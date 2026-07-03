تم إنشاء الوثائق أدناه من جدول النظام
system.functions
أُضيف في: v1.1.0 مثل
ceil
floor، لكنه يعيد أصغر عدد مُقرَّب أكبر من أو يساوي
x.
إذا أدّى التقريب إلى تجاوز السعة (على سبيل المثال،
ceiling(255, -1))، تكون النتيجة غير معرّفة.
الصياغة
الأسماء البديلة:
ceiling(x[, N])
ceiling
الوسيطات
x— القيمة المراد تقريبها.
Float*أو
Decimal*أو
(U)Int*
N— اختياري. عدد المنازل العشرية المطلوب التقريب إليها. القيمة الافتراضية هي صفر، ما يعني التقريب إلى عدد صحيح. ويمكن أن تكون سالبة.
(U)Int*
x.
Float* أو
Decimal* أو
(U)Int*
أمثلة
الاستخدام الأساسي
Query
SELECT ceiling(123.45, 1) AS rounded
الدقة السالبة
Response
┌─rounded─┐
│ 123.5 │
└─────────┘
Query
SELECT ceiling(123.45, -1)
Response
┌─ceiling(123.45, -1)─┐
│ 130 │
└─────────────────────┘
أُضيف في: v1.1.0 يعيد أكبر عدد مُقرَّب أصغر من
floor
x أو مساوياً له، بحيث يكون العدد المُقرَّب من مضاعفات
1 / 10 * N، أو أقرب عدد من نوع البيانات المناسب إذا لم تكن
1 / 10 * N قيمة دقيقة.
يمكن تقريب الوسيطات الصحيحة باستخدام وسيطة
N سالبة.
أما إذا كانت
N غير سالبة، فتعيد الدالة
x.
إذا أدى التقريب إلى تجاوز السعة (على سبيل المثال،
floor(-128, -1))، فإن النتيجة غير معرّفة.
الصياغة
الوسيطات
floor(x[, N])
x— القيمة المطلوب تقريبها.
Float*أو
Decimal*أو
(U)Int*
N— اختياري. عدد المنازل العشرية المراد التقريب إليها. القيمة الافتراضية هي صفر، ما يعني التقريب إلى عدد صحيح. يمكن أن تكون سالبة.
(U)Int*
x.
Float* أو
Decimal* أو
(U)Int*
أمثلة
مثال للاستخدام
Query
SELECT floor(123.45, 1) AS rounded
الدقة السالبة
Response
┌─rounded─┐
│ 123.4 │
└─────────┘
Query
SELECT floor(123.45, -1)
Response
┌─floor(123.45, -1)─┐
│ 120 │
└───────────────────┘
أُضيف في: v1.1.0 تقرّب هذه الدالة قيمة إلى عدد محدد من المنازل العشرية
round
N.
- إذا كانت
N > 0، فتقرّب الدالة إلى يمين الفاصلة العشرية.
- إذا كانت
N < 0، فتقرّب الدالة إلى يسار الفاصلة العشرية.
- إذا كانت
N = 0، فتقرّب الدالة إلى أقرب عدد صحيح.
Float*، وتقرّب بعيدًا عن الصفر لأنواع الأعداد الأخرى (
Decimal*).
إذا أدى التقريب إلى تجاوز السعة (على سبيل المثال،
round(255, -1))، فالنتيجة غير معرّفة.
الصياغة
الوسيطات
round(x[, N])
x— رقم يُراد تقريبه.
Float*أو
Decimal*أو
(U)Int*
N— اختياري. عدد المنازل العشرية المطلوب التقريب إليها. القيمة الافتراضية هي
0.
(U)Int*
x.
Float* أو
Decimal* أو
(U)Int*
أمثلة
مدخلات Float
Query
SELECT number / 2 AS x, round(x) FROM system.numbers LIMIT 3;
قيم الإدخال من نوع Decimal
Response
┌───x─┬─round(x)─┐
│ 0 │ 0 │
│ 0.5 │ 0 │
│ 1 │ 1 │
└─────┴──────────┘
Query
SELECT cast(number / 2 AS Decimal(10,4)) AS x, round(x) FROM system.numbers LIMIT 3;
Response
┌───x─┬─round(x)─┐
│ 0 │ 0 │
│ 0.5 │ 1 │
│ 1 │ 1 │
└─────┴──────────┘
أُضيفت في: v1.1.0 تأخذ رقمًا يمثّل عمر إنسان، وتقارنه بالفئات العمرية القياسية، ثم تُرجع إما الحد الأدنى أو الحد الأعلى للفئة العمرية التي يقع ضمنها هذا الرقم.
roundAge
- تُرجع
0عندما يكون
age < 1.
