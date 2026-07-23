نظرة عامة
يمكنك عمومًا استخدام صيغ الدوال غير
الدوال المذكورة في هذا القسم مُحسَّنة لتحقيق أقصى أداء، وفي معظم الحالات لا تتوافق مع معيار RFC-3986. أما الدوال التي تطبّق RFC-3986، فيُلحق
RFC باسم الدالة، وتكون أبطأ عمومًا.
RFC عند العمل مع النطاقات المسجَّلة علنًا التي لا تتضمن معلومات مستخدم ولا رموز
@.
يوضح الجدول أدناه الرموز التي يمكن (
✔) أو لا يمكن (
✗) تحليلها بواسطة صيغ
RFC وغير
RFC المقابلة:
الرموز المعلَّمة بـ
|الرمز
|non-
RFC
RFC
|’ ’
|✗
|✗
|\t
|✗
|✗
|<
|✗
|✗
|>
|✗
|✗
|%
|✗
|✔*
|{
|✗
|✗
|}
|✗
|✗
|✗
|✗
|\
|✗
|✗
|^
|✗
|✗
|~
|✗
|✔*
|[
|✗
|✗
|]
|✗
|✔
|;
|✗
|✔*
|=
|✗
|✔*
|&
|✗
|✔*
* هي محددات فرعية وفق RFC 3986، ويُسمح بها في معلومات المستخدم التي تلي الرمز
@.
يوجد نوعان من دوال URL:
- دوال تستخرج أجزاء من URL. إذا لم يكن الجزء المطلوب موجودًا في URL، فستُعاد سلسلة فارغة.
- دوال تزيل جزءًا من URL. وإذا لم يحتوِ URL على أي شيء مماثل، فسيبقى دون تغيير.
الدوال أدناه مُولَّدة من جدول النظام
system.functions.
أُضيف في: v1.1.0 يعيد مصفوفة تحتوي على URL بعد اقتطاعه من النهاية عند الرموز
URLHierarchy
/ و
? و
# في المسار وسلسلة الاستعلام. وتُحتسب أحرف الفصل المتتالية كأنها حرف واحد. تتضمن النتيجة البروتوكول والمضيف كأول عنصر، ثم مسارات تزداد طولًا تدريجيًا لتشكّل تسلسلاً هرميًا.
البنية
المعاملات
URLHierarchy(url)
url— عنوان URL المطلوب معالجته.
String
Array(String)
أمثلة
الاستخدام الأساسي
Query
SELECT URLHierarchy('https://example.com/a/b?c=1')
Response
['https://example.com/','https://example.com/a/','https://example.com/a/b','https://example.com/a/b?c=1']
أُضيفت في: v1.1.0 تعيد مصفوفة تحتوي على مكوّن المسار في
URLPathHierarchy
URL، مع اقتطاع نهايته عند الرموز
/ و
? و
#. وعلى عكس
URLHierarchy، لا تتضمن النتيجة
protocol و
host — بل تبدأ من المسار. وتُحسب محارف الفصل المتتالية على أنها محرف واحد.
البنية
الوسيطات
URLPathHierarchy(url)
url— عنوان URL المطلوب معالجته.
String
Array(String)
أمثلة
الاستخدام الأساسي
Query
SELECT URLPathHierarchy('https://example.com/a/b?c=1')
Response
['/a/','/a/b','/a/b?c=1']
أُضيفت في: v1.1.0 تزيل مُعرّف الجزء، بما في ذلك علامة #، من عنوان URL. الصياغة
cutFragment
المعاملات
cutFragment(url)
url— URL.
String
String
أمثلة
مثال على الاستخدام
Query
SELECT cutFragment('http://example.com/path?query=value#fragment123');
Response
┌─cutFragment('http://example.com/path?query=value#fragment123')─┐
│ http://example.com/path?query=value │
└────────────────────────────────────────────────────────────────┘
أُضيف في: v1.1.0 يزيل سلسلة الاستعلام من URL، بما في ذلك علامة الاستفهام. الصيغة
cutQueryString
الوسيطات
cutQueryString(url)
url— URL.
