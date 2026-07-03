تم إنشاء الوثائق أدناه من جدول النظام system.functions

أُضيف في: v1.1.0

x . إذا أدّى التقريب إلى تجاوز السعة (على سبيل المثال، ceiling(255, -1) )، تكون النتيجة غير معرّفة. مثل floor ، لكنه يعيد أصغر عدد مُقرَّب أكبر من أو يساوي. إذا أدّى التقريب إلى تجاوز السعة (على سبيل المثال،)، تكون النتيجة غير معرّفة.

الصياغة

ceiling (x[, N])

الأسماء البديلة: ceiling

الوسيطات

x — القيمة المراد تقريبها. Float* أو Decimal* أو (U)Int*

— القيمة المراد تقريبها. أو أو N — اختياري. عدد المنازل العشرية المطلوب التقريب إليها. القيمة الافتراضية هي صفر، ما يعني التقريب إلى عدد صحيح. ويمكن أن تكون سالبة. (U)Int*

القيمة المُعادة

x . يعيد عددًا مُقرَّبًا من النوع نفسه لـ Float* أو Decimal* أو (U)Int*

أمثلة

الاستخدام الأساسي

Query SELECT ceiling ( 123 . 45 , 1 ) AS rounded

Response ┌─rounded─┐ │ 123.5 │ └─────────┘

الدقة السالبة

Query SELECT ceiling ( 123 . 45 , - 1 )

Response ┌─ceiling(123.45, -1)─┐ │ 130 │ └─────────────────────┘

أُضيف في: v1.1.0

يعيد أكبر عدد مُقرَّب أصغر من x أو مساوياً له، بحيث يكون العدد المُقرَّب من مضاعفات 1 / 10 * N ، أو أقرب عدد من نوع البيانات المناسب إذا لم تكن 1 / 10 * N قيمة دقيقة.

يمكن تقريب الوسيطات الصحيحة باستخدام وسيطة N سالبة. أما إذا كانت N غير سالبة، فتعيد الدالة x .

إذا أدى التقريب إلى تجاوز السعة (على سبيل المثال، floor(-128, -1) )، فإن النتيجة غير معرّفة.

الصياغة

floor (x[, N])

الوسيطات

x — القيمة المطلوب تقريبها. Float* أو Decimal* أو (U)Int*

— القيمة المطلوب تقريبها. أو أو N — اختياري. عدد المنازل العشرية المراد التقريب إليها. القيمة الافتراضية هي صفر، ما يعني التقريب إلى عدد صحيح. يمكن أن تكون سالبة. (U)Int*

القيمة المعادة

x . يعيد عددًا مقرَّبًا من النوع نفسه لـ Float* أو Decimal* أو (U)Int*

أمثلة

مثال للاستخدام

Query SELECT floor ( 123 . 45 , 1 ) AS rounded

Response ┌─rounded─┐ │ 123.4 │ └─────────┘

الدقة السالبة

Query SELECT floor ( 123 . 45 , - 1 )

Response ┌─floor(123.45, -1)─┐ │ 120 │ └───────────────────┘

أُضيف في: v1.1.0

تقرّب هذه الدالة قيمة إلى عدد محدد من المنازل العشرية N .

إذا كانت N > 0 ، فتقرّب الدالة إلى يمين الفاصلة العشرية.

، فتقرّب الدالة إلى يمين الفاصلة العشرية. إذا كانت N < 0 ، فتقرّب الدالة إلى يسار الفاصلة العشرية.

، فتقرّب الدالة إلى يسار الفاصلة العشرية. إذا كانت N = 0 ، فتقرّب الدالة إلى أقرب عدد صحيح.

تعيد الدالة أقرب عدد في المرتبة المحددة. إذا كانت قيمة الإدخال على بُعد متساوٍ من عددين متجاورين، تستخدم الدالة تقريب المصرفيين لمدخلات Float* ، وتقرّب بعيدًا عن الصفر لأنواع الأعداد الأخرى ( Decimal* ).

