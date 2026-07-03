كائنان من نوع uniqThetaSketch لإجراء عملية union (عملية على المجموعات ∪)، وتكون النتيجة كائنًا جديدًا من نوع uniqThetaSketch.
uniqThetaUnion
المعاملات
uniqThetaUnion(uniqThetaSketch,uniqThetaSketch)
uniqThetaSketch– كائن من نوع
uniqThetaSketch.
SELECT finalizeAggregation(uniqThetaUnion(a, b)) AS a_union_b, finalizeAggregation(a) AS a_cardinality, finalizeAggregation(b) AS b_cardinality
FROM
(SELECT arrayReduce('uniqThetaState',[1,2]) AS a, arrayReduce('uniqThetaState',[2,3,4]) AS b );
┌─a_union_b─┬─a_cardinality─┬─b_cardinality─┐
│ 4 │ 2 │ 3 │
└───────────┴───────────────┴───────────────┘
كائنان من نوع uniqThetaSketch لحساب التقاطع (عملية على المجموعات ∩)، والنتيجة كائن uniqThetaSketch جديد.
uniqThetaIntersect
الوسائط
uniqThetaIntersect(uniqThetaSketch,uniqThetaSketch)
uniqThetaSketch– كائن uniqThetaSketch.
SELECT finalizeAggregation(uniqThetaIntersect(a, b)) AS a_intersect_b, finalizeAggregation(a) AS a_cardinality, finalizeAggregation(b) AS b_cardinality
FROM
(SELECT arrayReduce('uniqThetaState',[1,2]) AS a, arrayReduce('uniqThetaState',[2,3,4]) AS b );
┌─a_intersect_b─┬─a_cardinality─┬─b_cardinality─┐
│ 1 │ 2 │ 3 │
└───────────────┴───────────────┴───────────────┘
عنصرا uniqThetaSketch لإجراء عملية حساب a_not_b (عملية على المجموعات ×)، وتكون النتيجة uniqThetaSketch جديدًا.
uniqThetaNot
الوسائط
uniqThetaNot(uniqThetaSketch,uniqThetaSketch)
uniqThetaSketch– كائن uniqThetaSketch.
SELECT finalizeAggregation(uniqThetaNot(a, b)) AS a_not_b, finalizeAggregation(a) AS a_cardinality, finalizeAggregation(b) AS b_cardinality
FROM
(SELECT arrayReduce('uniqThetaState',[2,3,4]) AS a, arrayReduce('uniqThetaState',[1,2]) AS b );
انظر أيضًا
┌─a_not_b─┬─a_cardinality─┬─b_cardinality─┐
│ 2 │ 3 │ 2 │
└─────────┴───────────────┴───────────────┘