String
String
أمثلة
مثال على الاستخدام
Query
SELECT cutQueryString('http://example.com/path?query=value¶m=123#fragment');
Response
┌─cutQueryString('http://example.com/path?query=value¶m=123#fragment')─┐
│ http://example.com/path#fragment │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
أُضيف في: v1.1.0 يزيل سلسلة الاستعلام ومُعرّف الجزء، بما في ذلك علامة الاستفهام والرمز #، من URL. البنية
cutQueryStringAndFragment
الوسيطات
cutQueryStringAndFragment(url)
url— URL.
String
String
أمثلة
مثال على الاستخدام
Query
SELECT cutQueryStringAndFragment('http://example.com/path?query=value¶m=123#fragment');
Response
┌─cutQueryStringAndFragment('http://example.com/path?query=value¶m=123#fragment')─┐
│ http://example.com/path │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
أُضيفت في: v1.1.0 تعيد الجزء من اسم النطاق الذي يتضمن النطاقات الفرعية ذات المستوى الأعلى حتى أول نطاق فرعي مهم. الصياغة
cutToFirstSignificantSubdomain
الوسائط
cutToFirstSignificantSubdomain(url)
url— URL أو سلسلة نطاق للمعالجة.
String
String
أمثلة
مثال على الاستخدام
Query
SELECT
cutToFirstSignificantSubdomain('https://news.clickhouse.com.tr/'),
cutToFirstSignificantSubdomain('www.tr'),
cutToFirstSignificantSubdomain('tr');
Response
┌─cutToFirstSignificantSubdomain('https://news.clickhouse.com.tr/')─┬─cutToFirstSignificantSubdomain('www.tr')─┬─cutToFirstSignificantSubdomain('tr')─┐
│ clickhouse.com.tr │ tr │ │
└───────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────┘
استُحدث في: v21.1.0 يعيد الجزء من اسم النطاق الذي يتضمن النطاقات الفرعية ذات المستوى الأعلى حتى أول نطاق فرعي مهم. يقبل اسم قائمة TLD مخصّصة. قد تكون هذه الدالة مفيدة إذا كنت بحاجة إلى قائمة TLD محدّثة أو كانت لديك قائمة مخصّصة. مثال على التهيئة
cutToFirstSignificantSubdomainCustom
البنية
<!-- <top_level_domains_path>/var/lib/clickhouse/top_level_domains/</top_level_domains_path> -->
<top_level_domains_lists>
<!-- https://publicsuffix.org/list/public_suffix_list.dat -->
<public_suffix_list>public_suffix_list.dat</public_suffix_list>
<!-- NOTE: path is under top_level_domains_path -->
</top_level_domains_lists>
الوسيطات
cutToFirstSignificantSubdomainCustom(url, tld_list_name)
url— URL أو سلسلة نطاق لمعالجتها.
String
tld_list_name— اسم قائمة TLD المخصّصة المُعدّة في ClickHouse.
const String
String
أمثلة
استخدام قائمة TLD مخصّصة للنطاقات غير القياسية
Query
SELECT cutToFirstSignificantSubdomainCustom('bar.foo.there-is-no-such-domain', 'public_suffix_list')
Response
foo.there-is-no-such-domain
أُضيف في: v22.10.0 يعيد الجزء من النطاق الذي يتضمن النطاقات الفرعية ذات المستوى الأعلى حتى أول نطاق فرعي مهم. يقبل اسم قائمة TLD مخصصة. قد تكون هذه الدالة مفيدة إذا كنت بحاجة إلى قائمة TLD أحدث أو إذا كانت لديك قائمة مخصصة. وهي مشابهة لـ cutToFirstSignificantSubdomainCustom، لكنها متوافقة مع RFC 3986. مثال على التهيئة
cutToFirstSignificantSubdomainCustomRFC
الصيغة
<!-- <top_level_domains_path>/var/lib/clickhouse/top_level_domains/</top_level_domains_path> -->
<top_level_domains_lists>
<!-- https://publicsuffix.org/list/public_suffix_list.dat -->
<public_suffix_list>public_suffix_list.dat</public_suffix_list>
<!-- NOTE: path is under top_level_domains_path -->
</top_level_domains_lists>
المعاملات
cutToFirstSignificantSubdomainCustomRFC(url, tld_list_name)
url— URL أو سلسلة نطاق تُعالَج وفقًا للمواصفة RFC 3986. -
tld_list_name— اسم قائمة TLD المخصصة المُعدّة في ClickHouse.
