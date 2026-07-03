للحصول على معلومات حول إنشاء القوائم المرجعية، راجع قسم “القواميس”.
لكي تعمل الدوال أدناه، يجب أن تحدد إعدادات الخادم المسارات والعناوين اللازمة للوصول إلى جميع القواميس المضمنة. تُحمَّل القواميس عند أول استدعاء لأيٍ من هذه الدوال. وإذا تعذر تحميل القوائم المرجعية، فسيُطلق استثناء.لذلك، فإن الأمثلة الواردة في هذا القسم ستُطلق استثناءً في ClickHouse Fiddle وفي عمليات النشر السريعة وبيئات الإنتاج افتراضيًا، ما لم يتم إعدادها مسبقًا.
يدعم ClickHouse العمل مع عدة قواعد جغرافية بديلة (تسلسلات هرمية إقليمية) في الوقت نفسه، لدعم وجهات نظر مختلفة بشأن البلدان التي تنتمي إليها مناطق معيّنة. يحدّد config الخاص بـ ‘clickhouse-server’ الملف الذي يحتوي على التسلسل الهرمي للمناطق:
قواعد جغرافية متعددة
<path_to_regions_hierarchy_file>/opt/geo/regions_hierarchy.txt</path_to_regions_hierarchy_file>
وبالإضافة إلى هذا الملف، يبحث أيضًا عن ملفات مجاورة تحتوي على الرمز
_ وأي لاحقة مضافة إلى الاسم (قبل امتداد الملف).
فعلى سبيل المثال، سيعثر أيضًا على الملف
/opt/geo/regions_hierarchy_ua.txt إذا كان موجودًا. وهنا يُسمّى
ua مفتاح القاموس. أما القاموس الذي لا يحتوي على لاحقة، فيكون مفتاحه سلسلة فارغة.
تُعاد تحميل جميع القواميس أثناء وقت التشغيل (مرة كل عدد معيّن من الثواني، كما هو محدد في parameter إعدادات
builtin_dictionaries_reload_interval، أو مرة واحدة كل ساعة افتراضيًا). ومع ذلك، لا تُحدَّد قائمة القواميس المتاحة إلا مرة واحدة عند بدء تشغيل الخادم.
تحتوي جميع الدوال الخاصة بالعمل مع المناطق على argument اختياري في النهاية — وهو مفتاح القاموس. ويُشار إليه باسم القاعدة الجغرافية.
مثال:
regionToCountry(RegionID) – Uses the default dictionary: /opt/geo/regions_hierarchy.txt
regionToCountry(RegionID, '') – Uses the default dictionary: /opt/geo/regions_hierarchy.txt
regionToCountry(RegionID, 'ua') – Uses the dictionary for the 'ua' key: /opt/geo/regions_hierarchy_ua.txt
regionToNameيقبل معرّف المنطقة وgeobase ويُرجع سلسلة نصية تحتوي على اسم المنطقة باللغة المقابلة. وإذا لم تكن المنطقة ذات المعرّف المحدد موجودة، فستُرجع سلسلة نصية فارغة. البنية
المعلمات
regionToName(id\[, lang\])
id— معرّف المنطقة من
geobase. UInt32.
geobase— مفتاح القاموس. راجع قواعد geobase متعددة. String. اختياري.
- اسم المنطقة باللغة المقابلة التي يحددها
geobase. String.
- وإلا، سلسلة فارغة.
Query
SELECT regionToName(number::UInt32,'en') FROM numbers(0,5);
Response
┌─regionToName(CAST(number, 'UInt32'), 'en')─┐
│ │
│ World │
│ USA │
│ Colorado │
│ Boulder County │
└────────────────────────────────────────────┘
regionToCityيقبل معرّف منطقة من
geobase. إذا كانت هذه المنطقة مدينةً أو جزءًا من مدينة، فإنه يعيد معرّف المنطقة للمدينة المعنية. وإلا، فإنه يعيد 0.
