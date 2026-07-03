لكي تعمل الدوال أدناه، يجب أن تحدد إعدادات الخادم المسارات والعناوين اللازمة للوصول إلى جميع القواميس المضمنة. تُحمَّل القواميس عند أول استدعاء لأيٍ من هذه الدوال. وإذا تعذر تحميل القوائم المرجعية، فسيُطلق استثناء. لذلك، فإن الأمثلة الواردة في هذا القسم ستُطلق استثناءً في ClickHouse Fiddle وفي عمليات النشر السريعة وبيئات الإنتاج افتراضيًا، ما لم يتم إعدادها مسبقًا.

للحصول على معلومات حول إنشاء القوائم المرجعية، راجع قسم “القواميس”

​ قواعد جغرافية متعددة

يدعم ClickHouse العمل مع عدة قواعد جغرافية بديلة (تسلسلات هرمية إقليمية) في الوقت نفسه، لدعم وجهات نظر مختلفة بشأن البلدان التي تنتمي إليها مناطق معيّنة.

يحدّد config الخاص بـ ‘clickhouse-server’ الملف الذي يحتوي على التسلسل الهرمي للمناطق:

<path_to_regions_hierarchy_file>/opt/geo/regions_hierarchy.txt</path_to_regions_hierarchy_file>

وبالإضافة إلى هذا الملف، يبحث أيضًا عن ملفات مجاورة تحتوي على الرمز _ وأي لاحقة مضافة إلى الاسم (قبل امتداد الملف). فعلى سبيل المثال، سيعثر أيضًا على الملف /opt/geo/regions_hierarchy_ua.txt إذا كان موجودًا. وهنا يُسمّى ua مفتاح القاموس. أما القاموس الذي لا يحتوي على لاحقة، فيكون مفتاحه سلسلة فارغة.

تُعاد تحميل جميع القواميس أثناء وقت التشغيل (مرة كل عدد معيّن من الثواني، كما هو محدد في parameter إعدادات builtin_dictionaries_reload_interval ، أو مرة واحدة كل ساعة افتراضيًا). ومع ذلك، لا تُحدَّد قائمة القواميس المتاحة إلا مرة واحدة عند بدء تشغيل الخادم.

تحتوي جميع الدوال الخاصة بالعمل مع المناطق على argument اختياري في النهاية — وهو مفتاح القاموس. ويُشار إليه باسم القاعدة الجغرافية.

مثال:

regionToCountry(RegionID) – Uses the default dictionary: / opt / geo / regions_hierarchy . txt regionToCountry(RegionID, '' ) – Uses the default dictionary: / opt / geo / regions_hierarchy . txt regionToCountry(RegionID, 'ua' ) – Uses the dictionary for the 'ua' key : / opt / geo / regions_hierarchy_ua . txt

يقبل معرّف المنطقة وgeobase ويُرجع سلسلة نصية تحتوي على اسم المنطقة باللغة المقابلة. وإذا لم تكن المنطقة ذات المعرّف المحدد موجودة، فستُرجع سلسلة نصية فارغة.

البنية

regionToName(id\[, lang\])

المعلمات

id — معرّف المنطقة من geobase . UInt32.

— معرّف المنطقة من . UInt32. geobase — مفتاح القاموس. راجع قواعد geobase متعددة. String. اختياري.

القيمة المُعادة

اسم المنطقة باللغة المقابلة التي يحددها geobase . String.

. String. وإلا، سلسلة فارغة.

مثال

Query SELECT regionToName( number ::UInt32, 'en' ) FROM numbers( 0 , 5 );

Response ┌─regionToName(CAST(number, 'UInt32'), 'en')─┐ │ │ │ World │ │ USA │ │ Colorado │ │ Boulder County │ └────────────────────────────────────────────┘

يقبل معرّف منطقة من geobase . إذا كانت هذه المنطقة مدينةً أو جزءًا من مدينة، فإنه يعيد معرّف المنطقة للمدينة المعنية. وإلا، فإنه يعيد 0.

الصيغة

regionToCity(id [, geobase])

المعلمات

id — معرّف المنطقة من geobase. UInt32.

