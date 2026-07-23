- الدليل: توليد بيانات عشوائية في ClickHouse
- المدونة: توليد بيانات عشوائية في ClickHouse
تُولَّد الأرقام العشوائية باستخدام خوارزميات غير مخصّصة للتشفير.
يُولَّد التوثيق أدناه من جدول النظام
system.functions.
أُضيف في: v20.5.0 يقلب بتّات سلسلة الإدخال
fuzzBits
s، باحتمال
p لكل بت.
الصيغة
هذه الدالة غير حتمية: قد تُرجع نتائج مختلفة للوسيطات نفسها.
الوسيطات
fuzzBits(s, p)
s— سلسلة من النوع
Stringأو
FixedStringلإجراء التشويش على البِتّات في
Stringأو
FixedString
p— احتمال قلب كل بِتّ، ويكون رقمًا بين
0.0و
1.0من النوع
Float*
s.
String أو
FixedString
أمثلة
مثال على الاستخدام
Query
SELECT fuzzBits(materialize('abacaba'), 0.1)
FROM numbers(3)
Response
┌─fuzzBits(materialize('abacaba'), 0.1)─┐
│ abaaaja │
│ a*cjab+ │
│ aeca2A │
└───────────────────────────────────────┘
أُضيف في: v1.1.0 يعيد قيمة
rand
UInt32 عشوائية بتوزيع منتظم.
يستخدم مولِّد توافق خطي بحالة ابتدائية يحصل عليها من النظام، ما يعني أنه رغم أنه يبدو عشوائيًا، فإنه ليس عشوائيًا حقيقيًا وقد يمكن التنبؤ به إذا كانت الحالة الابتدائية معروفة.
في الحالات التي تكون فيها العشوائية الحقيقية بالغة الأهمية، فكّر في استخدام أساليب بديلة مثل استدعاءات على مستوى نظام التشغيل أو التكامل مع مكتبات خارجية.
الصياغة
هذه الدالة غير حتمية: قد تُرجع نتائج مختلفة للوسائط نفسها.
الأسماء البديلة:
rand([x])
rand32
الوسائط
x— اختياري ويتم تجاهله. الغرض الوحيد من هذه الوسيطة هو منع إزالة التعبيرات الفرعية المشتركة عند استخدام استدعاء الدالة نفسه عدة مرات في استعلام.
Any
UInt32.
UInt32
أمثلة
مثال على الاستخدام
Query
SELECT rand();
Response
1569354847
أُدخل في: v1.1.0 يعيد عددًا عشوائيًا من النوع
rand64
UInt64 يتبع توزيعًا منتظمًا.
يستخدم مولّدًا توافقيًا خطيًا بحالة ابتدائية تُستمد من النظام، ما يعني أنه رغم أنه يبدو عشوائيًا، فإنه ليس عشوائيًا فعليًا وقد يكون قابلًا للتنبؤ إذا كانت الحالة الابتدائية معروفة.
في الحالات التي تكون فيها العشوائية الحقيقية ضرورية، فكّر في استخدام أساليب بديلة مثل استدعاءات على مستوى النظام أو التكامل مع مكتبات خارجية.
البنية
هذه الدالة غير حتمية: قد تُرجع نتائج مختلفة للوسائط نفسها.
الوسائط
rand64([x])
x— اختياري ويُتجاهل. الغرض الوحيد من هذا الوسيط هو منع إزالة التعبيرات الفرعية المشتركة عند استخدام استدعاء الدالة نفسه عدة مرات في استعلام.
Any
UInt64
أمثلة
مثال على الاستخدام
Query
SELECT rand64();
Response
15030268859237645412
أُضيف في: v22.10.0 يعيد عددًا عشوائيًا من نوع Float64 مولّدًا وفق توزيع برنولي.
randBernoulli
البنية
هذه الدالة غير حتمية: يمكن أن تُرجع نتائج مختلفة للوسائط نفسها.
الوسائط
randBernoulli(probability[, x])
probability— احتمال النجاح، على شكل قيمة بين
0و
1.
Float64
x— اختياري ويُتجاهل. الغرض الوحيد من هذه الوسيطة هو منع إزالة التعبيرات الفرعية المشتركة عند استخدام استدعاء الدالة نفسه عدة مرات في query.