إذا أدى التقريب إلى تجاوز السعة (على سبيل المثال، round(255, -1) )، فالنتيجة غير معرّفة.

الصياغة

round (x[, N])

الوسيطات

x — رقم يُراد تقريبه. Float* أو Decimal* أو (U)Int*

— رقم يُراد تقريبه. أو أو N — اختياري. عدد المنازل العشرية المطلوب التقريب إليها. القيمة الافتراضية هي 0 . (U)Int*

القيمة المُعادة

x . يعيد رقمًا مُقرَّبًا من النوع نفسه مثل Float* أو Decimal* أو (U)Int*

أمثلة

مدخلات Float

Query SELECT number / 2 AS x, round (x) FROM system . numbers LIMIT 3 ;

Response ┌───x─┬─round(x)─┐ │ 0 │ 0 │ │ 0.5 │ 0 │ │ 1 │ 1 │ └─────┴──────────┘

قيم الإدخال من نوع Decimal

Query SELECT cast ( number / 2 AS Decimal ( 10 , 4 )) AS x, round (x) FROM system . numbers LIMIT 3 ;

Response ┌───x─┬─round(x)─┐ │ 0 │ 0 │ │ 0.5 │ 1 │ │ 1 │ 1 │ └─────┴──────────┘

أُضيفت في: v1.1.0

تأخذ رقمًا يمثّل عمر إنسان، وتقارنه بالفئات العمرية القياسية، ثم تُرجع إما الحد الأدنى أو الحد الأعلى للفئة العمرية التي يقع ضمنها هذا الرقم.

تُرجع 0 عندما يكون age < 1 .

عندما يكون . تُرجع 17 عندما يكون 1 ≤ age ≤ 17 .

عندما يكون . تُرجع 18 عندما يكون 18 ≤ age ≤ 24 .

عندما يكون . تُرجع 25 عندما يكون 25 ≤ age ≤ 34 .

عندما يكون . تُرجع 35 عندما يكون 35 ≤ age ≤ 44 .

عندما يكون . تُرجع 45 عندما يكون 45 ≤ age ≤ 54 .

عندما يكون . تُرجع 55 عندما يكون age ≥ 55 .

الصياغة

roundAge(num)

الوسيطات

age — رقم يمثّل عمرًا بالسنوات. (U)Int* أو Float*

القيمة المُعادة

age . UInt8 يعيد إما أعلى عمر أو أدنى عمر للنطاق الذي يقع ضمنه

أمثلة

مثال على الاستخدام

Query SELECT * , roundAge( * ) FROM system . numbers WHERE number IN ( 0 , 5 , 20 , 31 , 37 , 54 , 72 );

Response ┌─number─┬─roundAge(number)─┐ │ 0 │ 0 │ │ 5 │ 17 │ │ 20 │ 18 │ │ 31 │ 25 │ │ 37 │ 35 │ │ 54 │ 45 │ │ 72 │ 55 │ └────────┴──────────────────┘

أُضيف في: v20.1.0

يقرّب عددًا إلى منزلة عشرية محددة N . إذا كانت قيمة التقريب تقع تمامًا في المنتصف بين عددين، فتستخدم الدالة أسلوب تقريب يُسمّى تقريب المصرفيين، وهو أسلوب التقريب الافتراضي للأعداد ذات الفاصلة العائمة المعرّفة وفق IEEE 754.

إذا كانت N > 0 ، فإن الدالة تقرّب إلى يمين الفاصلة العشرية

، فإن الدالة تقرّب إلى يمين الفاصلة العشرية إذا كانت N < 0 ، فإن الدالة تقرّب إلى يسار الفاصلة العشرية

، فإن الدالة تقرّب إلى يسار الفاصلة العشرية إذا كانت N = 0 ، فإن الدالة تقرّب إلى أقرب عدد صحيح

ملاحظات عندما تقع قيمة التقريب تمامًا في المنتصف بين عددين، تُقرَّب إلى أقرب رقم زوجي عند المنزلة العشرية المحددة. على سبيل المثال: يُقرَّب 3.5 إلى الأعلى ليصبح 4 ، ويُقرَّب 2.5 إلى الأسفل ليصبح 2 .