String
أمثلة
مثال على الاستخدام
Query
SELECT cutToFirstSignificantSubdomainCustomRFC('www.foo', 'public_suffix_list');
Response
┌─cutToFirstSignificantSubdomainCustomRFC('www.foo', 'public_suffix_list')─────┐
│ www.foo │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
استُحدث في: v21.1.0 يعيد الجزء من اسم النطاق الذي يتضمن النطاقات الفرعية العليا حتى أول نطاق فرعي مهم، من دون إزالة ‘www’. ويقبل اسم قائمة TLD مخصصة. قد يكون ذلك مفيدًا إذا كنت بحاجة إلى قائمة TLD محدَّثة أو كانت لديك قائمة مخصصة. مثال على التهيئة
cutToFirstSignificantSubdomainCustomWithWWW
الوسيطات
<!-- <top_level_domains_path>/var/lib/clickhouse/top_level_domains/</top_level_domains_path> -->
<top_level_domains_lists>
<!-- https://publicsuffix.org/list/public_suffix_list.dat -->
<public_suffix_list>public_suffix_list.dat</public_suffix_list>
<!-- NOTE: path is under top_level_domains_path -->
</top_level_domains_lists>
**Syntax**
```sql
cutToFirstSignificantSubdomainCustomWithWWW(url, tld_list_name)
url— URL أو سلسلة نطاق لمعالجتها. -
tld_list_name— اسم قائمة TLD المخصّصة المُعدّة في ClickHouse.
String
أمثلة
مثال على الاستخدام
Query
SELECT cutToFirstSignificantSubdomainCustomWithWWW('www.foo', 'public_suffix_list');
Response
┌─cutToFirstSignificantSubdomainCustomWithWWW('www.foo', 'public_suffix_list')─┐
│ www.foo │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
أُضيف في: v22.10.0 يعيد الجزء من النطاق الذي يتضمن النطاقات الفرعية العليا حتى أول نطاق فرعي مهم، من دون إزالة
cutToFirstSignificantSubdomainCustomWithWWWRFC
www.
يقبل اسم قائمة TLD مخصصة.
قد يكون هذا مفيدًا إذا كنت بحاجة إلى قائمة TLD محدَّثة أو إذا كانت لديك قائمة مخصصة.
مشابه لـ cutToFirstSignificantSubdomainCustomWithWWW، لكنه متوافق مع RFC 3986.
مثال على التهيئة
الوسيطات
{/* <top_level_domains_path>/var/lib/clickhouse/top_level_domains/</top_level_domains_path> */}
<top_level_domains_lists>
{/* https://publicsuffix.org/list/public_suffix_list.dat */}
<public_suffix_list>public_suffix_list.dat</public_suffix_list>
{/* NOTE: path is under top_level_domains_path */}
</top_level_domains_lists>
**Syntax**
```sql
cutToFirstSignificantSubdomainCustomWithWWWRFC(url, tld_list_name)
url— URL أو سلسلة نطاق لمعالجتها وفقًا للمعيار RFC 3986. -
tld_list_name— اسم قائمة TLD المخصّصة التي تم إعدادها في ClickHouse.
www.
String
أمثلة
تحليل RFC 3986 مع الاحتفاظ بـ www باستخدام قائمة TLD مخصّصة
Query
SELECT cutToFirstSignificantSubdomainCustomWithWWWRFC('https://www.subdomain.example.custom', 'public_suffix_list')
Response
www.example.custom
أُضيف في: v22.10.0 يعيد الجزء من النطاق الذي يتضمن النطاقات الفرعية العليا حتى الوصول إلى “أول نطاق فرعي مهم”. وهو مشابه لـ
cutToFirstSignificantSubdomainRFC
cutToFirstSignificantSubdomain، لكنه متوافق مع RFC 3986.
الصياغة
الوسيطات
cutToFirstSignificantSubdomainRFC(url)
url— URL أو سلسلة نطاق تُعالَج وفقًا للمواصفة RFC 3986.