الصيغة
المعلمات
regionToCity(id [, geobase])
id— معرّف المنطقة من geobase. UInt32.
geobase— مفتاح القاموس. راجع قواعد geobase متعددة. String. اختياري.
- معرّف المنطقة للمدينة المناسبة، إن وُجدت. UInt32.
- 0، إذا لم توجد أيّ مدينة.
Query
SELECT regionToName(number::UInt32, 'en'), regionToCity(number::UInt32) AS id, regionToName(id, 'en') FROM numbers(13);
Response
┌─regionToName(CAST(number, 'UInt32'), 'en')─┬─id─┬─regionToName(regionToCity(CAST(number, 'UInt32')), 'en')─┐
│ │ 0 │ │
│ World │ 0 │ │
│ USA │ 0 │ │
│ Colorado │ 0 │ │
│ Boulder County │ 0 │ │
│ Boulder │ 5 │ Boulder │
│ China │ 0 │ │
│ Sichuan │ 0 │ │
│ Chengdu │ 8 │ Chengdu │
│ America │ 0 │ │
│ North America │ 0 │ │
│ Eurasia │ 0 │ │
│ Asia │ 0 │ │
└────────────────────────────────────────────┴────┴──────────────────────────────────────────────────────────┘
regionToAreaيحوّل إقليمًا إلى منطقة (النوع 5 في geobase). وفي جميع الجوانب الأخرى، تكون هذه الدالة مماثلة للدالة ‘regionToCity’. البنية
المعلمات
regionToArea(id [, geobase])
id— معرّف المنطقة من geobase. UInt32.
geobase— مفتاح القاموس. راجع عدة geobases. String. اختياري.
- معرّف المنطقة الخاص بالمنطقة المناسبة، إن وُجدت. UInt32.
- 0 إذا لم توجد.
Query
SELECT DISTINCT regionToName(regionToArea(toUInt32(number), 'ua'))
FROM system.numbers
LIMIT 15
Response
┌─regionToName(regionToArea(toUInt32(number), \'ua\'))─┐
│ │
│ Moscow and Moscow region │
│ St. Petersburg and Leningrad region │
│ Belgorod region │
│ Ivanovsk region │
│ Kaluga region │
│ Kostroma region │
│ Kursk region │
│ Lipetsk region │
│ Orlov region │
│ Ryazan region │
│ Smolensk region │
│ Tambov region │
│ Tver region │
│ Tula region │
└──────────────────────────────────────────────────────┘
regionToDistrictيحوّل إقليمًا إلى دائرة اتحادية (النوع 4 في geobase). وفيما عدا ذلك، فهذه الدالة مطابقة للدالة ‘regionToCity’. الصيغة
المعلمات
regionToDistrict(id [, geobase])
id— معرّف المنطقة من geobase. UInt32.
geobase— مفتاح القاموس. راجع geobase متعددة. String. اختياري.
- معرّف المنطقة للمدينة المقابلة، إن وُجدت. UInt32.
- 0، إذا لم توجد.
Query
SELECT DISTINCT regionToName(regionToDistrict(toUInt32(number), 'ua'))
FROM system.numbers
LIMIT 15
Response
┌─regionToName(regionToDistrict(toUInt32(number), \'ua\'))─┐
│ │
│ Central federal district │
│ Northwest federal district │
│ South federal district │
│ North Caucases federal district │
│ Privolga federal district │
│ Ural federal district │
│ Siberian federal district │
│ Far East federal district │
│ Scotland │
│ Faroe Islands │
│ Flemish region │
│ Brussels capital region │
│ Wallonia │
│ Federation of Bosnia and Herzegovina │
└──────────────────────────────────────────────────────────┘
regionToCountryيحوّل منطقة إلى بلد (النوع 3 في geobase). وفي جميع الجوانب الأخرى، تكون هذه الدالة مماثلة للدالة ‘regionToCity’. الصيغة
المعلمات
regionToCountry(id [, geobase])
id— معرّف المنطقة من geobase. UInt32.
geobase— مفتاح القاموس. راجع قواعد geobase المتعددة. String. اختياري.
