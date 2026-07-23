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يدعم ClickHouse أنواع بيانات لتمثيل الكائنات الجغرافية — مثل المواقع والأراضي وغيرها. انظر أيضًا

Point

يُمثَّل Point بإحداثيات X وY، ويُخزَّن على هيئة Tuple(Float64, Float64). مثال
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Ring

Ring هو مضلع بسيط من دون ثقوب، يُخزَّن كمصفوفة من النقاط: Array(Point). مثال
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LineString

LineString هو خط يُخزَّن كمصفوفة من النقاط: Array(Point). مثال
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MultiLineString

يمثل MultiLineString عدة خطوط مخزنة في مصفوفة من LineString: Array(LineString). مثال
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Polygon

Polygon هو مضلع ذو ثقوب، يُخزَّن كمصفوفة من الحلقات: Array(Ring). يمثّل العنصر الأول في المصفوفة الخارجية الشكل الخارجي للمضلع، وتمثّل جميع العناصر التالية الثقوب. مثال هذا مضلع يحتوي على ثقب واحد:
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MultiPolygon

يتألف MultiPolygon من عدة مضلعات، ويُخزَّن على هيئة مصفوفة من المضلعات: Array(Polygon). مثال يتكوّن هذا المضلع المتعدد من مضلعين منفصلين — الأول من دون ثقوب، والثاني فيه ثقب واحد:
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Geometry

يُعد Geometry نوعًا عامًا يشمل جميع الأنواع المذكورة أعلاه. وهو يعادل نوع Variant من هذه الأنواع. مثال
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آخر تعديل في ٢٣ يوليو ٢٠٢٦