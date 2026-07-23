​ نظرة عامة

الدوال المذكورة في هذا القسم مُحسَّنة لتحقيق أقصى أداء، وفي معظم الحالات لا تتوافق مع معيار RFC-3986. أما الدوال التي تطبّق RFC-3986، فيُلحق RFC باسم الدالة، وتكون أبطأ عمومًا.

يمكنك عمومًا استخدام صيغ الدوال غير RFC عند العمل مع النطاقات المسجَّلة علنًا التي لا تتضمن معلومات مستخدم ولا رموز @ . يوضح الجدول أدناه الرموز التي يمكن ( ✔ ) أو لا يمكن ( ✗ ) تحليلها بواسطة صيغ RFC وغير RFC المقابلة:

الرمز non- RFC RFC ’ ’ ✗ ✗ \t ✗ ✗ < ✗ ✗ > ✗ ✗ % ✗ ✔* { ✗ ✗ } ✗ ✗ ✗ ✗ \ ✗ ✗ ^ ✗ ✗ ~ ✗ ✔* [ ✗ ✗ ] ✗ ✔ ; ✗ ✔* = ✗ ✔* & ✗ ✔*

الرموز المعلَّمة بـ * هي محددات فرعية وفق RFC 3986، ويُسمح بها في معلومات المستخدم التي تلي الرمز @ .

يوجد نوعان من دوال URL:

دوال تستخرج أجزاء من URL. إذا لم يكن الجزء المطلوب موجودًا في URL، فستُعاد سلسلة فارغة.

دوال تزيل جزءًا من URL. وإذا لم يحتوِ URL على أي شيء مماثل، فسيبقى دون تغيير.

الدوال أدناه مُولَّدة من جدول النظام system.functions .

أُضيف في: v1.1.0

يعيد مصفوفة تحتوي على URL بعد اقتطاعه من النهاية عند الرموز / و ? و # في المسار وسلسلة الاستعلام. وتُحتسب أحرف الفصل المتتالية كأنها حرف واحد. تتضمن النتيجة البروتوكول والمضيف كأول عنصر، ثم مسارات تزداد طولًا تدريجيًا لتشكّل تسلسلاً هرميًا.

البنية

URLHierarchy( url )

المعاملات

url — عنوان URL المطلوب معالجته. String

القيمة المُعادة

تُرجع مصفوفة من عناوين URL الأطول تدريجيًا، بما يشكّل تسلسلًا هرميًا. Array(String)

أمثلة

الاستخدام الأساسي

Query SELECT URLHierarchy( 'https://example.com/a/b?c=1' )

Response ['https://example.com/','https://example.com/a/','https://example.com/a/b','https://example.com/a/b?c=1']

أُضيفت في: v1.1.0

تعيد مصفوفة تحتوي على مكوّن المسار في URL ، مع اقتطاع نهايته عند الرموز / و ? و # . وعلى عكس URLHierarchy ، لا تتضمن النتيجة protocol و host — بل تبدأ من المسار. وتُحسب محارف الفصل المتتالية على أنها محرف واحد.

البنية

URLPathHierarchy( url )

الوسيطات

url — عنوان URL المطلوب معالجته. String

القيمة المعادة

تعيد مصفوفة من مكوّنات مسار URL المتزايدة طولًا تدريجيًا، والتي تُشكّل تسلسلًا هرميًا. Array(String)

أمثلة

الاستخدام الأساسي

Query SELECT URLPathHierarchy( 'https://example.com/a/b?c=1' )

Response ['/a/','/a/b','/a/b?c=1']

أُضيفت في: v1.1.0

تزيل مُعرّف الجزء، بما في ذلك علامة #، من عنوان URL.

الصياغة

cutFragment( url )

المعاملات

url — URL. String

القيمة المُعادة

تُعيد عنوان URL بعد إزالة مُعرّف الجزء منه. String

أمثلة

مثال على الاستخدام

Query SELECT cutFragment( 'http://example.com/path?query=value#fragment123' );

Response ┌─cutFragment('http://example.com/path?query=value#fragment123')─┐ │ http://example.com/path?query=value │ └────────────────────────────────────────────────────────────────┘

أُضيف في: v1.1.0

يزيل سلسلة الاستعلام من URL، بما في ذلك علامة الاستفهام.

الصيغة

cutQueryString( url )

الوسيطات

url — URL. String

القيمة المعادة

تُعيد URL بعد إزالة سلسلة الاستعلام منه. String

أمثلة

مثال على الاستخدام

Query SELECT cutQueryString( 'http://example.com/path?query=value¶m=123#fragment' );

Response ┌─cutQueryString('http://example.com/path?query=value¶m=123#fragment')─┐ │ http://example.com/path#fragment │ └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

أُضيف في: v1.1.0

يزيل سلسلة الاستعلام ومُعرّف الجزء، بما في ذلك علامة الاستفهام والرمز #، من URL.