Any
UInt64
أمثلة
مثال على الاستخدام
Query
SELECT randBernoulli(.75) FROM numbers(5)
Response
┌─randBernoulli(0.75)─┐
│ 1 │
│ 1 │
│ 0 │
│ 1 │
│ 1 │
└─────────────────────┘
أُضيفت في: v22.10.0 تعيد عددًا عشوائيًا من النوع Float64 مأخوذًا من التوزيع ذي الحدين.
randBinomial
البنية
هذه الدالة غير حتمية: يمكن أن تعطي نتائج مختلفة للوسيطات نفسها.
الوسيطات
randBinomial(experiments, probability[, x])
experiments— عدد التجارب
UInt64
probability— احتمال النجاح في كل تجربة، كقيمة بين
0و
1
Float64
x— اختياري ويُتجاهل. الغرض الوحيد من هذه الوسيطة هو منع إزالة التعبيرات الفرعية المشتركة عند استخدام استدعاء الدالة نفسه عدة مرات في استعلام.
Any
UInt64
أمثلة
مثال على الاستخدام
Query
SELECT randBinomial(100, .75) FROM numbers(5)
Response
┌─randBinomial(100, 0.75)─┐
│ 74 │
│ 78 │
│ 76 │
│ 77 │
│ 80 │
└─────────────────────────┘
أُضيفت في: v22.11.0 يُرجِع عددًا عشوائيًا من النوع
randCanonical
Float64 بتوزيع منتظم بين
0 (شامل) و
1 (غير شامل).
البنية
هذه الدالة غير حتمية: يمكن أن تُرجِع نتائج مختلفة للمعاملات نفسها.
المعاملات
randCanonical([x])
x— اختياري ويُتجاهل. الغرض الوحيد من هذا المعامل هو منع إزالة التعبيرات الفرعية المشتركة عند استخدام استدعاء الدالة نفسه عدة مرات في استعلام.
Any
Float64
أمثلة
مثال على الاستخدام
Query
SELECT randCanonical();
Response
0.345217890123456
أُضيف في: v22.10.0 يعيد عددًا عشوائيًا من نوع Float64 مُستمدًا من توزيع كاي-تربيع.
randChiSquared
البنية
هذه الدالة غير حتمية: يمكن أن تعيد نتائج مختلفة للوسيطات نفسها.
الوسيطات
randChiSquared(degree_of_freedom[, x])
degree_of_freedom— درجات الحرية.
Float64
x— اختياري ويُتجاهل. الغرض الوحيد من هذه الوسيطة هو منع إزالة التعبيرات الفرعية المشتركة عند استخدام استدعاء الدالة نفسه عدة مرات في استعلام.
Any
Float64
أمثلة
مثال على الاستخدام
Query
SELECT randChiSquared(10) FROM numbers(5)
Response
┌─randChiSquared(10)─┐
│ 10.015463656521543 │
│ 9.621799919882768 │
│ 2.71785015634699 │
│ 11.128188665931908 │
│ 4.902063104425469 │
└────────────────────┘
أُضيفت في: v1.1.0 تولّد قيمة عشوائية واحدة تبقى ثابتة في جميع الصفوف أثناء تنفيذ الاستعلام الحالي. هذه الدالة:
randConstant
- تُرجع القيمة العشوائية نفسها لكل صف ضمن الاستعلام الواحد
- تُنتج قيماً مختلفة بين عمليات تنفيذ الاستعلام المنفصلة
الصياغة
هذه الدالة غير حتمية: قد تُرجع نتائج مختلفة للوسائط نفسها.
الوسائط
randConstant([x])
x— اختياري ويُتجاهل. الغرض الوحيد من هذا الوسيط هو منع إزالة التعبيرات الفرعية المشتركة عند استخدام استدعاء الدالة نفسه عدة مرات في استعلام.
Any
UInt32 يحتوي على القيمة العشوائية نفسها في كل صف.