— معرّف المنطقة من geobase. UInt32. geobase — مفتاح القاموس. راجع قواعد geobase متعددة. String. اختياري.

القيمة المُعادة

معرّف المنطقة للمدينة المناسبة، إن وُجدت. UInt32.

0، إذا لم توجد أيّ مدينة.

مثال

Query SELECT regionToName( number ::UInt32, 'en' ), regionToCity( number ::UInt32) AS id, regionToName(id, 'en' ) FROM numbers( 13 );

Response ┌─regionToName(CAST(number, 'UInt32'), 'en')─┬─id─┬─regionToName(regionToCity(CAST(number, 'UInt32')), 'en')─┐ │ │ 0 │ │ │ World │ 0 │ │ │ USA │ 0 │ │ │ Colorado │ 0 │ │ │ Boulder County │ 0 │ │ │ Boulder │ 5 │ Boulder │ │ China │ 0 │ │ │ Sichuan │ 0 │ │ │ Chengdu │ 8 │ Chengdu │ │ America │ 0 │ │ │ North America │ 0 │ │ │ Eurasia │ 0 │ │ │ Asia │ 0 │ │ └────────────────────────────────────────────┴────┴──────────────────────────────────────────────────────────┘

يحوّل إقليمًا إلى منطقة (النوع 5 في geobase). وفي جميع الجوانب الأخرى، تكون هذه الدالة مماثلة للدالة ‘regionToCity’

البنية

regionToArea(id [, geobase])

المعلمات

id — معرّف المنطقة من geobase. UInt32.

— معرّف المنطقة من geobase. UInt32. geobase — مفتاح القاموس. راجع عدة geobases. String. اختياري.

القيمة المُعادة

معرّف المنطقة الخاص بالمنطقة المناسبة، إن وُجدت. UInt32.

0 إذا لم توجد.

مثال

Query SELECT DISTINCT regionToName(regionToArea(toUInt32( number ), 'ua' )) FROM system . numbers LIMIT 15

Response ┌─regionToName(regionToArea(toUInt32(number), \'ua\'))─┐ │ │ │ Moscow and Moscow region │ │ St. Petersburg and Leningrad region │ │ Belgorod region │ │ Ivanovsk region │ │ Kaluga region │ │ Kostroma region │ │ Kursk region │ │ Lipetsk region │ │ Orlov region │ │ Ryazan region │ │ Smolensk region │ │ Tambov region │ │ Tver region │ │ Tula region │ └──────────────────────────────────────────────────────┘

يحوّل إقليمًا إلى دائرة اتحادية (النوع 4 في geobase). وفيما عدا ذلك، فهذه الدالة مطابقة للدالة ‘regionToCity’.

الصيغة

regionToDistrict(id [, geobase])

المعلمات

id — معرّف المنطقة من geobase. UInt32.

— معرّف المنطقة من geobase. UInt32. geobase — مفتاح القاموس. راجع geobase متعددة. String. اختياري.

القيمة المُعادة

معرّف المنطقة للمدينة المقابلة، إن وُجدت. UInt32.

0، إذا لم توجد.

مثال

Query SELECT DISTINCT regionToName(regionToDistrict(toUInt32( number ), 'ua' )) FROM system . numbers LIMIT 15

Response ┌─regionToName(regionToDistrict(toUInt32(number), \'ua\'))─┐ │ │ │ Central federal district │ │ Northwest federal district │ │ South federal district │ │ North Caucases federal district │ │ Privolga federal district │ │ Ural federal district │ │ Siberian federal district │ │ Far East federal district │ │ Scotland │ │ Faroe Islands │ │ Flemish region │ │ Brussels capital region │ │ Wallonia │ │ Federation of Bosnia and Herzegovina │ └──────────────────────────────────────────────────────────┘

يحوّل منطقة إلى بلد (النوع 3 في geobase). وفي جميع الجوانب الأخرى، تكون هذه الدالة مماثلة للدالة ‘regionToCity’.

الصيغة

regionToCountry(id [, geobase])

المعلمات

id — معرّف المنطقة من geobase. UInt32.