String
String
أمثلة
مثال على الاستخدام
Query
SELECT
cutToFirstSignificantSubdomain('http://user:password@example.com:8080'),
cutToFirstSignificantSubdomainRFC('http://user:password@example.com:8080');
Response
┌─cutToFirstSignificantSubdomain('http://user:password@example.com:8080')─┬─cutToFirstSignificantSubdomainRFC('http://user:password@example.com:8080')─┐
│ │ example.com │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
أُضيفت في: v20.12.0 تُرجع الجزء من النطاق الذي يتضمن النطاقات الفرعية ذات المستوى الأعلى حتى “أول نطاق فرعي مهم”، من دون إزالة البادئة ‘www.’. وهي مشابهة لـ
cutToFirstSignificantSubdomainWithWWW
cutToFirstSignificantSubdomain، لكنها تحتفظ بالبادئة ‘www.’ إذا كانت موجودة.
الصيغة
الوسائط
cutToFirstSignificantSubdomainWithWWW(url)
url— عنوان URL أو سلسلة نطاق لمعالجتها.
String
String
أمثلة
مثال على الاستخدام
Query
SELECT
cutToFirstSignificantSubdomainWithWWW('https://news.clickhouse.com.tr/'),
cutToFirstSignificantSubdomainWithWWW('www.tr'),
cutToFirstSignificantSubdomainWithWWW('tr');
Response
┌─cutToFirstSignificantSubdomainWithWWW('https://news.clickhouse.com.tr/')─┬─cutToFirstSignificantSubdomainWithWWW('www.tr')─┬─cutToFirstSignificantSubdomainWithWWW('tr')─┐
│ clickhouse.com.tr │ www.tr │ │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────┘
أُضيف في: v22.10.0 يعيد الجزء من اسم النطاق الذي يتضمن النطاقات الفرعية ذات المستوى الأعلى حتى “أول نطاق فرعي مهم”، من دون إزالة ‘www’. وهو مشابه لـ
cutToFirstSignificantSubdomainWithWWWRFC
cutToFirstSignificantSubdomainWithWWW، لكنه متوافق مع RFC 3986.
البنية
الوسائط
cutToFirstSignificantSubdomainWithWWWRFC(url)
url— URL أو سلسلة نطاق لمعالجتها وفقًا للمعيار RFC 3986.
String
أمثلة
مثال على الاستخدام
Query
SELECT
cutToFirstSignificantSubdomainWithWWW('http:%2F%2Fwwwww.nova@mail.ru/economicheskiy'),
cutToFirstSignificantSubdomainWithWWWRFC('http:%2F%2Fwwwww.nova@mail.ru/economicheskiy');
Response
┌─cutToFirstSignificantSubdomainWithWWW('http:%2F%2Fwwwww.nova@mail.ru/economicheskiy')─┬─cutToFirstSignificantSubdomainWithWWWRFC('http:%2F%2Fwwwww.nova@mail.ru/economicheskiy')─┐
│ │ mail.ru │
└───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
أُضيف في: v1.1.0 يزيل المعلَمة
cutURLParameter
name من URL، إذا كانت موجودة.
لا تُشفِّر هذه الدالة الأحرف في أسماء المعلَمات ولا تفك ترميزها. على سبيل المثال، يُعامَل
Client ID و
Client%20ID على أنهما اسما معلَمتين مختلفين.
البنية
الوسيطات
cutURLParameter(url, name)
url— URL.
String
name— اسم معلَمة URL.
Stringأو
Array(String)
name منه.
String
أمثلة
مثال على الاستخدام
Query
SELECT
cutURLParameter('http://bigmir.net/?a=b&c=d&e=f#g', 'a') AS url_without_a,
cutURLParameter('http://bigmir.net/?a=b&c=d&e=f#g', ['c', 'e']) AS url_without_c_and_e;
Response
┌─url_without_a────────────────┬─url_without_c_and_e──────┐
│ http://bigmir.net/?c=d&e=f#g │ http://bigmir.net/?a=b#g │
└──────────────────────────────┴──────────────────────────┘
قُدِّمت في: v1.1.0 تزيل البادئة
cutWWW
www.، إن وُجدت، من اسم النطاق في URL.
البنية
الوسيطات
cutWWW(url)
url— URL.
String
www. من النطاق.
