N بايت (وليست محارف ولا نقاط ترميز).
للتصريح عن عمود من النوع
FixedString، استخدم الصيغة التالية:
حيث إن
<column_name> FixedString(N)
N عدد طبيعي.
يكون النوع
FixedString فعّالًا عندما يكون طول البيانات
N بايتًا بالضبط. وفي جميع الحالات الأخرى، يُرجَّح أن يؤدي إلى انخفاض الكفاءة.
أمثلة على القيم التي يمكن تخزينها بكفاءة في الأعمدة من النوع
FixedString:
- التمثيل الثنائي لعناوين IP (
FixedString(16)لعناوين IPv6).
- رموز اللغات (ru_RU, en_US, …).
- رموز العملات (USD, RUB, …).
- التمثيل الثنائي لقيم hash (
FixedString(16)لـ MD5، و
FixedString(32)لـ SHA256).
- يُكمل السلسلة النصية ببايتات null إذا كانت السلسلة تحتوي على أقل من
Nبايت.
- يُصدر الاستثناء
Too large value for FixedString(N)إذا كانت السلسلة تحتوي على أكثر من
Nبايت.
FixedString(2):
INSERT INTO FixedStringTable VALUES ('a'), ('ab'), ('');
SELECT
name,
toTypeName(name),
length(name),
empty(name)
FROM FixedStringTable;
لاحظ أن طول القيمة
┌─name─┬─toTypeName(name)─┬─length(name)─┬─empty(name)─┐
│ a │ FixedString(2) │ 2 │ 0 │
│ ab │ FixedString(2) │ 2 │ 0 │
│ │ FixedString(2) │ 2 │ 1 │
└──────┴──────────────────┴──────────────┴─────────────┘
FixedString(N) ثابت. تُرجع الدالة length القيمة
N حتى إذا كانت قيمة
FixedString(N) مملوءة فقط ببايتات فارغة، لكن الدالة empty تُرجع
1 في هذه الحالة.
يؤدي تحديد البيانات باستخدام بند
WHERE إلى نتائج مختلفة بحسب كيفية تحديد الشرط:
- إذا استُخدم عامل المساواة
=أو
==أو الدالة
equals، فإن ClickHouse لا يأخذ المحرف
\0في الاعتبار، أي إن الاستعلامين
SELECT * FROM FixedStringTable WHERE name = 'a';و
SELECT * FROM FixedStringTable WHERE name = 'a\0';يُرجعان النتيجة نفسها.
- إذا استُخدم بند
LIKE، فإن ClickHouse يأخذ المحرف
\0في الاعتبار، لذا قد يلزم تحديد المحرف
\0صراحةً في شرط التصفية.
SELECT name
FROM FixedStringTable
WHERE name = 'a'
FORMAT JSONStringsEachRow
{"name":"a\u0000"}
SELECT name
FROM FixedStringTable
WHERE name = 'a\0'
FORMAT JSONStringsEachRow
{"name":"a\u0000"}
SELECT name
FROM FixedStringTable
WHERE name = 'a'
FORMAT JSONStringsEachRow
Query id: c32cec28-bb9e-4650-86ce-d74a1694d79e
{"name":"a\u0000"}
SELECT name
FROM FixedStringTable
WHERE name LIKE 'a'
FORMAT JSONStringsEachRow
0 rows in set.
SELECT name
FROM FixedStringTable
WHERE name LIKE 'a\0'
FORMAT JSONStringsEachRow
{"name":"a\u0000"}