إلى الأعلى ليصبح ، ويُقرَّب إلى الأسفل ليصبح . تُجري الدالة round التقريب نفسه للأعداد ذات الفاصلة العائمة.

التقريب نفسه للأعداد ذات الفاصلة العائمة. تقوم الدالة roundBankers أيضًا بتقريب الأعداد الصحيحة بالطريقة نفسها، على سبيل المثال: roundBankers(45, -1) = 40 .

أيضًا بتقريب الأعداد الصحيحة بالطريقة نفسها، على سبيل المثال: . في الحالات الأخرى، تقرّب الدالة الأعداد إلى أقرب عدد صحيح.

استخدم تقريب المصرفيين عند جمع الأعداد أو طرحها باستخدام تقريب المصرفيين، يمكنك تقليل أثر تقريب الأعداد في نتائج جمعها أو طرحها. على سبيل المثال، اجمع الأعداد 1.5, 2.5, 3.5, 4.5 باستخدام أساليب تقريب مختلفة: من دون تقريب: 1.5 + 2.5 + 3.5 + 4.5 = 12 .

. تقريب المصرفيين: 2 + 2 + 4 + 4 = 12 .

. التقريب إلى أقرب عدد صحيح: 2 + 3 + 4 + 5 = 14 .

الصياغة

roundBankers(x[, N])

الوسيطات

x — رقم يُراد تقريبه. (U)Int* أو Decimal* أو Float*

— رقم يُراد تقريبه. أو أو [, N] — اختياري. عدد المنازل العشرية المطلوب التقريب إليها. القيمة الافتراضية هي 0 . (U)Int*

القيمة المُعادة

أمثلة

الاستخدام الأساسي

Query SELECT number / 2 AS x, roundBankers(x, 0 ) AS b FROM system . numbers LIMIT 10

Response ┌───x─┬─b─┐ │ 0 │ 0 │ │ 0.5 │ 0 │ │ 1 │ 1 │ │ 1.5 │ 2 │ │ 2 │ 2 │ │ 2.5 │ 2 │ │ 3 │ 3 │ │ 3.5 │ 4 │ │ 4 │ 4 │ │ 4.5 │ 4 │ └─────┴───┘

أُضيف في: v20.1.0

يقرّب عددًا نزولًا إلى أحد عناصر المصفوفة المحددة. إذا كانت القيمة أقل من الحد الأدنى، فسيُعاد الحد الأدنى.

الصياغة

roundDown(num, arr)

الوسيطات

num — رقم يُراد تقريبه نزولًا. (U)Int* أو Decimal* أو Float*

— رقم يُراد تقريبه نزولًا. أو أو arr — مصفوفة من العناصر التي يُقرَّب num نزولًا إلى أحدها. Array((U)Int*) أو Array(Float*)

القيمة المعادة

arr . إذا كانت القيمة أقل من الحد الأدنى، فسيُرجع الحد الأدنى. يُرجع رقمًا مُقرَّبًا نزولًا إلى أحد العناصر في. إذا كانت القيمة أقل من الحد الأدنى، فسيُرجع الحد الأدنى. (U)Int* أو Float*

الأمثلة

مثال على الاستخدام

Query SELECT * , roundDown( * , [3, 4, 5]) FROM system . numbers WHERE number IN ( 0 , 1 , 2 , 3 , 4 , 5 )

Response ┌─number─┬─roundDown(number, [3, 4, 5])─┐ │ 0 │ 3 │ │ 1 │ 3 │ │ 2 │ 3 │ │ 3 │ 3 │ │ 4 │ 4 │ │ 5 │ 5 │ └────────┴──────────────────────────────┘

أُضيف في: v1.1.0

يُقرِّب عددًا إلى الأسفل إلى أقرب قيمة ضمن مجموعة من المدد شائعة الاستخدام: 1, 10, 30, 60, 120, 180, 240, 300, 600, 1200, 1800, 3600, 7200, 18000, 36000 . إذا كان العدد أقل من واحد، فستكون القيمة المعادة 0 .

