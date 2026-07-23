أُضيف في: v21.11.0 يحسب المسافة بين نقطتين (حيث تمثل عناصر المتجهات الإحداثيات) في فضاء
L1Distance
L1 (المعيار 1 (مسافة هندسة مانهاتن)).
البنية
الأسماء البديلة:
L1Distance(vector1, vector2)
distanceL1
الوسائط
القيمة المعادة
يعيد مسافة معيار L1. بالنسبة إلى مدخلات
Array، يعيد
Float32 إذا كان النوع الفائق المشترك الأدنى لأنواع العناصر هو
Float32 أو
BFloat16، وإلا فيعيد
Float64. أما بالنسبة إلى مدخلات
Tuple، فإن نوع الإرجاع يتبع نوع الناتج الحسابي للعمليات على مستوى العناصر (مع الحفاظ على أنواع الأعداد الصحيحة).
(U)Int* أو
Float*
أمثلة
الاستخدام الأساسي
Query
SELECT L1Distance((1, 2), (2, 3))
Response
┌─L1Distance((1, 2), (2, 3))─┐
│ 2 │
└────────────────────────────┘
أُضيفت في: v21.11.0 تحسب مجموع القيم المطلقة لعناصر المتجه. الصيغة
L1Norm
الأسماء البديلة:
L1Norm(vector)
normL1
الوسيطات
القيمة المُعادة
تُرجع معيار L1 أو مسافة هندسة مانهاتن.
UInt* أو
Float* أو
Decimal
أمثلة
الاستخدام الأساسي
Query
SELECT L1Norm((1, 2))
Response
┌─L1Norm((1, 2))─┐
│ 3 │
└────────────────┘
أُضيفت في: v21.11.0 تحسب متجه الوحدة لمتجه معيّن (عناصر الـ Tuple هي الإحداثيات) في فضاء
L1Normalize
L1 (هندسة مانهاتن).
البنية
الأسماء المستعارة:
L1Normalize(tuple)
normalizeL1
الوسائط
tuple— Tuple من القيم العددية.
Tuple(T)
Tuple(Float64)
أمثلة
الاستخدام الأساسي
Query
SELECT L1Normalize((1, 2))
Response
┌─L1Normalize((1, 2))─────────────────────┐
│ (0.3333333333333333,0.6666666666666666) │
└─────────────────────────────────────────┘
أُضيفت في: v21.11.0 تحسب المسافة بين نقطتين (تمثل عناصر المتجهات الإحداثيات) في الفضاء الإقليدي (المسافة الإقليدية). الصيغة
L2Distance
الأسماء المستعارة:
L2Distance(vector1, vector2)
distanceL2
الوسائط
القيمة المُعادة
تُرجع مسافة معيار L2. بالنسبة إلى مدخلات
Array، تُرجع
Float32 إذا كان النوع الفائق المشترك الأدنى لأنواع العناصر هو
Float32 أو
BFloat16، وإلا فتُرجع
Float64. أما بالنسبة إلى مدخلات
Tuple، فتُرجع دائمًا
Float64.
Float*
أمثلة
الاستخدام الأساسي
Query
SELECT L2Distance((1, 2), (2, 3))
Response
┌─L2Distance((1, 2), (2, 3))─┐
│ 1.4142135623730951 │
└────────────────────────────┘
أُضيف في: v25.10.0 يحسب المسافة التقريبية بين نقطتين (تمثل قيم المتجهات الإحداثيات) في الفضاء الإقليدي (المسافة الإقليدية). الصيغة
L2DistanceTransposed
الأسماء البديلة:
L2DistanceTransposed(vector1, vector2, p[, used_dims])
distanceL2Transposed
المعاملات
vectors— المتجهات.
QBit(T, UInt64[, UInt64])
reference— المتجه المرجعي.
Array(T)
p— عدد البِتّات من كل عنصر في المتجه التي ستُستخدم في حساب المسافة (من 1 إلى عرض البِتّ للعنصر). يتحكم مستوى التكميم في موازنة بين الدقة والسرعة. يؤدّي استخدام عدد أقل من البِتّات إلى تسريع عمليات IO والحسابات مع تقليل الدقة، بينما يؤدّي استخدام عدد أكبر من البِتّات إلى زيادة الدقة على حساب الأداء.