String
أمثلة
مثال على الاستخدام
Query
SELECT cutWWW('http://www.example.com/path?query=value#fragment');
Response
┌─cutWWW('http://www.example.com/path?query=value#fragment')─┐
│ http://example.com/path?query=value#fragment │
└────────────────────────────────────────────────────────────┘
قُدِّمت في: v1.1.0 تأخذ سلسلة مشفّرة بتنسيق URL كمدخل، ثم تفكّ ترميزها لتعيدها إلى صيغتها الأصلية المقروءة. الصياغة
decodeURLComponent
المعاملات
decodeURLComponent(url)
url— URL.
String
String
أمثلة
مثال على الاستخدام
Query
SELECT decodeURLComponent('http://127.0.0.1:8123/?query=SELECT%201%3B') AS DecodedURL;
Response
┌─DecodedURL─────────────────────────────┐
│ http://127.0.0.1:8123/?query=SELECT 1; │
└────────────────────────────────────────┘
أُضيف في: v1.1.0 يفك ترميز السلاسل المرمَّزة وفق URL باستخدام قواعد ترميز النماذج (RFC-1866)، حيث تُحوَّل علامات
decodeURLFormComponent
+ إلى مسافات وتُفكَّك المحارف المرمَّزة بالنسبة المئوية.
البنية
الوسيطات
decodeURLFormComponent(url)
url— URL.
String
String
أمثلة
مثال على الاستخدام
Query
SELECT decodeURLFormComponent('http://127.0.0.1:8123/?query=SELECT%201+2%2B3') AS DecodedURL;
Response
┌─DecodedURL────────────────────────────────┐
│ http://127.0.0.1:8123/?query=SELECT 1 2+3 │
└───────────────────────────────────────────┘
قُدِّم في: v1.1.0 يستخرج اسم المضيف من URL. يمكن تحديد URL مع بروتوكول أو من دونه. الصيغة
domain
الوسائط
domain(url)
url— URL.
String
String
أمثلة
مثال على الاستخدام
Query
SELECT domain('svn+ssh://some.svn-hosting.com:80/repo/trunk');
Response
┌─domain('svn+ssh://some.svn-hosting.com:80/repo/trunk')─┐
│ some.svn-hosting.com │
└────────────────────────────────────────────────────────┘
أُضيف في: v22.10.0 يستخرج اسم المضيف من URL. يشبه
domainRFC
domain، لكنه متوافق مع RFC 3986.
الصيغة
الوسائط
domainRFC(url)
url— URL.
String
String
أمثلة
مثال على الاستخدام
Query
SELECT
domain('http://user:password@example.com:8080/path?query=value#fragment'),
domainRFC('http://user:password@example.com:8080/path?query=value#fragment');
Response
┌─domain('http://user:password@example.com:8080/path?query=value#fragment')─┬─domainRFC('http://user:password@example.com:8080/path?query=value#fragment')─┐
│ │ example.com │
└───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
قُدِّمت في: v1.1.0 تُرجع اسم النطاق من URL بدون البادئة
domainWithoutWWW
www. إذا كانت موجودة.
البنية
الوسائط
domainWithoutWWW(url)
url— URL.
String
www. في البداية)، وإلا فتُعيد سلسلة فارغة.
String
أمثلة
مثال على الاستخدام
Query
SELECT domainWithoutWWW('http://paul@www.example.com:80/');
Response
┌─domainWithoutWWW('http://paul@www.example.com:80/')─┐
│ example.com │
└─────────────────────────────────────────────────────┘
استُحدثت في: v1.1.0 تُرجع اسم النطاق من دون
domainWithoutWWWRFC
www. في بدايته إن وُجدت. وهي مشابهة لـ
domainWithoutWWW، لكنها متوافقة مع RFC 3986.
الصياغة
الوسائط
domainWithoutWWWRFC(url)
url— URL.
String
www. في البداية)، وإلا فتُعيد سلسلة فارغة.
String
أمثلة
مثال للاستخدام
Query
SELECT
domainWithoutWWW('http://user:password@www.example.com:8080/path?query=value#fragment'),
domainWithoutWWWRFC('http://user:password@www.example.com:8080/path?query=value#fragment');
Response
┌─domainWithoutWWW('http://user:password@www.example.com:8080/path?query=value#fragment')─┬─domainWithoutWWWRFC('http://user:password@www.example.com:8080/path?query=value#fragment')─┐
│ │ example.com │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
قُدِّمت في: v22.3.0 تأخذ سلسلة نصية عادية وتحوّلها إلى صيغة بترميز URL (الترميز بالنسبة المئوية)، حيث تُستبدل الأحرف الخاصة بما يقابلها بترميز النسبة المئوية. الصيغة
encodeURLComponent
المعاملات
encodeURLComponent(url)
url— URL.
