تقبل جميع الدوال في هذا القسم صفرًا أو وسيطةً واحدة. والاستخدام الوحيد للوسيطة (إن وُجدت) هو منع إزالة التعبيرات الفرعية المشتركة بحيث تُرجِع عمليتا تنفيذ مختلفتان داخل صف واحد للدالة العشوائية نفسها قيمًا عشوائية مختلفة.

محتوى ذو صلة

تُولَّد الأرقام العشوائية باستخدام خوارزميات غير مخصّصة للتشفير.

يُولَّد التوثيق أدناه من جدول النظام system.functions .

أُضيف في: v20.5.0

يقلب بتّات سلسلة الإدخال s ، باحتمال p لكل بت.

هذه الدالة غير حتمية: قد تُرجع نتائج مختلفة للوسيطات نفسها.

الصيغة

fuzzBits(s, p)

الوسيطات

s — سلسلة من النوع String أو FixedString لإجراء التشويش على البِتّات في String أو FixedString

— سلسلة من النوع أو لإجراء التشويش على البِتّات في أو p — احتمال قلب كل بِتّ، ويكون رقمًا بين 0.0 و 1.0 من النوع Float*

القيمة المعادة

s . تعيد سلسلة خضعت للتشويش ومن النوع نفسه مثل String أو FixedString

أمثلة

مثال على الاستخدام

Query SELECT fuzzBits(materialize( 'abacaba' ), 0 . 1 ) FROM numbers( 3 )

Response ┌─fuzzBits(materialize('abacaba'), 0.1)─┐ │ abaaaja │ │ a*cjab+ │ │ aeca2A │ └───────────────────────────────────────┘

أُضيف في: v1.1.0

يعيد قيمة UInt32 عشوائية بتوزيع منتظم.

يستخدم مولِّد توافق خطي بحالة ابتدائية يحصل عليها من النظام، ما يعني أنه رغم أنه يبدو عشوائيًا، فإنه ليس عشوائيًا حقيقيًا وقد يمكن التنبؤ به إذا كانت الحالة الابتدائية معروفة. في الحالات التي تكون فيها العشوائية الحقيقية بالغة الأهمية، فكّر في استخدام أساليب بديلة مثل استدعاءات على مستوى نظام التشغيل أو التكامل مع مكتبات خارجية.

هذه الدالة غير حتمية: قد تُرجع نتائج مختلفة للوسائط نفسها.

الصياغة

rand ([x])

الأسماء البديلة: rand32

الوسائط

x — اختياري ويتم تجاهله. الغرض الوحيد من هذه الوسيطة هو منع إزالة التعبيرات الفرعية المشتركة عند استخدام استدعاء الدالة نفسه عدة مرات في استعلام. Any

القيمة المعادة

UInt32 . UInt32 يعيد رقمًا عشوائيًا من النوع

أمثلة

مثال على الاستخدام

Query SELECT rand ();

Response 1569354847

أُدخل في: v1.1.0

يعيد عددًا عشوائيًا من النوع UInt64 يتبع توزيعًا منتظمًا.

يستخدم مولّدًا توافقيًا خطيًا بحالة ابتدائية تُستمد من النظام، ما يعني أنه رغم أنه يبدو عشوائيًا، فإنه ليس عشوائيًا فعليًا وقد يكون قابلًا للتنبؤ إذا كانت الحالة الابتدائية معروفة. في الحالات التي تكون فيها العشوائية الحقيقية ضرورية، فكّر في استخدام أساليب بديلة مثل استدعاءات على مستوى النظام أو التكامل مع مكتبات خارجية.

هذه الدالة غير حتمية: قد تُرجع نتائج مختلفة للوسائط نفسها.