UInt
used_dims— اختياري. عدد الأبعاد الأولى المطلوب قراءتها لإجراء بحث منخفض الأبعاد (Matryoshka) على
QBitذي
stride. يجب أن يكون مضاعفًا لـ
strideالخاص بـ
QBitوألا يتجاوز بُعده، ويجب أن يحتوي المتجه المرجعي على هذا العدد من العناصر على الأقل (ويُتجاهل أي عناصر إضافية لاحقة). لا تُقرأ إلا مجموعات
strideالتي تغطي هذه الأبعاد.
UInt
Float64.
Float64
أمثلة
الاستخدام الأساسي
Query
CREATE TABLE qbit (id UInt32, vec QBit(Float64, 2)) ENGINE = Memory;
INSERT INTO qbit VALUES (1, [0, 1]);
SELECT L2DistanceTransposed(vec, array(1, 2), 16) FROM qbit;
Response
┌─L2DistanceTransposed([0, 1], [1, 2], 16)─┐
│ 1.3922918381215914 │
└──────────────────────────────────────────┘
أُضيف في: v26.7.0 يحسب المسافة الإقليدية التقريبية بين
L2DistanceTransposedQuantized
QBit(Int8) من رموز
quantizeBFloat16ToInt8 (تُفكّ تكميمها آنيًا) ومتجه مرجعي. يُقارَن متجه مرجعي (استعلام) من النوع
Float مباشرةً بدقة
Float32 — وهي دقة إعادة بناء الرموز بعد فك تكميمها، لذا يُحوَّل استعلام
Float64 إلى
Float32، بينما يُوسَّع استعلام
BFloat16 إليها بدقة تامة (أي إن حساب المسافة غير متماثل)؛ أما المرجع
Array(Int8) فيُعامَل هو نفسه على أنه رموز
quantizeBFloat16ToInt8 وتُفكّ تكميمه إلى مستويات إعادة البناء الخاصة به. لاحظ أن
p يقتطع فقط رموز
QBit المخزنة؛ أما المرجع
Array(Int8) فهو استعلام كامل ويُعاد بناؤه دائمًا بدقة 8-بت الكاملة، لذا لا تكون هذه مسافة متماثلة بين طرفين مكمّمين إلا عند
p = 8 (أما عند
p < 8 فلا يُقرأ إلا الطرف المخزن بدقة أخشن). ويجب أن يكون في الفضاء نفسه الذي كانت فيه القيم قبل التكميم (أي بعد تطبيق التدوير العشوائي والتحجيم نفسيهما)، وهذه مسؤولية المستدعي. إن cosine distance ثابتة تجاه التحجيم؛ أما dot product ومسافة L2 فليستا كذلك.
الصيغة
المعاملات
L2DistanceTransposedQuantized(vectors, reference, p[, used_dims])
vectors— متجهات رموز
quantizeBFloat16ToInt8.
QBit(Int8, UInt64[, UInt64])
reference— المتجه المرجعي (الاستعلام): مصفوفة
Float(أي الاستعلام، وتُجرى المقارنة بدقة
Float32— ويُضيَّق استعلام
Float64إلى
Float32)، أو
Array(Int8)من رموز
quantizeBFloat16ToInt8تُفك كميًا آنيًا.
Array(Float32)أو
Array(Int8)
p— عدد البِتّات العليا من كل رمز
QBitمخزَّن المطلوب استخدامه (من 1 إلى 8). يؤدّي استخدام عدد أقل من البِتّات إلى إعادة بناء مكمِّم مضمَّن أكثر خشونة لتسريع عمليات IO مع تقليل الدقة؛ وتمثل 8 بِتّات إعادة بناء بالدقة الكاملة. يقتصر
pعلى اقتطاع
QBitالمخزَّن فقط؛ أما المرجع
Array(Int8)فيُعاد بناؤه دائمًا بدقة 8 بِتّات كاملة.
UInt
used_dims— اختياري. عدد الأبعاد الأولى المطلوب قراءتها لإجراء بحث منخفض الأبعاد (Matryoshka) على
QBitذي
stride. يجب أن يكون مضاعفًا لـ
strideالخاص بـ
QBitوألا يتجاوز بُعده، ويجب أن يحتوي المتجه المرجعي على هذا العدد من العناصر على الأقل (وأي عناصر إضافية لاحقة يتم تجاهلها). لا تُقرأ إلا مجموعات
strideالتي تغطي هذه الأبعاد.
UInt
Float64.