البنية

cutQueryStringAndFragment( url )

الوسيطات

url — ‏URL. String

القيمة المعادة

يعيد URL بعد إزالة سلسلة الاستعلام ومُعرّف الجزء. String

أمثلة

مثال على الاستخدام

Query SELECT cutQueryStringAndFragment( 'http://example.com/path?query=value¶m=123#fragment' );

Response ┌─cutQueryStringAndFragment('http://example.com/path?query=value¶m=123#fragment')─┐ │ http://example.com/path │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

أُضيفت في: v1.1.0

تعيد الجزء من اسم النطاق الذي يتضمن النطاقات الفرعية ذات المستوى الأعلى حتى أول نطاق فرعي مهم

الصياغة

cutToFirstSignificantSubdomain( url )

الوسائط

url — ‏URL أو سلسلة نطاق للمعالجة. String

القيمة المُعادة

تُعيد الجزء من النطاق الذي يتضمن النطاقات الفرعية ذات المستوى الأعلى وصولًا إلى أول نطاق فرعي مهم إن أمكن، وإلا فتُعيد سلسلة فارغة. String

أمثلة

مثال على الاستخدام

Query SELECT cutToFirstSignificantSubdomain( 'https://news.clickhouse.com.tr/' ), cutToFirstSignificantSubdomain( 'www.tr' ), cutToFirstSignificantSubdomain( 'tr' );

Response ┌─cutToFirstSignificantSubdomain('https://news.clickhouse.com.tr/')─┬─cutToFirstSignificantSubdomain('www.tr')─┬─cutToFirstSignificantSubdomain('tr')─┐ │ clickhouse.com.tr │ tr │ │ └───────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────┘

استُحدث في: v21.1.0

يعيد الجزء من اسم النطاق الذي يتضمن النطاقات الفرعية ذات المستوى الأعلى حتى أول نطاق فرعي مهم. يقبل اسم قائمة TLD مخصّصة. قد تكون هذه الدالة مفيدة إذا كنت بحاجة إلى قائمة TLD محدّثة أو كانت لديك قائمة مخصّصة.

مثال على التهيئة

<!-- <top_level_domains_path>/var/lib/clickhouse/top_level_domains/</top_level_domains_path> --> <top_level_domains_lists> <!-- https://publicsuffix.org/list/public_suffix_list.dat --> <public_suffix_list>public_suffix_list.dat</public_suffix_list> <!-- NOTE : path is under top_level_domains_path --> </top_level_domains_lists>

البنية

cutToFirstSignificantSubdomainCustom( url , tld_list_name)

الوسيطات

url — URL أو سلسلة نطاق لمعالجتها. String

— URL أو سلسلة نطاق لمعالجتها. tld_list_name — اسم قائمة TLD المخصّصة المُعدّة في ClickHouse. const String

القيمة المُعادة

يعيد جزء النطاق الذي يشمل النطاقات الفرعية ذات المستوى الأعلى حتى أول نطاق فرعي مهم. String

أمثلة

استخدام قائمة TLD مخصّصة للنطاقات غير القياسية

Query SELECT cutToFirstSignificantSubdomainCustom( 'bar.foo.there-is-no-such-domain' , 'public_suffix_list' )

Response foo.there-is-no-such-domain

أُضيف في: v22.10.0

يعيد الجزء من النطاق الذي يتضمن النطاقات الفرعية ذات المستوى الأعلى حتى أول نطاق فرعي مهم. يقبل اسم قائمة TLD مخصصة. قد تكون هذه الدالة مفيدة إذا كنت بحاجة إلى قائمة TLD أحدث أو إذا كانت لديك قائمة مخصصة. وهي مشابهة لـ cutToFirstSignificantSubdomainCustom ، لكنها متوافقة مع RFC 3986.

مثال على التهيئة

<!-- <top_level_domains_path>/var/lib/clickhouse/top_level_domains/</top_level_domains_path> --> < top_level_domains_lists > <!-- https://publicsuffix.org/list/public_suffix_list.dat --> < public_suffix_list > public_suffix_list.dat </ public_suffix_list > <!-- NOTE: path is under top_level_domains_path --> </ top_level_domains_lists >

الصيغة

cutToFirstSignificantSubdomainCustomRFC( url , tld_list_name)

المعاملات

url — URL أو سلسلة نطاق تُعالَج وفقًا للمواصفة RFC 3986. - tld_list_name — اسم قائمة TLD المخصصة المُعدّة في ClickHouse.