البنية

rand64([x])

الوسائط

x — اختياري ويُتجاهل. الغرض الوحيد من هذا الوسيط هو منع إزالة التعبيرات الفرعية المشتركة عند استخدام استدعاء الدالة نفسه عدة مرات في استعلام. Any

القيمة المُعادة

يُرجع عددًا عشوائيًا من نوع UInt64 بتوزيع منتظم. UInt64

أمثلة

مثال على الاستخدام

Query SELECT rand64();

Response 15030268859237645412

أُضيف في: v22.10.0

يعيد عددًا عشوائيًا من نوع Float64 مولّدًا وفق توزيع برنولي

هذه الدالة غير حتمية: يمكن أن تُرجع نتائج مختلفة للوسائط نفسها.

البنية

randBernoulli(probability[, x])

الوسائط

probability — احتمال النجاح، على شكل قيمة بين 0 و 1 . Float64

— احتمال النجاح، على شكل قيمة بين و . x — اختياري ويُتجاهل. الغرض الوحيد من هذه الوسيطة هو منع إزالة التعبيرات الفرعية المشتركة عند استخدام استدعاء الدالة نفسه عدة مرات في query. Any

القيمة المُعادة

تُرجع عددًا عشوائيًا من نوع Float64 مولّدًا من توزيع برنولي المحدد. UInt64

أمثلة

مثال على الاستخدام

Query SELECT randBernoulli(. 75 ) FROM numbers( 5 )

Response ┌─randBernoulli(0.75)─┐ │ 1 │ │ 1 │ │ 0 │ │ 1 │ │ 1 │ └─────────────────────┘

أُضيفت في: v22.10.0

تعيد عددًا عشوائيًا من النوع Float64 مأخوذًا من التوزيع ذي الحدين

هذه الدالة غير حتمية: يمكن أن تعطي نتائج مختلفة للوسيطات نفسها.

البنية

randBinomial(experiments, probability[, x])

الوسيطات

experiments — عدد التجارب UInt64

— عدد التجارب probability — احتمال النجاح في كل تجربة، كقيمة بين 0 و 1 Float64

— احتمال النجاح في كل تجربة، كقيمة بين و x — اختياري ويُتجاهل. الغرض الوحيد من هذه الوسيطة هو منع إزالة التعبيرات الفرعية المشتركة عند استخدام استدعاء الدالة نفسه عدة مرات في استعلام. Any

القيمة المُعادة

تعيد عددًا عشوائيًا من نوع Float64 مأخوذًا من التوزيع ذي الحدين المحدد. UInt64

أمثلة

مثال على الاستخدام

Query SELECT randBinomial( 100 , . 75 ) FROM numbers( 5 )

Response ┌─randBinomial(100, 0.75)─┐ │ 74 │ │ 78 │ │ 76 │ │ 77 │ │ 80 │ └─────────────────────────┘

أُضيفت في: v22.11.0

يُرجِع عددًا عشوائيًا من النوع Float64 بتوزيع منتظم بين 0 (شامل) و 1 (غير شامل).

هذه الدالة غير حتمية: يمكن أن تُرجِع نتائج مختلفة للمعاملات نفسها.

البنية

randCanonical([x])

المعاملات

x — اختياري ويُتجاهل. الغرض الوحيد من هذا المعامل هو منع إزالة التعبيرات الفرعية المشتركة عند استخدام استدعاء الدالة نفسه عدة مرات في استعلام. Any

القيمة المُعادة

تعيد رقمًا عشوائيًا من النوع Float64. Float64

أمثلة

مثال على الاستخدام

Query SELECT randCanonical();

Response 0.345217890123456

أُضيف في: v22.10.0

يعيد عددًا عشوائيًا من نوع Float64 مُستمدًا من توزيع كاي-تربيع

هذه الدالة غير حتمية: يمكن أن تعيد نتائج مختلفة للوسيطات نفسها.