String
String
أمثلة
مثال على الاستخدام
Query
SELECT encodeURLComponent('http://127.0.0.1:8123/?query=SELECT 1;') AS EncodedURL;
Response
┌─EncodedURL───────────────────────────────────────────────┐
│ http%3A%2F%2F127.0.0.1%3A8123%2F%3Fquery%3DSELECT%201%3B │
└──────────────────────────────────────────────────────────┘
أُضيفت في: v22.3.0 تُرمِّز السلاسل النصية وفق قواعد ترميز النماذج (RFC-1866)، حيث تُحوَّل المسافات إلى علامات +، وتُرمَّز الأحرف الخاصة باستخدام الترميز بالنسبة المئوية. البنية
encodeURLFormComponent
الوسيطات
encodeURLFormComponent(url)
url— URL.
String
String
أمثلة
مثال للاستخدام
Query
SELECT encodeURLFormComponent('http://127.0.0.1:8123/?query=SELECT 1 2+3') AS EncodedURL;
Response
┌─EncodedURL────────────────────────────────────────────────┐
│ http%3A%2F%2F127.0.0.1%3A8123%2F%3Fquery%3DSELECT+1+2%2B3 │
└───────────────────────────────────────────────────────────┘
أُضيف في: v1.1.0 يعيد قيمة المعلَمة
extractURLParameter
name في URL إن وُجدت، وإلا فتُعاد سلسلة فارغة.
إذا كانت هناك عدة معلَمات بهذا الاسم، فتُعاد أول قيمة منها.
تفترض الدالة أن المعلَمة ضمن المعلَمة
url مُرمَّزة بالطريقة نفسها كما في الوسيط
name.
الصيغة
الوسيطات القيمة المُعادة تُرجع قيمة معلَمة URL ذات الاسم المحدد.
extractURLParameter(url, name)
String
أمثلة
مثال على الاستخدام
Query
SELECT extractURLParameter('http://example.com/?param1=value1¶m2=value2', 'param1');
Response
┌─extractURLPa⋯, 'param1')─┐
│ value1 │
└──────────────────────────┘
تم تقديمه في: v1.1.0 يعيد مصفوفة من السلاسل النصية التي تمثل أسماء معلمات URL. ولا تُفك ترميز القيم. البنية
extractURLParameterNames
الوسيطات
extractURLParameterNames(url)
url— URL.
String
Array(String)
أمثلة
مثال على الاستخدام
Query
SELECT extractURLParameterNames('http://example.com/?param1=value1¶m2=value2');
Response
┌─extractURLPa⋯m2=value2')─┐
│ ['param1','param2'] │
└──────────────────────────┘
أُضيفت في: v1.1.0 تعيد مصفوفة من سلاسل
extractURLParameters
name=value النصية التي تقابل معلمات URL.
ولا تُفك ترميز القيم.
البنية
الوسائط
extractURLParameters(url)
url— URL.
String
name=value التي تقابل معلمات URL.
Array(String)
أمثلة
مثال على الاستخدام
Query
SELECT extractURLParameters('http://example.com/?param1=value1¶m2=value2');
Response
┌─extractURLParame⋯¶m2=value2')─┐
│ ['param1=value1','param2=value2'] │
└───────────────────────────────────┘
قُدِّمت في: v1.1.0 تعيد “أول نطاق فرعي مهم”. يُعد أول نطاق فرعي مهم نطاقًا من المستوى الثاني إذا كان ‘com’ أو ‘net’ أو ‘org’ أو ‘co’. وبخلاف ذلك، يكون نطاقًا من المستوى الثالث. على سبيل المثال، firstSignificantSubdomain(‘https://news.clickhouse.com/') = ‘clickhouse’، وfirstSignificantSubdomain(‘https://news.clickhouse.com.tr/') = ‘clickhouse’. قد تتغير في المستقبل قائمة نطاقات المستوى الثاني “غير المهمة” وغيرها من تفاصيل التنفيذ. البنية
firstSignificantSubdomain
المعاملات
firstSignificantSubdomain(url)
- لا شيء.