القيمة المعادة

تعيد الجزء من النطاق الذي يتضمن النطاقات الفرعية ذات المستوى الأعلى حتى أول نطاق فرعي مهم. String

أمثلة

مثال على الاستخدام

Query SELECT cutToFirstSignificantSubdomainCustomRFC( 'www.foo' , 'public_suffix_list' );

Response ┌─cutToFirstSignificantSubdomainCustomRFC('www.foo', 'public_suffix_list')─────┐ │ www.foo │ └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

استُحدث في: v21.1.0

يعيد الجزء من اسم النطاق الذي يتضمن النطاقات الفرعية العليا حتى أول نطاق فرعي مهم، من دون إزالة ‘www’. ويقبل اسم قائمة TLD مخصصة. قد يكون ذلك مفيدًا إذا كنت بحاجة إلى قائمة TLD محدَّثة أو كانت لديك قائمة مخصصة.

مثال على التهيئة

<!-- <top_level_domains_path>/var/lib/clickhouse/top_level_domains/</top_level_domains_path> --> <top_level_domains_lists> <!-- https://publicsuffix.org/list/public_suffix_list.dat --> <public_suffix_list>public_suffix_list.dat</public_suffix_list> <!-- NOTE : path is under top_level_domains_path --> </top_level_domains_lists> * *Syntax** ``` sql cutToFirstSignificantSubdomainCustomWithWWW(url, tld_list_name)

الوسيطات

url — ‏URL أو سلسلة نطاق لمعالجتها. - tld_list_name — اسم قائمة TLD المخصّصة المُعدّة في ClickHouse.

القيمة المُعادة

الجزء من النطاق الذي يتضمن النطاقات الفرعية ذات المستوى الأعلى حتى أول نطاق فرعي مهم، من دون حذف ‘www’. String

أمثلة

مثال على الاستخدام

Query SELECT cutToFirstSignificantSubdomainCustomWithWWW( 'www.foo' , 'public_suffix_list' );

Response ┌─cutToFirstSignificantSubdomainCustomWithWWW('www.foo', 'public_suffix_list')─┐ │ www.foo │ └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

أُضيف في: v22.10.0

www . يقبل اسم قائمة TLD مخصصة. قد يكون هذا مفيدًا إذا كنت بحاجة إلى قائمة TLD محدَّثة أو إذا كانت لديك قائمة مخصصة. مشابه لـ يعيد الجزء من النطاق الذي يتضمن النطاقات الفرعية العليا حتى أول نطاق فرعي مهم، من دون إزالة. يقبل اسم قائمة TLD مخصصة. قد يكون هذا مفيدًا إذا كنت بحاجة إلى قائمة TLD محدَّثة أو إذا كانت لديك قائمة مخصصة. مشابه لـ cutToFirstSignificantSubdomainCustomWithWWW ، لكنه متوافق مع RFC 3986

مثال على التهيئة

{/* < top_level_domains_path > /var/lib/clickhouse/top_level_domains/ </ top_level_domains_path > */} < top_level_domains_lists > {/* https://publicsuffix.org/list/public_suffix_list.dat */} < public_suffix_list > public_suffix_list.dat </ public_suffix_list > {/* NOTE: path is under top_level_domains_path */} </ top_level_domains_lists > **Syntax** ```sql cutToFirstSignificantSubdomainCustomWithWWWRFC(url, tld_list_name)

الوسيطات

url — ‏URL أو سلسلة نطاق لمعالجتها وفقًا للمعيار RFC 3986. - tld_list_name — اسم قائمة TLD المخصّصة التي تم إعدادها في ClickHouse.

القيمة المُعادة

www . String يُرجع الجزء من النطاق الذي يتضمن النطاقات الفرعية ذات المستوى الأعلى حتى أول نطاق فرعي مهم، من دون إزالة

أمثلة

تحليل RFC 3986 مع الاحتفاظ بـ www باستخدام قائمة TLD مخصّصة

Query SELECT cutToFirstSignificantSubdomainCustomWithWWWRFC( 'https://www.subdomain.example.custom' , 'public_suffix_list' )

Response www.example.custom

أُضيف في: v22.10.0

الصياغة

cutToFirstSignificantSubdomainRFC( url )

الوسيطات

url — ‏URL أو سلسلة نطاق تُعالَج وفقًا للمواصفة RFC 3986. String

القيمة المُعادة

يعيد الجزء من النطاق الذي يتضمن النطاقات الفرعية ذات المستوى الأعلى حتى أول نطاق فرعي مهم، إن أمكن؛ وإلا فيُرجع سلسلة فارغة. String

أمثلة

مثال على الاستخدام

Query SELECT cutToFirstSignificantSubdomain( 'http://user:password@example.com:8080' ), cutToFirstSignificantSubdomainRFC( 'http://user:password@example.com:8080' );

Response ┌─cutToFirstSignificantSubdomain('http://user:password@example.com:8080')─┬─cutToFirstSignificantSubdomainRFC('http://user:password@example.com:8080')─┐ │ │ example.com │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

أُضيفت في: v20.12.0

تُرجع الجزء من النطاق الذي يتضمن النطاقات الفرعية ذات المستوى الأعلى حتى “أول نطاق فرعي مهم”، من دون إزالة البادئة ‘ www .’.