البنية

randChiSquared(degree_of_freedom[, x])

الوسيطات

degree_of_freedom — درجات الحرية. Float64

— درجات الحرية. x — اختياري ويُتجاهل. الغرض الوحيد من هذه الوسيطة هو منع إزالة التعبيرات الفرعية المشتركة عند استخدام استدعاء الدالة نفسه عدة مرات في استعلام. Any

القيمة المعادة

تعيد عددًا عشوائيًا من النوع Float64 مأخوذًا من توزيع كاي-تربيع المحدد. Float64

أمثلة

مثال على الاستخدام

Query SELECT randChiSquared( 10 ) FROM numbers( 5 )

Response ┌─randChiSquared(10)─┐ │ 10.015463656521543 │ │ 9.621799919882768 │ │ 2.71785015634699 │ │ 11.128188665931908 │ │ 4.902063104425469 │ └────────────────────┘

أُضيفت في: v1.1.0

تولّد قيمة عشوائية واحدة تبقى ثابتة في جميع الصفوف أثناء تنفيذ الاستعلام الحالي.

هذه الدالة:

تُرجع القيمة العشوائية نفسها لكل صف ضمن الاستعلام الواحد

تُنتج قيماً مختلفة بين عمليات تنفيذ الاستعلام المنفصلة

وهي مفيدة لتطبيق بذور عشوائية أو معرّفات متسقة على جميع الصفوف في مجموعة البيانات

هذه الدالة غير حتمية: قد تُرجع نتائج مختلفة للوسائط نفسها.

الصياغة

randConstant([x])

الوسائط

x — اختياري ويُتجاهل. الغرض الوحيد من هذا الوسيط هو منع إزالة التعبيرات الفرعية المشتركة عند استخدام استدعاء الدالة نفسه عدة مرات في استعلام. Any

القيمة المُعادة

UInt32 يحتوي على القيمة العشوائية نفسها في كل صف. تعيد عمودًا من النوعيحتوي على القيمة العشوائية نفسها في كل صف. UInt32

أمثلة

الاستخدام الأساسي

Query SELECT randConstant() AS random_value;

Response | random_value | |--------------| | 1234567890 |

الاستخدام مع معامل

Query SELECT randConstant( 10 ) AS random_value;

Response | random_value | |--------------| | 9876543210 |

أُضيفت في: v22.10.0

تعيد عددًا عشوائيًا من نوع Float64 يتبع توزيعًا أسيًا

هذه الدالة غير حتمية: قد تُرجع نتائج مختلفة للوسيطات نفسها.

الصياغة

randExponential(lambda[, x])

الوسيطات

lambda — معلمة المعدّل أو قيمة لامدا للتوزيع Float64

— معلمة المعدّل أو قيمة لامدا للتوزيع x — اختياري ويُتجاهل. الغرض الوحيد من هذه الوسيطة هو منع إزالة التعبيرات الفرعية المشتركة عند استخدام استدعاء الدالة نفسه عدة مرات في query. Any

القيمة المعادة

تعيد عددًا عشوائيًا من نوع Float64 مأخوذًا من التوزيع الأسي المحدد. Float64

أمثلة

مثال على الاستخدام

Query SELECT randExponential( 1 / 10 ) FROM numbers( 5 )

Response ┌─randExponential(divide(1, 10))─┐ │ 44.71628934340778 │ │ 4.211013337903262 │ │ 10.809402553207766 │ │ 15.63959406553284 │ │ 1.8148392319860158 │ └────────────────────────────────┘

أُضيف في: v22.10.0

يعيد عددًا عشوائيًا من نوع Float64 مُولَّدًا من توزيع F

هذه الدالة غير حتمية: يمكن أن تُرجع نتائج مختلفة للوسيطات نفسها.

البنية

randFisherF(d1, d2[, x])

الوسيطات

d1 — درجة الحرية d1 في X = (S1 / d1) / (S2 / d2) . Float64

— درجة الحرية في . d2 — درجة الحرية d2 في X = (S1 / d1) / (S2 / d2) . Float64

— درجة الحرية في . x — اختياري ويتم تجاهله. الغرض الوحيد من هذه الوسيطة هو منع إزالة التعبيرات الفرعية المشتركة عند استخدام استدعاء الدالة نفسه عدة مرات في استعلام. Any

القيمة المعادة

تعيد عددًا عشوائيًا من نوع Float64 مأخوذًا من توزيع F المحدد Float64

أمثلة

مثال على الاستخدام

Query SELECT randFisherF( 10 , 3 ) FROM numbers( 5 )

Response ┌─randFisherF(10, 20)─┐ │ 0.7204609609506184 │ │ 0.9926258472572916 │ │ 1.4010752726735863 │ │ 0.34928401507025556 │ │ 1.8216216009473598 │ └─────────────────────┘

أُضيف في: v22.10.0

يُرجع عددًا عشوائيًا من نوع Float64 مُولَّدًا من توزيع لوغ-طبيعي

هذه الدالة غير حتمية: يمكن أن تُرجع نتائج مختلفة للوسائط نفسها.