UInt32
أمثلة
الاستخدام الأساسي
Query
SELECT randConstant() AS random_value;
الاستخدام مع معامل
Response
| random_value |
|--------------|
| 1234567890 |
Query
SELECT randConstant(10) AS random_value;
Response
| random_value |
|--------------|
| 9876543210 |
أُضيفت في: v22.10.0 تعيد عددًا عشوائيًا من نوع Float64 يتبع توزيعًا أسيًا.
randExponential
الصياغة
هذه الدالة غير حتمية: قد تُرجع نتائج مختلفة للوسيطات نفسها.
الوسيطات
randExponential(lambda[, x])
lambda— معلمة المعدّل أو قيمة لامدا للتوزيع
Float64
x— اختياري ويُتجاهل. الغرض الوحيد من هذه الوسيطة هو منع إزالة التعبيرات الفرعية المشتركة عند استخدام استدعاء الدالة نفسه عدة مرات في query.
Any
Float64
أمثلة
مثال على الاستخدام
Query
SELECT randExponential(1/10) FROM numbers(5)
Response
┌─randExponential(divide(1, 10))─┐
│ 44.71628934340778 │
│ 4.211013337903262 │
│ 10.809402553207766 │
│ 15.63959406553284 │
│ 1.8148392319860158 │
└────────────────────────────────┘
أُضيف في: v22.10.0 يعيد عددًا عشوائيًا من نوع Float64 مُولَّدًا من توزيع F.
randFisherF
البنية
هذه الدالة غير حتمية: يمكن أن تُرجع نتائج مختلفة للوسيطات نفسها.
الوسيطات
randFisherF(d1, d2[, x])
d1— درجة الحرية
d1في
X = (S1 / d1) / (S2 / d2).
Float64
d2— درجة الحرية
d2في
X = (S1 / d1) / (S2 / d2).
Float64
x— اختياري ويتم تجاهله. الغرض الوحيد من هذه الوسيطة هو منع إزالة التعبيرات الفرعية المشتركة عند استخدام استدعاء الدالة نفسه عدة مرات في استعلام.
Any
Float64
أمثلة
مثال على الاستخدام
Query
SELECT randFisherF(10, 3) FROM numbers(5)
Response
┌─randFisherF(10, 20)─┐
│ 0.7204609609506184 │
│ 0.9926258472572916 │
│ 1.4010752726735863 │
│ 0.34928401507025556 │
│ 1.8216216009473598 │
└─────────────────────┘
أُضيف في: v22.10.0 يُرجع عددًا عشوائيًا من نوع Float64 مُولَّدًا من توزيع لوغ-طبيعي.
randLogNormal
الصيغة
هذه الدالة غير حتمية: يمكن أن تُرجع نتائج مختلفة للوسائط نفسها.
الوسائط
randLogNormal(mean, stddev[, x])
mean— متوسط التوزيع.
Float64
stddev— الانحراف المعياري للتوزيع.
Float64
x— اختياري ويتم تجاهله. الغرض الوحيد من هذه الوسيطة هو منع إزالة التعبيرات الفرعية المشتركة عند استخدام الاستدعاء نفسه للدالة عدة مرات في استعلام.
Any
Float64
أمثلة
مثال على الاستخدام
Query
SELECT randLogNormal(100, 5) FROM numbers(5)
Response
┌─randLogNormal(100, 5)─┐
│ 1.295699673937363e48 │
│ 9.719869109186684e39 │
│ 6.110868203189557e42 │
│ 9.912675872925529e39 │
│ 2.3564708490552458e42 │
└───────────────────────┘
أُضيف في: v22.10.0 يعيد عددًا عشوائيًا من نوع Float64 مُستمدًّا من توزيع ذي الحدين السالب.
randNegativeBinomial
البنية
هذه الدالة غير حتمية: يمكن أن تُرجع نتائج مختلفة للوسيطات نفسها.
الوسيطات
randNegativeBinomial(experiments, probability[, x])
experiments— عدد التجارب.
UInt64
probability—
احتمال الفشل في كل تجربة، كقيمة بين0
و1
. [Float64`](/reference/data-types/float)
x— اختياري ويُتجاهل. الغرض الوحيد من هذه الوسيطة هو منع إزالة التعبيرات الفرعية المشتركة عند استخدام استدعاء الدالة نفسه عدة مرات في استعلام.