وهي مشابهة لـ cutToFirstSignificantSubdomain ، لكنها تحتفظ بالبادئة ‘ www .’ إذا كانت موجودة.

الصيغة

cutToFirstSignificantSubdomainWithWWW( url )

الوسائط

url — عنوان URL أو سلسلة نطاق لمعالجتها. String

القيمة المُعادة

يعيد الجزء من النطاق الذي يتضمن النطاقات الفرعية العليا حتى أول نطاق فرعي مهم (بما في ذلك www) إن أمكن، وإلا فيُرجع سلسلة فارغة. String

أمثلة

مثال على الاستخدام

Query SELECT cutToFirstSignificantSubdomainWithWWW( 'https://news.clickhouse.com.tr/' ), cutToFirstSignificantSubdomainWithWWW( 'www.tr' ), cutToFirstSignificantSubdomainWithWWW( 'tr' );

Response ┌─cutToFirstSignificantSubdomainWithWWW('https://news.clickhouse.com.tr/')─┬─cutToFirstSignificantSubdomainWithWWW('www.tr')─┬─cutToFirstSignificantSubdomainWithWWW('tr')─┐ │ clickhouse.com.tr │ www.tr │ │ └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────┘

أُضيف في: v22.10.0

يعيد الجزء من اسم النطاق الذي يتضمن النطاقات الفرعية ذات المستوى الأعلى حتى “أول نطاق فرعي مهم”، من دون إزالة ‘www’. وهو مشابه لـ cutToFirstSignificantSubdomainWithWWW ، لكنه متوافق مع RFC 3986

البنية

cutToFirstSignificantSubdomainWithWWWRFC( url )

الوسائط

url — ‏URL أو سلسلة نطاق لمعالجتها وفقًا للمعيار RFC 3986.

القيمة المعادة

يعيد الجزء من النطاق الذي يتضمن النطاقات الفرعية ذات المستوى الأعلى وصولًا إلى أول نطاق فرعي مهم (بما في ذلك ‘www’) إن أمكن، وإلا فيعيد سلسلة فارغة String

أمثلة

مثال على الاستخدام

Query SELECT cutToFirstSignificantSubdomainWithWWW( 'http:%2F%2Fwwwww.nova@mail.ru/economicheskiy' ), cutToFirstSignificantSubdomainWithWWWRFC( 'http:%2F%2Fwwwww.nova@mail.ru/economicheskiy' );

Response ┌─cutToFirstSignificantSubdomainWithWWW('http:%2F%2Fwwwww.nova@mail.ru/economicheskiy')─┬─cutToFirstSignificantSubdomainWithWWWRFC('http:%2F%2Fwwwww.nova@mail.ru/economicheskiy')─┐ │ │ mail.ru │ └───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

أُضيف في: v1.1.0

يزيل المعلَمة name من URL، إذا كانت موجودة. لا تُشفِّر هذه الدالة الأحرف في أسماء المعلَمات ولا تفك ترميزها. على سبيل المثال، يُعامَل Client ID و Client%20ID على أنهما اسما معلَمتين مختلفين.

البنية

cutURLParameter( url , name )

الوسيطات

url — URL. String

— URL. name — اسم معلَمة URL. String أو Array(String)

القيمة المُعادة

name منه. URL بعد إزالة معلَمة URLمنه. String

أمثلة

مثال على الاستخدام

Query SELECT cutURLParameter( 'http://bigmir.net/?a=b&c=d&e=f#g' , 'a' ) AS url_without_a, cutURLParameter( 'http://bigmir.net/?a=b&c=d&e=f#g' , ['c', 'e']) AS url_without_c_and_e;

Response ┌─url_without_a────────────────┬─url_without_c_and_e──────┐ │ http://bigmir.net/?c=d&e=f#g │ http://bigmir.net/?a=b#g │ └──────────────────────────────┴──────────────────────────┘

قُدِّمت في: v1.1.0

تزيل البادئة www. ، إن وُجدت، من اسم النطاق في URL.

البنية

cutWWW( url )

الوسيطات

url — URL. String

القيمة المُعادة

www. من النطاق. يعيد URL بعد إزالة البادئةمن النطاق. String

أمثلة

مثال على الاستخدام

Query SELECT cutWWW( 'http://www.example.com/path?query=value#fragment' );

Response ┌─cutWWW('http://www.example.com/path?query=value#fragment')─┐ │ http://example.com/path?query=value#fragment │ └────────────────────────────────────────────────────────────┘

قُدِّمت في: v1.1.0

تأخذ سلسلة مشفّرة بتنسيق URL كمدخل، ثم تفكّ ترميزها لتعيدها إلى صيغتها الأصلية المقروءة.

