response
(15, 5)
أُضيفت في: v23.8.0 تُجري قسمة صحيحة على Tuple من البسوط باستخدام مقام معيّن، وتُرجع Tuple من نواتج القسمة. إذا احتوت أيّ من معلمات الإدخال على عناصر غير صحيحة، فستُحسب النتيجة بتقريب كل بسط أو مقسوم عليه غير صحيح إلى أقرب عدد صحيح. سيتم طرح خطأ عند القسمة على 0. البنية
tupleIntDivByNumber
الوسائط
tupleIntDivByNumber(tuple_num, div)
tuple_num— Tuple لقيم البسط.
Tuple((U)Int*)أو
Tuple(Float*)أو
Tuple(Decimal)
div— قيمة المقسوم عليه.
(U)Int*أو
Float*أو
Decimal
Tuple((U)Int*) أو
Tuple(Float*) أو
Tuple(Decimal)
أمثلة
الاستخدام الأساسي
Query
SELECT tupleIntDivByNumber((15, 10, 5), 5)
مع قيم Decimal
Response
(3, 2, 1)
Query
SELECT tupleIntDivByNumber((15.2, 10.7, 5.5), 5.8)
Response
(2, 1, 0)
أُضيف في: v23.8.0 مثل
tupleIntDivOrZero
tupleIntDiv، يُجري قسمة صحيحة على مستوى كل عنصر لاثنين أو أكثر من قيم Tuple ذات الحجم نفسه، مع التطبيق من اليسار إلى اليمين.
في حالة القسمة على 0، يُرجِع 0 لذلك العنصر بدلًا من إثارة استثناء.
إذا احتوى أي Tuple على عناصر غير صحيحة، فتُحتسب النتيجة عبر التقريب إلى أقرب عدد صحيح لكل بسط أو مقسوم عليه غير صحيح.
الصياغة
الوسائط
tupleIntDivOrZero(t1, t2[, tN, ...])
t1— قيمة Tuple الأولى للإدخال.
Tuple((U)Int*)أو
Tuple(Float*)أو
Tuple(Decimal)
t2, ..., tN— قيمة Tuple إضافية واحدة أو أكثر للإدخال. يجب أن تكون جميع قيم Tuple بالحجم نفسه.
Tuple((U)Int*)أو
Tuple(Float*)أو
Tuple(Decimal)
Tuple((U)Int*) أو
Tuple(Float*) أو
Tuple(Decimal)
أمثلة
مع مقسوم عليه يساوي صفرًا
Query
SELECT tupleIntDivOrZero((5, 10, 15), (0, 0, 0))
ثلاث قيم Tuple
Response
(0, 0, 0)
Query
SELECT tupleIntDivOrZero((120, 60), (4, 3), (2, 4))
Response
(15, 5)
قُدِّم في: v23.8.0 مثل
tupleIntDivOrZeroByNumber
tupleIntDivByNumber، يُجري هذا الدالّة قسمةً صحيحة لعناصر Tuple من البسوط على مقام معيّن، ويُرجع Tuple من نواتج القسمة.
ولا يُنتج خطأً إذا كان القاسم صفراً، بل يُرجع ناتج القسمة صفراً.
إذا احتوى Tuple أو القاسم على عناصر غير صحيحة، فتُحسب النتيجة بتقريب كل بسط أو قاسم غير صحيح إلى أقرب عدد صحيح.
البنية
الوسيطات
tupleIntDivOrZeroByNumber(tuple_num, div)
tuple_num— Tuple لقيم البسط.
Tuple((U)Int*)or
Tuple(Float*)or
Tuple(Decimal)
div— قيمة المقسوم عليه.
(U)Int*or
Float*or
Decimal
0 للنواتج التي يكون فيها المقسوم عليه
0.