Any
UInt64
أمثلة
مثال على الاستخدام
Query
SELECT randNegativeBinomial(100, .75) FROM numbers(5)
Response
┌─randNegativeBinomial(100, 0.75)─┐
│ 33 │
│ 32 │
│ 39 │
│ 40 │
│ 50 │
└─────────────────────────────────┘
أُضيفت في: v22.10.0 تُرجع عددًا عشوائيًا من نوع Float64 مأخوذًا من التوزيع الطبيعي.
randNormal
الصيغة
هذه الدالة غير حتمية: يمكن أن تُرجع نتائج مختلفة للوسيطات نفسها.
الوسيطات
randNormal(mean, stddev[, x])
mean— متوسط التوزيع
Float64
stddev— الانحراف المعياري للتوزيع
Float64
x— اختياري ويتم تجاهله. الغرض الوحيد من هذه الوسيطة هو منع إزالة التعبيرات الفرعية المشتركة عند استخدام الاستدعاء نفسه للدالة عدة مرات في استعلام.
Any
Float64
أمثلة
مثال على الاستخدام
Query
SELECT randNormal(10, 2) FROM numbers(5)
Response
┌──randNormal(10, 2)─┐
│ 13.389228911709653 │
│ 8.622949707401295 │
│ 10.801887062682981 │
│ 4.5220192605895315 │
│ 10.901239123982567 │
└────────────────────┘
أُضيفت في: v22.10.0 تُرجع عددًا عشوائيًا من نوع Float64 مُولَّدًا وفق توزيع بواسون.
randPoisson
الصيغة
هذه الدالة غير حتمية: يمكن أن تُرجع نتائج مختلفة للوسائط نفسها.
الوسائط
randPoisson(n[, x])
n— متوسط عدد مرات الحدوث.
UInt64
x— اختياري ويُتجاهل. الغرض الوحيد من هذا الوسيط هو منع إزالة التعبيرات الفرعية المشتركة عند استخدام استدعاء الدالة نفسه عدة مرات في query.
Any
UInt64
أمثلة
مثال على الاستخدام
Query
SELECT randPoisson(10) FROM numbers(5)
Response
┌─randPoisson(10)─┐
│ 8 │
│ 8 │
│ 7 │
│ 10 │
│ 6 │
└─────────────────┘
قُدِّم في: v22.10.0 يعيد عددًا عشوائيًا من نوع Float64 مأخوذًا من توزيع ستودنت t.
randStudentT
البنية
هذه الدالة غير حتمية: قد تُرجع نتائج مختلفة للوسيطات نفسها.
الوسيطات
randStudentT(degree_of_freedom[, x])
degree_of_freedom— درجات الحرية.
Float64
x— اختياري ويُتجاهل. الغرض الوحيد من هذه الوسيطة هو منع إزالة التعبيرات الفرعية المشتركة عند استخدام استدعاء الدالة نفسه عدة مرات في استعلام.
Any
Float64
أمثلة
مثال على الاستخدام
Query
SELECT randStudentT(10) FROM numbers(5)
Response
┌─────randStudentT(10)─┐
│ 1.2217309938538725 │
│ 1.7941971681200541 │
│ -0.28192176076784664 │
│ 0.2508897721303792 │
│ -2.7858432909761186 │
└──────────────────────┘
قُدِّم في: v22.10.0 يعيد عددًا عشوائيًا من النوع Float64 مأخوذًا بتوزيع منتظم من المجال .
randUniform
البنية
هذه الدالة غير حتمية: يمكن أن تعيد نتائج مختلفة للوسائط نفسها.
الوسائط
randUniform(min, max[, x])
min— الحد الأيسر للنطاق (شامل).
Float64
max— الحد الأيمن للنطاق (شامل).
Float64
x— اختياري ويُتجاهل. الغرض الوحيد من هذه الوسيطة هو منع إزالة التعبيرات الفرعية المشتركة عند استخدام استدعاء الدالة نفسه عدة مرات في استعلام.
Any
min و
max.