Query
SELECT firstSignificantSubdomain('https://news.clickhouse.com/')
أُضيفت في: v21.1.0 تعيد أول نطاق فرعي مهم من URL باستخدام قائمة TLD المخصّصة. ويشير اسم قائمة TLD المخصّصة إلى إعداد يحدّد لواحق النطاقات التي ينبغي التعامل معها على أنها نطاقات مستوى أعلى. ويكون ذلك مفيدًا لهياكل نطاقات المستوى الأعلى غير القياسية. تستخدم الدالة خوارزمية مبسطة لتحليل URL تفترض إزالة البروتوكول وكل ما يليه. الصياغة
firstSignificantSubdomainCustom
المعاملات
firstSignificantSubdomainCustom(url, tld_list_name)
url— عنوان URL المراد استخراج النطاق الفرعي منه.
String
tld_list_name— اسم قائمة TLD المخصّصة من التكوين.
String
String
أمثلة
الاستخدام الأساسي
Query
SELECT firstSignificantSubdomainCustom('https://news.example.com', 'public_suffix_list')
Response
example
قُدِّم في: v22.10.0 مماثل لـ
firstSignificantSubdomainCustomRFC
firstSignificantSubdomainCustom، لكنه يستخدم تحليل URL متوافقًا مع RFC 3986 بدلًا من الخوارزمية المبسطة.
الصياغة
المعاملات
firstSignificantSubdomainCustomRFC(url, tld_list_name)
url— عنوان URL المراد استخراج النطاق الفرعي منه.
String
tld_list_name— اسم قائمة TLD المخصصة في التهيئة.
String
String
أمثلة
الاستخدام الأساسي
Query
SELECT firstSignificantSubdomainCustomRFC('https://news.example.com', 'public_suffix_list')
Response
example
استُحدثت في: v22.10.0 تُرجِع “أول نطاق فرعي مهم” وفقًا لـ RFC 1034. الصيغة
firstSignificantSubdomainRFC
المعاملات
firstSignificantSubdomainRFC(url)
- لا توجد.
أُضيف في: v1.1.0 يعيد معرّف الجزء من دون رمز # في بدايته. الصياغة
fragment
الوسائط
fragment(url)
url— URL.
String
String
أمثلة
مثال على الاستخدام
Query
SELECT fragment('https://clickhouse.com/docs/getting-started/quick-start/cloud#1-create-a-clickhouse-service');
Response
┌─fragment('http⋯ouse-service')─┐
│ 1-create-a-clickhouse-service │
└───────────────────────────────┘
تم تقديمه في: v20.5.0 يستخرج جزء موقع الشبكة (
netloc
username:password@host:port) من URL.
البنية
المعاملات
netloc(url)
url— URL.
String
username:password@host:port من URL محدد.
String
أمثلة
مثال على الاستخدام
Query
SELECT netloc('http://paul@www.example.com:80/');
Response
┌─netloc('http⋯e.com:80/')─┐
│ paul@www.example.com:80 │
└──────────────────────────┘
أُضيف في: v1.1.0 يعيد المسار من URL بدون سلسلة الاستعلام. الصيغة
path
المعاملات
path(url)
url— URL.
String
String
أمثلة
مثال على الاستخدام
Query
SELECT path('https://clickhouse.com/docs/sql-reference/functions/url-functions/?query=value');
Response
┌─path('https://clickhouse.com/en/sql-reference/functions/url-functions/?query=value')─┐
│ /docs/sql-reference/functions/url-functions/ │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
قُدِّم في: v1.1.0 مماثل لـ
pathFull
path، لكنه يتضمن سلسلة الاستعلام والمقطع من URL.
الصيغة
الوسائط
pathFull(url)
url— URL.
String
String
أمثلة
مثال على الاستخدام
Query
SELECT pathFull('https://clickhouse.com/docs/sql-reference/functions/url-functions/?query=value#section');
Response
┌─pathFull('https://clickhouse.com⋯unctions/?query=value#section')─┐
│ /docs/sql-reference/functions/url-functions/?query=value#section │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────┘
قُدِّمت في: v20.5.0 تعيد منفذ URL، أو
port
default_port إذا كان URL لا يتضمن منفذًا أو تعذّر تحليله.
الصيغة
الوسيطات
port(url[, default_port])
url— URL.