- تُرجع
17عندما يكون
1 ≤ age ≤ 17.
- تُرجع
18عندما يكون
18 ≤ age ≤ 24.
- تُرجع
25عندما يكون
25 ≤ age ≤ 34.
- تُرجع
35عندما يكون
35 ≤ age ≤ 44.
- تُرجع
45عندما يكون
45 ≤ age ≤ 54.
- تُرجع
55عندما يكون
age ≥ 55.
الوسيطات القيمة المُعادة يعيد إما أعلى عمر أو أدنى عمر للنطاق الذي يقع ضمنه
roundAge(num)
age.
UInt8
أمثلة
مثال على الاستخدام
Query
SELECT *, roundAge(*) FROM system.numbers WHERE number IN (0, 5, 20, 31, 37, 54, 72);
Response
┌─number─┬─roundAge(number)─┐
│ 0 │ 0 │
│ 5 │ 17 │
│ 20 │ 18 │
│ 31 │ 25 │
│ 37 │ 35 │
│ 54 │ 45 │
│ 72 │ 55 │
└────────┴──────────────────┘
أُضيف في: v20.1.0 يقرّب عددًا إلى منزلة عشرية محددة
roundBankers
N.
إذا كانت قيمة التقريب تقع تمامًا في المنتصف بين عددين، فتستخدم الدالة أسلوب تقريب يُسمّى تقريب المصرفيين، وهو أسلوب التقريب الافتراضي للأعداد ذات الفاصلة العائمة المعرّفة وفق IEEE 754.
- إذا كانت
N > 0، فإن الدالة تقرّب إلى يمين الفاصلة العشرية
- إذا كانت
N < 0، فإن الدالة تقرّب إلى يسار الفاصلة العشرية
- إذا كانت
N = 0، فإن الدالة تقرّب إلى أقرب عدد صحيح
الصياغة
ملاحظات
- عندما تقع قيمة التقريب تمامًا في المنتصف بين عددين، تُقرَّب إلى أقرب رقم زوجي عند المنزلة العشرية المحددة.
على سبيل المثال: يُقرَّب
3.5إلى الأعلى ليصبح
4، ويُقرَّب
2.5إلى الأسفل ليصبح
2.
- تُجري الدالة
roundالتقريب نفسه للأعداد ذات الفاصلة العائمة.
- تقوم الدالة
roundBankersأيضًا بتقريب الأعداد الصحيحة بالطريقة نفسها، على سبيل المثال:
roundBankers(45, -1) = 40.
- في الحالات الأخرى، تقرّب الدالة الأعداد إلى أقرب عدد صحيح.
الوسيطات
roundBankers(x[, N])
x— رقم يُراد تقريبه.
(U)Int*أو
Decimal*أو
Float*
[, N]— اختياري. عدد المنازل العشرية المطلوب التقريب إليها. القيمة الافتراضية هي
0.
(U)Int*
(U)Int* أو
Decimal* أو
Float*
أمثلة
الاستخدام الأساسي
Query
SELECT number / 2 AS x, roundBankers(x, 0) AS b FROM system.numbers LIMIT 10
Response
┌───x─┬─b─┐
│ 0 │ 0 │
│ 0.5 │ 0 │
│ 1 │ 1 │
│ 1.5 │ 2 │
│ 2 │ 2 │
│ 2.5 │ 2 │
│ 3 │ 3 │
│ 3.5 │ 4 │
│ 4 │ 4 │
│ 4.5 │ 4 │
└─────┴───┘
أُضيف في: v20.1.0 يقرّب عددًا نزولًا إلى أحد عناصر المصفوفة المحددة. إذا كانت القيمة أقل من الحد الأدنى، فسيُعاد الحد الأدنى. الصياغة
roundDown
الوسيطات
roundDown(num, arr)
num— رقم يُراد تقريبه نزولًا.