Float64
أمثلة
الاستخدام الأساسي
Query
CREATE TABLE qbit (id UInt32, vec QBit(Int8, 2)) ENGINE = Memory;
INSERT INTO qbit VALUES (1, arrayMap(x -> quantizeBFloat16ToInt8(x), [0.1, -0.5]::Array(BFloat16)));
SELECT L2DistanceTransposedQuantized(vec, [0.1, -0.5]::Array(Float32), 8) FROM qbit;
تم تقديمها في: v21.11.0 تحسب الجذر التربيعي لمجموع مربعات عناصر المتجه. الصيغة
L2Norm
الأسماء البديلة:
L2Norm(vector)
normL2
المعاملات
القيمة المُعادة
تُرجع معيار L2 أو المسافة الإقليدية.
UInt* أو
Float*
أمثلة
الاستخدام الأساسي
Query
SELECT L2Norm((1, 2))
Response
┌───L2Norm((1, 2))─┐
│ 2.23606797749979 │
└──────────────────┘
قُدِّمت في: v21.11.0 يحسب متجه الوحدة لمتجه معيّن (عناصر الـ Tuple هي الإحداثيات) في الفضاء الإقليدي (باستخدام المسافة الإقليدية). الصيغة
L2Normalize
الأسماء البديلة:
L2Normalize(tuple)
normalizeL2
الوسيطات
tuple— قيمة من النوع Tuple تتألف من قيم رقمية.
Tuple(T)
Tuple(Float64)
أمثلة
الاستخدام الأساسي
Query
SELECT L2Normalize((3, 4))
Response
┌─L2Normalize((3, 4))─┐
│ (0.6,0.8) │
└─────────────────────┘
قُدِّم في: v22.7.0 يحسب مجموع مربعات الفروق بين العناصر المناظرة في متجهين. البنية
L2SquaredDistance
الأسماء البديلة:
L2SquaredDistance(vector1, vector2)
distanceL2Squared
الوسيطات
القيمة المعادة
تعيد مجموع مربعات الفروق بين العناصر المناظرة في متجهين. بالنسبة إلى مُدخلات
Array، يكون نوع الإرجاع
Float32 إذا كان النوع الشامل المشترك الأدنى لأنواع العناصر هو
Float32 أو
BFloat16، وإلا فيكون
Float64. أما بالنسبة إلى مُدخلات
Tuple، فيتبع نوع الإرجاع نوع النتيجة الحسابية للعمليات على مستوى العناصر (مع الاحتفاظ بالأنواع الصحيحة).
(U)Int* أو
Float*
أمثلة
الاستخدام الأساسي
Query
SELECT L2SquaredDistance([1, 2, 3], [0, 0, 0])
Response
┌─L2SquaredDis⋯ [0, 0, 0])─┐
│ 14 │
└──────────────────────────┘
قُدِّمت في: v22.7.0 تحسب مربع الجذر التربيعي لمجموع مربعات عناصر المتجه (أي
L2SquaredNorm
L2Norm).
البنية
الأسماء المستعارة:
L2SquaredNorm(vector)
normL2Squared
الوسيطات
القيمة المعادة
يعيد مربع معيار L2.
UInt* أو
Float* أو
Decimal
أمثلة
الاستخدام الأساسي
Query
SELECT L2SquaredNorm((1, 2))
Response
┌─L2SquaredNorm((1, 2))─┐
│ 5 │
└───────────────────────┘
أُضيفت في: v21.11.0 تحسب المسافة بين نقطتين (تمثل عناصر المتجهات الإحداثيات) في الفضاء
LinfDistance
L_{inf} (المعيار الأعظمي).
الصيغة
الأسماء البديلة:
LinfDistance(vector1, vector2)
distanceLinf
الوسائط
القيمة المعادة
تعيد مسافة معيار اللانهاية. بالنسبة إلى مُدخلات
Array، تُعيد
Float32 إذا كان النوع الأعلى المشترك الأدنى لأنواع العناصر هو
Float32 أو
BFloat16، وإلا فتُعيد
Float64. أما بالنسبة إلى مُدخلات
Tuple، فتُعيد دائمًا
Float64.
