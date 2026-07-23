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تقبل جميع الدوال في هذا القسم صفرًا أو وسيطةً واحدة. والاستخدام الوحيد للوسيطة (إن وُجدت) هو منع إزالة التعبيرات الفرعية المشتركة بحيث تُرجِع عمليتا تنفيذ مختلفتان داخل صف واحد للدالة العشوائية نفسها قيمًا عشوائية مختلفة. محتوى ذو صلة
تُولَّد الأرقام العشوائية باستخدام خوارزميات غير مخصّصة للتشفير.
يُولَّد التوثيق أدناه من جدول النظام system.functions.

fuzzBits

أُضيف في: v20.5.0 يقلب بتّات سلسلة الإدخال s، باحتمال p لكل بت.
هذه الدالة غير حتمية: قد تُرجع نتائج مختلفة للوسيطات نفسها.
الصيغة
الوسيطات
  • s — سلسلة من النوع String أو FixedString لإجراء التشويش على البِتّات في String أو FixedString
  • p — احتمال قلب كل بِتّ، ويكون رقمًا بين 0.0 و 1.0 من النوع Float*
القيمة المعادة تعيد سلسلة خضعت للتشويش ومن النوع نفسه مثل s. String أو FixedString أمثلة مثال على الاستخدام
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rand

أُضيف في: v1.1.0 يعيد قيمة UInt32 عشوائية بتوزيع منتظم. يستخدم مولِّد توافق خطي بحالة ابتدائية يحصل عليها من النظام، ما يعني أنه رغم أنه يبدو عشوائيًا، فإنه ليس عشوائيًا حقيقيًا وقد يمكن التنبؤ به إذا كانت الحالة الابتدائية معروفة. في الحالات التي تكون فيها العشوائية الحقيقية بالغة الأهمية، فكّر في استخدام أساليب بديلة مثل استدعاءات على مستوى نظام التشغيل أو التكامل مع مكتبات خارجية.
هذه الدالة غير حتمية: قد تُرجع نتائج مختلفة للوسائط نفسها.
الصياغة
الأسماء البديلة: rand32 الوسائط القيمة المعادة يعيد رقمًا عشوائيًا من النوع UInt32. UInt32 أمثلة مثال على الاستخدام
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rand64

أُدخل في: v1.1.0 يعيد عددًا عشوائيًا من النوع UInt64 يتبع توزيعًا منتظمًا. يستخدم مولّدًا توافقيًا خطيًا بحالة ابتدائية تُستمد من النظام، ما يعني أنه رغم أنه يبدو عشوائيًا، فإنه ليس عشوائيًا فعليًا وقد يكون قابلًا للتنبؤ إذا كانت الحالة الابتدائية معروفة. في الحالات التي تكون فيها العشوائية الحقيقية ضرورية، فكّر في استخدام أساليب بديلة مثل استدعاءات على مستوى النظام أو التكامل مع مكتبات خارجية.
هذه الدالة غير حتمية: قد تُرجع نتائج مختلفة للوسائط نفسها.
البنية
الوسائط القيمة المُعادة يُرجع عددًا عشوائيًا من نوع UInt64 بتوزيع منتظم. UInt64 أمثلة مثال على الاستخدام
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randBernoulli

أُضيف في: v22.10.0 يعيد عددًا عشوائيًا من نوع Float64 مولّدًا وفق توزيع برنولي.
هذه الدالة غير حتمية: يمكن أن تُرجع نتائج مختلفة للوسائط نفسها.
البنية
الوسائط القيمة المُعادة تُرجع عددًا عشوائيًا من نوع Float64 مولّدًا من توزيع برنولي المحدد. UInt64 أمثلة مثال على الاستخدام
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randBinomial

أُضيفت في: v22.10.0 تعيد عددًا عشوائيًا من النوع Float64 مأخوذًا من التوزيع ذي الحدين.
هذه الدالة غير حتمية: يمكن أن تعطي نتائج مختلفة للوسيطات نفسها.
البنية
الوسيطات
  • experiments — عدد التجارب UInt64
  • probability — احتمال النجاح في كل تجربة، كقيمة بين 0 و1 Float64
  • x — اختياري ويُتجاهل. الغرض الوحيد من هذه الوسيطة هو منع إزالة التعبيرات الفرعية المشتركة عند استخدام استدعاء الدالة نفسه عدة مرات في استعلام. Any
القيمة المُعادة تعيد عددًا عشوائيًا من نوع Float64 مأخوذًا من التوزيع ذي الحدين المحدد. UInt64 أمثلة مثال على الاستخدام
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randCanonical