— معرّف المنطقة من geobase. UInt32. geobase — مفتاح القاموس. راجع قواعد geobase المتعددة. String. اختياري.

القيمة المُعادة

معرّف المنطقة للبلد المقابل، إذا وُجد. UInt32.

0 إذا لم توجد قيمة.

مثال

Query SELECT regionToName( number ::UInt32, 'en' ), regionToCountry( number ::UInt32) AS id, regionToName(id, 'en' ) FROM numbers( 13 );

Response ┌─regionToName(CAST(number, 'UInt32'), 'en')─┬─id─┬─regionToName(regionToCountry(CAST(number, 'UInt32')), 'en')─┐ │ │ 0 │ │ │ World │ 0 │ │ │ USA │ 2 │ USA │ │ Colorado │ 2 │ USA │ │ Boulder County │ 2 │ USA │ │ Boulder │ 2 │ USA │ │ China │ 6 │ China │ │ Sichuan │ 6 │ China │ │ Chengdu │ 6 │ China │ │ America │ 0 │ │ │ North America │ 0 │ │ │ Eurasia │ 0 │ │ │ Asia │ 0 │ │ └────────────────────────────────────────────┴────┴─────────────────────────────────────────────────────────────┘

يحوّل منطقة إلى قارة (النوع 1 في geobase). وفيما عدا ذلك، فهذه الدالة مماثلة للدالة ‘regionToCity’.

الصيغة

regionToContinent(id [, geobase])

المعاملات

id — معرّف المنطقة من geobase. UInt32.

— معرّف المنطقة من geobase. UInt32. geobase — مفتاح القاموس. راجع قواعد geobase المتعددة. String. اختياري.

القيمة المعادة

معرّف المنطقة للقارة المقابلة، إن وُجد. UInt32.

0 إذا لم يوجد.

مثال

Query SELECT regionToName( number ::UInt32, 'en' ), regionToContinent( number ::UInt32) AS id, regionToName(id, 'en' ) FROM numbers( 13 );

Response ┌─regionToName(CAST(number, 'UInt32'), 'en')─┬─id─┬─regionToName(regionToContinent(CAST(number, 'UInt32')), 'en')─┐ │ │ 0 │ │ │ World │ 0 │ │ │ USA │ 10 │ North America │ │ Colorado │ 10 │ North America │ │ Boulder County │ 10 │ North America │ │ Boulder │ 10 │ North America │ │ China │ 12 │ Asia │ │ Sichuan │ 12 │ Asia │ │ Chengdu │ 12 │ Asia │ │ America │ 9 │ America │ │ North America │ 10 │ North America │ │ Eurasia │ 11 │ Eurasia │ │ Asia │ 12 │ Asia │ └────────────────────────────────────────────┴────┴───────────────────────────────────────────────────────────────┘

تُرجِع أعلى قارة في التسلسل الهرمي للمنطقة.

الصيغة

regionToTopContinent(id[, geobase])

المعلمات

id — معرّف المنطقة من geobase. UInt32.

— معرّف المنطقة من geobase. UInt32. geobase — مفتاح القاموس. راجع قواعد geobase المتعددة. String. اختياري.

القيمة المُعادة

معرّف القارة في أعلى مستوى (أي الأخيرة عند الصعود في التسلسل الهرمي للمناطق). UInt32.

0 إذا لم تكن موجودة.

مثال

Query SELECT regionToName( number ::UInt32, 'en' ), regionToTopContinent( number ::UInt32) AS id, regionToName(id, 'en' ) FROM numbers( 13 );

Response ┌─regionToName(CAST(number, 'UInt32'), 'en')─┬─id─┬─regionToName(regionToTopContinent(CAST(number, 'UInt32')), 'en')─┐ │ │ 0 │ │ │ World │ 0 │ │ │ USA │ 9 │ America │ │ Colorado │ 9 │ America │ │ Boulder County │ 9 │ America │ │ Boulder │ 9 │ America │ │ China │ 11 │ Eurasia │ │ Sichuan │ 11 │ Eurasia │ │ Chengdu │ 11 │ Eurasia │ │ America │ 9 │ America │ │ North America │ 9 │ America │ │ Eurasia │ 11 │ Eurasia │ │ Asia │ 11 │ Eurasia │ └────────────────────────────────────────────┴────┴──────────────────────────────────────────────────────────────────┘

يجلب عدد سكان منطقة ما. يمكن أن يكون عدد السكان مسجّلًا في الملفات ضمن geobase. راجع قسم “القواميس” . إذا لم يكن عدد السكان مسجّلًا للمنطقة، فستُرجِع 0. في geobase، قد يكون عدد السكان مسجّلًا للمناطق الفرعية، ولكن ليس للمناطق الأم.