الصياغة

decodeURLComponent( url )

المعاملات

url — URL. String

القيمة المُعادة

يعيد عنوان URL بعد فك ترميزه. String

أمثلة

مثال على الاستخدام

Query SELECT decodeURLComponent( 'http://127.0.0.1:8123/?query=SELECT%201%3B' ) AS DecodedURL;

Response ┌─DecodedURL─────────────────────────────┐ │ http://127.0.0.1:8123/?query=SELECT 1; │ └────────────────────────────────────────┘

أُضيف في: v1.1.0

+ إلى مسافات وتُفكَّك المحارف المرمَّزة بالنسبة المئوية. يفك ترميز السلاسل المرمَّزة وفق URL باستخدام قواعد ترميز النماذج ( RFC-1866 )، حيث تُحوَّل علاماتإلى مسافات وتُفكَّك المحارف المرمَّزة بالنسبة المئوية.

البنية

decodeURLFormComponent( url )

الوسيطات

url — URL. String

القيمة المُعادة

يعيد عنوان URL بعد فك ترميزه. String

أمثلة

مثال على الاستخدام

Query SELECT decodeURLFormComponent( 'http://127.0.0.1:8123/?query=SELECT%201+2%2B3' ) AS DecodedURL;

Response ┌─DecodedURL────────────────────────────────┐ │ http://127.0.0.1:8123/?query=SELECT 1 2+3 │ └───────────────────────────────────────────┘

قُدِّم في: v1.1.0

يستخرج اسم المضيف من URL.

يمكن تحديد URL مع بروتوكول أو من دونه.

الصيغة

domain( url )

الوسائط

url — URL. String

القيمة المُعادة

يعيد اسم المضيف إذا أمكن تحليل سلسلة الإدخال على أنها URL، وإلا فسيُعاد نص فارغ. String

أمثلة

مثال على الاستخدام

Query SELECT domain( 'svn+ssh://some.svn-hosting.com:80/repo/trunk' );

Response ┌─domain('svn+ssh://some.svn-hosting.com:80/repo/trunk')─┐ │ some.svn-hosting.com │ └────────────────────────────────────────────────────────┘

أُضيف في: v22.10.0

يستخرج اسم المضيف من URL. يشبه domain ، لكنه متوافق مع RFC 3986

الصيغة

domainRFC( url )

الوسائط

url — URL. String

القيمة المعادة

يعيد اسم المضيف إذا أمكن تحليل سلسلة الإدخال باعتبارها URL، وإلا فيعيد سلسلة فارغة. String

أمثلة

مثال على الاستخدام

Query SELECT domain( 'http://user:password@example.com:8080/path?query=value#fragment' ), domainRFC( 'http://user:password@example.com:8080/path?query=value#fragment' );

Response ┌─domain('http://user:password@example.com:8080/path?query=value#fragment')─┬─domainRFC('http://user:password@example.com:8080/path?query=value#fragment')─┐ │ │ example.com │ └───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

قُدِّمت في: v1.1.0

تُرجع اسم النطاق من URL بدون البادئة www. إذا كانت موجودة.

البنية

domainWithoutWWW( url )

الوسائط

url — URL. String

القيمة المُعادة

www. في البداية)، وإلا فتُعيد سلسلة فارغة. تُعيد اسم النطاق إذا أمكن تفسير سلسلة الإدخال على أنها URL (من دونفي البداية)، وإلا فتُعيد سلسلة فارغة. String

أمثلة

مثال على الاستخدام

Query SELECT domainWithoutWWW( 'http://paul@www.example.com:80/' );

Response ┌─domainWithoutWWW('http://paul@www.example.com:80/')─┐ │ example.com │ └─────────────────────────────────────────────────────┘

استُحدثت في: v1.1.0

www. في بدايته إن وُجدت. وهي مشابهة لـ تُرجع اسم النطاق من دونفي بدايته إن وُجدت. وهي مشابهة لـ domainWithoutWWW ، لكنها متوافقة مع RFC 3986

الصياغة

domainWithoutWWWRFC( url )

الوسائط

url — URL. String

القيمة المُعادة

www. في البداية)، وإلا فتُعيد سلسلة فارغة. تُعيد اسم النطاق إذا أمكن تحليل سلسلة الإدخال باعتبارها URL (من دونفي البداية)، وإلا فتُعيد سلسلة فارغة. String

أمثلة

مثال للاستخدام

Query SELECT domainWithoutWWW( 'http://user:password@www.example.com:8080/path?query=value#fragment' ), domainWithoutWWWRFC( 'http://user:password@www.example.com:8080/path?query=value#fragment' );

Response ┌─domainWithoutWWW('http://user:password@www.example.com:8080/path?query=value#fragment')─┬─domainWithoutWWWRFC('http://user:password@www.example.com:8080/path?query=value#fragment')─┐ │ │ example.com │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

قُدِّمت في: v22.3.0

تأخذ سلسلة نصية عادية وتحوّلها إلى صيغة بترميز URL (الترميز بالنسبة المئوية)، حيث تُستبدل الأحرف الخاصة بما يقابلها بترميز النسبة المئوية.