Float*
أمثلة
الاستخدام الأساسي
Query
SELECT LinfDistance((1, 2), (2, 3))
Response
┌─LinfDistance((1, 2), (2, 3))─┐
│ 1 │
└──────────────────────────────┘
أُضيفت في الإصدار: v21.11.0 يحسب أكبر قيمة مطلقة بين عناصر المتجه. البنية
LinfNorm
الأسماء البديلة:
LinfNorm(vector)
normLinf
الوسيطات
القيمة المُعادة
تُرجِع معيار Linf أو أكبر قيمة مطلقة.
Float64
أمثلة
الاستخدام الأساسي
Query
SELECT LinfNorm((1, -2))
Response
┌─LinfNorm((1, -2))─┐
│ 2 │
└───────────────────┘
أُضيفت في: v21.11.0 تحسب متجه الوحدة لمتجه معيّن (عناصر الـ Tuple هي الإحداثيات) في فضاء
LinfNormalize
L_{inf} (باستخدام المعيار الأعظمي).
الصيغة
الأسماء البديلة:
LinfNormalize(tuple)
normalizeLinf
المعاملات
tuple— Tuple من القيم الرقمية.
Tuple(T)
Tuple(Float64)
أمثلة
الاستخدام الأساسي
Query
SELECT LinfNormalize((3, 4))
Response
┌─LinfNormalize((3, 4))─┐
│ (0.75,1) │
└───────────────────────┘
أُضيفت في: v21.11.0 تحسب المسافة بين نقطتين (عناصر المتجهات هي الإحداثيات) في فضاء
LpDistance
Lp (مسافة معيار p).
البنية
الأسماء البديلة:
LpDistance(vector1, vector2, p)
distanceLp
المعاملات
vector1— المتجه الأول.
Tuple(T)أو
Array(T)
vector2— المتجه الثاني.
Tuple(T)أو
Array(T)
p— الأس. القيم الممكنة: عدد حقيقي ضمن
[1; inf).
UInt*أو
Float*
Array، تُرجِع
Float32 إذا كان أقل نوع فائق مشترك لأنواع العناصر هو
Float32 أو
BFloat16، وإلا فتُرجِع
Float64. أما بالنسبة إلى مُدخلات
Tuple، فتُرجِع دائمًا
Float64.
Float*
أمثلة
الاستخدام الأساسي
Query
SELECT LpDistance((1, 2), (2, 3), 3)
Response
┌─LpDistance((1, 2), (2, 3), 3)─┐
│ 1.2599210498948732 │
└───────────────────────────────┘
أُضيفت في: v21.11.0 تحسب معيار p لمتجه، وهو الجذر من الرتبة p لمجموع القوى من الرتبة p للقيم المطلقة لعناصره. حالات خاصة:
LpNorm
- عندما تكون p=1، فإنها تكافئ L1Norm (مسافة مانهاتن).
- عندما تكون p=2، فإنها تكافئ L2Norm (المسافة الإقليدية).
- عندما تكون p=∞، فإنها تكافئ LinfNorm (المعيار الأعظمي).
الأسماء البديلة:
LpNorm(vector, p)
normLp
المعاملات
vector— متجه أو
Tupleمن القيم العددية.
Tuple(T)أو
Array(T)
p— الأسّ. القيم الممكنة هي أعداد حقيقية ضمن النطاق
[1; inf).
UInt*أو
Float*
Float64
أمثلة
الاستخدام الأساسي
Query
SELECT LpNorm((1, -2), 2)
Response
┌─LpNorm((1, -2), 2)─┐
│ 2.23606797749979 │
└────────────────────┘
أُضيفت في: v21.11.0 تحسب متجه الوحدة لمتجه معيّن (تمثل عناصر الـ Tuple الإحداثيات) في فضاء
LpNormalize
Lp (باستخدام p-norm).
البنية
الأسماء المستعارة:
LpNormalize(tuple, p)
normalizeLp
الوسائط
tuple— قيمة
Tupleمن القيم العددية.
Tuple(T)
p— الأس. القيم الممكنة هي أي عدد ضمن المجال
[1; inf).