الصيغة

randLogNormal(mean, stddev[, x])

الوسائط

mean — متوسط التوزيع. Float64

— متوسط التوزيع. stddev — الانحراف المعياري للتوزيع. Float64

— الانحراف المعياري للتوزيع. x — اختياري ويتم تجاهله. الغرض الوحيد من هذه الوسيطة هو منع إزالة التعبيرات الفرعية المشتركة عند استخدام الاستدعاء نفسه للدالة عدة مرات في استعلام. Any

القيمة المُعادة

تعيد عددًا عشوائيًا من نوع Float64 مأخوذًا من التوزيع اللوغاريتمي الطبيعي المحدد. Float64

أمثلة

مثال على الاستخدام

Query SELECT randLogNormal( 100 , 5 ) FROM numbers( 5 )

Response ┌─randLogNormal(100, 5)─┐ │ 1.295699673937363e48 │ │ 9.719869109186684e39 │ │ 6.110868203189557e42 │ │ 9.912675872925529e39 │ │ 2.3564708490552458e42 │ └───────────────────────┘

أُضيف في: v22.10.0

يعيد عددًا عشوائيًا من نوع Float64 مُستمدًّا من توزيع ذي الحدين السالب

هذه الدالة غير حتمية: يمكن أن تُرجع نتائج مختلفة للوسيطات نفسها.

البنية

randNegativeBinomial(experiments, probability[, x])

الوسيطات

experiments — عدد التجارب. UInt64

— عدد التجارب. probability — احتمال الفشل في كل تجربة، كقيمة بين 0 و 1 . [ Float64`](/reference/data-types/float)

— 0 1 Float64`](/reference/data-types/float) x — اختياري ويُتجاهل. الغرض الوحيد من هذه الوسيطة هو منع إزالة التعبيرات الفرعية المشتركة عند استخدام استدعاء الدالة نفسه عدة مرات في استعلام. Any

القيمة المعادة

يُرجع عددًا عشوائيًا من نوع Float64 مأخوذًا من توزيع ذي الحدين السالب المحدد UInt64

أمثلة

مثال على الاستخدام

Query SELECT randNegativeBinomial( 100 , . 75 ) FROM numbers( 5 )

Response ┌─randNegativeBinomial(100, 0.75)─┐ │ 33 │ │ 32 │ │ 39 │ │ 40 │ │ 50 │ └─────────────────────────────────┘

أُضيفت في: v22.10.0

تُرجع عددًا عشوائيًا من نوع Float64 مأخوذًا من التوزيع الطبيعي

هذه الدالة غير حتمية: يمكن أن تُرجع نتائج مختلفة للوسيطات نفسها.

الصيغة

randNormal(mean, stddev[, x])

الوسيطات

mean — متوسط التوزيع Float64

— متوسط التوزيع stddev — الانحراف المعياري للتوزيع Float64

— الانحراف المعياري للتوزيع x — اختياري ويتم تجاهله. الغرض الوحيد من هذه الوسيطة هو منع إزالة التعبيرات الفرعية المشتركة عند استخدام الاستدعاء نفسه للدالة عدة مرات في استعلام. Any

القيمة المعادة

تعيد عددًا عشوائيًا من نوع Float64 مولدًا من التوزيع الطبيعي المحدد. Float64

أمثلة

مثال على الاستخدام

Query SELECT randNormal( 10 , 2 ) FROM numbers( 5 )

Response ┌──randNormal(10, 2)─┐ │ 13.389228911709653 │ │ 8.622949707401295 │ │ 10.801887062682981 │ │ 4.5220192605895315 │ │ 10.901239123982567 │ └────────────────────┘

أُضيفت في: v22.10.0

تُرجع عددًا عشوائيًا من نوع Float64 مُولَّدًا وفق توزيع بواسون

هذه الدالة غير حتمية: يمكن أن تُرجع نتائج مختلفة للوسائط نفسها.