أُضيفت في: v22.11.0 يُرجِع عددًا عشوائيًا من النوع Float64 بتوزيع منتظم بين 0 (شامل) و1 (غير شامل).
هذه الدالة غير حتمية: يمكن أن تُرجِع نتائج مختلفة للمعاملات نفسها.
البنية
المعاملات القيمة المُعادة تعيد رقمًا عشوائيًا من النوع Float64. Float64 أمثلة مثال على الاستخدام
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randChiSquared

أُضيف في: v22.10.0 يعيد عددًا عشوائيًا من نوع Float64 مُستمدًا من توزيع كاي-تربيع.
هذه الدالة غير حتمية: يمكن أن تعيد نتائج مختلفة للوسيطات نفسها.
البنية
الوسيطات القيمة المعادة تعيد عددًا عشوائيًا من النوع Float64 مأخوذًا من توزيع كاي-تربيع المحدد. Float64 أمثلة مثال على الاستخدام
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randConstant

أُضيفت في: v1.1.0 تولّد قيمة عشوائية واحدة تبقى ثابتة في جميع الصفوف أثناء تنفيذ الاستعلام الحالي. هذه الدالة:
  • تُرجع القيمة العشوائية نفسها لكل صف ضمن الاستعلام الواحد
  • تُنتج قيماً مختلفة بين عمليات تنفيذ الاستعلام المنفصلة
وهي مفيدة لتطبيق بذور عشوائية أو معرّفات متسقة على جميع الصفوف في مجموعة البيانات
هذه الدالة غير حتمية: قد تُرجع نتائج مختلفة للوسائط نفسها.
الصياغة
الوسائط القيمة المُعادة تعيد عمودًا من النوع UInt32 يحتوي على القيمة العشوائية نفسها في كل صف. UInt32 أمثلة الاستخدام الأساسي
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الاستخدام مع معامل
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randExponential

أُضيفت في: v22.10.0 تعيد عددًا عشوائيًا من نوع Float64 يتبع توزيعًا أسيًا.
هذه الدالة غير حتمية: قد تُرجع نتائج مختلفة للوسيطات نفسها.
الصياغة
الوسيطات القيمة المعادة تعيد عددًا عشوائيًا من نوع Float64 مأخوذًا من التوزيع الأسي المحدد. Float64 أمثلة مثال على الاستخدام
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randFisherF

أُضيف في: v22.10.0 يعيد عددًا عشوائيًا من نوع Float64 مُولَّدًا من توزيع F.
هذه الدالة غير حتمية: يمكن أن تُرجع نتائج مختلفة للوسيطات نفسها.
البنية
الوسيطات
  • d1 — درجة الحرية d1 في X = (S1 / d1) / (S2 / d2). Float64
  • d2 — درجة الحرية d2 في X = (S1 / d1) / (S2 / d2). Float64
  • x — اختياري ويتم تجاهله. الغرض الوحيد من هذه الوسيطة هو منع إزالة التعبيرات الفرعية المشتركة عند استخدام استدعاء الدالة نفسه عدة مرات في استعلام. Any
القيمة المعادة تعيد عددًا عشوائيًا من نوع Float64 مأخوذًا من توزيع F المحدد Float64 أمثلة مثال على الاستخدام
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randLogNormal

أُضيف في: v22.10.0 يُرجع عددًا عشوائيًا من نوع Float64 مُولَّدًا من توزيع لوغ-طبيعي.
هذه الدالة غير حتمية: يمكن أن تُرجع نتائج مختلفة للوسائط نفسها.
الصيغة
الوسائط القيمة المُعادة تعيد عددًا عشوائيًا من نوع Float64 مأخوذًا من التوزيع اللوغاريتمي الطبيعي المحدد. Float64 أمثلة مثال على الاستخدام
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randNegativeBinomial

أُضيف في: v22.10.0 يعيد عددًا عشوائيًا من نوع Float64 مُستمدًّا من توزيع ذي الحدين السالب.
هذه الدالة غير حتمية: يمكن أن تُرجع نتائج مختلفة للوسيطات نفسها.
البنية
الوسيطات
  • experiments — عدد التجارب. UInt64
  • probabilityاحتمال الفشل في كل تجربة، كقيمة بين 0 و1. [Float64`](/reference/data-types/float)
  • x — اختياري ويُتجاهل. الغرض الوحيد من هذه الوسيطة هو منع إزالة التعبيرات الفرعية المشتركة عند استخدام استدعاء الدالة نفسه عدة مرات في استعلام. Any
القيمة المعادة يُرجع عددًا عشوائيًا من نوع Float64 مأخوذًا من توزيع ذي الحدين السالب المحدد UInt64 أمثلة مثال على الاستخدام
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randNormal