UInt*أو
Float*
Tuple(Float64)
أمثلة
مثال على الاستخدام
Query
SELECT LpNormalize((3, 4), 5)
Response
┌─LpNormalize((3, 4), 5)──────────────────┐
│ (0.7187302630182624,0.9583070173576831) │
└─────────────────────────────────────────┘
قُدِّمت في: v21.11.0 تحسب مسافة جيب التمام بين متجهين (عناصر Tuple هي الإحداثيات). وكلما صغرت القيمة المعادة، زاد التشابه بين المتجهين. بناء الجملة
cosineDistance
الأسماء البديلة:
cosineDistance(vector1, vector2)
distanceCosine
الوسائط
القيمة المعادة
تعيد مسافة جيب التمام (أي واحدًا ناقص تشابه جيب التمام). بالنسبة إلى مُدخلات
Array، تعيد
Float32 إذا كان النوع الأعلى المشترك الأدنى لأنواع العناصر هو
Float32 أو
BFloat16، وإلا فتعيد
Float64. أما بالنسبة إلى مُدخلات
Tuple، فتعيد دائمًا
Float64.
Float*
أمثلة
الاستخدام الأساسي
Query
SELECT cosineDistance((1, 2), (2, 3));
Response
┌─cosineDistance((1, 2), (2, 3))─┐
│ 0.007722123286332261 │
└────────────────────────────────┘
تمت إضافته في: v26.1.0 يحسب مسافة جيب التمام التقريبية بين نقطتين (إذ تمثل قيم المتجهات الإحداثيات). وكلما صغرت القيمة المُعادة، زاد التشابه بين المتجهات. الصيغة
cosineDistanceTransposed
الأسماء البديلة:
cosineDistanceTransposed(vector1, vector2, p[, used_dims])
distanceCosineTransposed
الوسائط
vectors— متجهات.
QBit(T, UInt64[, UInt64])
reference— المتجه المرجعي.
Array(T)
p— عدد البِتّات من كل عنصر في المتجه التي ستُستخدم في حساب المسافة (من 1 حتى عرض البِتّ للعنصر). يتحكم مستوى التكميم في موازنة بين الدقة والسرعة. يؤدي استخدام عدد أقل من البِتّات إلى تسريع عمليات I/O والحسابات مع انخفاض الدقة، بينما يؤدي استخدام عدد أكبر من البِتّات إلى زيادة الدقة على حساب الأداء.
UInt
used_dims— اختياري. عدد الأبعاد الأولى التي ستُقرأ، لإجراء بحث منخفض الأبعاد (Matryoshka) على
QBitذي stride. يجب أن يكون مضاعفًا لـ stride الخاص بـ QBit، وألا يتجاوز بُعده، ويجب أن يحتوي المتجه المرجعي على هذا العدد من العناصر على الأقل (ويُتجاهل أي عناصر إضافية لاحقة). لا تُقرأ إلا مجموعات stride التي تغطي هذه الأبعاد.
UInt
Float64
أمثلة
الاستخدام الأساسي
Query
CREATE TABLE qbit (id UInt32, vec QBit(Float64, 2)) ENGINE = Memory;
INSERT INTO qbit VALUES (1, [0, 1]);
SELECT cosineDistanceTransposed(vec, array(1, 2), 16) FROM qbit;
Response
┌─cosineDistanceTransposed([0, 1], [1, 2], 16)─┐
│ 0.10557280905788935 │
└──────────────────────────────────────────────┘
أُضيف في: v26.7.0 يحسب مسافة جيب التمام التقريبية بين رموز
cosineDistanceTransposedQuantized
QBit(Int8) التابعة لـ
quantizeBFloat16ToInt8 (التي يُفكّ تكميمها آنيًا) ومتجه مرجعي. وكلما صغرت القيمة المعادة، زاد تشابه المتجهات. يُقارَن متجه مرجعي (استعلام) من نوع
Float مباشرةً بدقة
Float32 — وهي دقة إعادة بناء الرموز بعد فك التكميم — لذا يُحوَّل استعلام
Float64 إلى
Float32، بينما يُوسَّع استعلام
BFloat16 إليه بدقة تامة (أي إن حساب المسافة غير متماثل)؛ أما المرجع
Array(Int8) فيُعامَل هو نفسه على أنه رموز
quantizeBFloat16ToInt8 ويُفكّ تكميمه إلى مستويات إعادة البناء الخاصة به. لاحظ أن
p يقتطع فقط رموز
QBit المخزنة؛ أما المرجع
Array(Int8) فهو استعلام كامل ويُعاد بناؤه دائمًا بدقة 8 بت كاملة، لذلك لا تكون هذه مسافة متماثلة بين قيم مكمّاة إلا عند
p = 8 (أما عند
p < 8 فلا يُقرأ إلا الجانب المخزن بدقة أقل). ويجب أن يكون في الفضاء نفسه الذي كانت فيه القيم قبل التكميم (أي بعد تطبيق التدوير العشوائي والتحجيم نفسيهما)، وهذا يقع على عاتق المستدعي. مسافة جيب التمام لا تتأثر بالتحجيم؛ أما الضرب النقطي ومسافة L2 فليسا كذلك.
