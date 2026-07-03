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تعمل دوال uniqTheta على كائنَي uniqThetaSketch لإجراء حسابات عمليات المجموعات مثل ∪ / ∩ / × ‏(union/intersect/not)، وتُرجِع كائن uniqThetaSketch جديدًا يحتوي على النتيجة. يُنشأ كائن uniqThetaSketch باستخدام دالة التجميع uniqTheta مع ‎-State. ‏UniqThetaSketch عبارة عن بنية بيانات لتخزين مجموعة من القيم التقريبية. لمزيد من المعلومات، راجع: Theta Sketch Framework.

uniqThetaUnion

كائنان من نوع uniqThetaSketch لإجراء عملية union (عملية على المجموعات ∪)، وتكون النتيجة كائنًا جديدًا من نوع uniqThetaSketch.
المعاملات
  • uniqThetaSketch – كائن من نوع uniqThetaSketch.
مثال

uniqThetaIntersect

كائنان من نوع uniqThetaSketch لحساب التقاطع (عملية على المجموعات ∩)، والنتيجة كائن uniqThetaSketch جديد.
الوسائط
  • uniqThetaSketch – كائن uniqThetaSketch.
مثال

uniqThetaNot

عنصرا uniqThetaSketch لإجراء عملية حساب a_not_b (عملية على المجموعات ×)، وتكون النتيجة uniqThetaSketch جديدًا.
الوسائط
  • uniqThetaSketch – كائن uniqThetaSketch.
مثال
انظر أيضًا
آخر تعديل في ٣ يوليو ٢٠٢٦