أُضيفت في: v22.10.0 تُرجع عددًا عشوائيًا من نوع Float64 مأخوذًا من التوزيع الطبيعي.
هذه الدالة غير حتمية: يمكن أن تُرجع نتائج مختلفة للوسيطات نفسها.
الصيغة
الوسيطات القيمة المعادة تعيد عددًا عشوائيًا من نوع Float64 مولدًا من التوزيع الطبيعي المحدد. Float64 أمثلة مثال على الاستخدام
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randPoisson

أُضيفت في: v22.10.0 تُرجع عددًا عشوائيًا من نوع Float64 مُولَّدًا وفق توزيع بواسون.
هذه الدالة غير حتمية: يمكن أن تُرجع نتائج مختلفة للوسائط نفسها.
الصيغة
الوسائط القيمة المُعادة يعيد رقمًا عشوائيًا من النوع Float64 مولَّدًا من توزيع بواسون المحدد. UInt64 أمثلة مثال على الاستخدام
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randStudentT

قُدِّم في: v22.10.0 يعيد عددًا عشوائيًا من نوع Float64 مأخوذًا من توزيع ستودنت t.
هذه الدالة غير حتمية: قد تُرجع نتائج مختلفة للوسيطات نفسها.
البنية
الوسيطات القيمة المُعادة يعيد عددًا عشوائيًا من نوع Float64 مأخوذًا من توزيع t لستودنت المحدد. Float64 أمثلة مثال على الاستخدام
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randUniform

قُدِّم في: v22.10.0 يعيد عددًا عشوائيًا من النوع Float64 مأخوذًا بتوزيع منتظم من المجال [min,max][\min, \max].
هذه الدالة غير حتمية: يمكن أن تعيد نتائج مختلفة للوسائط نفسها.
البنية
الوسائط
  • min — الحد الأيسر للنطاق (شامل). Float64
  • max — الحد الأيمن للنطاق (شامل). Float64
  • x — اختياري ويُتجاهل. الغرض الوحيد من هذه الوسيطة هو منع إزالة التعبيرات الفرعية المشتركة عند استخدام استدعاء الدالة نفسه عدة مرات في استعلام. Any
القيمة المُعادة تعيد عددًا عشوائيًا موزعًا بانتظام ضمن الفترة المحصورة بين min وmax. Float64 أمثلة مثال على الاستخدام
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randomFixedString

استُحدثت في: v20.5.0 يولّد سلسلة نصية عشوائية ثابتة الطول بعدد الأحرف المحدد. ولا يُشترط أن تكون الأحرف المُعادة من نوع ASCII، أي إنها قد لا تكون قابلة للطباعة.
هذه الدالة غير حتمية: إذ يمكن أن تُرجع نتائج مختلفة للوسيطات نفسها.
البنية
الوسيطات
  • length — طول السلسلة بالبايت. UInt*
القيمة المعادة يُرجع سلسلة مملوءة ببايتات عشوائية. FixedString أمثلة مثال على الاستخدام
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randomPrintableASCII

أُضيفت في: v20.1.0 تُنشئ سلسلة ASCII عشوائية بعدد الأحرف المحدد. إذا مرّرت length < 0، فسيكون سلوك الدالة غير معرّف.
هذه الدالة غير حتمية: يمكن أن تُرجع نتائج مختلفة للوسيطات نفسها.
الصيغة
الوسيطات القيمة المُعادة تُرجع سلسلة تتكوّن من مجموعة عشوائية من محارف ASCII القابلة للطباعة. String أمثلة مثال على الاستخدام
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randomString

أُضيفت في: v20.5.0 يُنشئ سلسلة نصية عشوائية بعدد الأحرف المحدد. الأحرف المُعادة ليست بالضرورة من نوع ASCII، أي إنها قد لا تكون قابلة للطباعة.
هذه الدالة غير حتمية: قد تُرجع نتائج مختلفة للوسيطات نفسها.
البنية
الوسيطات القيمة المُعادة تعيد سلسلة مملوءة ببايتات عشوائية. String أمثلة مثال على الاستخدام
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randomStringUTF8

أُضيفت في: v20.5.0 ينشئ سلسلة UTF-8 عشوائية بعدد نقاط الترميز المحدد. لا يُعاد أيٌّ من نقاط الترميز من المستويات غير المعيّنة (المستويات من 4 إلى 13). ومع ذلك، قد لا يتمكن العميل الذي يتفاعل مع خادم ClickHouse من عرض سلسلة UTF-8 الناتجة بشكل صحيح.
هذه الدالة غير حتمية: قد تُرجع نتائج مختلفة للوسيطات نفسها.
البنية
الوسيطات
  • length — طول السلسلة بنقاط الترميز. (U)Int*
القيمة المعادة يعيد سلسلة مملوءة بنقاط ترميز UTF-8 عشوائية. String أمثلة مثال على الاستخدام
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آخر تعديل في ٢٣ يوليو ٢٠٢٦