الصيغة

encodeURLComponent( url )

المعاملات

url — URL. String

القيمة المُعادة

يُرجع عنوان URL المُرمَّز. String

أمثلة

مثال على الاستخدام

Query SELECT encodeURLComponent( 'http://127.0.0.1:8123/?query=SELECT 1;' ) AS EncodedURL;

Response ┌─EncodedURL───────────────────────────────────────────────┐ │ http%3A%2F%2F127.0.0.1%3A8123%2F%3Fquery%3DSELECT%201%3B │ └──────────────────────────────────────────────────────────┘

أُضيفت في: v22.3.0

تُرمِّز السلاسل النصية وفق قواعد ترميز النماذج ( RFC-1866 )، حيث تُحوَّل المسافات إلى علامات +، وتُرمَّز الأحرف الخاصة باستخدام الترميز بالنسبة المئوية.

البنية

encodeURLFormComponent( url )

الوسيطات

url — URL. String

القيمة المُعادة

تُرجع عنوان URL المُرمَّز. String

أمثلة

مثال للاستخدام

Query SELECT encodeURLFormComponent( 'http://127.0.0.1:8123/?query=SELECT 1 2+3' ) AS EncodedURL;

Response ┌─EncodedURL────────────────────────────────────────────────┐ │ http%3A%2F%2F127.0.0.1%3A8123%2F%3Fquery%3DSELECT+1+2%2B3 │ └───────────────────────────────────────────────────────────┘

أُضيف في: v1.1.0

يعيد قيمة المعلَمة name في URL إن وُجدت، وإلا فتُعاد سلسلة فارغة. إذا كانت هناك عدة معلَمات بهذا الاسم، فتُعاد أول قيمة منها. تفترض الدالة أن المعلَمة ضمن المعلَمة url مُرمَّزة بالطريقة نفسها كما في الوسيط name .

الصيغة

extractURLParameter( url , name )

الوسيطات

url — URL. String

— URL. name — اسم المعلَمة. String

القيمة المُعادة

تُرجع قيمة معلَمة URL ذات الاسم المحدد. String

أمثلة

مثال على الاستخدام

Query SELECT extractURLParameter( 'http://example.com/?param1=value1¶m2=value2' , 'param1' );

Response ┌─extractURLPa⋯, 'param1')─┐ │ value1 │ └──────────────────────────┘

تم تقديمه في: v1.1.0

يعيد مصفوفة من السلاسل النصية التي تمثل أسماء معلمات URL. ولا تُفك ترميز القيم.

البنية

extractURLParameterNames( url )

الوسيطات

url — URL. String

القيمة المُعادة

تُعيد مصفوفة من السلاسل النصية التي تقابل أسماء معلمات URL. Array(String)

أمثلة

مثال على الاستخدام

Query SELECT extractURLParameterNames( 'http://example.com/?param1=value1¶m2=value2' );

Response ┌─extractURLPa⋯m2=value2')─┐ │ ['param1','param2'] │ └──────────────────────────┘

أُضيفت في: v1.1.0

تعيد مصفوفة من سلاسل name=value النصية التي تقابل معلمات URL. ولا تُفك ترميز القيم.

البنية

extractURLParameters( url )

الوسائط

url — URL. String

القيمة المُعادة

name=value التي تقابل معلمات URL. تُرجِع مصفوفة من سلاسلالتي تقابل معلمات URL. Array(String)

أمثلة

مثال على الاستخدام

Query SELECT extractURLParameters( 'http://example.com/?param1=value1¶m2=value2' );

Response ┌─extractURLParame⋯¶m2=value2')─┐ │ ['param1=value1','param2=value2'] │ └───────────────────────────────────┘

قُدِّمت في: v1.1.0

تعيد “أول نطاق فرعي مهم”.

يُعد أول نطاق فرعي مهم نطاقًا من المستوى الثاني إذا كان ‘com’ أو ‘net’ أو ‘org’ أو ‘co’. وبخلاف ذلك، يكون نطاقًا من المستوى الثالث.

قد تتغير في المستقبل قائمة نطاقات المستوى الثاني “غير المهمة” وغيرها من تفاصيل التنفيذ.

البنية

firstSignificantSubdomain( url )

المعاملات

لا شيء.

القيمة المعادة

أمثلة

firstSignificantSubdomain

Query SELECT firstSignificantSubdomain( 'https://news.clickhouse.com/' )

أُضيفت في: v21.1.0

تعيد أول نطاق فرعي مهم من URL باستخدام قائمة TLD المخصّصة. ويشير اسم قائمة TLD المخصّصة إلى إعداد يحدّد لواحق النطاقات التي ينبغي التعامل معها على أنها نطاقات مستوى أعلى. ويكون ذلك مفيدًا لهياكل نطاقات المستوى الأعلى غير القياسية. تستخدم الدالة خوارزمية مبسطة لتحليل URL تفترض إزالة البروتوكول وكل ما يليه.