سلسلة نصية
default_port— اختياري. رقم المنفذ الافتراضي الذي سيتم إرجاعه. القيمة الافتراضية هي
0.
UInt16
UInt16
أمثلة
مثال على الاستخدام
Query
SELECT port('https://clickhouse.com:8443/docs'), port('https://clickhouse.com/docs', 443);
Response
┌─port('https://clickhouse.com:8443/docs')─┬─port('https://clickhouse.com/docs', 443)─┐
│ 8443 │ 443 │
└──────────────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────────┘
استُحدث في: v22.10.0 يعيد المنفذ أو
portRFC
default_port إذا كان
URL لا يتضمن منفذًا أو تعذّر تحليله.
مشابه لـ
port، لكنه متوافق مع RFC 3986.
الصياغة
الوسائط
portRFC(url[, default_port])
url— URL.
String
default_port— اختياري. رقم المنفذ الافتراضي الذي سيتم إرجاعه.
0افتراضيًا.
UInt16
UInt16
أمثلة
مثال على الاستخدام
Query
SELECT port('http://user:password@example.com:8080/'), portRFC('http://user:password@example.com:8080/');
Response
┌─port('http:/⋯com:8080/')─┬─portRFC('htt⋯com:8080/')─┐
│ 0 │ 8080 │
└──────────────────────────┴──────────────────────────┘
أُضيف في: v1.1.0 يستخرج البروتوكول من عنوان URL. أمثلة على القيم المُعادة الشائعة: http, https, ftp, mailto, tel, magnet. البنية
protocol
المعاملات
protocol(url)
url— URL.
String
String
أمثلة
مثال على الاستخدام
Query
SELECT protocol('https://clickhouse.com/');
Response
┌─protocol('https://clickhouse.com/')─┐
│ https │
└─────────────────────────────────────┘
أُضيف في: v1.1.0 يعيد جزء الاستعلام من URL بدون علامة الاستفهام الأولى، وبدون
queryString
# وكل ما بعد
#.
الصياغة
الوسيطات
queryString(url)
url— URL.
String
String
أمثلة
مثال على الاستخدام
Query
SELECT queryString('https://clickhouse.com/docs?query=value¶m=123#section');
Response
┌─queryString(⋯3#section')─┐
│ query=value¶m=123 │
└──────────────────────────┘
أُضيف في: v1.1.0 يعيد سلسلة الاستعلام ومُعرّف الجزء في URL. البنية
queryStringAndFragment
الوسائط
queryStringAndFragment(url)
url— URL.
String
String
أمثلة
مثال على الاستخدام
Query
SELECT queryStringAndFragment('https://clickhouse.com/docs?query=value¶m=123#section');
Response
┌─queryStringAnd⋯=123#section')─┐
│ query=value¶m=123#section │
└───────────────────────────────┘
قُدِّمت في: v1.1.0 يستخرج نطاق المستوى الأعلى من URL.
topLevelDomain
البنية
يمكن تحديد URL سواء تضمّن بروتوكولًا أم لا. على سبيل المثال:
svn+ssh://some.svn-hosting.com:80/repo/trunk
some.svn-hosting.com:80/repo/trunk
https://clickhouse.com/time/
المعاملات
topLevelDomain(url)
url— URL.
String
String
أمثلة
مثال على الاستخدام
Query
SELECT topLevelDomain('svn+ssh://www.some.svn-hosting.com:80/repo/trunk');
Response
┌─topLevelDomain('svn+ssh://www.some.svn-hosting.com:80/repo/trunk')─┐
│ com │
└────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
topLevelDomainRFCأُضيف في: v22.10.0 يستخرج نطاق المستوى الأعلى من URL. وهو مشابه لـ
topLevelDomain، لكنه متوافق مع RFC 3986.
الصياغة
الوسائط
topLevelDomainRFC(url)
url— URL.
String
String
أمثلة
مثال على الاستخدام
Query
SELECT topLevelDomain('http://foo:foo%41bar@foo.com'), topLevelDomainRFC('http://foo:foo%41bar@foo.com');
Response
┌─topLevelDomain('http://foo:foo%41bar@foo.com')─┬─topLevelDomainRFC('http://foo:foo%41bar@foo.com')─┐
│ │ com │
└────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────────────────────┘