الصياغة

regionToPopulation(id[, geobase])

المعاملات

id — معرّف المنطقة من geobase. UInt32.

— معرّف المنطقة من geobase. UInt32. geobase — مفتاح القاموس. راجع Multiple Geobases. String. اختياري.

القيمة المُعادة

عدد سكان المنطقة. UInt32.

0 إذا لم تكن هناك قيمة.

مثال

Query SELECT regionToName( number ::UInt32, 'en' ), regionToPopulation( number ::UInt32) AS id, regionToName(id, 'en' ) FROM numbers( 13 );

Response ┌─regionToName(CAST(number, 'UInt32'), 'en')─┬─population─┐ │ │ 0 │ │ World │ 4294967295 │ │ USA │ 330000000 │ │ Colorado │ 5700000 │ │ Boulder County │ 330000 │ │ Boulder │ 100000 │ │ China │ 1500000000 │ │ Sichuan │ 83000000 │ │ Chengdu │ 20000000 │ │ America │ 1000000000 │ │ North America │ 600000000 │ │ Eurasia │ 4294967295 │ │ Asia │ 4294967295 │ └────────────────────────────────────────────┴────────────┘

يتحقق مما إذا كانت المنطقة lhs تندرج ضمن المنطقة rhs . ويُرجع قيمة من نوع UInt8 تساوي 1 إذا كانت كذلك، أو 0 إذا لم تكن كذلك.

الصيغة

regionIn(lhs, rhs\[, geobase\])

المعلمات

lhs — معرّف المنطقة Lhs من geobase. UInt32.

— معرّف المنطقة Lhs من geobase. UInt32. rhs — معرّف المنطقة Rhs من geobase. UInt32.

— معرّف المنطقة Rhs من geobase. UInt32. geobase — مفتاح القاموس. راجع قواعد جغرافية متعددة. String. اختياري.

القيمة المُعادة

1، إذا كانت تابعة لها. UInt8.

0، إذا لم تكن تابعة لها.

تفاصيل التنفيذ

العلاقة انعكاسية — أي منطقة تنتمي أيضًا إلى نفسها.

مثال

Query SELECT regionToName( n1 . number ::UInt32, 'en' ) || (regionIn( n1 . number ::UInt32, n2 . number ::UInt32) ? ' is in ' : ' is not in ' ) || regionToName( n2 . number ::UInt32, 'en' ) FROM numbers( 1 , 2 ) AS n1 CROSS JOIN numbers( 1 , 5 ) AS n2;

Response World is in World World is not in USA World is not in Colorado World is not in Boulder County World is not in Boulder USA is in World USA is in USA USA is not in Colorado USA is not in Boulder County USA is not in Boulder

يقبل رقمًا من نوع UInt32، وهو معرّف المنطقة من geobase. ويُرجع مصفوفة من معرّفات المناطق تضمّ المنطقة المُمرَّرة وجميع المناطق الأعلى منها في التسلسل الهرمي.

بناء الجملة

regionHierarchy(id\[, geobase\])

المعلمات

id — معرّف المنطقة من geobase. UInt32.

— معرّف المنطقة من geobase. UInt32. geobase — مفتاح القاموس. راجع Multiple Geobases. String. اختياري.

القيمة المُعادة

مصفوفة من معرّفات المناطق تضم المنطقة المُمرَّرة وجميع المناطق الأصلية في السلسلة. Array(UInt32).

مثال

Query SELECT regionHierarchy( number ::UInt32) AS arr, arrayMap(id -> regionToName(id, 'en' ), arr) FROM numbers( 5 );