(U)Int*أو
Decimal*أو
Float*
arr— مصفوفة من العناصر التي يُقرَّب
numنزولًا إلى أحدها.
Array((U)Int*)أو
Array(Float*)
arr. إذا كانت القيمة أقل من الحد الأدنى، فسيُرجع الحد الأدنى.
(U)Int* أو
Float*
الأمثلة
مثال على الاستخدام
Query
SELECT *, roundDown(*, [3, 4, 5]) FROM system.numbers WHERE number IN (0, 1, 2, 3, 4, 5)
Response
┌─number─┬─roundDown(number, [3, 4, 5])─┐
│ 0 │ 3 │
│ 1 │ 3 │
│ 2 │ 3 │
│ 3 │ 3 │
│ 4 │ 4 │
│ 5 │ 5 │
└────────┴──────────────────────────────┘
أُضيف في: v1.1.0 يُقرِّب عددًا إلى الأسفل إلى أقرب قيمة ضمن مجموعة من المدد شائعة الاستخدام:
roundDuration
1, 10, 30, 60, 120, 180, 240, 300, 600, 1200, 1800, 3600, 7200, 18000, 36000.
إذا كان العدد أقل من واحد، فستكون القيمة المعادة
0.
الصيغة
الوسيطات القيمة المُعادة يعيد
roundDuration(num)
0 إذا كان
num < 1. وإلا، فيعيد إحدى القيم التالية:
1, 10, 30, 60, 120, 180, 240, 300, 600, 1200, 1800, 3600, 7200, 18000, 36000.
UInt16
أمثلة
مثال على الاستخدام
Query
SELECT *, roundDuration(*) FROM system.numbers WHERE number IN (0, 9, 19, 47, 101, 149, 205, 271, 421, 789, 1423, 2345, 4567, 9876, 24680, 42573)
Response
┌─number─┬─roundDuration(number)─┐
│ 0 │ 0 │
│ 9 │ 1 │
│ 19 │ 10 │
│ 47 │ 30 │
│ 101 │ 60 │
│ 149 │ 120 │
│ 205 │ 180 │
│ 271 │ 240 │
│ 421 │ 300 │
│ 789 │ 600 │
│ 1423 │ 1200 │
│ 2345 │ 1800 │
│ 4567 │ 3600 │
│ 9876 │ 7200 │
│ 24680 │ 18000 │
│ 42573 │ 36000 │
└────────┴───────────────────────┘
تم تقديمه في: v1.1.0 يقرّب عددًا إلى الأسفل إلى أقرب قوة للعدد اثنين (عدد صحيح وغير سالب). إذا كان العدد أقل من واحد، فستُعاد القيمة
roundToExp2
0.
الصيغة
الوسيطات القيمة المعادة يعيد
roundToExp2(num)
num بعد تقريبه نزولًا إلى أقرب قوة للعدد اثنين (عدد صحيح غير سالب)، وإلا يعيد
0 إذا كان
num < 1.
(U)Int* أو
Float*
أمثلة
مثال على الاستخدام
Query
SELECT *, roundToExp2(*) FROM system.numbers WHERE number IN (0, 2, 5, 10, 19, 50)
Response
┌─number─┬─roundToExp2(number)─┐
│ 0 │ 0 │
│ 2 │ 2 │
│ 5 │ 4 │
│ 10 │ 8 │
│ 19 │ 16 │
│ 50 │ 32 │
└────────┴─────────────────────┘
قُدِّم في: v1.1.0 مثل
trunc
floor، لكنه يعيد العدد المقرَّب ذي أكبر قيمة مطلقة تكون أقل من أو مساوية للقيمة المطلقة لـ
x.
الصيغة
الأسماء البديلة:
truncate(x[, N])
truncate
الوسيطات
x— القيمة المطلوب تقريبها.
Float*أو
Decimal*أو
(U)Int*
N— اختياري. عدد المنازل العشرية المطلوب التقريب إليها. القيمة الافتراضية هي صفر، ما يعني التقريب إلى عدد صحيح.
(U)Int*
x.
Float* أو
Decimal* أو
(U)Int*
أمثلة
الاستخدام الأساسي
Query
SELECT truncate(123.499, 1) AS res;
Response
┌───res─┐
│ 123.4 │
└───────┘