Float64
أمثلة
مثال على الاستخدام
Query
SELECT randUniform(5.5, 10) FROM numbers(5)
Response
┌─randUniform(5.5, 10)─┐
│ 8.094978491443102 │
│ 7.3181248914450885 │
│ 7.177741903868262 │
│ 6.483347380953762 │
│ 6.122286382885112 │
└──────────────────────┘
استُحدثت في: v20.5.0 يولّد سلسلة نصية عشوائية ثابتة الطول بعدد الأحرف المحدد. ولا يُشترط أن تكون الأحرف المُعادة من نوع ASCII، أي إنها قد لا تكون قابلة للطباعة.
randomFixedString
البنية
هذه الدالة غير حتمية: إذ يمكن أن تُرجع نتائج مختلفة للوسيطات نفسها.
الوسيطات
randomFixedString(length)
length— طول السلسلة بالبايت.
UInt*
FixedString
أمثلة
مثال على الاستخدام
Query
SELECT randomFixedString(13) AS rnd, toTypeName(rnd)
Response
┌─rnd────────┬─toTypeName(randomFixedString(13))─┐
│ j▒h㋖HɨZ'▒ │ FixedString(13) │
└────────────┴───────────────────────────────────┘
أُضيفت في: v20.1.0 تُنشئ سلسلة ASCII عشوائية بعدد الأحرف المحدد. إذا مرّرت
randomPrintableASCII
length < 0، فسيكون سلوك الدالة غير معرّف.
الصيغة
هذه الدالة غير حتمية: يمكن أن تُرجع نتائج مختلفة للوسيطات نفسها.
الوسيطات
randomPrintableASCII(length[, x])
length— طول السلسلة بالبايت.
(U)Int*
x— اختياري ويُتجاهل. الغرض الوحيد من هذه الوسيطة هو منع إزالة التعبيرات الفرعية المشتركة عند استخدام استدعاء الدالة نفسه عدة مرات في استعلام.
Any
String
أمثلة
مثال على الاستخدام
Query
SELECT number, randomPrintableASCII(30) AS str, length(str) FROM system.numbers LIMIT 3
Response
┌─number─┬─str────────────────────────────┬─length(randomPrintableASCII(30))─┐
│ 0 │ SuiCOSTvC0csfABSw=UcSzp2.`rv8x │ 30 │
│ 1 │ 1Ag NlJ &RCN:*>HVPG;PE-nO"SUFD │ 30 │
│ 2 │ /"+<"with:=LjJ Vm!c&hI*m#XTfzz │ 30 │
└────────┴────────────────────────────────┴──────────────────────────────────┘
أُضيفت في: v20.5.0 يُنشئ سلسلة نصية عشوائية بعدد الأحرف المحدد. الأحرف المُعادة ليست بالضرورة من نوع ASCII، أي إنها قد لا تكون قابلة للطباعة.
randomString
البنية
هذه الدالة غير حتمية: قد تُرجع نتائج مختلفة للوسيطات نفسها.
الوسيطات
randomString(length[, x])
length— طول السلسلة بالبايت.
(U)Int*
x— اختياري ويُتجاهل. الغرض الوحيد من هذه الوسيطة هو منع إزالة التعبيرات الفرعية المشتركة عند استخدام استدعاء الدالة نفسه عدة مرات في استعلام.
Any
String
أمثلة
مثال على الاستخدام
Query
SELECT randomString(5) AS str FROM numbers(2)
Response
���
�v6B�
أُضيفت في: v20.5.0 ينشئ سلسلة UTF-8 عشوائية بعدد نقاط الترميز المحدد. لا يُعاد أيٌّ من نقاط الترميز من المستويات غير المعيّنة (المستويات من 4 إلى 13). ومع ذلك، قد لا يتمكن العميل الذي يتفاعل مع خادم ClickHouse من عرض سلسلة UTF-8 الناتجة بشكل صحيح.
randomStringUTF8
البنية
هذه الدالة غير حتمية: قد تُرجع نتائج مختلفة للوسيطات نفسها.
الوسيطات
randomStringUTF8(length)
length— طول السلسلة بنقاط الترميز.
(U)Int*
String
أمثلة
مثال على الاستخدام
Query
SELECT randomStringUTF8(13)
Response
┌─randomStringUTF8(13)─┐
│ 𲉗𩍄ԍ╃𑄅 │
└──────────────────────┘