الصيغة

randPoisson(n[, x])

الوسائط

n — متوسط عدد مرات الحدوث. UInt64

— متوسط عدد مرات الحدوث. x — اختياري ويُتجاهل. الغرض الوحيد من هذا الوسيط هو منع إزالة التعبيرات الفرعية المشتركة عند استخدام استدعاء الدالة نفسه عدة مرات في query. Any

القيمة المُعادة

يعيد رقمًا عشوائيًا من النوع Float64 مولَّدًا من توزيع بواسون المحدد. UInt64

أمثلة

مثال على الاستخدام

Query SELECT randPoisson( 10 ) FROM numbers( 5 )

Response ┌─randPoisson(10)─┐ │ 8 │ │ 8 │ │ 7 │ │ 10 │ │ 6 │ └─────────────────┘

قُدِّم في: v22.10.0

يعيد عددًا عشوائيًا من نوع Float64 مأخوذًا من توزيع ستودنت t

هذه الدالة غير حتمية: قد تُرجع نتائج مختلفة للوسيطات نفسها.

البنية

randStudentT(degree_of_freedom[, x])

الوسيطات

degree_of_freedom — درجات الحرية. Float64

— درجات الحرية. x — اختياري ويُتجاهل. الغرض الوحيد من هذه الوسيطة هو منع إزالة التعبيرات الفرعية المشتركة عند استخدام استدعاء الدالة نفسه عدة مرات في استعلام. Any

القيمة المُعادة

يعيد عددًا عشوائيًا من نوع Float64 مأخوذًا من توزيع t لستودنت المحدد. Float64

أمثلة

مثال على الاستخدام

Query SELECT randStudentT( 10 ) FROM numbers( 5 )

Response ┌─────randStudentT(10)─┐ │ 1.2217309938538725 │ │ 1.7941971681200541 │ │ -0.28192176076784664 │ │ 0.2508897721303792 │ │ -2.7858432909761186 │ └──────────────────────┘

قُدِّم في: v22.10.0

يعيد عددًا عشوائيًا من النوع Float64 مأخوذًا بتوزيع منتظم من المجال [ min ⁡ , max ⁡ ] [\min, \max] [ min , max ] .

هذه الدالة غير حتمية: يمكن أن تعيد نتائج مختلفة للوسائط نفسها.

البنية

randUniform(min, max[, x])

الوسائط

min — الحد الأيسر للنطاق (شامل). Float64

— الحد الأيسر للنطاق (شامل). max — الحد الأيمن للنطاق (شامل). Float64

— الحد الأيمن للنطاق (شامل). x — اختياري ويُتجاهل. الغرض الوحيد من هذه الوسيطة هو منع إزالة التعبيرات الفرعية المشتركة عند استخدام استدعاء الدالة نفسه عدة مرات في استعلام. Any

القيمة المُعادة

min و max . Float64 تعيد عددًا عشوائيًا موزعًا بانتظام ضمن الفترة المحصورة بين

أمثلة

مثال على الاستخدام

Query SELECT randUniform( 5 . 5 , 10 ) FROM numbers( 5 )

Response ┌─randUniform(5.5, 10)─┐ │ 8.094978491443102 │ │ 7.3181248914450885 │ │ 7.177741903868262 │ │ 6.483347380953762 │ │ 6.122286382885112 │ └──────────────────────┘

استُحدثت في: v20.5.0

يولّد سلسلة نصية عشوائية ثابتة الطول بعدد الأحرف المحدد. ولا يُشترط أن تكون الأحرف المُعادة من نوع ASCII، أي إنها قد لا تكون قابلة للطباعة.