- معرّف المنطقة للبلد المقابل، إذا وُجد. UInt32.
- 0 إذا لم توجد قيمة.
Query
SELECT regionToName(number::UInt32, 'en'), regionToCountry(number::UInt32) AS id, regionToName(id, 'en') FROM numbers(13);
Response
┌─regionToName(CAST(number, 'UInt32'), 'en')─┬─id─┬─regionToName(regionToCountry(CAST(number, 'UInt32')), 'en')─┐
│ │ 0 │ │
│ World │ 0 │ │
│ USA │ 2 │ USA │
│ Colorado │ 2 │ USA │
│ Boulder County │ 2 │ USA │
│ Boulder │ 2 │ USA │
│ China │ 6 │ China │
│ Sichuan │ 6 │ China │
│ Chengdu │ 6 │ China │
│ America │ 0 │ │
│ North America │ 0 │ │
│ Eurasia │ 0 │ │
│ Asia │ 0 │ │
└────────────────────────────────────────────┴────┴─────────────────────────────────────────────────────────────┘
regionToContinentيحوّل منطقة إلى قارة (النوع 1 في geobase). وفيما عدا ذلك، فهذه الدالة مماثلة للدالة ‘regionToCity’. الصيغة
المعاملات
regionToContinent(id [, geobase])
id— معرّف المنطقة من geobase. UInt32.
geobase— مفتاح القاموس. راجع قواعد geobase المتعددة. String. اختياري.
- معرّف المنطقة للقارة المقابلة، إن وُجد. UInt32.
- 0 إذا لم يوجد.
Query
SELECT regionToName(number::UInt32, 'en'), regionToContinent(number::UInt32) AS id, regionToName(id, 'en') FROM numbers(13);
Response
┌─regionToName(CAST(number, 'UInt32'), 'en')─┬─id─┬─regionToName(regionToContinent(CAST(number, 'UInt32')), 'en')─┐
│ │ 0 │ │
│ World │ 0 │ │
│ USA │ 10 │ North America │
│ Colorado │ 10 │ North America │
│ Boulder County │ 10 │ North America │
│ Boulder │ 10 │ North America │
│ China │ 12 │ Asia │
│ Sichuan │ 12 │ Asia │
│ Chengdu │ 12 │ Asia │
│ America │ 9 │ America │
│ North America │ 10 │ North America │
│ Eurasia │ 11 │ Eurasia │
│ Asia │ 12 │ Asia │
└────────────────────────────────────────────┴────┴───────────────────────────────────────────────────────────────┘
regionToTopContinentتُرجِع أعلى قارة في التسلسل الهرمي للمنطقة. الصيغة
المعلمات
regionToTopContinent(id[, geobase])
id— معرّف المنطقة من geobase. UInt32.
geobase— مفتاح القاموس. راجع قواعد geobase المتعددة. String. اختياري.
- معرّف القارة في أعلى مستوى (أي الأخيرة عند الصعود في التسلسل الهرمي للمناطق). UInt32.
- 0 إذا لم تكن موجودة.
Query
SELECT regionToName(number::UInt32, 'en'), regionToTopContinent(number::UInt32) AS id, regionToName(id, 'en') FROM numbers(13);
Response
┌─regionToName(CAST(number, 'UInt32'), 'en')─┬─id─┬─regionToName(regionToTopContinent(CAST(number, 'UInt32')), 'en')─┐
│ │ 0 │ │
│ World │ 0 │ │
│ USA │ 9 │ America │
│ Colorado │ 9 │ America │
│ Boulder County │ 9 │ America │
│ Boulder │ 9 │ America │
│ China │ 11 │ Eurasia │
│ Sichuan │ 11 │ Eurasia │
│ Chengdu │ 11 │ Eurasia │
│ America │ 9 │ America │
│ North America │ 9 │ America │
│ Eurasia │ 11 │ Eurasia │
│ Asia │ 11 │ Eurasia │
└────────────────────────────────────────────┴────┴──────────────────────────────────────────────────────────────────┘
regionToPopulationيجلب عدد سكان منطقة ما. يمكن أن يكون عدد السكان مسجّلًا في الملفات ضمن geobase. راجع قسم “القواميس”. إذا لم يكن عدد السكان مسجّلًا للمنطقة، فستُرجِع 0. في geobase، قد يكون عدد السكان مسجّلًا للمناطق الفرعية، ولكن ليس للمناطق الأم. الصياغة
المعاملات
regionToPopulation(id[, geobase])
id— معرّف المنطقة من geobase. UInt32.