البنية
المعاملات
cosineDistanceTransposedQuantized(vectors, reference, p[, used_dims])
vectors— متجهات من رموز
quantizeBFloat16ToInt8.
QBit(Int8, UInt64[, UInt64])
reference— المتجه المرجعي (الاستعلام): مصفوفة
Float(أي الاستعلام، وتتم مقارنته بدقة
Float32— ويُحوَّل استعلام
Float64إلى
Float32)، أو
Array(Int8)من رموز
quantizeBFloat16ToInt8تُفك كميتها آنيًا.
Array(Float32)أو
Array(Int8)
p— عدد البتات العليا من كل رمز
QBitمخزَّن المطلوب استخدامها (من 1 إلى 8). يؤدي استخدام عدد أقل من البتات إلى إعادة بناء مُكمِّم مضمَّن أكثر خشونة لتسريع
I/Oعلى حساب الدقة؛ وتمثل 8 بتات إعادة البناء بالدقة الكاملة. يقتصر تأثير
pعلى بتر
QBitالمخزَّن فقط؛ أما المرجع من النوع
Array(Int8)فيُعاد بناؤه دائمًا بدقة 8 بت كاملة.
UInt
used_dims— اختياري. عدد الأبعاد الأولى المطلوب قراءتها لإجراء بحث منخفض الأبعاد (Matryoshka) على
QBitذي
stride. يجب أن يكون مضاعفًا لـ
strideالخاص بـ
QBitوألا يتجاوز بُعده، ويجب أن يحتوي المتجه المرجعي على هذا العدد من العناصر على الأقل (وأي عناصر زائدة لاحقة يتم تجاهلها). لا تُقرأ إلا مجموعات
strideالتي تغطي هذه الأبعاد.
UInt
Float64.
Float64
أمثلة
الاستخدام الأساسي
Query
CREATE TABLE qbit (id UInt32, vec QBit(Int8, 2)) ENGINE = Memory;
INSERT INTO qbit VALUES (1, arrayMap(x -> quantizeBFloat16ToInt8(x), [0.1, -0.5]::Array(BFloat16)));
SELECT cosineDistanceTransposedQuantized(vec, [0.1, -0.5]::Array(Float32), 8) FROM qbit;
تمت إضافته في: v26.7.0 يحسب الضرب القياسي التقريبي (الجداء الداخلي) لمتجهين (إذ تمثل قيم المتجهات الإحداثيات). وعلى عكس دوال المسافة، فهذا مقياس للتشابه: فكلما كبرت القيمة المُعادة، زاد التشابه بين المتجهات. الصيغة
dotProductTransposed
الأسماء البديلة:
dotProductTransposed(vector1, vector2, p[, used_dims])
scalarProductTransposed
الوسائط
vectors— متجهات.
QBit(T, UInt64[, UInt64])
reference— المتجه المرجعي.
Array(T)
p— عدد البِتّات من كل عنصر في المتجه التي ستُستخدم في الحساب (من 1 حتى عرض البِتّ للعنصر). يتحكم مستوى التكميم في موازنة بين الدقة والسرعة. يؤدي استخدام عدد أقل من البِتّات إلى تسريع عمليات I/O والحسابات مع انخفاض الدقة، بينما يؤدي استخدام عدد أكبر من البِتّات إلى زيادة الدقة على حساب الأداء.
UInt
used_dims— اختياري. عدد الأبعاد الأولى التي ستُقرأ لإجراء بحث منخفض الأبعاد (Matryoshka) على
QBitذي
stride. يجب أن يكون مضاعفًا لـ
strideالخاص بـ
QBitوألا يتجاوز بُعده، ويجب أن يحتوي المتجه المرجعي على هذا العدد من العناصر على الأقل (وأي عناصر إضافية في النهاية يتم تجاهلها). لا تُقرأ إلا مجموعات
strideالتي تغطي هذه الأبعاد.
UInt
Float64.