Tuple((U)Int*) or
Tuple(Float*) or
Tuple(Decimal)
أمثلة
الاستخدام الأساسي
Query
SELECT tupleIntDivOrZeroByNumber((15, 10, 5), 5)
عند كون القاسم صفرًا
Response
(3, 2, 1)
Query
SELECT tupleIntDivOrZeroByNumber((15, 10, 5), 0)
Response
(0, 0, 0)
قُدِّمت في: v21.11.0 يحسب الفرق عنصرًا بعنصر بين قيمتي Tuple أو أكثر من الحجم نفسه، ويُطبَّق من اليسار إلى اليمين. الصياغة
tupleMinus
الأسماء البديلة:
tupleMinus(t1, t2[, tN, ...])
vectorDifference
الوسيطات
t1— قيمة الإدخال الأولى من النوع
Tuple.
Tuple((U)Int*)أو
Tuple(Float*)أو
Tuple(Decimal)
t2, ..., tN— قيمة إدخال إضافية واحدة أو أكثر من النوع
Tuple. يجب أن تكون جميع قيم
Tupleبالحجم نفسه.
Tuple((U)Int*)أو
Tuple(Float*)أو
Tuple(Decimal)
Tuple تحتوي على الفروق عنصرًا بعنصر.
Tuple((U)Int*) أو
Tuple(Float*) أو
Tuple(Decimal)
أمثلة
زوج من قيم Tuple
Query
SELECT tupleMinus((1, 2), (2, 3))
ثلاثة Tuples
Response
(-1, -1)
Query
SELECT tupleMinus((10, 10), (3, 4), (2, 1))
Response
(5, 5)
قُدِّمت في: v23.8.0 يعيد Tuple يحتوي على بواقي القسمة المحسوبة عنصرًا بعنصر من قسمة مجموعتي Tuple أو أكثر من الحجم نفسه، مع تطبيق العملية من اليسار إلى اليمين. البنية
tupleModulo
الوسيطات
tupleModulo(t1, t2[, tN, ...])
t1— أول Tuple مُدخل.
Tuple((U)Int*)أو
Tuple(Float*)أو
Tuple(Decimal)
t2, ..., tN— قيمة Tuple مُدخلة إضافية واحدة أو أكثر. يجب أن تكون جميع قيم Tuple بالحجم نفسه.
Tuple((U)Int*)أو
Tuple(Float*)أو
Tuple(Decimal)
Tuple((U)Int*) أو
Tuple(Float*) أو
Tuple(Decimal)
أمثلة
قيمتا Tuple
Query
SELECT tupleModulo((15, 10, 5), (5, 3, 2))
ثلاثة Tuples
Response
(0, 1, 1)
Query
SELECT tupleModulo((10, 20), (7, 9), (3, 5))
Response
(0, 2)
أُضيف في: v23.8.0 تُرجِع Tuple تحتوي على نواتج باقي القسمة (البواقي) لعمليات القسمة بين Tuple ومقسوم عليه معيّن. الصياغة
tupleModuloByNumber
الوسيطات
tupleModuloByNumber(tuple_num, div)
tuple_num— Tuple لعناصر البسط.
Tuple((U)Int*)أو
Tuple(Float*)أو
Tuple(Decimal)
div— قيمة القاسم.
(U)Int*أو
Float*أو
Decimal
Tuple((U)Int*) أو
Tuple(Float*) أو
Tuple(Decimal)
أمثلة
الاستخدام الأساسي
Query
SELECT tupleModuloByNumber((15, 10, 5), 2)
Response
(1, 0, 1)
أُضيف في: v21.11.0 يحسب حاصل الضرب عنصرًا بعنصر لاثنين أو أكثر من قيم Tuple ذات الحجم نفسه. البنية
tupleMultiply
الوسيطات
tupleMultiply(t1, t2[, tN, ...])
t1— Tuple الإدخال الأول.
Tuple((U)Int*)أو
Tuple(Float*)أو
Tuple(Decimal)
t2, ..., tN— قيمة Tuple إضافية واحدة أو أكثر للإدخال. يجب أن تكون جميع قيم Tuple بالحجم نفسه.
