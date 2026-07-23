توثيق نوع البيانات FixedString في ClickHouse

سلسلة نصية ذات طول ثابت يبلغ N بايت (وليست محارف ولا نقاط ترميز).

للتصريح عن عمود من النوع FixedString ، استخدم الصيغة التالية:

< column_name > FixedString(N)

حيث إن N عدد طبيعي.

يكون النوع FixedString فعّالًا عندما يكون طول البيانات N بايتًا بالضبط. وفي جميع الحالات الأخرى، يُرجَّح أن يؤدي إلى انخفاض الكفاءة.

أمثلة على القيم التي يمكن تخزينها بكفاءة في الأعمدة من النوع FixedString :

التمثيل الثنائي لعناوين IP ( FixedString(16) لعناوين IPv6).

لعناوين IPv6). رموز اللغات (ru_RU, en_US, …).

رموز العملات (USD, RUB, …).

التمثيل الثنائي لقيم hash ( FixedString(16) لـ MD5، و FixedString(32) لـ SHA256).

لتخزين قيم UUID، استخدم نوع البيانات UUID

عند إدراج البيانات، فإن ClickHouse:

يُكمل السلسلة النصية ببايتات null إذا كانت السلسلة تحتوي على أقل من N بايت.

بايت. يُصدر الاستثناء Too large value for FixedString(N) إذا كانت السلسلة تحتوي على أكثر من N بايت.

لننظر في الجدول التالي الذي يحتوي على عمود واحد من النوع FixedString(2) :

INSERT INTO FixedStringTable VALUES ( 'a' ), ( 'ab' ), ( '' );

SELECT name , toTypeName( name ), length ( name ), empty ( name ) FROM FixedStringTable;

┌─name─┬─toTypeName(name)─┬─length(name)─┬─empty(name)─┐ │ a │ FixedString(2) │ 2 │ 0 │ │ ab │ FixedString(2) │ 2 │ 0 │ │ │ FixedString(2) │ 2 │ 1 │ └──────┴──────────────────┴──────────────┴─────────────┘

FixedString(N) ثابت. تُرجع الدالة N حتى إذا كانت قيمة FixedString(N) مملوءة فقط ببايتات فارغة، لكن الدالة 1 في هذه الحالة. لاحظ أن طول القيمةثابت. تُرجع الدالة length القيمةحتى إذا كانت قيمةمملوءة فقط ببايتات فارغة، لكن الدالة empty تُرجعفي هذه الحالة.

يؤدي تحديد البيانات باستخدام بند WHERE إلى نتائج مختلفة بحسب كيفية تحديد الشرط:

إذا استُخدم عامل المساواة = أو == أو الدالة equals ، فإن ClickHouse لا يأخذ المحرف \0 في الاعتبار، أي إن الاستعلامين SELECT * FROM FixedStringTable WHERE name = 'a'; و SELECT * FROM FixedStringTable WHERE name = 'a\0'; يُرجعان النتيجة نفسها.

أو أو الدالة ، فإن ClickHouse لا يأخذ المحرف في الاعتبار، أي إن الاستعلامين و يُرجعان النتيجة نفسها. إذا استُخدم بند LIKE ، فإن ClickHouse يأخذ المحرف \0 في الاعتبار، لذا قد يلزم تحديد المحرف \0 صراحةً في شرط التصفية.