الصياغة

firstSignificantSubdomainCustom( url , tld_list_name)

المعاملات

url — عنوان URL المراد استخراج النطاق الفرعي منه. String

— عنوان URL المراد استخراج النطاق الفرعي منه. tld_list_name — اسم قائمة TLD المخصّصة من التكوين. String

القيمة المُعادة

يعيد أول نطاق فرعي مهم. String

أمثلة

الاستخدام الأساسي

Query SELECT firstSignificantSubdomainCustom( 'https://news.example.com' , 'public_suffix_list' )

Response example

قُدِّم في: v22.10.0

مماثل لـ firstSignificantSubdomainCustom ، لكنه يستخدم تحليل URL متوافقًا مع RFC 3986 بدلًا من الخوارزمية المبسطة.

الصياغة

firstSignificantSubdomainCustomRFC( url , tld_list_name)

المعاملات

url — عنوان URL المراد استخراج النطاق الفرعي منه. String

— عنوان URL المراد استخراج النطاق الفرعي منه. tld_list_name — اسم قائمة TLD المخصصة في التهيئة. String

القيمة المُعادة

يعيد أول نطاق فرعي مهم. String

أمثلة

الاستخدام الأساسي

Query SELECT firstSignificantSubdomainCustomRFC( 'https://news.example.com' , 'public_suffix_list' )

Response example

استُحدثت في: v22.10.0

تُرجِع “أول نطاق فرعي مهم” وفقًا لـ RFC 1034.

الصيغة

firstSignificantSubdomainRFC( url )

المعاملات

لا توجد.

القيمة المُعادة

أمثلة

أُضيف في: v1.1.0

يعيد معرّف الجزء من دون رمز # في بدايته.

الصياغة

fragment( url )

الوسائط

url — URL. String

القيمة المُعادة

يعيد معرّف الجزء من دون رمز # في البداية. String

أمثلة

مثال على الاستخدام

Query SELECT fragment( 'https://clickhouse.com/docs/getting-started/quick-start/cloud#1-create-a-clickhouse-service' );

Response ┌─fragment('http⋯ouse-service')─┐ │ 1-create-a-clickhouse-service │ └───────────────────────────────┘

تم تقديمه في: v20.5.0

يستخرج جزء موقع الشبكة ( username:password@host:port ) من URL.

البنية

netloc( url )

المعاملات

url — URL. String

القيمة المعادة

username:password@host:port من URL محدد. تعيد القيمةمن URL محدد. String

أمثلة

مثال على الاستخدام

Query SELECT netloc( 'http://paul@www.example.com:80/' );

Response ┌─netloc('http⋯e.com:80/')─┐ │ paul@www.example.com:80 │ └──────────────────────────┘

أُضيف في: v1.1.0

يعيد المسار من URL بدون سلسلة الاستعلام.

الصيغة

path ( url )

المعاملات

url — URL. String

القيمة المُعادة

يُرجع مسار URL من دون سلسلة الاستعلام. String

أمثلة

مثال على الاستخدام

Query SELECT path ( 'https://clickhouse.com/docs/sql-reference/functions/url-functions/?query=value' );

Response ┌─path('https://clickhouse.com/en/sql-reference/functions/url-functions/?query=value')─┐ │ /docs/sql-reference/functions/url-functions/ │ └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

قُدِّم في: v1.1.0

مماثل لـ path ، لكنه يتضمن سلسلة الاستعلام والمقطع من URL.

الصيغة

pathFull( url )

الوسائط

url — URL. String

القيمة المُعادة

تعيد مسار URL، بما في ذلك سلسلة الاستعلام والجزء التعريفي. String

أمثلة

مثال على الاستخدام

Query SELECT pathFull( 'https://clickhouse.com/docs/sql-reference/functions/url-functions/?query=value#section' );

Response ┌─pathFull('https://clickhouse.com⋯unctions/?query=value#section')─┐ │ /docs/sql-reference/functions/url-functions/?query=value#section │ └──────────────────────────────────────────────────────────────────┘

قُدِّمت في: v20.5.0

تعيد منفذ URL، أو default_port إذا كان URL لا يتضمن منفذًا أو تعذّر تحليله.