Tuple((U)Int*)أو
Tuple(Float*)أو
Tuple(Decimal)
Tuple((U)Int*) أو
Tuple(Float*) أو
Tuple(Decimal)
أمثلة
قيمتا Tuple
Query
SELECT tupleMultiply((1, 2), (2, 3))
ثلاثة tuples
Response
(2, 6)
Query
SELECT tupleMultiply((1, 2), (2, 3), (1, 2))
Response
(2, 12)
أُضيف في: v21.11.0 يُرجع Tuple تكون جميع عناصرها مضروبة في عدد. البنية
tupleMultiplyByNumber
المعاملات
tupleMultiplyByNumber(tuple, number)
tuple— قيمة Tuple المراد ضربها.
Tuple((U)Int*)أو
Tuple(Float*)أو
Tuple(Decimal)
number— المُضاعِف.
(U)Int*أو
Float*أو
Decimal
Tuple((U)Int*) أو
Tuple(Float*) أو
Tuple(Decimal)
أمثلة
الاستخدام الأساسي
Query
SELECT tupleMultiplyByNumber((1, 2), -2.1)
Response
(-2.1, -4.2)
أُضيفت في: v24.8.0 يحوّل Tuple إلى مصفوفة من أسماء الأعمدة. وبالنسبة إلى Tuple بالصيغة
tupleNames
Tuple(a T, b T, ...)، فإنه يعيد مصفوفة من السلاسل النصية التي تمثل الأعمدة المسمّاة في الـ Tuple. وإذا لم تكن لعناصر الـ Tuple أسماء صريحة، فستُستخدم فهارسها بدلًا منها كأسماء للأعمدة.
البنية
المعاملات
tupleNames(tuple)
- لا شيء.
Query
SELECT tupleNames(tuple(1 as a, 2 as b))
Response
['a','b']
أُضيفت في: v21.11.0 تحسب القيمة السالبة لعناصر الـ Tuple. الصيغة
tupleNegate
الوسيطات
tupleNegate(t)
t— قيمة Tuple المراد نفيها.
Tuple((U)Int*)أو
Tuple(Float*)أو
Tuple(Decimal)
Tuple((U)Int*) أو
Tuple(Float*) أو
Tuple(Decimal)
أمثلة
الاستخدام الأساسي
Query
SELECT tupleNegate((1, 2))
Response
(-1, -2)
طُرح في: v21.11.0 يحسب مجموع العناصر المناظرة في tupleين أو أكثر من الحجم نفسه. الصيغة
tuplePlus
الأسماء البديلة:
tuplePlus(t1, t2[, tN, ...])
vectorSum
الوسائط
t1— Tuple الإدخال الأول.
Tuple((U)Int*)أو
Tuple(Float*)أو
Tuple(Decimal)
t2, ..., tN— Tuple إدخال إضافي واحد أو أكثر. يجب أن تكون جميع قيم Tuple بالحجم نفسه.
Tuple((U)Int*)أو
Tuple(Float*)أو
Tuple(Decimal)
Tuple((U)Int*) أو
Tuple(Float*) أو
Tuple(Decimal)
أمثلة
Tupleان
Query
SELECT tuplePlus((1, 2), (2, 3))
ثلاثة Tuples
Response
(3, 5)
Query
SELECT tuplePlus((1, 2), (2, 3), (3, 4))
Response
(6, 9)
أُضيف في: v26.4.0 يعيد Tuple يحتوي على البواقي الموجبة (remainders) لعمليات قسمة عناصر Tuple على مقسوم عليه معيّن. وعلى خلاف tupleModuloByNumber، تكون النتيجة دائمًا غير سالبة. البنية
tuplePositiveModuloByNumber
الوسيطات
tuplePositiveModuloByNumber(tuple_num, div)
tuple_num— Tuple لقيم المقسوم.