هذه الدالة غير حتمية: إذ يمكن أن تُرجع نتائج مختلفة للوسيطات نفسها.

البنية

randomFixedString( length )

الوسيطات

length — طول السلسلة بالبايت. UInt*

القيمة المعادة

يُرجع سلسلة مملوءة ببايتات عشوائية. FixedString

أمثلة

مثال على الاستخدام

Query SELECT randomFixedString( 13 ) AS rnd, toTypeName(rnd)

Response ┌─rnd────────┬─toTypeName(randomFixedString(13))─┐ │ j▒h㋖HɨZ'▒ │ FixedString(13) │ └────────────┴───────────────────────────────────┘

أُضيفت في: v20.1.0

تُنشئ سلسلة ASCII عشوائية بعدد الأحرف المحدد.

إذا مرّرت length < 0 ، فسيكون سلوك الدالة غير معرّف.

هذه الدالة غير حتمية: يمكن أن تُرجع نتائج مختلفة للوسيطات نفسها.

الصيغة

randomPrintableASCII( length [, x])

الوسيطات

length — طول السلسلة بالبايت. (U)Int*

— طول السلسلة بالبايت. x — اختياري ويُتجاهل. الغرض الوحيد من هذه الوسيطة هو منع إزالة التعبيرات الفرعية المشتركة عند استخدام استدعاء الدالة نفسه عدة مرات في استعلام. Any

القيمة المُعادة

تُرجع سلسلة تتكوّن من مجموعة عشوائية من محارف ASCII القابلة للطباعة. String

أمثلة

مثال على الاستخدام

Query SELECT number , randomPrintableASCII( 30 ) AS str, length (str) FROM system . numbers LIMIT 3

Response ┌─number─┬─str────────────────────────────┬─length(randomPrintableASCII(30))─┐ │ 0 │ SuiCOSTvC0csfABSw=UcSzp2.`rv8x │ 30 │ │ 1 │ 1Ag NlJ &RCN:*>HVPG;PE-nO"SUFD │ 30 │ │ 2 │ /"+<"with:=LjJ Vm!c&hI*m#XTfzz │ 30 │ └────────┴────────────────────────────────┴──────────────────────────────────┘

أُضيفت في: v20.5.0

يُنشئ سلسلة نصية عشوائية بعدد الأحرف المحدد. الأحرف المُعادة ليست بالضرورة من نوع ASCII، أي إنها قد لا تكون قابلة للطباعة.

هذه الدالة غير حتمية: قد تُرجع نتائج مختلفة للوسيطات نفسها.

البنية

randomString( length [, x])

الوسيطات

length — طول السلسلة بالبايت. (U)Int*

— طول السلسلة بالبايت. x — اختياري ويُتجاهل. الغرض الوحيد من هذه الوسيطة هو منع إزالة التعبيرات الفرعية المشتركة عند استخدام استدعاء الدالة نفسه عدة مرات في استعلام. Any

القيمة المُعادة

تعيد سلسلة مملوءة ببايتات عشوائية. String

أمثلة

مثال على الاستخدام

Query SELECT randomString( 5 ) AS str FROM numbers( 2 )

Response ��� �v6B�

أُضيفت في: v20.5.0

ينشئ سلسلة UTF-8 عشوائية بعدد نقاط الترميز المحدد. لا يُعاد أيٌّ من نقاط الترميز من المستويات غير المعيّنة (المستويات من 4 إلى 13). ومع ذلك، قد لا يتمكن العميل الذي يتفاعل مع خادم ClickHouse من عرض سلسلة UTF-8 الناتجة بشكل صحيح.

هذه الدالة غير حتمية: قد تُرجع نتائج مختلفة للوسيطات نفسها.

البنية

randomStringUTF8( length )

الوسيطات

length — طول السلسلة بنقاط الترميز. (U)Int*

القيمة المعادة

يعيد سلسلة مملوءة بنقاط ترميز UTF-8 عشوائية. String

أمثلة

مثال على الاستخدام

Query SELECT randomStringUTF8( 13 )