geobase— مفتاح القاموس. راجع Multiple Geobases. String. اختياري.
- عدد سكان المنطقة. UInt32.
- 0 إذا لم تكن هناك قيمة.
Query
SELECT regionToName(number::UInt32, 'en'), regionToPopulation(number::UInt32) AS id, regionToName(id, 'en') FROM numbers(13);
Response
┌─regionToName(CAST(number, 'UInt32'), 'en')─┬─population─┐
│ │ 0 │
│ World │ 4294967295 │
│ USA │ 330000000 │
│ Colorado │ 5700000 │
│ Boulder County │ 330000 │
│ Boulder │ 100000 │
│ China │ 1500000000 │
│ Sichuan │ 83000000 │
│ Chengdu │ 20000000 │
│ America │ 1000000000 │
│ North America │ 600000000 │
│ Eurasia │ 4294967295 │
│ Asia │ 4294967295 │
└────────────────────────────────────────────┴────────────┘
regionInيتحقق مما إذا كانت المنطقة
lhs تندرج ضمن المنطقة
rhs. ويُرجع قيمة من نوع UInt8 تساوي 1 إذا كانت كذلك، أو 0 إذا لم تكن كذلك.
الصيغة
المعلمات
regionIn(lhs, rhs\[, geobase\])
lhs— معرّف المنطقة Lhs من geobase. UInt32.
rhs— معرّف المنطقة Rhs من geobase. UInt32.
geobase— مفتاح القاموس. راجع قواعد جغرافية متعددة. String. اختياري.
- 1، إذا كانت تابعة لها. UInt8.
- 0، إذا لم تكن تابعة لها.
Query
SELECT regionToName(n1.number::UInt32, 'en') || (regionIn(n1.number::UInt32, n2.number::UInt32) ? ' is in ' : ' is not in ') || regionToName(n2.number::UInt32, 'en') FROM numbers(1,2) AS n1 CROSS JOIN numbers(1,5) AS n2;
Response
World is in World
World is not in USA
World is not in Colorado
World is not in Boulder County
World is not in Boulder
USA is in World
USA is in USA
USA is not in Colorado
USA is not in Boulder County
USA is not in Boulder
regionHierarchyيقبل رقمًا من نوع UInt32، وهو معرّف المنطقة من geobase. ويُرجع مصفوفة من معرّفات المناطق تضمّ المنطقة المُمرَّرة وجميع المناطق الأعلى منها في التسلسل الهرمي. بناء الجملة
المعلمات
regionHierarchy(id\[, geobase\])
id— معرّف المنطقة من geobase. UInt32.
geobase— مفتاح القاموس. راجع Multiple Geobases. String. اختياري.
Query
SELECT regionHierarchy(number::UInt32) AS arr, arrayMap(id -> regionToName(id, 'en'), arr) FROM numbers(5);
Response
┌─arr────────────┬─arrayMap(lambda(tuple(id), regionToName(id, 'en')), regionHierarchy(CAST(number, 'UInt32')))─┐
│ [] │ [] │
│ [1] │ ['World'] │
│ [2,10,9,1] │ ['USA','North America','America','World'] │
│ [3,2,10,9,1] │ ['Colorado','USA','North America','America','World'] │
│ [4,3,2,10,9,1] │ ['Boulder County','Colorado','USA','North America','America','World'] │
└────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