Float64
أمثلة
الاستخدام الأساسي
Query
CREATE TABLE qbit (id UInt32, vec QBit(Float64, 2)) ENGINE = Memory;
INSERT INTO qbit VALUES (1, [0, 1]);
SELECT dotProductTransposed(vec, array(1, 2), 16) FROM qbit;
Response
┌─dotProductTransposed([0, 1], [1, 2], 16)─┐
│ 2.0625 │
└──────────────────────────────────────────┘
تمت إضافته في: v26.7.0 يحسب الضرب القياسي التقريبي (الجداء الداخلي) بين
dotProductTransposedQuantized
QBit(Int8) من رموز
quantizeBFloat16ToInt8 (تُفكّ تكميمها آنيًا) ومتجه مرجعي. وهذا مقياس للتشابه: فكلما كبرت القيمة المُعادة، زاد التشابه بين المتجهات. يُقارَن متجه مرجعي (استعلام) من نوع
Float مباشرة بدقة
Float32 — وهي دقة إعادة بناء الرموز بعد فكّ تكميمها، لذا يُحوَّل استعلام
Float64 إلى
Float32، بينما يُوسَّع استعلام
BFloat16 إليه تمامًا (حساب مسافة غير متماثل)؛ أما المرجع
Array(Int8) فيُتعامل معه هو نفسه على أنه رموز
quantizeBFloat16ToInt8، وتُفكّ تكميمه إلى مستويات إعادة البناء الخاصة به. لاحظ أن
p يقتطع فقط رموز
QBit المخزَّنة؛ أما المرجع
Array(Int8) فهو في حد ذاته استعلام كامل، ويُعاد بناؤه دائمًا بدقة 8-بت كاملة، لذا لا يكون هذا حساب مسافة متناظرًا بين بيانات مكمَّمة وأخرى مكمَّمة إلا عند
p = 8 (أما عند
p < 8 فلا يُقرأ من الجانب المخزَّن إلا بدقة أخشن). ويجب أن يكون في الفضاء نفسه الذي كانت القيم فيه قبل التكميم (أي بعد الدوران العشوائي والتحجيم نفسيهما)، وهذه مسؤولية المستدعي. مسافة جيب التمام غير متأثرة بالتحجيم؛ أما الضرب القياسي ومسافة L2 فليسا كذلك.
الصيغة
الوسائط
dotProductTransposedQuantized(vectors, reference, p[, used_dims])
vectors— متجهات من رموز
quantizeBFloat16ToInt8.
QBit(Int8, UInt64[, UInt64])
reference— المتجه المرجعي (الاستعلام): مصفوفة
Float(أي الاستعلام، ويُقارَن بدقة
Float32— ويُحوَّل الاستعلام من النوع
Float64إلى
Float32)، أو
Array(Int8)من رموز
quantizeBFloat16ToInt8يُفك تكميمها آنيًا.
Array(Float32)أو
Array(Int8)
p— عدد البِتّات العليا من كل رمز
QBitمخزنة التي ستُستخدم (من 1 إلى 8). يؤدي استخدام عدد أقل من البِتّات إلى إعادة بناء مُكمِّم مضمن أكثر خشونة لتسريع عمليات I/O مع انخفاض الدقة؛ وتمثل 8 بِتّات إعادة البناء كاملة الدقة. يقتطع
pفقط قيمة
QBitالمخزنة؛ أما المرجع من النوع
Array(Int8)فيُعاد بناؤه دائمًا بدقة كاملة تبلغ 8 بِتّات.
UInt
used_dims— اختياري. عدد الأبعاد الأولى التي ستُقرأ لإجراء بحث منخفض الأبعاد (Matryoshka) على
QBitذي
stride. يجب أن يكون مضاعفًا لـ
strideالخاص بـ
QBitوألا يتجاوز بُعده، ويجب أن يحتوي المتجه المرجعي على هذا العدد من العناصر على الأقل (وأي عناصر إضافية لاحقة يتم تجاهلها). لا تُقرأ إلا مجموعات
strideالتي تغطي هذه الأبعاد.
UInt
Float64.
Float64
أمثلة
الاستخدام الأساسي
Query
CREATE TABLE qbit (id UInt32, vec QBit(Int8, 2)) ENGINE = Memory;
INSERT INTO qbit VALUES (1, arrayMap(x -> quantizeBFloat16ToInt8(x), [0.1, -0.5]::Array(BFloat16)));
SELECT dotProductTransposedQuantized(vec, [0.1, -0.5]::Array(Float32), 8) FROM qbit;