الصيغة

roundDuration(num)

الوسيطات

num — رقم يُقرَّب إلى أحد الأرقام ضمن مجموعة المدد الشائعة. (U)Int* أو Float*

القيمة المُعادة

0 إذا كان num < 1. وإلا، فيعيد إحدى القيم التالية: 1, 10, 30, 60, 120, 180, 240, 300, 600, 1200, 1800, 3600, 7200, 18000, 36000 . UInt16 يعيدإذا كان< 1. وإلا، فيعيد إحدى القيم التالية:

أمثلة

مثال على الاستخدام

Query SELECT * , roundDuration( * ) FROM system . numbers WHERE number IN ( 0 , 9 , 19 , 47 , 101 , 149 , 205 , 271 , 421 , 789 , 1423 , 2345 , 4567 , 9876 , 24680 , 42573 )

Response ┌─number─┬─roundDuration(number)─┐ │ 0 │ 0 │ │ 9 │ 1 │ │ 19 │ 10 │ │ 47 │ 30 │ │ 101 │ 60 │ │ 149 │ 120 │ │ 205 │ 180 │ │ 271 │ 240 │ │ 421 │ 300 │ │ 789 │ 600 │ │ 1423 │ 1200 │ │ 2345 │ 1800 │ │ 4567 │ 3600 │ │ 9876 │ 7200 │ │ 24680 │ 18000 │ │ 42573 │ 36000 │ └────────┴───────────────────────┘

تم تقديمه في: v1.1.0

يقرّب عددًا إلى الأسفل إلى أقرب قوة للعدد اثنين (عدد صحيح وغير سالب). إذا كان العدد أقل من واحد، فستُعاد القيمة 0 .

الصيغة

roundToExp2(num)

الوسيطات

num — العدد المراد تقريبه. (U)Int* أو Float*

القيمة المعادة

num بعد تقريبه نزولًا إلى أقرب قوة للعدد اثنين (عدد صحيح غير سالب)، وإلا يعيد 0 إذا كان num < 1 . يعيدبعد تقريبه نزولًا إلى أقرب قوة للعدد اثنين (عدد صحيح غير سالب)، وإلا يعيدإذا كان (U)Int* أو Float*

أمثلة

مثال على الاستخدام

Query SELECT * , roundToExp2( * ) FROM system . numbers WHERE number IN ( 0 , 2 , 5 , 10 , 19 , 50 )

Response ┌─number─┬─roundToExp2(number)─┐ │ 0 │ 0 │ │ 2 │ 2 │ │ 5 │ 4 │ │ 10 │ 8 │ │ 19 │ 16 │ │ 50 │ 32 │ └────────┴─────────────────────┘

قُدِّم في: v1.1.0

x . مثل floor ، لكنه يعيد العدد المقرَّب ذي أكبر قيمة مطلقة تكون أقل من أو مساوية للقيمة المطلقة لـ

الصيغة

truncate (x[, N])

الأسماء البديلة: truncate

الوسيطات

x — القيمة المطلوب تقريبها. Float* أو Decimal* أو (U)Int*

— القيمة المطلوب تقريبها. أو أو N — اختياري. عدد المنازل العشرية المطلوب التقريب إليها. القيمة الافتراضية هي صفر، ما يعني التقريب إلى عدد صحيح. (U)Int*

القيمة المُعادة

x . يعيد عددًا مقربًا من النوع نفسه لـ Float* أو Decimal* أو (U)Int*

أمثلة

الاستخدام الأساسي

Query SELECT truncate ( 123 . 499 , 1 ) AS res;