الصيغة

port( url [, default_port])

الوسيطات

url — URL. سلسلة نصية

— URL. default_port — اختياري. رقم المنفذ الافتراضي الذي سيتم إرجاعه. القيمة الافتراضية هي 0 . UInt16

القيمة المعادة

تُرجع منفذ الـ URL، أو المنفذ الافتراضي إذا لم يكن هناك منفذ في الـ URL أو في حال حدوث خطأ في التحقق. UInt16

أمثلة

مثال على الاستخدام

Query SELECT port( 'https://clickhouse.com:8443/docs' ), port( 'https://clickhouse.com/docs' , 443 );

Response ┌─port('https://clickhouse.com:8443/docs')─┬─port('https://clickhouse.com/docs', 443)─┐ │ 8443 │ 443 │ └──────────────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────────┘

استُحدث في: v22.10.0

default_port إذا كان URL لا يتضمن منفذًا أو تعذّر تحليله. مشابه لـ يعيد المنفذ أوإذا كانلا يتضمن منفذًا أو تعذّر تحليله. مشابه لـ port ، لكنه متوافق مع RFC 3986

الصياغة

portRFC( url [, default_port])

الوسائط

url — URL. String

— URL. default_port — اختياري. رقم المنفذ الافتراضي الذي سيتم إرجاعه. 0 افتراضيًا. UInt16

القيمة المعادة

يعيد المنفذ أو المنفذ الافتراضي إذا لم يكن هناك منفذ في URL أو في حال حدوث خطأ في التحقق. UInt16

أمثلة

مثال على الاستخدام

Query SELECT port( 'http://user:password@example.com:8080/' ), portRFC( 'http://user:password@example.com:8080/' );

Response ┌─port('http:/⋯com:8080/')─┬─portRFC('htt⋯com:8080/')─┐ │ 0 │ 8080 │ └──────────────────────────┴──────────────────────────┘

أُضيف في: v1.1.0

يستخرج البروتوكول من عنوان URL.

أمثلة على القيم المُعادة الشائعة: http, https, ftp, mailto, tel, magnet.

البنية

protocol( url )

المعاملات

url — URL. String

القيمة المُعادة

يعيد بروتوكول عنوان URL، أو سلسلة فارغة إذا تعذّر تحديده. String

أمثلة

مثال على الاستخدام

Query SELECT protocol( 'https://clickhouse.com/' );

Response ┌─protocol('https://clickhouse.com/')─┐ │ https │ └─────────────────────────────────────┘

أُضيف في: v1.1.0

يعيد جزء الاستعلام من URL بدون علامة الاستفهام الأولى، وبدون # وكل ما بعد # .

الصياغة

queryString( url )

الوسيطات

url — URL. String

القيمة المُعادة

تعيد سلسلة الاستعلام في URL من دون علامة الاستفهام الأولى والمقطع المرجعي. String

أمثلة

مثال على الاستخدام

Query SELECT queryString( 'https://clickhouse.com/docs?query=value¶m=123#section' );

Response ┌─queryString(⋯3#section')─┐ │ query=value¶m=123 │ └──────────────────────────┘

أُضيف في: v1.1.0

يعيد سلسلة الاستعلام ومُعرّف الجزء في URL.

البنية

queryStringAndFragment( url )

الوسائط

url — URL. String

القيمة المُعادة

تعيد سلسلة الاستعلام ومُعرّف الجزء في URL. String

أمثلة

مثال على الاستخدام

Query SELECT queryStringAndFragment( 'https://clickhouse.com/docs?query=value¶m=123#section' );

Response ┌─queryStringAnd⋯=123#section')─┐ │ query=value¶m=123#section │ └───────────────────────────────┘

قُدِّمت في: v1.1.0

يستخرج نطاق المستوى الأعلى من URL.

يمكن تحديد URL سواء تضمّن بروتوكولًا أم لا. على سبيل المثال: svn+ssh://some.svn-hosting.com:80/repo/trunk some.svn-hosting.com:80/repo/trunk https://clickhouse.com/time/

البنية

topLevelDomain( url )

المعاملات

url — URL. String

القيمة المعادة

تعيد اسم النطاق إذا أمكن تفسير سلسلة الإدخال على أنها URL. وإلا، فتعيد سلسلة فارغة. String

أمثلة

مثال على الاستخدام

Query SELECT topLevelDomain( 'svn+ssh://www.some.svn-hosting.com:80/repo/trunk' );

Response ┌─topLevelDomain('svn+ssh://www.some.svn-hosting.com:80/repo/trunk')─┐ │ com │ └────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

أُضيف في: v22.10.0

يستخرج نطاق المستوى الأعلى من URL. وهو مشابه لـ topLevelDomain ، لكنه متوافق مع RFC 3986

الصياغة

topLevelDomainRFC( url )

الوسائط

url — URL. String

القيمة المُعادة

اسم النطاق إذا أمكن تحليل سلسلة الإدخال باعتبارها URL. وإلا فستكون سلسلة فارغة. String

أمثلة

مثال على الاستخدام

Query SELECT topLevelDomain( 'http://foo:foo%41bar@foo.com' ), topLevelDomainRFC( 'http://foo:foo%41bar@foo.com' );