Tuple((U)Int*)أو
Tuple(Float*)أو
Tuple(Decimal)
div— قيمة المقسوم عليه.
(U)Int*أو
Float*أو
Decimal
Tuple((U)Int*) أو
Tuple(Float*) أو
Tuple(Decimal)
أمثلة
الاستخدام الأساسي
Query
SELECT tuplePositiveModuloByNumber((15, 10, 5), 2)
Response
(1, 0, 1)
تم تقديمها في: v21.9.0 تحوّل Tuple إلى Array من أزواج
tupleToNameValuePairs
(name, value).
على سبيل المثال، يُحوَّل الـ Tuple
Tuple(n1 T1, n2 T2, ...) إلى
Array(Tuple('n1', T1), Tuple('n2', T2), ...).
يجب أن تكون جميع القيم في الـ Tuple من النوع نفسه.
الصياغة
الوسيطات
tupleToNameValuePairs(tuple)
tuple— Tuple مُسمّى يحتوي على قيم من أي أنواع.
Tuple(n1 T1[, n2 T2, ...])
(name, value).
Array(Tuple(String, T))
أمثلة
Tuple مُسمّى
Query
SELECT tupleToNameValuePairs(tuple(1593 AS user_ID, 2502 AS session_ID))
Tuple غير مُسمّى
Response
[('1', 1593), ('2', 2502)]
Query
SELECT tupleToNameValuePairs(tuple(3, 2, 1))
Response
[('1', 3), ('2', 2), ('3', 1)]
ينفّذ استبدالًا نحويًا لعناصر tuple في موضع الاستدعاء. تعتمد أسماء الأعمدة الناتجة على التنفيذ وقد تتغير. لا تفترض أسماء أعمدة محددة بعد
untuple
untuple.
الصيغة
يمكنك استخدام التعبير
untuple(x)
EXCEPT لتخطي الأعمدة من نتيجة الاستعلام.
الوسائط
x— دالة
tuple، أو عمود، أو Tuple من العناصر. Tuple.
- لا شيء.
مثال على استخدام عمود من نوع
┌─key─┬─v1─┬─v2─┬─v3─┬─v4─┬─v5─┬─v6────────┐
│ 1 │ 10 │ 20 │ 40 │ 30 │ 15 │ (33,'ab') │
│ 2 │ 25 │ 65 │ 70 │ 40 │ 6 │ (44,'cd') │
│ 3 │ 57 │ 30 │ 20 │ 10 │ 5 │ (55,'ef') │
│ 4 │ 55 │ 12 │ 7 │ 80 │ 90 │ (66,'gh') │
│ 5 │ 30 │ 50 │ 70 │ 25 │ 55 │ (77,'kl') │
└─────┴────┴────┴────┴────┴────┴───────────┘
Tuple بصفته معلمة للدالة
untuple:
Query
SELECT untuple(v6) FROM kv;
مثال على استخدام تعبير
Response
┌─_ut_1─┬─_ut_2─┐
│ 33 │ ab │
│ 44 │ cd │
│ 55 │ ef │
│ 66 │ gh │
│ 77 │ kl │
└───────┴───────┘
EXCEPT:
Query
SELECT untuple((* EXCEPT (v2, v3),)) FROM kv;
Response
┌─key─┬─v1─┬─v4─┬─v5─┬─v6────────┐
│ 1 │ 10 │ 30 │ 15 │ (33,'ab') │
│ 2 │ 25 │ 40 │ 6 │ (44,'cd') │
│ 3 │ 57 │ 10 │ 5 │ (55,'ef') │
│ 4 │ 55 │ 80 │ 90 │ (66,'gh') │
│ 5 │ 30 │ 25 │ 55 │ (77,'kl') │
└─────┴────┴────┴────┴───────────┘
ترد جميع الدوال المدعومة في وثائق دوال المسافة.